"Олег Тиньков: бизнес-панк или настоящий банкир?"

Кто самый известный и популярный банкир в России? Конечно, Олег Тиньков! Надо сказать, ответ на этот вопрос не так очевиден. Один из самых эффектных и эффективных публичных предпринимателей страны нам больше запомнился успехами в другой сфере. Но ведь Тиньков уже несколько лет энергично и включенно занимается банком-монолайнером «Тинькофф Кредитные Системы».
О том, насколько этот «бизнес-панк» (прим. - выражение Дуни Смирновой) смог стать настоящим банкиром, теперь можно узнать из первых уст. Тиньков выпустил автобиографическую книгу.
Бизнес-панком его назвали не зря: Тиньков матерится на каждом шагу, приглашает в телеэфир девушек топлесс,
обзывает политиков, оскорбляет простых людей. То жене ламборджини купит, то себе роллс-ройс присмотрит. Персона очень и очень неоднозначная. Банкиры обычно гораздо более спокойные и консервативные люди.
Книга называется «Я такой как все!», и эта книга наверняка станет главным событием года в мире деловой литературы. Биографическое жизнеописание бизнесмена не так легко сделать интересным, хоть матерись, хоть не матерись. Бизнес – это не война и не приключение, это очень много энергетически емкой работы в очень сложных обстоятельствах. Но книга захватывает с первых страниц и не отпускает до финала.
Олег рассказывает о том, что всегда во время американских периодов своей жизни восхищался тем, как удобно и клиенто-ориентированно устроены американские банки, насколько красиво и сексуально пользоваться пластиковыми карточками: «Не выходя из дома, я за неделю открыл счёт в банке, подключил телевизор, заключил страховые контракты, подключил Интернет, устроил детей в школу, купил машину в соседнем центре – всё было быстро оформлено по телефону!». Сначала создание банка было для него слишком сложной и финансово-емкой идеей, он об этом только втайне мечтал: «Я всегда с пиететом относился к банкам. Проходишь мимо банка, видишь огромное здание, представляешь, что там внутри есть сейф с кэшем, – это волнует. Когда я разговаривал с совладельцами или клерками банков, пытаясь занять деньги на развитие бизнеса, то всегда думал: как бы оказаться по ту сторону стола? Они что – все такие умные? Да нет, такие же, как и я, но почему-то деньги ОНИ мне дают, а не я им. Впрочем, это же не их деньги, они тоже их откуда-то привлекают, размышлял я, и подумал: надо в этой конструкции что-то поменять и стать человеком, который сам будет выдавать деньги».
В возрасте 37 лет Тиньков продал свой пивной бизнес и стал настоящим мультимиллионером. Тогда-то он и подошел к разработке банковского проекта вплотную. В книге можно прочесть, как самые знаменитые банкиры России друг друга отговаривают от занятий банковским бизнесом. Михаил Фридман объясняет Рустаму Тарико, что тот банковский бизнес не потянет. Рустам Тарико тот же message передает Олегу Тинькову. И так происходит несколько раз в разных вариациях. Судя по всему искренне, без всяких закадровых конкурентных умыслов. «Ты уверен? Ты ввязываешься в большую драку. Это сложный технологический бизнес», «Куда ты лезешь? Это бизнес больших. Таким, как ты, тут не место» - такими репликами обменивались настоящие и будущие банкиры.
Шесть глав посвящено банковскому бизнесу. Олег рассказывает обо всем – своих первых банковских побуждениях, о работе с Boston Consulting Group и Goldman Saсhs, о привлечении финансирования, о переманивании супер-специалистов в свою команду. И даже о том, как плакал за своим рабочим столом в самый черный день для своего банковского бизнеса. Главная «фишка» ТКС-банка – полностью дистанционное обслуживание. Банк предлагает и выдает кредитные карты, общаясь с клиентом только по почте, телефону и интернету. В повествовании есть замечательно смешные перлы: «С помощью директ-маркетинга мы достучались до самых финансово неграмотных людей страны» или «Я люблю всё расставлять по полочкам. На моей полочке водка должна быть русская, машина – немецкая, бизнесмен – американский, а управляющий – английский».
Удивительно, но в этой истории очень мало пиара, хотя Тиньков всегда свой PR отстраивает очень громко и грамотно. В книге невозможно найти ни явного, ни скрытого расхваливания-рекламирования услуг банка ТКС. Как будто на потенциальных клиентов этот текст вообще не рассчитан. Исключительно честная история о том, как создавался и развивался бизнес. Так рассказывают о своих изобретениях увлеченные инженеры-проектировщики, а не продавцы этих же продуктов.
