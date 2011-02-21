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Может ли флирт быть неромантическим?

21.02.2011 10:39 25 2 460 просмотров
Джилл Шпигель
ФЛИРТ – ПУТЬ К УСПЕХУ
СПб.: «Питер», 2010
Как ни странно, несмотря на название и несколько фривольную обложку, эта книга вовсе не о флирте как способе привлечения к себе внимания противоположного пола. Эта книга о теплом человеческом общении, которое помогает в любых жизненных ситуациях, прежде всего профессиональных. По мнению автора, флирт – это способность завязывать искренние доверительные взаимоотношения с людьми, что приводит к достижению успеха на любом поприще.

В современной российской культуре развитые навыки располагающего к себе общения воспринимаются как богом данные. Хотя теплый человеческий контакт и/или пресловутые «связи» значат в нашей реальности очень много, идея работать над отношениями, манерой общения с людьми кажется нам чуждой и даже неприемлемой. Либо хорошие отношения есть, либо их нет. Если все не произошло само собой, значит, и не произойдет. Установки пожестче, чем легенда про «любовь с первого взгляда».

Джил Шпигель предлагает целую систему очень простых, но очень емких по своему звучанию, значению и последствиям правил. Нужно смотреть людям в глаза, быть хорошим слушателем, чувствовать уверенность в себе и транслировать эту уверенность окружающим, не забывать о чувстве юмора. При этом важно быть абсолютно честным в отношениях с людьми.

Например, что значит «быть честным»? Это значит никогда не врать, даже в мелочах. Это значит выполнять свои даже самые мелкие обещания. Честность – это вежливость действий. Отсутствие честности подрывает самоуважение и рушит основу для искреннего общения.

Но как понять, нужен ли нам тот или иной человек? В чем польза, в чем обоснование этого социального флирта? Автор пропагандирует идею относиться к любому человеку как к возможному шансу и приводит ряд убедительных примеров, как совершенно незначимые беседы в аэропорту в ожидании рейса приводили ее к крупным заказам и успешному сотрудничеству. Если вы напряженно высчитываете те «очки», которые можете заработать от своей дружелюбности и светской раскованности, у вас ничего не получится. Если вы к любому человеку относитесь не функционально, а личностно – вас ждет большой успех.

Комментарии 25

CreditWay  (CreditWay)
#
"Как ни странно, несмотря на название и несколько фривольную обложку, эта книга вовсе не о флирте как способе привлечения к себе внимания противоположного пола." ©

Да ? Ну тогда и читать не буду... smile:shuffle: Флиртовать с однополыми... как то...Не мое... smile:D Или автор ничего не знает о флирте.
CreditWay  (CreditWay)
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Ааааа....Понял а-ля "Лысая певица" Ионеско. smile:)
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Я бы сказала, о социальных и бизнес-навыках.
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Думаю, что я довольно внятно в рецензии объяснила флирт какого рода имеет в виду автор.
Першинг  (Першинг)
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Ольга, Вы меня заинтриговали! Обязательно прочту эту книгу! По работе за день приходится общаться не менее, чем с сотней заказчиков. Неформальные отношения, некоторый, как в интернете говорят, флуд, очень помогает разрядить, например, конфликтные ситуации.
Если под словом "флирт" понимать неформальную часть беседы с клиентом, наверное, можно выполнять достаточно формальную работу с удовольствием.
Ну а удовольствие от общения иногда заставляет клиентов быть более щедрыми. smile:D
Ну а более дорогая реклама чаще всего бывает наиболее эффективной! smile:D
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Я не думаю, что интернет-флуд и социальный флирт эквивалентные понятия/явления. Интернет-флуд - это "расширенная" беседа ни о чем или далеко ушедшая от исходной темы дискуссии. Социальный флирт - это попытка установить искренние, доверительные, неформальные отношения с людьми.

Хотя, безусловно, теплый коммуникационный фон часто способствует определенной выгоде в бизнес-отношениях, очень важно, что теплота и искренность общения должны быть действительно теплыми и искренними без каких-либо меркантильных побуждений.
Людмила  (Luydmila D)
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О том, что флирт может быть неромантическим и книга Курпатова "Флирт как работа, работа как флирт" (могу немного ошибаться в названии).Если Шпигель пишет об этом же- должно быть не только интересно, но и полезно. Главная мысль- не ожидайте, что отношения с вами будут выстраиваться легко и просто только потому, что вы считаете себя умным, классным и интресным человеком (а в глубине души все именно так и считают). Да еще и делают из этого далеко идущие выводы: если кто не понимает и не одобряет мою исключительную ценность- все в сад... smile:) Формирование отношений с другими, даже если это друзья и близкие- сложная и затратная во всех смыслах работа, за которую тебя ждет вознаграждение в виде искреннего душевного общения. Что уж говорить о неблизких людях.
Так что флирт- это заинтересованность и игра в отношениях, а не "способ добиться успеха у противоположного пола". Было бы интересно узнать ваше, Ольга, мнение о книгах Андрея Курпатова.
Мне несколько обидно, что специалист высокого класса воспринимается большинством как в первую очередь бывший ведущий бывшего популярным телевизионного шоу. Кроме карманных "для всех" изданий у Курпатова есть и медицинские монографии. Но так уж принято в России, всех "многотиражников" считать ремесленниками, которые высокое искусство забыли в погоне за наживой.
Буду ждать вашей оценки Курпатова.
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Я не читала. К личности доктора Курпатова отношусь настороженно. Скорее всего потому, что его телевизионный имидж мне стилистически не нравится.

