Вход
Профиль Блог Лента Активность

Моя «Ласточка»

13.11.2014 20:19 7 2 031 просмотр
Вечер. Моросит осенний дождь. Новенькая машина трудится, прокладывая себе путь по лужам и мокрой глине. Огромные дубы, склонившись над размытой дорогой, образовали подобие тоннеля. Выезжаю на открытую местность, и фары, работающие в режиме дальнего света, цепляются за очертания дачного дома.
Уже через тридцать минут я, закутавшись в любимый свитер и поджав под себя ноги, уютно расположилась в мягком кресле. В камине, потрескивая, горят поленья, постепенно наполняя дом обволакивающим теплом. Попивая из большой кружки горячий глинтвейн, я погрузилась в чтение книги.
От книги меня оторвал звук поступившего на телефон уведомления. Любимый банк проинформировал о зачислении на мою карту перевода, который я ждала уже несколько дней. «Если бы на несколько часов раньше, то я могла по дороге на дачу заскочить в офис банка и написать заявление на досрочное погашения кредита!» – подумалось мне. «В Москве я буду послезавтра, а значит, придется платить проценты еще за два дня,» – продолжала я размышлять. «Так, СТОП! О чем это я! Можно ведь позвонить в call-центр и подать заявку на досрочное погашение дистанционно… и как это у меня из головы вылетело… сама же принимала участие в разработке нового сервиса)))».
Действительно, мы, понимая важность экономии времени клиентов, создали удобную альтернативу подаче в офисе банка заявки на досрочное погашение кредитных обязательств. Теперь такую заявку можно оформить дистанционно по телефону департамента клиентского обслуживания банка 8 (800) 100-24-24 или 8 (495) 771-78-88. После подачи заявки необходимо только обеспечить сумму досрочного погашения на счетах, предусмотренных для списания. Сейчас по телефону принимаются заявки на досрочное погашение следующих кредитов:
- автокредитов;
- ипотечных кредитов (кроме переуступленных из других банков);
- потребительских кредитов, оформленных в Москве и МО;
- потребительских кредитов клиентов-держателей пакетов Приоритет/Привилегия/Прайм.
И вот я звоню. Соединяюсь за несколько секунд и оператор быстро принял от меня заявку на досрочное погашения кредита. Дело сделано! И это, не отрываясь от уютной окружающей меня атмосферы. Понравилось… Попрощавшись с оператором, выглянула в окно, чтобы еще раз порадоваться своей уже не кредитной «Ласточке».
Довольная собой, оператором, новым сервисом, удобство которого прочувствовала сама, я вернулась к книге.

Комментарии 7

В  (Cheerokee)
#
Самореклама --- смешно. Лучше бы повышали уровень ваших сотрудников, кредитные истории обновляли вовремя и перестали бы делать бесплатные справки о погашении кредита 28(!!!!!) дней! Позорище! 2й крупнейший банк страны!!
Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
Цель поста не реклама. В блоге я пишу о клиентском обслуживании, частью которого, естественно, являются различные сервисы, причем этими сервисами я пользуюсь сама. История реальна, а сервис действительно удобный. Этим и поделилась…
К  (shlomo_chavez)
#
Наталья, пардон! smile:oops:
Ласточка ваша дизельная?
К  (shlomo_chavez)
#
Да никак! Просто угадал smile:yep:
Наталья, попадалось к прочтению, что иностранные(западные) дизельные двигатели оснащенные продвинутой электроникой, на раз убиваются некачественным топливом российского розлива. Будьте осторожны с незнакомыми АЗС!
Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
Спасибо, за совет. Как правило, заправляюсь на проверенных АЗС, хотя бывало всякое...
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения