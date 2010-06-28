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Олег Тиньков: бизнес-панк или настоящий банкир?

28.06.2010 18:49 119 5 842 просмотра
Кто самый известный и популярный банкир в России? Конечно, Олег Тиньков! Надо сказать, ответ на этот вопрос не так очевиден. Один из самых эффектных и эффективных публичных предпринимателей страны нам больше запомнился успехами в другой сфере. Но ведь Тиньков уже несколько лет энергично и включенно занимается банком-монолайнером «Тинькофф Кредитные Системы».

О том, насколько этот «бизнес-панк» (прим. - выражение Дуни Смирновой) смог стать настоящим банкиром, теперь можно узнать из первых уст. Тиньков выпустил автобиографическую книгу.

Бизнес-панком его назвали не зря: Тиньков матерится на каждом шагу, приглашает в телеэфир девушек топлесс,
обзывает политиков, оскорбляет простых людей. То жене ламборджини купит, то себе роллс-ройс присмотрит. Персона очень и очень неоднозначная. Банкиры обычно гораздо более спокойные и консервативные люди.

Книга называется «Я такой как все!», и эта книга наверняка станет главным событием года в мире деловой литературы. Биографическое жизнеописание бизнесмена не так легко сделать интересным, хоть матерись, хоть не матерись. Бизнес – это не война и не приключение, это очень много энергетически емкой работы в очень сложных обстоятельствах. Но книга захватывает с первых страниц и не отпускает до финала.

Олег рассказывает о том, что всегда во время американских периодов своей жизни восхищался тем, как удобно и клиенто-ориентированно устроены американские банки, насколько красиво и сексуально пользоваться пластиковыми карточками: «Не выходя из дома, я за неделю открыл счёт в банке, подключил телевизор, заключил страховые контракты, подключил Интернет, устроил детей в школу, купил машину в соседнем центре – всё было быстро оформлено по телефону!». Сначала создание банка было для него слишком сложной и финансово-емкой идеей, он об этом только втайне мечтал: «Я всегда с пиететом относился к банкам. Проходишь мимо банка, видишь огромное здание, представляешь, что там внутри есть сейф с кэшем, – это волнует. Когда я разговаривал с совладельцами или клерками банков, пытаясь занять деньги на развитие бизнеса, то всегда думал: как бы оказаться по ту сторону стола? Они что – все такие умные? Да нет, такие же, как и я, но почему-то деньги ОНИ мне дают, а не я им. Впрочем, это же не их деньги, они тоже их откуда-то привлекают, размышлял я, и подумал: надо в этой конструкции что-то поменять и стать человеком, который сам будет выдавать деньги».

В возрасте 37 лет Тиньков продал свой пивной бизнес и стал настоящим мультимиллионером. Тогда-то он и подошел к разработке банковского проекта вплотную. В книге можно прочесть, как самые знаменитые банкиры России друг друга отговаривают от занятий банковским бизнесом. Михаил Фридман объясняет Рустаму Тарико, что тот банковский бизнес не потянет. Рустам Тарико тот же message передает Олегу Тинькову. И так происходит несколько раз в разных вариациях. Судя по всему искренне, без всяких закадровых конкурентных умыслов. «Ты уверен? Ты ввязываешься в большую драку. Это сложный технологический бизнес», «Куда ты лезешь? Это бизнес больших. Таким, как ты, тут не место» - такими репликами обменивались настоящие и будущие банкиры.

Шесть глав посвящено банковскому бизнесу. Олег рассказывает обо всем – своих первых банковских побуждениях, о работе с Boston Consulting Group и Goldman Saсhs, о привлечении финансирования, о переманивании супер-специалистов в свою команду. И даже о том, как плакал за своим рабочим столом в самый черный день для своего банковского бизнеса. Главная «фишка» ТКС-банка – полностью дистанционное обслуживание. Банк предлагает и выдает кредитные карты, общаясь с клиентом только по почте, телефону и интернету. В повествовании есть замечательно смешные перлы: «С помощью директ-маркетинга мы достучались до самых финансово неграмотных людей страны» или «Я люблю всё расставлять по полочкам. На моей полочке водка должна быть русская, машина – немецкая, бизнесмен – американский, а управляющий – английский».

Удивительно, но в этой истории очень мало пиара, хотя Тиньков всегда свой PR отстраивает очень громко и грамотно. В книге невозможно найти ни явного, ни скрытого расхваливания-рекламирования услуг банка ТКС. Как будто на потенциальных клиентов этот текст вообще не рассчитан. Исключительно честная история о том, как создавался и развивался бизнес. Так рассказывают о своих изобретениях увлеченные инженеры-проектировщики, а не продавцы этих же продуктов.

За рамками шести банковских глав – вся остальная жизнь Олега, с раннего детства до сегодняшнего дня. Если прочесть всю книгу целиком, многое о Тинькове становится яснее. Откуда берет корни его резкость, спортивная злость, конкурентный азарт. Очень многие жесткие публичные высказывания Тинькова в книге становятся более объемными, глубокими. Их легче понять и принять. Трогательно и приятно читать о преданных и доверительных отношениях в его семье: он называет жену своим главным другом, у него за плечами только один брачный союз, который нерушим на протяжении последних 20 лет, он очень внимателен к своим детям. Не так часто в нашей стране случается. Конечно, не остались за кадром и отношения Тинькова с известными людьми: Романом Абрамовичем, Ричардом Брэнсоном, Германом Грефом, Евгением Чичваркиным.

У книги есть один неожиданный побочный эффект. Она заражает вас энергией и страстью к результативной, успешной деятельности. Даже если вы не банкир, не бизнесмен и не предприниматель. Все равно хочется подняться с места и сделать что-то осмысленное, законченное, полезное.

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ЧИТАТЬ ВСЕМ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СИМПАТИЙ/АНТИПАТИЙ В АДРЕС ОЛЕГА ТИНЬКОВА

Комментарии 119

Екатерина Суворова  (28_888)
#
Ольга, добро пожаловать в нашу блогосферу!
Профессионала, пишущего о бизнес-книгах, к тому же так тщательно, нам очень не хватало, welcome!
CreditWay  (CreditWay)
#
«бизнес-панк» - хорошее определение,но слишком всеохватывающее.

"Жириновский от банкирщины" назвал бы я.

"банком-монолайнером «Тинькофф Кредитные Системы»." ©

Был.Как "истиный" фарцовщик из 80-х,он свое слово не сдержал...
Заявленный изначально как банк кредитных карт,уже и вклады принимает.Так что - стерео.

"Конечно, не остались за кадром и отношения Тинькова с известными людьми: Романом Абрамовичем, Ричардом Брэнсоном, Германом Грефом, Евгением Чичваркиным."©

Там,то ли на 315 или 317 странице,и Ильин-Адаев с Ищеевой присутствуют. smile;)




Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Катя, большое спасибо. Анализ бизнес-книг с "банковским вывертом" - это challenge для меня как для профессионала. На ближайший месяц план рецензий уже составлен.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Составлен, и притом весьма роскошный. Да прибудет с нами сила. smile:)
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Я бы сказала - несколько фривольный smile:-)). Впрочем, мы потом все уравновесим книгой великого банкира smile:-)).
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Присоединяюсь к рекомендациям - очень интересная, искренняя и познавательная книга. А главное читается не хуже Акунина smile:)
@mike  (@mike)
#
Серьёзно? Это на самом деле очень хорошая рекомендация. Потому что произведения Акунина - это одни из немногих нетехнических и невиртуальных книг, которые я смог осилить после того, как читать разучился smile:) (в смысле, стал книги делать).

@.
Олександр  (Olexandr)
#
а по мне сравнению с Акуниным - плохая рекомендация. Акунин - шикарный переводчик, язык у него замечательный. Но вот сюжеты в его собственных произведениях... Неееее ,спасибо, не надо:)
CreditWay  (CreditWay)
#
Эт точно.Борис Акунин одно - Григорий Чхартишвили другое.
Фандориада совсем не "Писатель и самоубийство".
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну а критики и пиарщики вообще в отдельной очереди. smile:D
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Насчет идентичности с Акуниным по увлекательности - не уверена, просто разные измерения и жанры. Но очень захватывает. Есть в ней некая энергетическая магия, это никакими спецприемами профессиональными не подделать.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Точно, когда своей жизни нет остается про чужую читать.
В этом популярность любовных романов.
А уж вынос мозга детективами ДД, который все один в один, вообще маразм.
Лучше с фентези и фантастикой расслабляться.
Правда хорошую найти тоже проблематично. smile:(
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Пока дарит только Владимиру Познеру и Тине Канделаки smile:-)).
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну я не гордый, подожду когда меня осчастливит. smile;)
Олександр  (Olexandr)
#
аналогично:) в виде подарка - интересовала бы:))) но только в таком виде;)
Кстати, не понимаю нападок КредитВэя на данный продукт Тинькова. Идея-то сама по себе замечательная. удасться ли её в полной мере реализовать - жизнь покажет. Надеюсь, удасться - именно такой сервис и нужен: дистанционный. Правда, хочется онлайна:)
А вот проект "Дарья" я изначально осуждал. Жизнь показала мою правоту.
ЗЫ: Пиво не пью - посему оценить не могу тот проект. Техношок - вполне хорошая сеть создана была.
CreditWay  (CreditWay)
#
Olexandr,
да нет у меня особых претензий к продуктам банка.
Есть личная неприязнь к этому господину и к одному из его сотрудников.
Я не однократно говорил,пока не услышу извинений,я буду продолжать получать сатисфакцию доступными мне способами.
Один из них Вы и наблюдаете.
Олександр  (Olexandr)
#
сорри, просто пропустил предмет и суть конфликта:)
ну что ж, сатисфакция - вещь важная. Вы меня понимаете;) smile:D
Татьяна Колычева  (Pingva)
#
Я тоже хочу получить!!
Вообще с большим интересом и уважением отношусь к бизнесмену Тинькову, одним из факторов стать клиентом ТКС стала личность создателя.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну личность весьма оригинальная и неоднозначная.
Глобально парень совсем не плох и отношением к семье и многим другим, только прячется под шелухой из мата и прочей мишуры.
Может так своим парнем в доску хочет казаться?
Но ведь это совсем не так, он стремится общаться в совершенно других кругах.
Лично я не знаком но людей очень хорошо чувствую.

Вообще бизнес есть бизнес и люди на тебя работают и зарабатывают тебе деньги получая за это гораздо меньше чем заработали. Капитализм короче. smile;)
Олександр  (Olexandr)
#
не знаю, меня мат коробит. Это ж надо так СЕБЯ не уважать... В доску свой. Кому как: для меня мат тоже работает как идентификатор "свой-чужой".
"Чужой"
Георгий Крюков  (Гога)
#
Перебирает несомненно.
Все люди матерятся но надо четко грань провести где/с кем/и сколько.
Возможно он совершенно не стремится своим именно с вами быть и сомневаюсь что во всю матерится в банковских кругах.
Жирик вон тоже матюкается будь здоров но не в семье и не в заседаниях.
А так парень пиар себе зарабатывает у широких слоев населения.
Может и в депутаты метит, как банк продаст. smile:D
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Я бы прочитала, если бы на глаза книжица эта попалась. Люблю успешных людей. smile:)
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Катя, "матчасть надо знать". Новости нашего бизнесбучного мирка таковы: в большой книжный прокат по большим книжным магазинам книга Тинькова выходит в сентябре, до этого момента можно ее приобрести на сайте Олега.
Георгий Крюков  (Гога)
#
"Олег Тиньков: бизнес-панк или настоящий банкир?"
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ. smile:)
Максим  (Sebastian)
#
Благодаря Тинькову и Чичваркину я решился открыть собственный бизнес. Книгу буду покупать в обычном магазине, подешевле. Все деньги идут на дело smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
Ну эт на любителя. smile:D
Один в международном розыске ежли чо.Скрывается от правосудия.
Максим  (Sebastian)
#
А Вы знаете всю правду? Я нет.

