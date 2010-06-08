Здравствуйте!
Долго думала я, размышляла и делала умный вид сама себе, когда мне предложили вести тут блог. Нет, врать не буду. Не размышляла и уж тем более не делала умный вид. Какой смысл? Просто не уверена была, что надо. Потому что - что нового скажу? Открою очередную жалобную книгу?
Но потом мне показалось, что я все-таки хочу получить ответ на один очень меня интересующий вопрос. Точнее, не то чтобы я не знаю на него ответ. А - хочу, чтобы это произнес кто-то другой, а не я. Потому что ответ этот неприятный. Для всех для нас.
Сейчас поясню.
Вот смотрите.
У нас как бы сформирована как бы цивилизованная и как бы устойчивая система кредитных учреждений. Как бы - потому что это еще надо посмотреть, какая бы она устойчивая была без государственного принудительного кормления через нос.
Но допустим, что - сформирована. И допустим даже, что она и будет устойчивой, несмотря на то, что она по сути сегодня никакая не кредитная. Потому что - не кредитует.
И вот она существует для чего? - для того, чтобы выполнять свои функции, функции кредитной системы.
Ага. Первая нестыковка. Она же не кредитует!
И еще для того, чтобы ее услугами мог воспользоваться каждый совершеннолетний розничный легитимный налогоплательщик и каждый легитимный же юдридический.
А вот вам и нестыковка нумеро два. Каждый, как же! "Сосьете Женераль", в смысле, сосите, генерал! (не считать за рекламу, а считать за злобную шутку на грани фола)
Каждый из нас расскажет не одну и не две истории не-клиентоориентированного поведения банков. И каждый знает про их истерические метания - от "ВСЕХ КРЕДИТУ-У-Е-ЕМ!" до "НИКОМУ-У НИЧЕ-Е-ГОО!"
Они говорят - хороших заемщиков очень мало, знаете ли.
Ну, так уходите с рынка тогда! Не уходите? Почему? Потому, что у населения много денег и они их несут сохранять в наши банки. Ага. То есть, деньги у них есть. "Шура, если в стране ходят денежные знаки, значит, есть люди, у которых их много!" (с)
Но - заемщиков все-таки мало. Как интересно!
Так есть ли она, эта кредитная система? Это вопрос номер раз.
И номер два.
На нашем рынке работают "дочки" зарубежных банков. Да, не филиалы, чего уж там. Наши же порождения. Но ведь - под такими красивыми, такими лакомыми, дорогостоящими именами! Сити, ЮниКредит, Райффайзен, тот же Женераль..
Ну и расскажите мне, как эти банки соответствуют громким своим международным названиям? Ау, отзовитесь, их клиенты! Расскажите, как один банк не открывает представителям своих крупных зарплатных клиентов кредитные карты даже на минимальный лимит и категорически не кредитует их, другой в одностороннем порядке задирает процентные ставки, объясняя в подметных письмах клиентам, что "банк надеется на Ваше понимание", третий во время кризиса начинает играть на курсовых разницах, блокируя перемещение денег клиентов с рублевого счета на валютный...
Паниковали в разгар кризиса все банкиры во всем мире. Но везде ли они могли, сидя в прямом телевизионном эфире, уверенно и почему-то ожидая сочувствия говорить о том, что "банкам сегодня надо помочь" и "клиенты должны войти в наше положение!"? Я слышала это в студии не раз.
Поэтому вопрос номер два - почему этические нормы ведения бизнеса не работают на нашей территории? Это с территорией что-то не так? Или надо подправить что-то в консерватории?
Вот видите, получилось даже два вопроса. Ответы на которые мы с вами знаем, но почему-то редко произносим.
А может, уже надо? Это вопрос номер три
Комментарии 25
Очень рада, что Вы с нами. Welcome!
Вопросы у вас может риторические, а может и нет.
Есть ли кредитная система? А почему же нет? Есть. Работает только как может и наверное даже как считает возможным и выгодным для себя, "не стреляйте в пианиста — он играет, как умеет" ©, Оскар Уайлд вроде сказал.
Так ведь этические нормы вообще, а не только ведения бизнеса, отличаются в разных средах, иногда сильно заметно глазу. Думаю, поправлять надо в территории, в себе, а консерватория сама поправится и подстроится под среду.
p.s. Спасибо за интересные передачи, за острые и интересные вопросы гостям канала, поэтому зачастую смотрю вас, если даже тема передачи меня не касается
Есть кстати и у наших банков клиентские преимущества перед зарубежными /сравнивал, имел дело с некоторыми банками за рубежом/, но иногда непонятно, почему наши не берут то прогрессивное, что есть у западников хотя бы в техническом плане...
у нас наверно страна такая и менталитет такой каждый хочет в чем то кого обмануть в угоду себе...поэтому и банки меняют тарифы,процентные ставки итд...да и не только банки,но и государство...
государству удобно контролировать такое государство...как говорил Конфуций
"легко управлять голодными-они хотят есть,чего хотят сытые-сразу и не поймешь"
Рады вас приветствовать на Банки.ру.