За рамками шести банковских глав – вся остальная жизнь Олега, с раннего детства до сегодняшнего дня. Если прочесть всю книгу целиком, многое о Тинькове становится яснее. Откуда берет корни его резкость, спортивная злость, конкурентный азарт. Очень многие жесткие публичные высказывания Тинькова в книге становятся более объемными, глубокими. Их легче понять и принять. Трогательно и приятно читать о преданных и доверительных отношениях в его семье: он называет жену своим главным другом, у него за плечами только один брачный союз, который нерушим на протяжении последних 20 лет, он очень внимателен к своим детям. Не так часто в нашей стране случается. Конечно, не остались за кадром и отношения Тинькова с известными людьми: Романом Абрамовичем, Ричардом Брэнсоном, Германом Грефом, Евгением Чичваркиным.
У книги есть один неожиданный побочный эффект. Она заражает вас энергией и страстью к результативной, успешной деятельности. Даже если вы не банкир, не бизнесмен и не предприниматель. Все равно хочется подняться с места и сделать что-то осмысленное, законченное, полезное.
РЕЗЮМЕ: АБСОЛЮТНЫЙ MUST READ
ЧИТАТЬ ВСЕМ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ СИМПАТИЙ/АНТИПАТИЙ В АДРЕС ОЛЕГА ТИНЬКОВА
Комментарии 119
Профессионала, пишущего о бизнес-книгах, к тому же так тщательно, нам очень не хватало, welcome!
"Жириновский от банкирщины" назвал бы я.
"банком-монолайнером «Тинькофф Кредитные Системы»." ©
Был.Как "истиный" фарцовщик из 80-х,он свое слово не сдержал...
Заявленный изначально как банк кредитных карт,уже и вклады принимает.Так что - стерео.
"Конечно, не остались за кадром и отношения Тинькова с известными людьми: Романом Абрамовичем, Ричардом Брэнсоном, Германом Грефом, Евгением Чичваркиным."©
Там,то ли на 315 или 317 странице,и Ильин-Адаев с Ищеевой присутствуют.
@.
Фандориада совсем не "Писатель и самоубийство".
В этом популярность любовных романов.
А уж вынос мозга детективами ДД, который все один в один, вообще маразм.
Лучше с фентези и фантастикой расслабляться.
Правда хорошую найти тоже проблематично.
Кстати, не понимаю нападок КредитВэя на данный продукт Тинькова. Идея-то сама по себе замечательная. удасться ли её в полной мере реализовать - жизнь покажет. Надеюсь, удасться - именно такой сервис и нужен: дистанционный. Правда, хочется онлайна:)
А вот проект "Дарья" я изначально осуждал. Жизнь показала мою правоту.
ЗЫ: Пиво не пью - посему оценить не могу тот проект. Техношок - вполне хорошая сеть создана была.
да нет у меня особых претензий к продуктам банка.
Есть личная неприязнь к этому господину и к одному из его сотрудников.
Я не однократно говорил,пока не услышу извинений,я буду продолжать получать сатисфакцию доступными мне способами.
Один из них Вы и наблюдаете.
ну что ж, сатисфакция - вещь важная. Вы меня понимаете;)
Вообще с большим интересом и уважением отношусь к бизнесмену Тинькову, одним из факторов стать клиентом ТКС стала личность создателя.
Глобально парень совсем не плох и отношением к семье и многим другим, только прячется под шелухой из мата и прочей мишуры.
Может так своим парнем в доску хочет казаться?
Но ведь это совсем не так, он стремится общаться в совершенно других кругах.
Лично я не знаком но людей очень хорошо чувствую.
Вообще бизнес есть бизнес и люди на тебя работают и зарабатывают тебе деньги получая за это гораздо меньше чем заработали. Капитализм короче.
"Чужой"
Все люди матерятся но надо четко грань провести где/с кем/и сколько.
Возможно он совершенно не стремится своим именно с вами быть и сомневаюсь что во всю матерится в банковских кругах.
Жирик вон тоже матюкается будь здоров но не в семье и не в заседаниях.
А так парень пиар себе зарабатывает у широких слоев населения.
Может и в депутаты метит, как банк продаст.
Думаю не откажет.
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ.
Один в международном розыске ежли чо.Скрывается от правосудия.
