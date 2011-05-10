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Как размножаются ёжики(с)

10.05.2011 14:21 25 3 591 просмотр
Дорогой ЮниКредит Банк!
Наконец нашла место и время написать тебе.(с)
У нас не складывается давно. Мы ж не по любви, ты же мой зарплатный банк, тебя, как родину, не выбирают.
И я терпела.
Я терпела, когда мою карту блокировали поздним вечером в пятницу, в день зарплаты, без объявления войны и предупреждений о нападении. Как выяснилось спустя долгие выходные, потому, что месяцем раньше я оплатила зарплатной картой сувениры на сумму 135 рублей в дьюти-фри Тайланда. Это научило меня использовать твою и без того малополезную визу-электрон еще реже, как внутри страны, так и - особенно - вне ее пределов.
Я терпела, когда твой кредитный комитет отказал мне в выпуске самой простой кредитной карты, с лимитом в 30 (прописью - тридцать) тыщ рублей. Девочкам из офиса на Ленинском, которые мне и предложили ее выпустить, а потом звонили, и вынуждены были сообщать об отказе, было страшно неудобно. Справедливости ради надо сказать, что кредитный комитет долго решал насчет меня - аж месяц, я и забыла о том, что они чего-то там решают smile:D
Я терпела, когда, стоя с полной телегой в магазине, обнаруживала, что карта не работает, и выясняла, что у банка в принципе рухнула платежная система и заработает не раньше, чем через час, и что "мы сами от этого тоже страдаем".
et cetera, et cetera..
Я терпела.
Но вчера я прилетела в 6 утра, и мне нужны были российские деньги, и моя карта, на которой они были - твоя карта, мой дорогой зарплатный банк! - не работала. И барышня по телефону сообщила мне, что ее отключили, потому что их смутила транзакция в Испании. Речь шла о транзакции объемом 84 ойро. И я спросила - а что именно смутило банк в этой транзакции? И мне сказали: СМЕНА МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ.

Дорогой ЮниКредит банк! Во времена моей студенческой молодости был такой отличный анекдот:
Отец будит гуляку-сына, и говорит: Мальчик мой, мы с мамой терпели, когда ты приходил обкуренный, с дружками под утро, пьяный, шумел, врубал музыку, пил вино из нашего бара..Мы терпели. Но вчера вечером ты пришел невменяемым, вошел в нашу спальню, навалил кучу посреди ковра, воткнул в нее спички, и заявил, что этот ежик теперь будет жить с нами. Дорогой сын, наше терпение кончилось!
Так вот. Я к чему...
Я не очень люблю ежиков.

Комментарии 25

iamvs  (iamvs)
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Оплачивать мелочи в Испании и Таиланде зарплатной картой- весьма неосмотрительно. Из-за подобной ерунды можно нарваться на серьезные неприятности. Я бы не стал судить банк строго по этим двум эпизодам.
Мария Строева  (mstroeva)
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во-первых, эпизодов не два, а больше. во-вторых - не вижу ничего неосмотрительного в оплате чего бы то ни было, если это в приличном магазине в приличной стране. Если я ничего не путаю, банку выгодно, чтобы я пользовалась его картой, а не просто снимала с нее деньги. теперь - буду просто снимать.
Maria Ivanova  (fiamma)
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А в чем логика? Это моя карта, моя зарплата. Нас же агитируют больше расплачиваться картами, а не обналичивать их, снимая зарплату до копейки.
iamvs  (iamvs)
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Логика в том, что для мелких, тем более, пустяковых расходов нужно иметь отдельную карточку. Возможно, будет достаточно простой и дешевой карты. А на ней- немного денег.
А палить из пушки по воробьям- неправильно и нехорошо. На зарплатных картах бывают значительные суммы, утратить которые вряд ли кому понравится.
Дмитрий  (mitac)
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Мария, это прям в народный рейтинг можно перепостить с оценкой единица, пусть все видят smile:D
Мария Строева  (mstroeva)
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да пусть видят, чего уж там. у нас с коллегами таких историй про наш банк - пруд пруди!
Дмитрий Фефелов  (dimas26)
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Если с Тайландом ограничения еще можно объяснить, то с Испанией довольно странно. Возможно, для электрона в банке специально стоят такие существенные ограничения по безопасности, чтобы клиенты выпускали классики, голды и т.п. для заграницы.
Мария Строева  (mstroeva)
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Тай Таю рознь. Тем более, если речь идет не о лавчонке непонятной, а о дьюти фри. но повторюсь - ладно бы, позвонили и спросили. нет, прошел месяц - и вдруг вечерком в пятницу они решили поиграть в безопасность!
не только Испания. Были и другие европейские страны.
Сергей Савельев  (kev)
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С данным банком сотрудничал недолго, закончилось все так же печально (для меня) - выдавали вклад (который я открывал наличными) через открытие дебетовой карты (потому что в кассе предложили получить вклад за минусом комиссии за обналичивание моих средств!!! и я отказался от этой эксклюзивной операции), по которой (как оказалось впоследствии) установлен лимит снятия наличных в месяц (по этой причине мне пришлось выковыривать из их банкоматов свой вклад за 3 месяца и 9 подходов к их чудо-аппарату...
Может быть хватит уже " плакать, колоться, но продолжать грызть кактус", как это делают нелюбимые вами ежики...
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Я терпела, когда твой кредитный комитет отказал мне в выпуске самой простой кредитной карты, с лимитом в 30 (прописью - тридцать) тыщ рублей.
А на зарплатной визе-электрон у вас есть овердрафт? И вы захотели ещё карту с лимитом. Если у вас овердрафт 2-3 зарплаты, то в карте с лимитом откажут. Получите обычную дебетовую карту, переведите на неё деньги и оплачивайте мелочи, если наличных нет.