Интересных тем и адекватных комментариев;)
"Поэтому вопрос номер два - почему этические нормы ведения бизнеса не работают на нашей территории?"
Апельсины не растут в Заполярье.
Мне интересен такой момент - может, Вы сможете на него ответить.
В течение 2008-9 гг. мы наблюдали череду банковских банкротств, сопровождавшися санациями, присоединениями, докапитализациями и т.д.
Почему же тема невозврата клиентских депозитов (Глобекс, Северная Казна, МЗБ и т.д.) ни разу не оказалась в поле зрения канала РБК?
Спасибо заранее.
Относительно вопросов, которые Вы задали, могу поделиться неким наблюдением, а именно:
Вопрос первый: кредитная система существует, вот только она существует в разрезе того формата, который применим сегодня для наших условий.
Вопрос второй: достаточное количество розничных банков, насколько я понял, мы говорим именно о них, самостоятельно устанавливает кредитные лимиты и предлагает эти лимиты потенциальным клиентам. Конкретно моя история: я регулярно получаю предложения о выдаче мне или кредитной карты с неплохим лимитом, или кредита наличными деньгами:) Возможно, это связано с тем, что моя кредитная история, как физического лица, достаточно прозрачна:) Что касается моих знакомых, то здесь ситуации разные - в большинстве люди пользуются продуктами своего основного банка.
Относительно помощи банкам , то...не за мой счет:).
Теперь подробнее о перовом вопросе: каждый банк выбирает свою нишу в рынке кредитования как фзиков, так и юриков. Кто-то собирает розничный портфель из сотрудников топовых клиентов, прекрасно понимая, что пусть портфель и не велик, однако он качественный и может быть легко продан, в случае такой необходимости. Кто-то сломя голову "кредитует всех" (было так некоторое время назад)и привело к существенным просрочкм и невозвратам. Сейчас "чешем репу" и меняем условия.
С юриками же ситуация похожая: есть банки, которые кредитуют дешево, но долго, с кучей требований и жестким контролем. Иные кредитуют дорого, но быстро и .... в общем, каждый опять выбирает ту нишу, которая соответствует текущей задаче и кредитной политике.
Жалобы же клиентов (юриков), что они не могут прокредитоваться, связаны зачастую с незнанием банковского рынка и отсутствием понимания, куда именно в их ситуации нужно обращаться за финансированием.
В любом случае, сегодня банки сильно активизировались в направлении кредитования.
Скажу честно, вот это Ваше заключение- "В любом случае, сегодня банки сильно активизировались в направлении кредитования" - меня развеселило. Это примерно так же, как "сильно активизироваться в направлении беременности". Можно быть беременной, и не-быть. А активизироваться - это мне непонятно совсем и звучит смешно.
А вот с этим Вашим заключением: "кредитная система существует, вот только она существует в разрезе того формата, который применим сегодня для наших условий." - согласиться никак не могу, поскольку система кредитования может существовать только как система кредитования. А если "в разрезе того формата", то это уже какая-то совсем другая система. Не кредитная.
Что касается первой формулировки, можно поменять, например: активно наращивают кредитный портфель.
Относительно второй формулировки: согласитесь, что подход к оценки кредитного риска зависит как от кредитной и рисковой политика самого банка, так и от внешних факторов.
Опять же здесь каждый банк необходимо рассматривать отдельно.
Пример первый: допустим банк привлекает дорогие пассивы на рынке и стоит в активной позиции на межбанке, а в портфеле ипотека на срок от 10 до 30 лет...казалось бы как...
Второй пример: банк привлекает пассивы на рынке, кредитует с небольшой маржой, а зачастую по некоторым сделкам дешевле средней стоимости пассивов....?
И первый и второй банк нормально себя ощущают, просто каждый имеет свой маленький гешефт
Безусловно есть и исключения из правил, но это уже совсем другая история...И вот здесь Вы абсолютно правы.
Вопросы, действительно интересные.