Если честно, мне все равно кто там от кого скрывается, для меня эти личности авторитетны прежде всего благодаря их успешности в бизнесе.
Если честно, мне все равно кто там от кого скрывается, для меня эти личности авторитетны прежде всего благодаря их успешности в бизнесе.
Смотря по какую вы сторону баррикад.
Стараюь никогда не судить людей, потому что для этого нужно прожить их жизнь, а это невозможно.
И какой интерес смотреть чужие фоторафии незнакомых людей где тебя нет?
Это больше тешит эго О.Т.
Либо книга для тех, КТО НЕ УМЕЕТ ЧИТАТЬ
Я понимаю фото в книгах, например, о Караваджо или архитектуре барокко.
а в остальном - комиксы получаются, "веселые картинки".
Счас литература (худ., публицистика и прочая) выродилась практически. Полиграфия замечательная бывает, а в руки взять противно - ЧИТАТЬ-ТО НЕЧЕГО!
Посему интересно - выделяется ли на этом фоне О.Т.?
Полиграфия классная,
Несерьезное это какое-то чтение, равно как и е-буков... Кстати, покет-буки туда же. Хотя сам читаю иногда. Не худ.литературу, правда, и публицистику, а что-то профессиональное и т.п.
но ежели заранее знаю о качестве произведения - покупаю бум.вариант.
На диване перед сном? Неееее, не так. Вечером, налив грамм 50 коньяка, в кресле
Либо в поезде/самолете - по дороге в отпуск (в командировку - не то). Не оллинклюзивный отпуск, а по городам поездить... Я всегда так делаю, когда во Львов езжу Эх, размечтался
Да и к тому же ordnung в душЕ надо наводить, имхо, здесь и сейчас, а не потом:) Вышеозначенный способ для этого подходит, имхо опять-таки:)
Можно заработать кучу бабок и упустить взросление дочери.
А потом этих дней уже не вернуть.
Лучше на пенсии бабло зарабатывать, все равно больше делать нечего будет.
Внуки не дети.
Главное "Чтобы небыло мучительно больно за бесцельно прожитые годы".
Сейчас и женщины все в бизнес рвутся, либо усиленно президентскую программу поддерживают.
По увеличению рождаемости.
Бизнес у них такой.
Именно для этого: "дома только ем, узнаю как у кого дела и сплю".
Была у меня такая, иногда и этого там делать не хотелось.
Тады все понятно.
Все впереди у вас.
Найду себе декабристку - женюсь
Про жену и детей а не про маму с папой.
А так конечно бизнес рулит.
Вот половинку (действительную) если найдете, то и поговорим.
Деньги - не самоцель. Если у меня нет времени поизучать любимые вопросы (не важно - античность, медицина, наследие Габсбургов или этнография западных славян и прочая) - то это уже не жизнь, а смерть получается. Жизнь, проведенная в сплошной охоте на мамонта...
порядок дома навести.
Детей пока нет. и с этой женой уже не будет:) - 1. как раз развожусь по причинам см. выше.
2. с такой женой дети тоже полностью бы на меня легли.
А ведь это всё в свободное от основной работы и личного бизнеса время
Остальные за мамонтами бегают, многие из которых в юбках (мамонты естестно).
"Когда ей охота и тебе охота - вот это охота."(с)
Остальное детские игры.
Купил дешевле - продал дороже.
Ну еще производство есть, там тоже весело.
Зачем мясо если соя дешевле.
Зачем пиво варить если люди кислоту пьют замечательно?
Сейчас в некоторых местах налаживается.
Например Ариант перешел от продажи водки и воды к продаже хорошего мяса.
Что в вашем случае "предпринимательство"?
Или вы О.Т.?
Соя вместо мяса - "Дарья",
"Кислота" (я полагаю, Вы имели в виду разбодяженный спирт, из коего счас "пиво" делают) вместо пива
Что за инсинуации?
АтмосфЭрой навеяло.
Но с ПЕРЕХОДОМ НА "Т" лучше сразу мочу пить начинать.
До этого терпимое было, хотя даже с настоящим Миллером с большим горлышком не котировалось.
А уж с чешским ни что рядом не стоит.
Только в нашей славной России все поганят.
Никто из спирта пиво не делает.
Просто повсеместное использование ЦКТ(эт цилиндро-конические танки,по принципу стиральной машины)значительно ускорил процесс ферментации и ухудшил качество пива.
Инградиенты натуральные.
И когда ПИВА нет остается одна кислота.