Если честно, мне все равно кто там от кого скрывается, для меня эти личности авторитетны прежде всего благодаря их успешности в бизнесе.
Максим  (Sebastian)
#
А Вы знаете всю правду? Я нет.

Если честно, мне все равно кто там от кого скрывается, для меня эти личности авторитетны прежде всего благодаря их успешности в бизнесе.
CreditWay  (CreditWay)
#
Правда величина не абсолютная.У каждого она своя.И у Папы Римского и у Адольфа Шикльгрубера.
Смотря по какую вы сторону баррикад.
Максим  (Sebastian)
#
Я в нейтралитете, если для Вас это важно и в баррикадах не участвую smile:)

Стараюь никогда не судить людей, потому что для этого нужно прожить их жизнь, а это невозможно.
CreditWay  (CreditWay)
#
Ну судьи не проживают жизнь каждого осужденного. smile;)
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Да ладно... 149 руб. на электронную версию каждый себе может позволить smile:)
Максим  (Sebastian)
#
Книга для меня это особый ритуал, мне нужно держать ее в руках лежа на диване перед сном smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
Тиньковская тяжелая,лежа в руках неудобно. smile;)
Максим  (Sebastian)
#
Это в подарочном варианте, в сентябре выйдет лайт версия smile:)
CreditWay  (CreditWay)
#
В лайте фото не увидите.
Максим  (Sebastian)
#
Я прогматик, мне картинки не нужны для чтения...
Олександр  (Olexandr)
#
поддерживаю. никогда не понимал, КАК можно книгами называть нынешние глянцевые издания. Это скорее "веселые картинки" какие-то, комиксы, но не книги!
Георгий Крюков  (Гога)
#
Это да, фото вообще от чтения отвлекают.
И какой интерес смотреть чужие фоторафии незнакомых людей где тебя нет?
Это больше тешит эго О.Т.
Олександр  (Olexandr)
#
фотки в большом кол-ве в книгах размещают, когда автору НАПИСАТЬ-ТО, по большому счету, НЕЧЕГО smile:D
Либо книга для тех, КТО НЕ УМЕЕТ ЧИТАТЬ smile:D
Я понимаю фото в книгах, например, о Караваджо или архитектуре барокко.
а в остальном - комиксы получаются, "веселые картинки".
Счас литература (худ., публицистика и прочая) выродилась практически. Полиграфия замечательная бывает, а в руки взять противно - ЧИТАТЬ-ТО НЕЧЕГО!
Посему интересно - выделяется ли на этом фоне О.Т.? smile;)
Полиграфия классная,
Олександр  (Olexandr)
#
вот-вот. чтение виртуальной книги и полиграфической - совершенное разное.
Несерьезное это какое-то чтение, равно как и е-буков... Кстати, покет-буки туда же. Хотя сам читаю иногда. Не худ.литературу, правда, и публицистику, а что-то профессиональное и т.п.
но ежели заранее знаю о качестве произведения - покупаю бум.вариант.
На диване перед сном? Неееее, не так. Вечером, налив грамм 50 коньяка, в кресле smile:D
Либо в поезде/самолете - по дороге в отпуск (в командировку - не то). Не оллинклюзивный отпуск, а по городам поездить... Я всегда так делаю, когда во Львов езжу smile:shuffle: Эх, размечтался smile:D
Максим  (Sebastian)
#
У меня вечер это 23.00-01.00 (подъем в 6-30), так что "на посидеть" времени и сил нет. Вот стану жить на дивиденды, тогда да smile:)
Олександр  (Olexandr)
#
жизнь-такая штука... боюсь, Максим, что когда будете жить на дивиденды, у Вас уже будут совсем другие желания, нежели вышеописанные. Все течет-все меняется.
Да и к тому же ordnung в душЕ надо наводить, имхо, здесь и сейчас, а не потом:) Вышеозначенный способ для этого подходит, имхо опять-таки:)
Максим  (Sebastian)
#
Может быть, я человек гибкий smile:)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Я тоже было время был в ударе по бизнесу, а потом понял что семья важнее.