С Вашего позволения выскажусь. Крупнейшие отечественные банки - это как правило либо пережиток прошлого, либо вновь созданное чудо для кредитования собственных же нужд. Я имею ввиду прежде всего Сбер,ВТБ (и все его "отростки") и Газпромбанк. Почему кредитуют себя? А Вы спросите хотя бы господина Навального, что он думает о ВТБ (до Газпромбанка я думаю он ПОКА ещё не дошёл, но там по новостным лентам обычный человек может проследить, как Газпромбанк кредитует нужды аффилированных с ним контор). Остальные же банки, которые не сопоставимы с такими гигантами, возникали не всегда, а может и в большинстве своём на "непонятном" уставном капитале. Вспомним лихие 90-е и сразу многое встанет на свои места. Во-первых мы (РФ) сейчас являемся классической посткоммунистической страной, а это как известно откладывает свой отпечаток (хотябы даже потому, что все посткоммунистические страны заслуженно считаются наиболее слабыми представителями ЕС). Мы "верим" прошлым заслугам того же Сбера, Россельхозбанка и иже с ними только по причине нахождения значительной части пакета акций этих банков в руках государства. Ну и во-вторых как бы плавно вытекает из "во-первых". Где-то полгода назад все СМИ говорил о том что на свободу выходят "жулики", которых в лихие 90-е сажали по разным не безызвестным статьям, и что мол сейчас они то все выйдут и какие они все "плохие". А те кто встал у власти в 90-е они кто?. Многие из них те же "плохие жулики" , которые просто по закону выживания оказались сильнее и по-плохому "умнее" тех, кого посадили. Так вот когда эти "порядочные" люди пришли к власти, а по сути стали управлять страной и государством, то нечего и удивляться появлению столь многочисленных банков с непонятными бенефициарами и не совсем чистым капиталом. Зачем им кредитовать? У них свои цели (отмывание денег, нажитых "не совсем честно"), и не обязательно тут кредитовать, а точнее они этого делать не умеют. Почитаем служебные отзывы на банки.ру и хотя бы по ним уже видно, что почти все топ-позиции банка (каким бы он ни был:коммерчиским или с гос.участием) занимают "свои". Они не всегда имеют должный уровень опыта и образования, а чаще всего никогда. Зато они "свои". Так откуда взяться эффективному менеджменту, а отсюда и результатам? (вопрос риторический). Да ниоткуда. После развала СССР страна вернулась к "царскому" протекционизму повсеместно-в том числе и в банковской сфере. Пока будут царьки будет и коррупция, это неизбежно. Мания величия русского народа всегда требует больше чем есть.
Некоторые ошибочно поверив в то, о чём Вы Мария сказали как:"А может, уже надо?", начали создавать "малый бизнес" честно, с нуля...кредитуя. Эти банки не выдерживают конкуренции. И пока, к сожалению всё будет как было. Россия привыкла решать всё не путём реформ. Вопросы считаю в итоге не столько "только" банковскими (прошу прощения за тавтологию), но и сугубо вопросами менталитета людей, которые живут и "привыкли так" в нашей стране.
Смею Вам возразить, сама являюсь киентом BSGV, один из немногих банков, который предоставлял кредиты во время кризиса. Работала с ними и по депозитам, всегда все вовремя, к клиентам лояльны и никаких претензий у меня к ним не было
В Вашем вопросе уже содержится готовый ответ: «…как бы цивилизованная и как бы устойчивая система кредитных учреждений…».
Эти слова можно отнести не только к кредитной системе – список можно продолжить: «Как бы медицина…, как бы БЕСПЛАТНАЯ медицина, как бы пенсия…, как бы занятость…, как бы растущий ВВП…, как бы демократия… и т.д.»
АКСИОМА: Всё, что попадает на российскую почву – сразу преображается и получает приставку «как бы».
Почему? – Не известно. (Это ещё предстоит объяснить)
Причём! Нерезиденты – НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕМ!!!! Вот в чём одна из главных загадок!! Через довольно короткое время ЛЮБОЙ нерезидент (физ. лицо или юр. лицо) начинает проявлять устойчивые признаки российской ментальности.
Мне кажется ответ на Ваш вопрос лежит в плоскости теории Вернадского о ноосфере, (российской ноосфере), если так можно выразиться.
С уважением.
на канале Вести24 рубрику экономика.Думаю,что надо вручать ТЭФИ как лучшей юмористической передаче. Особенно мне нравиться мужчина с бородкой,веселей его нет никого на ТВ.Передайте ему привет при случае.Так держать!
Потому что это бизнес.Потому что западные компании в любой сфере, от банков, до бытовой химии работают ровно в тех предлагаемых им страной (законодательством, менталитетом и т.п.) условиях, адаптируясь к ним для максимальной прибыльности.
Ровно по этой же причине купленный в финляндии Fairy и Ariel моют посуду и стирают куда лучше новомосковского, хотя глобальный бренд один. Технология и требования позволяют меньше тратить, вот они и тратят меньше. И именно поэтому пошитая маоисткой швеей детская футболка в российском варианте H&M или Seppalaa в отличие от купленной в той де Финляндии (модель идентична абсолютно) состоит на 90% из полиэстера и на 10% из вискозы, а там она либо 100% х/б, либо ну очень мало синтетики. Ну нет у нас запрета на синтетику для детей. И естественно что ее шьют и продают.
Именно поэтому в российских отелях группы Sokos (к московскому Novotel это тоже относится) на завтраке спрашивают фамилию, ключ от номера просят показать а еще тетя в буфете недовольно ворчит, если я съев салат, иду потом за омлетом. "Вы уже подходили...". И ей невдомек, что в любом финском Sokose я могу не только сколь угодно подходить к еде, могу даже выйти из ресторана и снова вернуться туда неограниченное к-во раз. В период завтрака, разумеется.
Но тетя то не сама же это придумала. Это ее управленцы решили - 1 подход к шв. столу и довольно. И проверки учинять - вдруг кто посторонний отель обжрет они же придумали.
И так во всех сферах. Я не осуждаю бизнес в данном случае. Они работают так как им предложили.