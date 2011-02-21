Популярные сообщения

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Ольга Стрелкова 21.02.2011 10:39 olga.strelkova
Может ли флирт быть неромантическим?
Джилл Шпигель ФЛИРТ – ПУТЬ К УСПЕХУ СПб.: «Питер», 2010 Как ни странно, несмотря на название и несколько фривольную обложку, эта книга вовсе не о флирте как способе привлечения к себе внимания противоположного пола. Эта книга о теплом человеческом общении, которое помогает в любых жизненных ситуациях, прежде всего профессиональных. По мнению автора, флирт – это способность завязывать искренние доверительные взаимоотношения с людьми, что приводит к достижению успеха на любом поприще. Читать далее
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Ольга Стрелкова 08.02.2011 11:23 olga.strelkova
Стоит ли быть послушной девочкой в банке?
Друзья, только я уже настроилась поразить вас фейерверком рецензий, благо книг начитано-обдумано за долгие зимние праздники немеряно, как вплотную столкнулась с очередной банковской коллизией. Понадобилось мне сегодня с утра разменять немножко денежек в валюте. Я даже растерялась... Вроде бы пункты обмена валюты подсократились-подуничтожились, работают ли банки с физическими лицами с девяти утра не очень понятно, а в десять уже наступает запланированное время расставания с наличными. Читать далее
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Ольга Стрелкова 21.01.2011 11:02 olga.strelkova
Паспорт и его значение
Друзья, Сегодня не о книгах, а о небольшом житейском инциденте, который случился со мной на днях. Случай был, как бы лучше выразиться... затрагивающий сферу банковских услуг. Случилось страшное - я потеряла паспорт. Точнее паспорт вместе с кошельком, банковскими картами, страховым пенсионным свидетельством и кучей полезных записок-заметок-визиток вытащили карманники, когда я путешествовала на метро буквально пару остановок - от Петроградской до Невского Проспекта (дело было в Петербурге). Читать далее
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Ольга Стрелкова 09.11.2010 13:57 olga.strelkova
О бедном Карнеги замолвите слово
Дейл Карнеги. Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично: Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей: Как перестать беспокоиться и начать жить. Минск: "Попурри", 2009. В одной из дискуссий в этом блоге мелькнуло у кого-то из комментаторов довольно отчетливое пренебрежение к книгам Дейлам Карнеги. Мол, нечего всякую чушь типа Карнеги читать. Такая позиция довольно распространена. Считается, что знаменитый автор слишком прост, методы его не действуют и нам не нужны и вообще читать такие книги - дурной тон. Читать далее
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Ольга Стрелкова 30.09.2010 11:19 olga.strelkova
Как читать бизнес-книги
Вчера я выступала перед студентами МГУ, находящимися на пороге "выбора пути". Рассказывала о современной деловой литературе. О том, что стоит читать, как это читать, как понимать и как применять прочитанное. Читать далее
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Ольга Стрелкова 23.09.2010 16:40 olga.strelkova
Nеtworking или искренняя дружба?
Работают ли принципы networking в наших условиях? Может, все, что "американцу годится, русскому - смерть" или просто большое неудобство? Елена Ищеева в комментариях под рецензией на книгу Кейта Ферраци "Никогда не ешьте в одиночку" написала "Ольга, я про данный термин только слышала, но сама живу по принципу "помоги, если можешь" уже очень давно. Вы знаете, не всегда действенно Со временем понимаешь, что тебя начинают просто юзать , от английского to use (использовать). Посоветуйте, как быть в подобных ситуациях? Читать далее
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Ольга Стрелкова 16.09.2010 18:08 olga.strelkova
Связи решают все
Кейт Феррацци. Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. Трудно оспорить утверждение, что человек "со связями" имеет значительное преимущество перед тем, кто не обладает нужными знакомствами. Но в российском контексте наличие полезных контактов часто воспринимается как некая данность, существующая сама по себе и дающаяся каждому по праву/месту рождения и/или определенного везения. Кому-то повезло, и связи у него есть. Кому-то не везет, и связей у него нет. Автор книги, известный американский бизнесмен, общающийся на равных с сильными мира сего, родом из очень простой семьи. Читать далее
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Ольга Стрелкова 09.09.2010 13:22 olga.strelkova
Стоит ли бояться коллектора?
Тарташев В.А. Как избавиться от кредита. Реальные способы выхода из долгового тупика. – Спб.: Питер, 2010. Ужас, безысходность и отчаянье при встрече с безжалостным кредитором гораздо реальнее, чем эмоции поглощаемого динозавром персонажа «Парка юрского периода». Вы думаете, подобные треволнения касаются только необязательных, неряшливых в финансовом смысле, не очень удачливых людей? Самые спокойные и добродетельные люди могут оказаться и оказываются в такой ситуации. Читать далее
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Ольга Стрелкова 01.09.2010 15:40 olga.strelkova
Начать жизнь с новой тетрадочки...
1 сентября всегда вызывает воспоминания о школе. Школьные годы у меня ассоциируются с одним устойчивым желанием, которое проникло и во взрослую жизнь. Я называю это синдромом «начать-жизнь-с-новой-тетрадочки». Несмотря на то, что я была отчетливой отличницей, мой импульсивный характер проявлялся в недостаточно ровном почерке и не абсолютно идеальном ведении тетради. То есть «новая жизнь» каждой тетради начиналась с благих намерений, утрированно красивого почерка и избыточной чистописательной старательности, а ближе к экватору буквы и строчки расшатывались, ошибки-описки появлялись и общая безупречность стиля сильно страдала. Читать далее
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Ольга Стрелкова 07.07.2010 18:51 olga.strelkova
Елена Ищеева: гид в лабиринте профессиональной карьеры
На первый взгляд книгу Елены Ищеевой "Жизнь на грани ТВ" к категории деловой литературы не отнесешь. Это классическая автобиография знаменитости со множеством фотографий, подробностями личной жизни и попутными "секретами красоты". Если читать внимательно и по сути, то эта очаровательная, женственная книга-образ дает нам представление не только о медийном и закадровом облике известной телеведущей, но и является прекрасным учебником построения успешной профессиональной карьеры. Весьма актуально в наши дни, так как бизнес-книг, реально отражающих мир большой карьеры со всеми его противоречиями практически не существует. Эта книга не только для будущих телезвезд. Массу полезного для себя в ней почерпнет любой амбициозный специалист, стремящийся к успеху в своем деле. Читать далее
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Ольга Стрелкова 28.06.2010 18:49 olga.strelkova
Олег Тиньков: бизнес-панк или настоящий банкир?
Кто самый известный и популярный банкир в России? Конечно, Олег Тиньков! Надо сказать, ответ на этот вопрос не так очевиден. Один из самых эффектных и эффективных публичных предпринимателей страны нам больше запомнился успехами в другой сфере. Но ведь Тиньков уже несколько лет энергично и включенно занимается банком-монолайнером «Тинькофф Кредитные Системы». О том, насколько этот «бизнес-панк» (прим. - выражение Дуни Смирновой) смог стать настоящим банкиром, теперь можно узнать из первых уст. Тиньков выпустил автобиографическую книгу. Бизнес-панком его назвали не зря: Тиньков матерится на каждом шагу, приглашает в телеэфир девушек топлесс, Читать далее
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