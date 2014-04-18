Вход
Профиль Блог Лента Активность

Какая карта все же выгоднее?!

18.04.2014 18:02 10 2 926 просмотров
Я - дома. Вернулся знакомый распорядок дня, дела, заботы. И почему возвращаясь из отпуска, и вспоминая приятные моменты отдыха, всегда кажется, что это было не с тобой или с тобой, но очень давно…? Тяжело сразу встроиться в работу, всё сознание сопротивляется, но через несколько дней … твой КПД стремится к бесконечности smile:) .
Хочу еще раз вспомнить – как это было, поделиться фотками, а также обещанным отчетом по работе карт.

Вот так в Консуэгро я подружилась с Дон Кихотом)


Наверно, с одной из этих мельниц он сражался. Правда, красота?!


В Кордобе мы оказались в сказке «Тысяча и одна ночь».



В Эсихе любовались колокольнями…


А на этой даже побывали)


Кармона. Как будто игрушечная…


Аиста все увидели?))


Севилья. Фламенко. Просто потрясающий танец, исполнение. Жаль фотка не передает всей красоты и страсти.


Кадис. Город на море с трех тысячелетней историей.



Дегустация в Хересе.



В Испании действительно есть на что посмотреть, и чему удивится. Неделя отдыха пролетела незаметно, и я для себя твердо решила – я сюда вернусь!

Итак, вопрос, который мы заявили изначально и про который чуть-чуть забыли, залюбовавшись красотами Испании – какая же карта выгоднее?
Немножко структурируем операции по мультивалютной карте, выделяем рестораны и кафе, гостиницы, аренду автомобиля, потом сравниваем с возможными расходами, если бы все эти операции были осуществлены по рублевой карте.
В период с 05.04.2014 по 12.04.2014 я осуществила по мультивалютной карте следующие операции:
- 1276,84 евро – аренда автомобиля;
- 1073,33 евро – оплата гостиниц (в данном случае не важно, когда и сколько я платила по каждой операции, т.к. и требования к карте поступили в евро);
- 56 евро – 3 обеда в ресторане, при этом по одной из этих операций в размере 19 евро сумма требований к счету карты поступила в долларах США – 26,86 USD….. smile:o ?????? Да-да, и у меня тоже удивление на лице… smile:)

В сумме: 2387,17 евро и 26,86 долларов США. Если это пересчитать на рубли по курсу продажи валюты, по которому я ее приобрела 03.04.2014 в Телебанке, то сумма моих расходов составит: (2387,17 евро * 49,20 руб.) + (26,86 долларов США * 35,90 руб.) = 118413,04 руб.

А что было бы, если бы все эти операции прошли по рублевой карте. В этом случае для расчета потребуется указать суммы и даты обработки операций, т.к. будет проходить конвертация, и нам важны курсы валют, установленные банком, на даты списания. Не буду утомлять вас подробными расчетами, в итоге с рублевой карты было бы списано 120802,67 рублей, т.е. мультивалютная карта в этой ситуации оказалась выгодней на 2389,63 руб. ))

Приятное обстоятельство, которое пополнило список положительных впечатлений от моего отдыха smile;)

Комментарии 10

Игорь Пустошило  (Pif)
#
Наталья, Вы блестяще доказали, что одна карта ВТБ24 гораздо выгоднее другой карты ВТБ24 smile:) Может быть, для читателей Вашего блога было бы полезнее сравнить карты Вашего банка с картами конкурентов?
Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
Игорь, возможно, но я стараюсь писать в блоге о личном опыте, о вещах, в которых разбираюсь. У меня нет карт других банков. Если заведу себе такую, то можно будет сравнить smile;)
Валерий Барышев  (valentino2013)
#
ну так то норм, но че за подстава с пиндоскими деньгами непонятно... мож это в порядке очередных санкций сша? smile:D вы на украину в отпуске не заезжали случаем?!
Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
В принципе все почти стандартно. Могу только догадываться в какой валюте банк, обслуживающий ресторан, направил финансовое подтверждение на списание с карты в платежную систему (ПС). Если в долларах США, то ПС, что было, то и прислала. Если в другой валюте, то значит ПС конвертировала сумму требований в одну из валют расчета с ВТБ24 - в нашем случае доллары США.
Ирина Ирина  (pira6)
#
А бывают мультивалютные карты в других валютах?
Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
ВТБ24 выпускает мультивалютные карты только в трех валютах: в рублях, евро и долларах США. Вообще, далеко не все банки выпускают мультивалютные карты. Выпускают из известных мне - РосБанк, Межрегиональный Клиринговый Банк, но тоже только в "стандартных" валютах. Возможно, кто-то из читателей подстажет банки, выпускающие мультивалютные карты в "экзотических" валютах? smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Наталья, а Вы кладете валюты на карту в равных долях? Или как это происходит? Деньги приходят в рублях, а потом переводятся в другие валюты?
Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
Марина, моя схема проста smile:) сколько планирую потратить валюты, столько или чуть больше вношу. Я покупаю валюту, а после пополняю карту. Валюта попадает на соответствующий счет карты - доллары на долларовый, евро на счет, открытый в евро. Конечно, стараюсь вносить несколько больше, чем планирую потратить, так как если валюты, в которой осуществляю покупки, не хватит (а со мной так часто бывает))), то средства будут списываться с других счетов, а это дополнительная конвертация. Но есть правило - всегда при недостаточности средств на счете, открытом в валюте операции, во вторую очередь списания будут проходить с рублевого счета, а уже потом с другого валютного.
Непростая карта со своими преимуществами smile;)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Да, Наталья, пользователь такой карты должен уметь всё заранее чётко рассчитывать. Тогда он будет в выигрыше. Но с такой частотой передвижений, как у меня, это сложно. А в наше "санкционное" время думаешь уже не столько о валютах, сколько о том, чтобы карту вообще в один не прекрасный момент не заблокировали...
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения