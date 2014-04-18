Какая карта все же выгоднее?!

Я - дома. Вернулся знакомый распорядок дня, дела, заботы. И почему возвращаясь из отпуска, и вспоминая приятные моменты отдыха, всегда кажется, что это было не с тобой или с тобой, но очень давно…? Тяжело сразу встроиться в работу, всё сознание сопротивляется, но через несколько дней … твой КПД стремится к бесконечностиХочу еще раз вспомнить – как это было, поделиться фотками, а также обещанным отчетом по работе карт.Вот так в Консуэгро я подружилась с Дон Кихотом)Наверно, с одной из этих мельниц он сражался. Правда, красота?!В Кордобе мы оказались в сказке «Тысяча и одна ночь».В Эсихе любовались колокольнями…А на этой даже побывали)Кармона. Как будто игрушечная…Аиста все увидели?))Севилья. Фламенко. Просто потрясающий танец, исполнение. Жаль фотка не передает всей красоты и страсти.Кадис. Город на море с трех тысячелетней историей.Дегустация в Хересе.В Испании действительно есть на что посмотреть, и чему удивится. Неделя отдыха пролетела незаметно, и я для себя твердо решила – я сюда вернусь!Итак, вопрос, который мы заявили изначально и про который чуть-чуть забыли, залюбовавшись красотами Испании – какая же карта выгоднее?Немножко структурируем операции по мультивалютной карте, выделяем рестораны и кафе, гостиницы, аренду автомобиля, потом сравниваем с возможными расходами, если бы все эти операции были осуществлены по рублевой карте.В период с 05.04.2014 по 12.04.2014 я осуществила по мультивалютной карте следующие операции:- 1276,84 евро – аренда автомобиля;- 1073,33 евро – оплата гостиниц (в данном случае не важно, когда и сколько я платила по каждой операции, т.к. и требования к карте поступили в евро);- 56 евро – 3 обеда в ресторане, при этом по одной из этих операций в размере 19 евро сумма требований к счету карты поступила в долларах США – 26,86 USD…..?????? Да-да, и у меня тоже удивление на лице…В сумме: 2387,17 евро и 26,86 долларов США. Если это пересчитать на рубли по курсу продажи валюты, по которому я ее приобрела 03.04.2014 в Телебанке, то сумма моих расходов составит: (2387,17 евро * 49,20 руб.) + (26,86 долларов США * 35,90 руб.) =руб.А что было бы, если бы все эти операции прошли по рублевой карте. В этом случае для расчета потребуется указать суммы и даты обработки операций, т.к. будет проходить конвертация, и нам важны курсы валют, установленные банком, на даты списания. Не буду утомлять вас подробными расчетами, в итоге с рублевой карты было бы списанорублей, т.е. мультивалютная карта в этой ситуации оказалась выгодней наруб. ))Приятное обстоятельство, которое пополнило список положительных впечатлений от моего отдыха