Моя «Ласточка»

Вечер. Моросит осенний дождь. Новенькая машина трудится, прокладывая себе путь по лужам и мокрой глине. Огромные дубы, склонившись над размытой дорогой, образовали подобие тоннеля. Выезжаю на открытую местность, и фары, работающие в режиме дальнего света, цепляются за очертания дачного дома.

Уже через тридцать минут я, закутавшись в любимый свитер и поджав под себя ноги, уютно расположилась в мягком кресле. В камине, потрескивая, горят поленья, постепенно наполняя дом обволакивающим теплом. Попивая из большой кружки горячий глинтвейн, я погрузилась в чтение книги.

От книги меня оторвал звук поступившего на телефон уведомления. Любимый банк проинформировал о зачислении на мою карту перевода, который я ждала уже несколько дней. «Если бы на несколько часов раньше, то я могла по дороге на дачу заскочить в офис банка и написать заявление на досрочное погашения кредита!» – подумалось мне. «В Москве я буду послезавтра, а значит, придется платить проценты еще за два дня,» – продолжала я размышлять. «Так, СТОП! О чем это я! Можно ведь позвонить в call-центр и подать заявку на досрочное погашение дистанционно… и как это у меня из головы вылетело… сама же принимала участие в разработке нового сервиса)))».

Действительно, мы, понимая важность экономии времени клиентов, создали удобную альтернативу подаче в офисе банка заявки на досрочное погашение кредитных обязательств. Теперь такую заявку можно оформить дистанционно по телефону департамента клиентского обслуживания банка 8 (800) 100-24-24 или 8 (495) 771-78-88. После подачи заявки необходимо только обеспечить сумму досрочного погашения на счетах, предусмотренных для списания. Сейчас по телефону принимаются заявки на досрочное погашение следующих кредитов:

- автокредитов;

- ипотечных кредитов (кроме переуступленных из других банков);

- потребительских кредитов, оформленных в Москве и МО;

- потребительских кредитов клиентов-держателей пакетов Приоритет/Привилегия/Прайм.

И вот я звоню. Соединяюсь за несколько секунд и оператор быстро принял от меня заявку на досрочное погашения кредита. Дело сделано! И это, не отрываясь от уютной окружающей меня атмосферы. Понравилось… Попрощавшись с оператором, выглянула в окно, чтобы еще раз порадоваться своей уже не кредитной «Ласточке».

Довольная собой, оператором, новым сервисом, удобство которого прочувствовала сама, я вернулась к книге.