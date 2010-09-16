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Связи решают все

16.09.2010 18:08 11 2 024 просмотра
Кейт Феррацци. Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.

Трудно оспорить утверждение, что человек "со связями" имеет значительное преимущество перед тем, кто не обладает нужными знакомствами. Но в российском контексте наличие полезных контактов часто воспринимается как некая данность, существующая сама по себе и дающаяся каждому по праву/месту рождения и/или определенного везения. Кому-то повезло, и связи у него есть. Кому-то не везет, и связей у него нет.

Автор книги, известный американский бизнесмен, общающийся на равных с сильными мира сего, родом из очень простой семьи. Его отец был эммигрантом и работал на сталепрокатном заводе. Тяжелый труд и низкие доходы - таким был его удел. Он мечтал о другой жизни для своего сына и совершил неожиданный для человека его уровня поступок: напросился на аудиенцию с владельцем завода, на котором работал, и рассказал ему о своем сыне. Благодаря этой встрече мальчик получил рекомендацию для учебы в лучшей частной школы своего города и, благодаря учебе там, совершенно иные возможности. Это был первый урок нетворкинга (искусства завязывать и поддерживать полезные дружеские контакты), который он усвоил: "Ничто в моей жизни не давало мне столько возможностей, как готовность в любой ситуации обратиться с просьбой даже к незнакомому человеку".

В западной традиции система полезных дружеских связей, так называемый нетворкинг, является вполне рукотворным делом. Каждый создает, поддерживает и расширяет свой круг знакомств, связей, контактов и доверительных отношений с разными людьми с тем, чтобы все члены этого круга могли быть полезны друг другу. О том, как это делать, какие приемы использовать, как дозировать рациональный и неформальный подходы, и пишет Кейт Феррацци в своей книге.

Автор утверждает: "Для того чтобы эта система начала работать, надо прежде всего прекратить вести взаимные подсчеты добрых дел. Чем большему количеству людей вы поможете, тем больше поддержки получите взамен". Заводить связи нужно не тогда, когда вам что-то понадобилось (например, новое место работы), а задолго до возникновения острой потребности в чем-либо. Это своеобразный сад взаимоотношений, который нужно возделывать.

Комментарии 11

joys  (joys)
#
Как же достали наши переводчики, ну коли влом им перевести выражение networkong, так хоть бы писали кириллицой нетуокинг это было бы гораздо ближе к истине чем писАть на нижегородском слэнге нетворкинг.
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
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мне кажется, нетуокинг звучит ужасно, как буд-то переведено школьной учительницей, старой закалки )
r в американских словах сегодня все меньше и меньше редуцируется. уверяю вас, книги переводят далеко не глупые люди, особенно у Манна.

так что нетворкинг — по-нашему )))
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
будто. иногда сам пугаюсь своей грамматики )
joys  (joys)
#
А при чём тут американский, если написано по английски? И что мешает перевести, мне например как русскому человеку приятней читать многосистемный вместо мультисистемного.
И разве у американцев R перед согласными не игнорится?
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
она редуцируется в современном языке. то есть ее все равно будет слышно при разговоре. в современных словарях в транскрипции слов — не всех — ставят маленькую [r]
Елена Ищеева  (Elena_TV)
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Ольга, я про данный термин только слышала, но сама живу по принципу "помоги, если можешь" уже очень давно. Вы знаете, не всега действенно smile:( Со временем понимаешь, что тебя начинают просто юзать , от английского to use (использовать). Посоветуйте, как быть в подобных ситуациях? Отказывать или делать вид, что ничего не замечаешь?
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Лена, это тема сложная и тонкая, как и все, что касается человеческих отношений. Но принцип networking не "помоги, если сможешь", принцип networking это взаимообмен и взаимообмен гармоничный. Соответственно, если Вы чувствуете, что Вас начинают "просто юзать", надо этот процесс абортировать.

Но базовые правила - улыбайся, иди на контакт, знакомься, обменивайся визитками, поддерживай отношения - на мой взгляд, вполне работают.

Конечно, здравый смысл никто не отменял. Но "любите людей, других не будет".

Наверное, напишу отдельный пост в продолжение темы networking и полезных связей. Кроме того, в романе Лесли Уоллера "Банкир" очень образно, емко и точно описана система взаимообмена услугами. Думаю, тоже интересный текст, чтобы обратить на него внимание. Постараюсь сделать рецензию в ближайшем будущем.
Олег Фадеев  (fadeevbiz)
#
Я пару недель назад начал читать эту книгу. Когда пришел домой, оставил пакет с сней на столе, в голове проскользнула мысль, о том, не купил ли я произведение о механистичных принципах, крадущих личность читателя, наподобие всяких сетевых маркетингов. И удивился, когда увидел с первых страниц давно привычное «давай, если хочешь получить».

Книга конечно же отдает американизмами, но основная идея изложена полно, с обильными жизненными примерами.
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Вы знаете, особенно ближе к концу книги, возникает некоторое головокружение. Вырисовывается такой мега-энергичный американец, который жонглирует миллионом визиток и совершает "холодные звонки" на автоответчики друзей в пять утра, чтобы поприветствовать, но не вступать в беседу. Но если всевозможный "экстремизм" оставить за скобками, и хоть какие-то принципы-приемы в своей обычной жизни использовать. Надо сказать, мы все пока довольно угрюмые, не слишком контактные и небрежные в поддержании связей-контактов и развитии новых отношений. Нам все это очень полезно.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Да, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. И действительно, очень важно обрасти контактами до того, как тебе что-то понадобилось. И не лениться помочь, если что-то понадобится. Не помогут потом в ответ - это уже, как говорится, чужая отрицательная карма. Важно, чтобы человек сам и свое равновесие прежде всего соблюдал. Как-то так я это вижу... smile:)
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
Про взаимообмен услугами - тема не такая простая, как кажется. Реальный взаимообмен услугами - это привилегия upper class. Распространен в крупном бизнесе и политике. А все, что ближе к культуре и психологии среднего класса - это "моя хата с краю", "сыр бывает только в мышеловке" и пр.

Но все равно в России без личных контактов и отношений никуда, поэтому с взаимообменом услугами или без него, контакты, связи и друзей-приятелей надо иметь.

Ну и, на мой взгляд, просто новые люди - это всегда интересно.
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