Мария Строева  (mstroeva)
#
Вы плохо поняли мой пост, видимо. перечитайте еще раз.
Я ничего не хотела от этого банка. И сейчас не хочу. И с наличием карт у меня все в порядке.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Наверное, плохо понял. Или вы не понятно написали, допускаете?
Понятно, что "самая простая кредитная карта, с лимитом в 30" не может быть зарплатной картой виза электрон. Понятно, что если вам отказали в выпуске карты, значит вы просили её выпустить, пускай и нехотя. ))

ЮниКредит Банк оказался слишком подозрительным. )) И извещать Банк о намерении использовать карту за границей это, возможно, перебор. Автору блога не понравились "действия Банка направленные исключительно на обеспечение сохранности денежных средств Клиента". )))
Кстати, если эти действия распространяются именно на зарплатные карты виза электрон, то это не так уж и плохо.
UniCredit Bank  (unicreditbank)
#
Уважаемая Мария!

В ответ на Ваш отзыв сообщаем, что согласно документации, заключаемой между Клиентом и Банком при оформлении банковской карты, Банк имеет право блокировать карту при возникновении подозрений в ее несанкционированном использовании. При этом действия Банка в подобных ситуациях направлены исключительно на обеспечение сохранности денежных средств Клиента. По этой причине Клиентам рекомендуется извещать Банк о намерении использовать карту за границей, что можно сделать, обратившись в Карточный Центр Банка (Карточный Центр Банка работает круглосуточно и без выходных, телефон указан на обороте банковской карты).

Конкретно по возникшей ситуации отмечаем, что транзакция, отнесенная к подозрительным, была совершена 29.04.11 в 13:01. Сотрудники Карточного Центра Банка пытались связаться с Вами по номерам, предоставленным Вами Банку в качестве контактных 29.04.11 в 13:08, однако, к сожалению, связаться с Вами не удалось, поэтому Ваша банковская карта была заблокирована до момента подтверждения Вами совершения вышеуказанной операции.

Мы сожалеем о неудобствах, причиненных Вам сложившейся ситуацией, и вместе с тем отмечаем, что Банк предпринимает меры, направленные на обеспечение безопасности денежных средств на счетах, в интересах Клиентов. Мы нацелены на предоставление нашим Клиентам максимально комфортного обслуживания, и поэтому во избежание возникновения подобных ситуаций просим заранее извещать Банк о возможности проведения операций за границей.

Надеемся на Ваше понимание и дальнейшее сотрудничество.

C уважением,
ЗАО ЮниКредит Банк.
Мария Строева  (mstroeva)
#
Уважаемый ЗАО ЮниКредит Банк, не знаю Вашего отчества!
В ответ на Ваш ответ обращаю Ваше внимание на то, что с Вашим банком у меня возникала не одна и не две любопытные ситуации. По поводу вчерашней истории - свое мнение я высказала по телефону сотруднице, общавшейся со мной. А именно - что отныне я просто буду снимать полностью деньги с зарплатной карты и перемещать их на удобные и рабочие карты других, дружественных мне банков. Что же касается моего понимания и сотрудничества с Вами, то ни то, ни другое при наших с Вами взаимоотношениях не является остро необходимым.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
Цитата
у нас с коллегами таких историй про наш банк - пруд пруди!


