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Колятва Гиппократа

10.09.2010 16:53 5 1 817 просмотров
В Москве орудуют мошенники. Тоже мне новость, да, я понимаю. Но они такие, не совсем обычные. Голубые (или фиолетовые?) воришки. Они звонят пенсионерам - не одиноким, нет, просто пенсионерам, живущим, скажем, в центре. Представляются чиновниками Минсоцразвития и распрашивают о здоровье. Очень вежливо, никакого вымогательства, чтоб вы не сомневались, ни в коем случае! Просто беседа, участливая и проникнутая заботой. И предложение - бесплатной медконсультации у прекрасного доктора, специалиста по тому недугу, который, собственно, особо терзает бабушку или дедушку. Звонят со стационарного телефона, никакого мобильного лоховства. И врачи, которых они рекомендуют, тоже никак не из медкиоска ООО "Три морковки"! Нет, это солидные, известные каждому москвичу клиники, с настоящими, дипломированными, и даже заслуженными врачами!
http://d-serpokrylov.livejournal.com/486602.html?view=4096202&style=mine#t4096202
Это пост моей давней жж-френдессы, интеллигентного, образованного человека.
В Минсоцразвития молодцы. Вот - молодцы! Звоните, говорят, 02, это мошенники, таких случаев много!
Что вы говорите, надо же! А может, это вы позвоните 02? Может, вы проверите, не умыкнул кто-то из ваших же базу какую данных, пенсионеров и ветеранов? Может, это вы озадачитесь репутацией вашего богоугодного заведения?
Но - нет, о чем же я. Зачем им, к чему. А докторам - и то радость, а глядишь, и приработок.
"Вы все тут - молодцы!"(с)

Комментарии 5

iamvs  (iamvs)
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Я одобряю решительную борьбу со всяческим жульем. Но, поскольку, ресурсы для борьбы всегда ограничены, начинать(или продолжать) нужно явно не с этих.
Множество таких, кто просто похищает деньги. И множество таких, кто похищая деньги, причиняет дополнительный вред.
Многие врачи подрабатывают вразрез с этикой. Но примитивная борьба с ними явно не улучшит ситуацию в здравоохранении.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Ох,как это все печально...Вот если б врачи из районных поликлиник так заботились о здоровье пенсионеров,ветеранов.Увы,но это не из нашей жизни.
Андрей  (AndreyB)
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Адресная продажа пожилым людям - выгоднейший бизнес. Криминальная история о том, как 50-летний мужчина все-таки находит и убивает ловкого продавца из "магазина на диване", сумевшего продать его 80-летней маме много ненужного хлама - частая тема американских телесериалов. А в общем случае большинство адресных продаж, включая не только пожилым, но и вполне молодым людям, настолько высокомаржинальны, что могут счиаться не вполне честным бизнесом. И пожилым, и молодым надо усвоить, что нет ничего бесплатного, а "адресно" - значит невыгодно - только так.
Igor Novikovi  (Novikovi)
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На самом деле, все эти истории - отмазка для бездействия наших социальных служб, которые чаcто способны оторвать задницу от стула только в день выдачи зарплаты. При этом что-то строчат в своих отчетах и пр...

Директ-маркетинг - нормальная практика для продвижения услуг. Только в российских условиях она имеет идиотские формы не из-за того, что плоха сама по себе, а потому что абсолютно здесь не развита. Поэтому возникает ниша, куда устремляются мошенники, пачками... И тем самым дискредитируют эту форму маркетинга. За подобное мошенничество в Швеции им бы приготовили отличное бесплатное ложе и гарантированную похлебку с Интернетом на несколько лет вперед...

А "бесплатный сыр только в мышеловках" - это простите не 100%-ная правда. У нас традиционно (еще) выделяются достаточно большие деньги на социалку. Но отсутствие культуры, неумение составить элементарный бизнес-план наших госслужб и обеспечить его выполнение порождают всевозможные "катаклизмы".

Самый простой из последних примеров - выброс на свалку гуманитарной помощи погорельцам. Все "повесили" на тех, кто собственно оказался последним в цепочке наспех написанного "бизнес-плана". Думаю, что было так: привезли вечером тяжелую фуру в райцентр, а до места дороги нет. А водителю назавтра уже другой наряд, а ведь еще надо время, чтобы выспаться. Он говорит: разгружайте, дальше не поеду. Разгрузить - это значит выделить склад, организовать хранение, найти грузчиков, подписать накладные, пересчитать... А за что? Кто за эту сверхурочную работу платит? Это вам не 1950-й, где за отказ... Память о "пятиминутниках" была еще жива...

Как ни странно, но в России еще предостаточно "бесплатных" услуг. Но верно - бесплатно для наслеения, но организует и ПЛАТИТ государство, в обязанности которого входит в том числе доведение до граждан информации обо ВСЕХ предоставляемых им "бесплатных" услугах. А также организация адекватных источников для контроля и проверки.

В Штатах например введенная после 09/11 система коллективной безопасности (называется вроде как neighbour side living или что-то в этом роде) предусматривала, что КАЖДЫЙ, кому что-то показалось подозрительным, имеет возможность позвонить по известному телефону, чтобы оставить заявку на проверку. Понятно, что кто-то "стучит", кто-то развлекается, но система работает, и организацией занято государство, которое проработало всю бизнес-цепочку, а не просто "повесила" на свою имеющуюся службу.

А у нас все только пинают на соседа: звони туда, а мне по фигу... Из-за отсутствия системы и все проблемы.
Scud  (Scud)
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Цитата
называется вроде как neighbour side living или что-то в этом роде

Neighborhood watch
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