Как размножаются ёжики(с)

Дорогой ЮниКредит Банк!
Наконец нашла место и время написать тебе.(с)
У нас не складывается давно. Мы ж не по любви, ты же мой зарплатный банк, тебя, как родину, не выбирают.
И я терпела.
Я терпела, когда мою карту блокировали поздним вечером в пятницу, в день зарплаты, без объявления войны и предупреждений о нападении. Как выяснилось спустя долгие выходные, потому, что месяцем раньше я оплатила зарплатной картой сувениры на сумму 135 рублей в дьюти-фри Тайланда. Это научило меня использовать твою и без того малополезную визу-электрон еще реже, как внутри страны, так и - особенно - вне ее пределов.
Я терпела, когда твой кредитный комитет отказал мне в выпуске самой простой кредитной карты, с лимитом в 30 (прописью - тридцать) тыщ рублей. Девочкам из офиса на Ленинском, которые мне и предложили ее выпустить, а потом звонили, и вынуждены были сообщать об отказе, было страшно неудобно. Справедливости ради надо сказать, что кредитный комитет долго решал насчет меня - аж месяц, я и забыла о том, что они чего-то там решают
Я терпела, когда, стоя с полной телегой в магазине, обнаруживала, что карта не работает, и выясняла, что у банка в принципе рухнула платежная система и заработает не раньше, чем через час, и что "мы сами от этого тоже страдаем".
et cetera, et cetera..
Я терпела.
Но вчера я прилетела в 6 утра, и мне нужны были российские деньги, и моя карта, на которой они были - твоя карта, мой дорогой зарплатный банк! - не работала. И барышня по телефону сообщила мне, что ее отключили, потому что их смутила транзакция в Испании. Речь шла о транзакции объемом 84 ойро. И я спросила - а что именно смутило банк в этой транзакции? И мне сказали: СМЕНА МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ.
Дорогой ЮниКредит банк! Во времена моей студенческой молодости был такой отличный анекдот:
Отец будит гуляку-сына, и говорит: Мальчик мой, мы с мамой терпели, когда ты приходил обкуренный, с дружками под утро, пьяный, шумел, врубал музыку, пил вино из нашего бара..Мы терпели. Но вчера вечером ты пришел невменяемым, вошел в нашу спальню, навалил кучу посреди ковра, воткнул в нее спички, и заявил, что этот ежик теперь будет жить с нами. Дорогой сын, наше терпение кончилось!
Так вот. Я к чему...
Я не очень люблю ежиков.
Комментарии 25
А палить из пушки по воробьям- неправильно и нехорошо. На зарплатных картах бывают значительные суммы, утратить которые вряд ли кому понравится.
не только Испания. Были и другие европейские страны.
Может быть хватит уже " плакать, колоться, но продолжать грызть кактус", как это делают нелюбимые вами ежики...
А на зарплатной визе-электрон у вас есть овердрафт? И вы захотели ещё карту с лимитом. Если у вас овердрафт 2-3 зарплаты, то в карте с лимитом откажут. Получите обычную дебетовую карту, переведите на неё деньги и оплачивайте мелочи, если наличных нет.
Я ничего не хотела от этого банка. И сейчас не хочу. И с наличием карт у меня все в порядке.
Понятно, что "самая простая кредитная карта, с лимитом в 30" не может быть зарплатной картой виза электрон. Понятно, что если вам отказали в выпуске карты, значит вы просили её выпустить, пускай и нехотя. ))
ЮниКредит Банк оказался слишком подозрительным. )) И извещать Банк о намерении использовать карту за границей это, возможно, перебор. Автору блога не понравились "действия Банка направленные исключительно на обеспечение сохранности денежных средств Клиента". )))
Кстати, если эти действия распространяются именно на зарплатные карты виза электрон, то это не так уж и плохо.
В ответ на Ваш отзыв сообщаем, что согласно документации, заключаемой между Клиентом и Банком при оформлении банковской карты, Банк имеет право блокировать карту при возникновении подозрений в ее несанкционированном использовании. При этом действия Банка в подобных ситуациях направлены исключительно на обеспечение сохранности денежных средств Клиента. По этой причине Клиентам рекомендуется извещать Банк о намерении использовать карту за границей, что можно сделать, обратившись в Карточный Центр Банка (Карточный Центр Банка работает круглосуточно и без выходных, телефон указан на обороте банковской карты).