Можно заработать кучу бабок и упустить взросление дочери.
А потом этих дней уже не вернуть.
Лучше на пенсии бабло зарабатывать, все равно больше делать нечего будет.
Внуки не дети.
Максим  (Sebastian)
#
Я как Цезарь - успеваю все smile:D . Главное делать то, что приносит удовольствие. Для кого то это бизнес, для кого то семья. Некоторым удается совмещать.
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Честно говоря, когда такой выбор стоит перед женщиной, я еще могу понять. Но перед мужчиной - загадочная интерпретация. Что такого мужчины в семье делают, что ограничивает их профессиональную и социальную активность?
Георгий Крюков  (Гога)
#
Так в том-то и дело что ничего не делают и ни в чем не учавствуют, опомнятся только когда поезд ушёл и рельсы разобрали.
Главное "Чтобы небыло мучительно больно за бесцельно прожитые годы".
Сейчас и женщины все в бизнес рвутся, либо усиленно президентскую программу поддерживают.
Георгий Крюков  (Гога)
#
smile:D smile:D smile:D
По увеличению рождаемости.
Бизнес у них такой. smile;)
Максим  (Sebastian)
#
Лично мою - ничто не ограничивает, поэтому на ногах по 14 часов в день. Главно чтобы в семье понимание было, что мужчина добывает мамонта smile:)
Максим  (Sebastian)
#
Например? smile:) Я дома только ем, узнаю как у кого дела и сплю smile:D
Георгий Крюков  (Гога)
#
Блеск, зачем семью заводили?
Именно для этого: "дома только ем, узнаю как у кого дела и сплю".
Была у меня такая, иногда и этого там делать не хотелось.
Максим  (Sebastian)
#
Я с родственниками живу, не даюсь никому smile:D
Георгий Крюков  (Гога)
#
Так у вас просто семьи-то и нет.
Тады все понятно.
Все впереди у вас. smile;)
Максим  (Sebastian)
#
Не совсем корректное высказывание. У меня нет жены и детей. А семья есть и довольно большая.

Найду себе декабристку - женюсь smile:)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну я про ВАШУ семью а не про родственников.
Про жену и детей а не про маму с папой.
А так конечно бизнес рулит.
Вот половинку (действительную) если найдете, то и поговорим.
Олександр  (Olexandr)
#
ага, та же фигня. Смысл в такой кривой работе (после которой ни на что времени нет, а жизнь-то проходит), кривой семье (когда сплошные перекосы) или прочем? Во всем баланс и гармония нужны.
Деньги - не самоцель. Если у меня нет времени поизучать любимые вопросы (не важно - античность, медицина, наследие Габсбургов или этнография западных славян и прочая) - то это уже не жизнь, а смерть получается. Жизнь, проведенная в сплошной охоте на мамонта...
Олександр  (Olexandr)
#
Например? Еду приготовить. то, что жена готовит, жрать невозможно.
порядок дома навести.
Детей пока нет. и с этой женой уже не будет:) - 1. как раз развожусь по причинам см. выше.
2. с такой женой дети тоже полностью бы на меня легли.
А ведь это всё в свободное от основной работы и личного бизнеса время
Георгий Крюков  (Гога)
#
Это ПРАВИЛЬНЫЕ МУЖЧИНЫ.
Остальные за мамонтами бегают, многие из которых в юбках (мамонты естестно).
Максим  (Sebastian)
#
У меня такие традиции в семье - мужчина только охотиться.
Георгий Крюков  (Гога)
#
На кого "охотится"?
"Когда ей охота и тебе охота - вот это охота."(с)
Остальное детские игры.
Максим  (Sebastian)
#
Речь идет о предпринимательстве.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну это не охота а спекуляция, называя вещи своими словами.
Купил дешевле - продал дороже.

Ну еще производство есть, там тоже весело.
Зачем мясо если соя дешевле.
Зачем пиво варить если люди кислоту пьют замечательно?

Сейчас в некоторых местах налаживается.
Например Ариант перешел от продажи водки и воды к продаже хорошего мяса.

Что в вашем случае "предпринимательство"?
Или вы О.Т.?
Олександр  (Olexandr)
#
Гога, ну зачем же Вы на больное-то давите Олегу Тинькову smile:D ?
Соя вместо мяса - "Дарья",
"Кислота" (я полагаю, Вы имели в виду разбодяженный спирт, из коего счас "пиво" делают) вместо пива smile:D
Что за инсинуации? smile:D smile:D smile:D
Георгий Крюков  (Гога)
#
Честно говоря я и не задумывался.
АтмосфЭрой навеяло.
Но с ПЕРЕХОДОМ НА "Т" лучше сразу мочу пить начинать.
До этого терпимое было, хотя даже с настоящим Миллером с большим горлышком не котировалось.
А уж с чешским ни что рядом не стоит.
Только в нашей славной России все поганят.
CreditWay  (CreditWay)
#
Ну совсем уж не упрощайте.
Никто из спирта пиво не делает.
Просто повсеместное использование ЦКТ(эт цилиндро-конические танки,по принципу стиральной машины)значительно ускорил процесс ферментации и ухудшил качество пива.
Инградиенты натуральные. smile;)
Олександр  (Olexandr)
#
ну Вы же поняли о чем я:)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну без ортофосфорной кислоты не обходится.
И когда ПИВА нет остается одна кислота.
Хорошее пиво и без консервантов хранится. Хотя лучше свежее пить.
Помню в Туле Хольстен варили и горячим водавали ВЕЩЬ!!!!!!!!!
CreditWay  (CreditWay)
#
Гог,не варили в Туле "Холстен".
Недолго в Клину(когда марка еще САН Интербрю принадлежала).
Потом САБ купил.Калуга варит.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну не казните.
Не помню точно город.
На запасной загнали.
Там вообща частная пивоварня в кафешке была одна из первых.
И подавали свежее светлое и темное, но можно и холодное конечно.
Только все таплое пили. В спортивных костюмах не пускали и качество было на всю жизнь запомнил. Вроде Тула была но может и нет.
Давно было. Но воспоминания как в сказке побывал. Сейчас такого нигде нет.
Но раньше и челябинское пиво было одно из лучших. Даже разливное и разбавленное, а уж неразбавленное вообще выше всех похвал.
Теперь ничего не осталось. smile:(
Максим  (Sebastian)
#
Я строю сеть салонов красоты, сфера услуг smile:)

В схеме купил/продал тоже не вижу ничего плохого. Слово спекуляция не ругательное по сути, забудьте про совок smile;)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Так я и не ругался.
СПЕКУЛЯНТ - это звучит гордо.
Сам такой. Как вы сеть СТРОИТЕ?
Двояко звучит - не находите.
Тоже хороший доильный аппарат. smile;)
Максим  (Sebastian)
#
Почему двояко? smile:)
Максим  (Sebastian)
#
Один есть, второй на подходе и так далее smile:)