Не рассматривали ли с коллегами вариант обращения к руководству с просьбой сменить банк, благо не в Урюпинске находитесь и достойные альтернативы можно поискать (тут и банкиру кстати smile:) )
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Как же неудобно... Сама постоянно пользуюсь картой за границей, где и сейчас нахожусь, и хотя зарплатная карта Траста не подвела еще ни разу (тьфу 3 раза), но постоянно вздрагиваю - а выползет ли чек? А все ли ок? Маш, даже не знаю рецептов в этой ситуации...
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Завести хорошую карту в хорошем банке. А зарплату угонять со своего ноутбука через enter.unicredit на хорошую карту
Мария Строева  (mstroeva)
#
Кать, рецепт один - снимать все деньги разом с их дурацкой карты, нести в другие банки и забывать о них, как о страшном сне. В моем, так сказать, эссе я коротко рассказала о приемах, которыми этот банк последние 5 лет пытался завоевать мое доверие и об инициативах, проявленных им, чтобы я как можно шире использовала его продуктовую линейку. ты же понимаешь.)))
qaq  (qaq)
#
Ну не знаю,я своей зарплатой карточкой пользуюсь всего два раза в месяц. smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Маша не знаю утешу Вас или нет, но мне в выпуске кредитки в ЮКБ также отказали.
Здоровая злость возникшая после этого привела к тому, что у меня теперь 4 кредитных карты, разных банков с разными условиями с уже поднятыми лимитами и прочими прелестями.
Заметил очень интересную закономерность:
во всех банках кто мне отказал, возникают подобные истории.
ВТБ24 и Дмитрий Фирсов, ЮКБ и Вы с Игорем Виттелем.
Такое чувство что есть бог на свете и он отводит меня от таких заведений. Типа нечего мне там делать.
Что касается Вашей истории, то на форуме таких ответов который дал Вам ЮКБ очень много. Это их политика и скорее всего этот пост ничего не изменит. Поэтому просто заведите карту в другом банке.
Мария Строева  (mstroeva)
#
Вы всерьез полагаете, что я сижу и плачу, потому что кто-то в кредитном комитете моего зарплатного банка решил, что я для них недостаточно крутой заемщик?!)))
Не хочу быть нескромной, но - поверьте, у меня хорошие отношения с банкирами, и с карточками все в порядке))
мне и в голову не приходило, собственно, просить ЮниКредит о выпуске кредитки и вообще о чем бы то ни было. Я пришла в офис по другому делу, а девочки меня узнали, и когда я стала их распрашивать о продуктах, предложили выпустить карту - вы же, говорят, наш зарплатный клиент, вам это буквально ничего не будет стоить!) я какую-то форму заполнила, и забыла. А потом они через месяц позвонили, бедные, и страшно извинялись. Вам, говорят, не только в золотой карте отказали, вам даже не дали выпустить с минимальным лимитом в 30 тыщ)))
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Ну скорее всего Вы в 6 утра все-таки без денег не остались. Да и в супермаркете стоя с полной корзиной, вышли из ситуации. Наверняка ведь несколько карточек с собой носите.
В этой жизни так и надо делать.
А за пост СПАСИБО! По крайней мере понятно что лезть туда не стоит
Кирилл Светлов  (Светлов)
#
Здравствуйте, уважаемый Игорь Станиславович! Смотрю Ваши программы 3 года. Регулярно. Приятно, что есть те, кто врубается! Спасибо! Но Ваш Юмор и Сарказм просто супер! Не знаю как с Вами можно связываться более коротким путём.... К сожалению. И, если позволите, вопрос - Вы не дружите с Сашей Хинштейном? С глубоким уважением! Светлов.
Людмила  (Luydmila D)
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Мария просто хотела, чтоб мы возмутились вместе с ней и " по достоинству" smile:D оценили сервис ЮКБ.
А тут мильон советов по правилам использования пластика.
Зарплатный проект вряд ли " по просьбам трудящихся" перенесут в другой банк, т.к. и за выпуск карт заплатили, и за программное обеспечение для бухгалтерии, да и расчетный , видимо, там же.
Поэтому делаем, как большинство россиян, которых на зарплатных проектах "без меня меня женили": с нетерпением ждем зарплаты, переводим все деньги на свою "любимую удобную карту".
И помним про грандсюрприз: при увольнении карта перестает быть зарплатной и с нее списывают плату за обслуживание. Так что как только получили полный расчет- бегом в банк сдавать карту, есть шанс успеть до того, как поступит информация о вашем увольнении.
Alex Veres  (aswern123)
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Думаю, это касается многих банков и не только в России. Мою, выпущенную в США, как-то съели в ближайшем орешнике. Просто так.
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