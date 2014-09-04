Отдых и клиентская поддержка в действии

Cкажу сразу, отдыхала я в России! Обычно много пишут, и я сама писала в своем блоге об отдыхе за границей, незаслуженно, обходя стороной прелести отдыха в нашей стране. Теперь у меня есть возможность поделиться своими впечатлениями об отдыхе в России, и я это с удовольствием сделаю.В этот раз свой отпуск я поделила на две неравные части. Первые две недели я провела на берегу Балтийского моря в небольшом курортном городе Светлогорске Калининградской области. Город приятно удивил количеством зеленых насаждений. Сложилось впечатление, что или город расположился непосредственно в лесу, или лес «пришел» в город, при этом цивилизация и природа гармонично сложились в незабываемый образ местечка, куда хочется вернуться еще не один раз.Погода была разной, то теплый воздух и холодное море, то наоборот. Бывало и дождик поливал сутки напролет, но это не мешало любоваться окружающей нас потрясающей природой!И даже попробовать искупаться в Балтийском море…Мы ездили по Калининградской области, на Куршскую косу, изучали замки и кирхи Восточной Пруссии, побывали в Калининграде.В Калининградской области живут аисты.Их здесь много, потому что много болот и лягушек. А болот и лягушек много, потому что, построенная в Восточной Пруссии дренажная система, была разрушена советскими тракторами, пришедшими вспахивать сельскохозяйственные земли после окончания Великой Отечественной войны. А ведь до войны Восточная Пруссия, в состав которой входила и Калининградская область, кормила всю Германию...Побывали на Куршской косе – песчаный, естественный, природный феномен, отделяющий Куршский залив от Балтийского моря и простирающийся на территории 98 километров от Зеленоградска Калининградской области до Литовской Клайпеды.Поразил Танцующий лес, получивший свое название из-за причудливых форм растущих в нем деревьев.Что-то неестественное заставляет сосны изгибаться, сворачиваться в спирали и расти в неожиданных направлениях. Говорят, некоторые посетители этого места после прогулки по необъяснимым причинам получают сильную головную боль и усталость, другие же — заряд энергии на весь день. Мы недомогания не чувствовали, и необыкновенный лес оставил только приятные впечатления))).На Куршской косе целыми колониями гнездятся бакланы.Нам понравилось наблюдать за этими большими, черными птицами, но не все довольны тем, что тысячи бакланов облюбовали эти места. Дело в том, что большие популяции этих птиц наносят ущерб экологии региона, поскольку деревья, на которых бакланы вьют гнезда, погибают от их жизнедеятельности. Также бакланов недолюбливают рыбаки, так как они составляют им серьезную конкуренцию, поедая сотни тонн рыбы в Куршском заливе, в дельте реки Неман и в ближайших озерах.Вон он летит, видите? Наверное, увидел вкусную рыбку)Успели на Куршской косе посетить «Музей суеверий», посвященный русскому фольклору.И просто насладиться природой и ее дарами)Замки и кирхи Восточной Пруссии оказались практически разрушенными за время, прошедшее со времен ВОВ.Вот так выглядит большинство из них...И в ближайших планах восстановление этих исторических памятников не намечается...Калининград. Из общего вида выбивается «Рыбная деревня», стилизованная под архитектуру довоенного Кенигсберга.Посетили Кафедральный собор Калининграда, который был заложен в 14 веке, и является одним из немногих готических сооружений в России.Во время Великой Отечественной войны собор был почти разрушен. Новые власти окончательно не снесли раздражающий «символ прусского милитаризма и фашизма» только потому, что у его стен был похоронен Иммануил Кант.Но при чем же здесь клиентская поддержка? А вот что со мной произошло...Однажды вечером мы с мужем решили поужинать в одном из уютных ресторанчиков в Калининграде (кстати, в Рыбной деревне). Я прекрасно помню, как положила одну из своих кредитных карт в сумочку, однако утром там ее не оказалось. Оставила в ресторане? Просто выпала из кармашка сумочки? Переложила в другое место? Поиски и воспоминания результатов не дали, и я решила все-таки карту заблокировать! «Заодно проверю, как там с доступностью нашего call центра,» – подумала я… Ну что же, должна вам похвастаться, соединение прошло на 10 секунде, оператор четко провела идентификацию и заблокировала карту, затем рассказала, какие действия мне следует предпринять по заказу новой карты! Я осталась довольна качеством работы сотрудника: все быстро и четко, при этом она даже не подозревала, что разговаривает с Директором департамента клиентского обслуживания!Прошло еще несколько дней, отдых близился к завершению, и мы с мужем решили пойти в сувенирный магазин, чтобы купить подарки родным и друзьям, а также себе что-нибудь на память. Достав из сейфа очередную кредитную карту, я переложила ее в сумочку, в кармашек. Я долго выбирала подарки, стараясь никого не забыть, и вот я у кассы... Открываю сумку, заглядываю в кармашек и холодею – карты нет! Это уже смахивает на мистическое исчезновение вещей в недрах моей сумки! Почему-то вспомнился Музей суеверий…Пришлось срочно повторить процедуру блокировки карты, к счастью, и на этот раз все прошло быстро и качественно! Обыскав сумку несколько раз, практически вывернув ее наизнанку, карту я не нашла. Выручил муж, у которого карта ВТБ24, как положено, лежит в кошельке и всегда при нем... Так что подарки были куплены! А я дала себе слово быть более внимательной с картами, держать их либо в кошельке, либо в специальном чехольчике для карт, откуда бы они никогда не выпали, а также при следующем визите в Калининград на всякий случай захватить с собой вкусную ватрушку в Музей суеверий для домовогоО второй части отдыха в следующем посте…