Хорошее пиво и без консервантов хранится. Хотя лучше свежее пить.
Помню в Туле Хольстен варили и горячим водавали ВЕЩЬ!!!!!!!!!
Недолго в Клину(когда марка еще САН Интербрю принадлежала).
Потом САБ купил.Калуга варит.
Не помню точно город.
На запасной загнали.
Там вообща частная пивоварня в кафешке была одна из первых.
И подавали свежее светлое и темное, но можно и холодное конечно.
Только все таплое пили. В спортивных костюмах не пускали и качество было на всю жизнь запомнил. Вроде Тула была но может и нет.
Давно было. Но воспоминания как в сказке побывал. Сейчас такого нигде нет.
Но раньше и челябинское пиво было одно из лучших. Даже разливное и разбавленное, а уж неразбавленное вообще выше всех похвал.
Теперь ничего не осталось.
В схеме купил/продал тоже не вижу ничего плохого. Слово спекуляция не ругательное по сути, забудьте про совок
СПЕКУЛЯНТ - это звучит гордо.
Сам такой. Как вы сеть СТРОИТЕ?
Двояко звучит - не находите.
Тоже хороший доильный аппарат.
2. Строите.
А итог какой?
Итога никогда не будет, я не собираюсь останавливаться...
Или просто СТРОИТЕ СЕТЬ?
Результат - выкачивание денег на соляриях и спа?
Или еще что более радикальное?
Единственное смешно звучит "салоны КРАСОТЫ".
Спа салон как-то более грамотно что-ли.
Не видел ни одного салона где красотой торгуют.
Обычно все наоборот, даже красавиц в барби превращают. Мумии выходят.
И что за салоны? Парикмахерская, маникюр-педикюр? Или что более неординарное?
У нас нет вывески, на которой написано было бы "салон красоты" - только название бренда, чтобы мужики не пугались .
От нас красотки и красавцы выходят
От туда очень смешные люди выходят в белых очках.
А остальное грамотно.
Хотя накладные ногти убивают а от лака они портятся.
Нет ничего лучше натурального.
Но меня больше другое напрягает.
Люди работают а деньги вы получаете.
Капитализм есть эксплуатация чужого труда, так что вы эксплуататор.
Но вроде и рабочие места предоставляете. Сложно это все в моральном плане. Пока сам деньги делал все нормально было, но вот переступить через себя не смог.
От чего и страдаю (образно конечно).
"Служить бы рад, прислуживаться тошно!"(с) И эксплуатировать не могу.
Все хорошо в меру, в т.ч. и солярий.
Да не парьтесь вы особо, это мои тараканы.
Маникюр - для медиков, педикюр - для педиков.
Правда с таким графиком как вы указали не совмещение.
Но в том-то идело что "делать то, что приносит удовольствие".
Когда семья не приносит ударяешься в бизнес и наоборот.
Некоторые в запой ударяются.
К стати меня именно пьянками большой бизнес не привлекает: банкеты, фуршеты, презентации, корпоративы и прочая мелочевка.
А так оно и само собой зарабатывается.
На жизнь хватает.
Кому это надо?
Я не про воротил, а про свой-ваш-его малый средний и большой.
Такой вот ритуал.
В лучшем случае бесплатно и то не осилю.
а настоший рассвет ТКС Банка мы увидим когда там будут уже его дети
Другой вопрос КАК?
Не нравится что пиво испортил и пельмени тоже и продал все.
С Техношоком вообще ничего не ясно.
Ну может в банковской сфере себя найдет?
Ему главное получать драйв от создания добавленной стоимости продкута.
Откуда цены берутся?
Брак с туфтой и ремонтом типа секондхенд?
Барахло из США устаревшее?
Наши все схавают по дешёвке!
Ну не знаю, особо не выяснял.
Просто есь М видео к примеру и прочие магазины бытовой техники.
Что в этом случае с ТЕХНОШОКОМ?
Я сегодня хотел оформить кредитную карту, а сотрудник банка узнав, что я работаю юрисконсультом, мне отказал даже в заполнении анкеты. Я решил узнать в чем дело. Он мне сказал, что такое указание сверху- не оформлять кредитные карты юристам и сотрудникам МВД. И что же это? Выпендреж банка или излишняя предостороженность?
Считайте - предосторожность: боятся потонуть в море судебных исков. А если иметь ввиду низкое юридическое качество подавляющего числа банковских договоров и легкость общения этой категории населения с судами, то опасения банков не беспочвенны.