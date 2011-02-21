Может ли флирт быть неромантическим?

Джилл Шпигель
ФЛИРТ – ПУТЬ К УСПЕХУ
СПб.: «Питер», 2010
Как ни странно, несмотря на название и несколько фривольную обложку, эта книга вовсе не о флирте как способе привлечения к себе внимания противоположного пола. Эта книга о теплом человеческом общении, которое помогает в любых жизненных ситуациях, прежде всего профессиональных. По мнению автора, флирт – это способность завязывать искренние доверительные взаимоотношения с людьми, что приводит к достижению успеха на любом поприще.
В современной российской культуре развитые навыки располагающего к себе общения воспринимаются как богом данные. Хотя теплый человеческий контакт и/или пресловутые «связи» значат в нашей реальности очень много, идея работать над отношениями, манерой общения с людьми кажется нам чуждой и даже неприемлемой. Либо хорошие отношения есть, либо их нет. Если все не произошло само собой, значит, и не произойдет. Установки пожестче, чем легенда про «любовь с первого взгляда».
Джил Шпигель предлагает целую систему очень простых, но очень емких по своему звучанию, значению и последствиям правил. Нужно смотреть людям в глаза, быть хорошим слушателем, чувствовать уверенность в себе и транслировать эту уверенность окружающим, не забывать о чувстве юмора. При этом важно быть абсолютно честным в отношениях с людьми.
Например, что значит «быть честным»? Это значит никогда не врать, даже в мелочах. Это значит выполнять свои даже самые мелкие обещания. Честность – это вежливость действий. Отсутствие честности подрывает самоуважение и рушит основу для искреннего общения.
Но как понять, нужен ли нам тот или иной человек? В чем польза, в чем обоснование этого социального флирта? Автор пропагандирует идею относиться к любому человеку как к возможному шансу и приводит ряд убедительных примеров, как совершенно незначимые беседы в аэропорту в ожидании рейса приводили ее к крупным заказам и успешному сотрудничеству. Если вы напряженно высчитываете те «очки», которые можете заработать от своей дружелюбности и светской раскованности, у вас ничего не получится. Если вы к любому человеку относитесь не функционально, а личностно – вас ждет большой успех.
Комментарии 25
Да ? Ну тогда и читать не буду... Флиртовать с однополыми... как то...Не мое... Или автор ничего не знает о флирте.
Если под словом "флирт" понимать неформальную часть беседы с клиентом, наверное, можно выполнять достаточно формальную работу с удовольствием.
Ну а удовольствие от общения иногда заставляет клиентов быть более щедрыми.
Ну а более дорогая реклама чаще всего бывает наиболее эффективной!
Хотя, безусловно, теплый коммуникационный фон часто способствует определенной выгоде в бизнес-отношениях, очень важно, что теплота и искренность общения должны быть действительно теплыми и искренними без каких-либо меркантильных побуждений.
Так что флирт- это заинтересованность и игра в отношениях, а не "способ добиться успеха у противоположного пола". Было бы интересно узнать ваше, Ольга, мнение о книгах Андрея Курпатова.
Мне несколько обидно, что специалист высокого класса воспринимается большинством как в первую очередь бывший ведущий бывшего популярным телевизионного шоу. Кроме карманных "для всех" изданий у Курпатова есть и медицинские монографии. Но так уж принято в России, всех "многотиражников" считать ремесленниками, которые высокое искусство забыли в погоне за наживой.
Буду ждать вашей оценки Курпатова.
О его книгах (популярных) слышала много хорошего.
Результат - клиент поддаётся "впариванию" продукта типа таймшера или кредита под 100 % годовых.
Короче говоря, "Мягко стелет - жёстко спать".
Вот это - золотые слова. Отвечать на почту или звонки только тем, кто выгоден, футболить и заставлять ждать, по сути, унижая человека, если он в настоящий момент кажется совершенно не нужным, - это уже не только чисто по-человечески некрасиво, это просто не современно. В нынешней бизнес-среде, где люди прежде всего ценят мобильность, оперативность и деловой подход, с таким настроем просто не выжить.
А еще можно спустя сутки, если нет ответа, продублировать письмо и напомнить о себе на случай, если вдруг случился какой-то сбой. Я всегда на связи.
Интересно нужны ли данные методы в армии или на государственной службе
Кстати, Ольга, знакома ли вам книга Бретта Кинга "Банк 2.0. Как потребительское поведение и технологии изменят будущее финансовых услуг"?? Это совсем новое издание, книга буквально на днях вышла в тираж. Вот о чем интересно подискутировать! Интересно ваше мнение)