Итога никогда не будет, я не собираюсь останавливаться...
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну в смысле вы салоны красоты ОТКРЫВАЕТЕ?
Или просто СТРОИТЕ СЕТЬ?
Результат - выкачивание денег на соляриях и спа?
Или еще что более радикальное?
Максим  (Sebastian)
#
Вы меня поставили в тупик... Я салоны открываю и тем самым строю сеть... Результат - довольные клиенты и как следствие прибыль... Ради самих денег создавать бизнес не интересно.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну понятно в принципе.
Единственное смешно звучит "салоны КРАСОТЫ".
Спа салон как-то более грамотно что-ли.
Не видел ни одного салона где красотой торгуют.
Обычно все наоборот, даже красавиц в барби превращают. Мумии выходят.
И что за салоны? Парикмахерская, маникюр-педикюр? Или что более неординарное?
Максим  (Sebastian)
#
СПА салон предполагает наличие косметолога, массажиста и т.п. Салон красоты - стрижки, маникюр/педикюр, солярий и т.п.

У нас нет вывески, на которой написано было бы "салон красоты" - только название бренда, чтобы мужики не пугались smile:D .

От нас красотки и красавцы выходят smile:)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну насчет солярия я-бы поспорил.
От туда очень смешные люди выходят в белых очках.
А остальное грамотно.
Хотя накладные ногти убивают а от лака они портятся.
Нет ничего лучше натурального.
Но меня больше другое напрягает.
Люди работают а деньги вы получаете.
Капитализм есть эксплуатация чужого труда, так что вы эксплуататор.
Но вроде и рабочие места предоставляете. Сложно это все в моральном плане. Пока сам деньги делал все нормально было, но вот переступить через себя не смог.
От чего и страдаю (образно конечно).
"Служить бы рад, прислуживаться тошно!"(с) И эксплуатировать не могу. smile:(
Максим  (Sebastian)
#
Я не эксплуататор - у меня люди за деньги работают, а не за миску с едой smile:D У меня очень хорошие отношения с персоналом, мы все коллеги smile:)

Все хорошо в меру, в т.ч. и солярий.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Не, все нормально, но вам-же они чехлят. Можно конечно арендой назвать и т.д.
Да не парьтесь вы особо, это мои тараканы. smile8)
CreditWay  (CreditWay)
#
Угу.
Маникюр - для медиков, педикюр - для педиков. smile:)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Насчет удовольствия все верно.
Правда с таким графиком как вы указали не совмещение.
Но в том-то идело что "делать то, что приносит удовольствие".
Когда семья не приносит ударяешься в бизнес и наоборот.
Некоторые в запой ударяются.
К стати меня именно пьянками большой бизнес не привлекает: банкеты, фуршеты, презентации, корпоративы и прочая мелочевка.
Максим  (Sebastian)
#
Попробуйте пить фреш ссылаясь на антибиотики smile;)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Так в том-то и дело что раньше не помогало, да и сейчас в БОЛЬШОМ обороте не катит.
А так оно и само собой зарабатывается.
На жизнь хватает. smile:)
Максим  (Sebastian)
#
Это самое главное smile:)
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Боюсь, что в большом бизнесе это не главное. Опять-таки до большого бизнеса добраться из малого - как до Луны пешком. Пока в России получилось у двух-трех человек.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну зачем на заоблачные высоты смотреть.
Кому это надо?
Я не про воротил, а про свой-ваш-его малый средний и большой. smile;)
Георгий Крюков  (Гога)
#
А по мне лучше в ванной перед сном.
Такой вот ритуал.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Электронная версия это не книга.
В лучшем случае бесплатно и то не осилю. smile:|
Vasily Ломоносоff  (Ломоносоff)
#
В Бизнесе как в спорте -есть высшая лига- и он в ней уже играет, а как это 10-ое
а настоший рассвет ТКС Банка мы увидим когда там будут уже его дети
Гектор  (Гектор)
#
Вначале, я, посмотрев на то, как организован в банке бизнес, на странную эпатажную манеру поведения Тинькова вынес вердикт: лучшее, что он может сделать - это немедленно продать бизнес. Потом пришел кризис: ну, думаю, теперь уж точно ему конец! И опять ошибся. Хотя я и сейчас слабо понимаю как ему удается держаться, свой взгляд на Тинькова я пересмотрел. В нем что-то есть очень серьезное.
Георгий Крюков  (Гога)
#
Ну делать деньги парень умеет.
Другой вопрос КАК?
Не нравится что пиво испортил и пельмени тоже и продал все.
С Техношоком вообще ничего не ясно. smile:|
Ну может в банковской сфере себя найдет? smile;)
Максим  (Sebastian)
#
Тиньков - не ремесленник, что вы хотели от предпринимателя? smile:)