О его книгах (популярных) слышала много хорошего.
Урри Кадыков  (Дистандер)
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Да, есть такая технология размягчения мозга клиенту.
Результат - клиент поддаётся "впариванию" продукта типа таймшера или кредита под 100 % годовых.

Короче говоря, "Мягко стелет - жёстко спать".
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Нет, это не о технологии продаж. Эта книга и весь подход в целом о другом.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Цитата
Но как понять, нужен ли нам тот или иной человек? В чем польза, в чем обоснование этого социального флирта? Автор пропагандирует идею относиться к любому человеку как к возможному шансу и приводит ряд убедительных примеров, как совершенно незначимые беседы в аэропорту в ожидании рейса приводили ее к крупным заказам и успешному сотрудничеству. Если вы напряженно высчитываете те «очки», которые можете заработать от своей дружелюбности и светской раскованности, у вас ничего не получится. Если вы к любому человеку относитесь не функционально, а личностно – вас ждет большой успех.


Вот это - золотые слова. Отвечать на почту или звонки только тем, кто выгоден, футболить и заставлять ждать, по сути, унижая человека, если он в настоящий момент кажется совершенно не нужным, - это уже не только чисто по-человечески некрасиво, это просто не современно. В нынешней бизнес-среде, где люди прежде всего ценят мобильность, оперативность и деловой подход, с таким настроем просто не выжить.
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Мне кажется, Вы слишком категоричны. Вот я, кстати, написала Вам в личку четыре дня назад, а Вы мне не ответили, но не думаю, что Ваше положение в нынешней бизнес-среде от этого как-то пошатнулось )).
Екатерина Суворова  (28_888)
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Вот непонятно, к чему так преподносить ситуацию? Я просто ничего от вас не получала, продублируйте, если не сложно. На форуме бывают сбои, моя личка часто переполняется, возможно, я удалила ваше письмо не прочитав по ошибке. Да всякое могло быть. Если бы несколько раз мне позвонили и я бы ни разу не подошла к телефону, тогда я бы вас поняла. Я имела в виду несколько более яркие проявления, поверьте, опыт общения с такими, к сожалению, есть. Положение в бизнес-среде тут ни при чем, это менталитет человека. Он так себя ведет и с деловыми партнерами, и с соседями по даче. Именно об этом, как я понимаю, и книга.
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Хорошо, в следующий раз буду перезванивать)). Про бизнес-среду пошутила. Ситуации, боюсь, уже нет - преподносить больше нечего, а если будет - напишу в форуме. Забудьте.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Можно и позвонить - мои контакты на сайте открыты.
А еще можно спустя сутки, если нет ответа, продублировать письмо и напомнить о себе на случай, если вдруг случился какой-то сбой. Я всегда на связи. smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
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Кстати, критерием для меня в таких случаях служит игнорирование именно личных прямых контактов, а не писем. Интернет не совершенен, всякое бывает. А когда, к примеру, человеку направил письмо, ответа нет. Звонишь и просишь уточнить, доходило ли оно, то есть устанавливаешь уже прямой контакт, а ответа нет все равно. Обещают (по телефону) ответить, не отвечают. Обещают (сами) перезвонить - не перезванивают. Вот когда можно делать настоящие выводы, тут, конечно же, надо смотреть на ситуацию уже комплексно, а не точечно. smile:)
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
#
О-о-о, вот эта тема про перезванивания-неперезванивания, отвечания-неотвечания очень интересна сама по себе и очень актуальна в нашей социальной и бизнес-среде. Посмотрю, через какие книги ее можно осветить. Спасибо за идею.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Оля, очень жду подобной рецензии! Мне тема очень интересна, в недавно была и очень актуальна.
Ольга Стрелкова  (olga.strelkova)
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Катя, не совсем поняла логику Вашего высказывания, хотя, в целом, я с Вами полностью согласна. Ведь именно в "скоростной" бизнес-среде может не хватать времени на социальный флирт (дополнительную теплоту и доброжелательность в общении).
Екатерина Суворова  (28_888)
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Оля, я имела в виду прежде всего то, что вы уже написали в рецензии, - что классифицировать всех на нужный/не очень нужный, но можно и ответить/вообще не нужный, буду его футболить пока сам не отвяжется/ smile:) бесконечно не правильно. Не только потому, что каждый человек - «шанс», но и потому, что сегодня о тебе составляют мнение в деловой среде еще и по умению организовать контакты, наладить коммуникации так, чтобы ты всегда был на связи или, по крайней мере, возвращал звонок.
dailyadm  (dailyadm)
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Интересно нужны ли данные методы в армии или на государственной службе smile;)
omatrosova  (omatrosova)
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Мне кажется, в самом слове "флирт" уже заложена романтическая составляющая. В деловых отношениях не всегда это уместно, я бы даже сказала - совсем неуместно. Флирт подразумевает заигрывание, привлечение внимания, а "теплые человеческие отношения", о которых вы пишите, - это, скорее, ближе в дружбе. Саму книгу я не читала, и уж если задаваться вопросом, как добиться успеха, лучше перечитать Карнеги. Это классика, которая всегда актуальна:)))
Кстати, Ольга, знакома ли вам книга Бретта Кинга "Банк 2.0. Как потребительское поведение и технологии изменят будущее финансовых услуг"?? Это совсем новое издание, книга буквально на днях вышла в тираж. Вот о чем интересно подискутировать! Интересно ваше мнение)
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