Конкретно по возникшей ситуации отмечаем, что транзакция, отнесенная к подозрительным, была совершена 29.04.11 в 13:01. Сотрудники Карточного Центра Банка пытались связаться с Вами по номерам, предоставленным Вами Банку в качестве контактных 29.04.11 в 13:08, однако, к сожалению, связаться с Вами не удалось, поэтому Ваша банковская карта была заблокирована до момента подтверждения Вами совершения вышеуказанной операции.
Мы сожалеем о неудобствах, причиненных Вам сложившейся ситуацией, и вместе с тем отмечаем, что Банк предпринимает меры, направленные на обеспечение безопасности денежных средств на счетах, в интересах Клиентов. Мы нацелены на предоставление нашим Клиентам максимально комфортного обслуживания, и поэтому во избежание возникновения подобных ситуаций просим заранее извещать Банк о возможности проведения операций за границей.
Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее сотрудничество.
C уважением,
ЗАО ЮниКредит Банк.
В ответ на Ваш ответ обращаю Ваше внимание на то, что с Вашим банком у меня возникала не одна и не две любопытные ситуации. По поводу вчерашней истории - свое мнение я высказала по телефону сотруднице, общавшейся со мной. А именно - что отныне я просто буду снимать полностью деньги с зарплатной карты и перемещать их на удобные и рабочие карты других, дружественных мне банков. Что же касается моего понимания и сотрудничества с Вами, то ни то, ни другое при наших с Вами взаимоотношениях не является остро необходимым.
Не рассматривали ли с коллегами вариант обращения к руководству с просьбой сменить банк, благо не в Урюпинске находитесь и достойные альтернативы можно поискать (тут и банкиру кстати )
Здоровая злость возникшая после этого привела к тому, что у меня теперь 4 кредитных карты, разных банков с разными условиями с уже поднятыми лимитами и прочими прелестями.
Заметил очень интересную закономерность:
во всех банках кто мне отказал, возникают подобные истории.
ВТБ24 и Дмитрий Фирсов, ЮКБ и Вы с Игорем Виттелем.
Такое чувство что есть бог на свете и он отводит меня от таких заведений. Типа нечего мне там делать.
Что касается Вашей истории, то на форуме таких ответов который дал Вам ЮКБ очень много. Это их политика и скорее всего этот пост ничего не изменит. Поэтому просто заведите карту в другом банке.
Не хочу быть нескромной, но - поверьте, у меня хорошие отношения с банкирами, и с карточками все в порядке))
мне и в голову не приходило, собственно, просить ЮниКредит о выпуске кредитки и вообще о чем бы то ни было. Я пришла в офис по другому делу, а девочки меня узнали, и когда я стала их распрашивать о продуктах, предложили выпустить карту - вы же, говорят, наш зарплатный клиент, вам это буквально ничего не будет стоить!) я какую-то форму заполнила, и забыла. А потом они через месяц позвонили, бедные, и страшно извинялись. Вам, говорят, не только в золотой карте отказали, вам даже не дали выпустить с минимальным лимитом в 30 тыщ)))
В этой жизни так и надо делать.
А за пост СПАСИБО! По крайней мере понятно что лезть туда не стоит
А тут мильон советов по правилам использования пластика.
Зарплатный проект вряд ли " по просьбам трудящихся" перенесут в другой банк, т.к. и за выпуск карт заплатили, и за программное обеспечение для бухгалтерии, да и расчетный , видимо, там же.
Поэтому делаем, как большинство россиян, которых на зарплатных проектах "без меня меня женили": с нетерпением ждем зарплаты, переводим все деньги на свою "любимую удобную карту".
И помним про грандсюрприз: при увольнении карта перестает быть зарплатной и с нее списывают плату за обслуживание. Так что как только получили полный расчет- бегом в банк сдавать карту, есть шанс успеть до того, как поступит информация о вашем увольнении.