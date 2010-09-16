Связи решают все

Кейт Феррацци. Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.
Трудно оспорить утверждение, что человек "со связями" имеет значительное преимущество перед тем, кто не обладает нужными знакомствами. Но в российском контексте наличие полезных контактов часто воспринимается как некая данность, существующая сама по себе и дающаяся каждому по праву/месту рождения и/или определенного везения. Кому-то повезло, и связи у него есть. Кому-то не везет, и связей у него нет.
Автор книги, известный американский бизнесмен, общающийся на равных с сильными мира сего, родом из очень простой семьи. Его отец был эммигрантом и работал на сталепрокатном заводе. Тяжелый труд и низкие доходы - таким был его удел. Он мечтал о другой жизни для своего сына и совершил неожиданный для человека его уровня поступок: напросился на аудиенцию с владельцем завода, на котором работал, и рассказал ему о своем сыне. Благодаря этой встрече мальчик получил рекомендацию для учебы в лучшей частной школы своего города и, благодаря учебе там, совершенно иные возможности. Это был первый урок нетворкинга (искусства завязывать и поддерживать полезные дружеские контакты), который он усвоил: "Ничто в моей жизни не давало мне столько возможностей, как готовность в любой ситуации обратиться с просьбой даже к незнакомому человеку".
В западной традиции система полезных дружеских связей, так называемый нетворкинг, является вполне рукотворным делом. Каждый создает, поддерживает и расширяет свой круг знакомств, связей, контактов и доверительных отношений с разными людьми с тем, чтобы все члены этого круга могли быть полезны друг другу. О том, как это делать, какие приемы использовать, как дозировать рациональный и неформальный подходы, и пишет Кейт Феррацци в своей книге.
Автор утверждает: "Для того чтобы эта система начала работать, надо прежде всего прекратить вести взаимные подсчеты добрых дел. Чем большему количеству людей вы поможете, тем больше поддержки получите взамен". Заводить связи нужно не тогда, когда вам что-то понадобилось (например, новое место работы), а задолго до возникновения острой потребности в чем-либо. Это своеобразный сад взаимоотношений, который нужно возделывать.
Комментарии 11
r в американских словах сегодня все меньше и меньше редуцируется. уверяю вас, книги переводят далеко не глупые люди, особенно у Манна.
так что нетворкинг — по-нашему )))
И разве у американцев R перед согласными не игнорится?
Но базовые правила - улыбайся, иди на контакт, знакомься, обменивайся визитками, поддерживай отношения - на мой взгляд, вполне работают.
Конечно, здравый смысл никто не отменял. Но "любите людей, других не будет".
Наверное, напишу отдельный пост в продолжение темы networking и полезных связей. Кроме того, в романе Лесли Уоллера "Банкир" очень образно, емко и точно описана система взаимообмена услугами. Думаю, тоже интересный текст, чтобы обратить на него внимание. Постараюсь сделать рецензию в ближайшем будущем.
Книга конечно же отдает американизмами, но основная идея изложена полно, с обильными жизненными примерами.
Но все равно в России без личных контактов и отношений никуда, поэтому с взаимообменом услугами или без него, контакты, связи и друзей-приятелей надо иметь.
Ну и, на мой взгляд, просто новые люди - это всегда интересно.