Ему главное получать драйв от создания добавленной стоимости продкута.
Олександр  (Olexandr)
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а что с Техношоком? Вроде все ок
Георгий Крюков  (Гога)
#
С ним то все ОК!
Откуда цены берутся?
Брак с туфтой и ремонтом типа секондхенд?
Барахло из США устаревшее?
Наши все схавают по дешёвке! smile;)

Ну не знаю, особо не выяснял.
Просто есь М видео к примеру и прочие магазины бытовой техники.
Что в этом случае с ТЕХНОШОКОМ?
Софья Морозова  (controlling24)
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Ольга, поздравляю в почином! Прекрасная тема для блога. Интересная лицензия. Книгу прочту обязательно
qaq  (qaq)
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Тинькова лучше читать , чем слушать.
Гектор  (Гектор)
#
Слушать его невозможно, смотреть - неприятно. А все равно молодец!
Вадим Пикулин  (pqline)
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Это отличительная черта нашего времени?.. smile:) Пожалуй, классный лозунг получился. Я бы даже добавил: таков герой нашего времени!.. smile:)
Михаил Алексеевич  (Юрист05)
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Он в своей книге говорит, что американские банки повернуты к людям? Может и он также сделал со своим банком?
Я сегодня хотел оформить кредитную карту, а сотрудник банка узнав, что я работаю юрисконсультом, мне отказал даже в заполнении анкеты. Я решил узнать в чем дело. Он мне сказал, что такое указание сверху- не оформлять кредитные карты юристам и сотрудникам МВД. И что же это? Выпендреж банка или излишняя предостороженность?
Гектор  (Гектор)
#
Это обычная практика всех российских банков - не оформлять карты, юристам (особенно строго - адвокатам), сотрудникам МВД.
Считайте - предосторожность: боятся потонуть в море судебных исков. А если иметь ввиду низкое юридическое качество подавляющего числа банковских договоров и легкость общения этой категории населения с судами, то опасения банков не беспочвенны.
dementia13  (dementia13)
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А можно не совсем по теме? Давайте ламборджини на ламборгини исправим smile:ura:
Дмитрий  (Dimon)
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Книга написана довольно откровенно. В ней есть весьма интересные мысли. В подробностях расписаны также и личные принципы Олега. В рецензии много говорится про банки, по-видимому, потому что писалась она для банковского портала, хотя в самой книге описывается весь жизненный путь бизнесмена и различные его бизнесы. Читается довольно легко. Иногда кажется, что история похожа на историю современной золушки в мужском обличье, если так можно выразиться. Хорошо иллюстрирует то (в т.ч. в буквальном смысле, так как есть отличные фотки), что такое быть предпринимателем и жить жизнью предпринимателя. Интересующимся этой темой я бы посоветовал почитать заметки и в блоге Олега Тинькова - http://olegtinkov.livejournal.com , потому что некоторые его дельные советы книжку не вошли или могут проскользнуть мимо внимания читателя.
Zezez1234  (Zezez1234)
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здорово написано!
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