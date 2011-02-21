Популярные сообщения

Кейт Феррацци. Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.
Трудно оспорить утверждение, что человек "со связями" имеет значительное преимущество перед тем, кто не обладает нужными знакомствами. Но в российском контексте наличие полезных контактов часто воспринимается как некая данность, существующая сама по себе и дающаяся каждому по праву/месту рождения и/или определенного везения. Кому-то повезло, и связи у него есть. Кому-то не везет, и связей у него нет.
Автор книги, известный американский бизнесмен, общающийся на равных с сильными мира сего, родом из очень простой семьи.
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