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В Барселону по работе и не только!

13.01.2016 14:18 3 1 536 просмотров
Дорогие друзья, поздравляю вас с наступившим Новым годом! Пока у нас в Москве морозы с ветром и метелями, я решила немножко согреть Вас историей о том, как я в октябре совместно с коллегой посетила Барселону, совместив приятное с полезным. Надеюсь, что прочитав этот блог и посмотрев фотографии солнечной Испании, Вы хотя бы на минуту забудете, что за окном холодная снежная зима smile:) Поехали!

Наш визит в Барселону был посвящен участию в конференции «Оптимизация работы Контактных центров». Мы слушали интересные доклады, изучали лучшие практики обслуживания клиентов, общались с коллегами из разных стран и из разных отраслей. Основной вывод, который мы сделали – наша команда движется в правильном направлении, и многое, что мы внедряем уже сейчас, коллеги только планируют. Но направление везде примерно одинаковое – автоматизация, операционная эффективность, повышение удовлетворенности клиентов и способы ее измерения. Главная мысль всех выступлений - во главе угла клиент и его впечатления, на основе этого ведется работа по корректировке процессов. Т.е. в основе - клиентоцентричная модель бизнеса.

Очень понравилось выступление коллег из компании Orange, которые рассказывали о процессах оптимизации Контактных центров, в ядре которых находится клиент и его потребности и, исходя из анализа поведения клиентов, ведется целенаправленная работа по сокращению количества непрофильных обращений, в том числе и за счет вывода обращений в цифровые каналы.

Коллеги из компании Turkcell поделились своими представлениями об особенностях работы с различными сегментами клиентов. Для Премиум сегмента главная задача, которая стоит перед операторами – удивлять клиента.

Узнав, что конференция будет проходить в Барселоне, я решила взять с собой свою маму, которая давно хотела побывать там, поэтому мы с ней заранее продумали, что хотелось бы посетить и куда съездить. Через интернет нашли гида, определили направления и в путь. Пока я была на конференции, мама съездила на экскурсию на священную гору Монсеррат, в бенедиктинский монастырь, который хранит национальную святыню Каталонии – статую Богоматери с младенцем на коленях. За свой темный цвет статуя из черного тополя в золотых одеждах получила название «Черная мадонна».


И вот, когда закончилась конференция, итоги подведены, а планы намечены, я смогла в полной мере насладиться Барселоной, ее окрестностями и непередаваемой атмосферой, которую создавало сочетание разнообразной архитектуры, комфортной погоды, улыбчивых, позитивных людей и запахов традиционной каталонской кухни.

Вместе с гидом мы прошли по Готическому кварталу, который расположился в центре Старого города.


Как и во всей Европе, Готический квартал Барселоны состоит из множества узких улочек, движение машин по большинству из которых, запрещено. Дома и постройки здесь датируются XIV—XV веками! Главная достопримечательность квартала – это Собор Святой Евлалии. Строительство собора длилось около 120 лет и посвящен он покровительнице города. Кстати, ее останки сейчас покоятся в склепе под главным алтарем собора Барселоны в самом конце одноименной улицы. Изображение самой Евлалии находится на стене одного из домов.


Привлек внимание забавный почтовый ящик, который расположен на воротах Дома архидьякона. Ласточки олицетворяют надежду на быстрый ответ, а черепахи символизируют темпы доставки писем в Барселоне в те времена. Нам понравилось, а вам? smile:)


И вот мы уже на самой высокой точке Барселоны – на горе Тибидабо, где расположен храм Святого Сердца и смотровая площадка с видом на Барселону. Очень красиво и живописно!


Вечером мы отправились к знаменитым поющим фонтанам у подножья горы Монжуик. После заката фонтан оживает и под классическую музыку переливается всеми цветами радуги. Зрелище вызывает мурашки smile:)


На следующий день предстояла поездка в музей Сальвадора Дали, который находится в городе Фигейрос. Давно хотела здесь побывать. И не потому, что люблю творчество Дали, а потому, что не знала, как я к нему отношусь. Побывав в театре-музее С.Дали, поняла, что это творчество «не мое». Понятно, что все люди искусства имеют свой взгляд на окружающий мир, но мне этот взгляд оказался непонятен. И пусть простят меня любители творчества Дали. Но сам особняк очень прикольный и привлекает вниманием одним своим видом. Очень впечатляет!



В Фигейросе есть еще Музей игрушек, в который мы решили зайти и получили значительную дозу позитива smile:)


И вот мы снова в Барселоне, где нас ждет великий Гауди! Хорошо, что озадачились и купили билеты заранее. В итоге нам не пришлось тратить драгоценное время на стояние в очередях: Саграда Фамилия, которая строится уже около 130 лет, волшебный парк Гуэля, дома на проспекте Passeig de Gracia, дом Бальо и дом Мила.

Парк Гуэля назван так в честь Эусеби Гуэля, сына известного каталонского промышленника тех времен. Гауди познакомился с ним на Всемирной выставке в Париже 1878 года. Благодаря дружбе с Гуэлем Гауди смог получить несколько заказов, несмотря на неоднозначное отношение публики к его творчеству. В том числе Гуэль поручил Гауди построить парк, где в особняках, расположившихся среди цветущих садов, должны были проживать богатые барселонцы.

К сожалению, после постройки парка удалось продать только 2 участка из 62. Долгое время в одном из особняков проживал и сам Гауди. В итоге проект был признан неудачным и Гуэль был вынужден продать парк мэрии Барселоны. Теперь это живописный городской парк, который стал местом отдыха не только для туристов, но и местных жителей.


Проспект Passeig de Gracia был местом жительства буржуазных испанских семей того времени. По обе стороны проспекта расположились дома нереальной красоты! По дому Бальо мы прошли с аудиогидом – ни одной прямой линии, изящество во всем – в перилах лестницы, в камине, даже ручки на окнах сделаны оригинально и удобно. Все-таки такой смелой архитектуры я не встречала ни в одном городе.


Не менее причудливо выглядит Дом Мила. За свой внешний вид барселонцы какое-то время называли его каменоломней. После постройки дома, Гауди полностью посвятил себя работе над собором Саграда Фамилия. А в 80-х годах Дом Мила стал первым сооружением 20 века, внесенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.


К сожалению, все хорошее быстро заканчивается… Пролетели выходные и мы с мамой вернулись домой. Меня до сих пор переполняют впечатления о поездке! Я привезла с собой материалы по конференции, которыми поделилась со своими менеджерами, чтобы использовать полученные знания в работе. И, конечно же, рассказала о своих впечатлениях о Барселоне. Это город, в который хочется вернуться. И я туда обязательно вернусь!  smile:)

Комментарии 3

Deda118  (Deda118)
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Интересно и очень красивые фотки...
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Наталья, спасибо!!! Смотрела на фотки и радовалась. В Каталонии бывала не раз, но в Барселоне и в Фигейросе очень давно! Помню, каким это всё было для меня потрясением в самый первый раз. С Вами как-будто бы туда вернулась...
Анна Зубович  (Анна Зубович)
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вот эт оя понимаю поездки по работе smile:)
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