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Немецкое качество-2

12.10.2010 14:52 30 2 941 просмотр
Вот это - Терезин Луг в первый день праздника с видом на ту самую карусель высотой 55 метров, как раз в момент подъема:


Ну, а вот это - демонстрация дирндла непосредственно мною:

а это - по вашим просьбам - пиво))

Комментарии 30

Екатерина Суворова  (28_888)
#
Здорово, Маш. Спасибо за фотки, ты как сказочная героиня вообще! smile:{}
Мария Строева  (mstroeva)
#
Гретхен, штоле?)))
да, такая себе, фройлян)
Мария Строева  (mstroeva)
#
я большой любитель этого аксессуара))
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Хочу рассказать тебе историю. Короче, я одно время очень любила наручные часы. Спортивные, дорогие - были подарки. Потом вдруг у меня обнаружилась аллергия на неблагородные металлы = было это лет 7-8 назад, я еще была студенткой. И все. Теперь я смотрю время на мобильном телефоне. Даже украшения, если она на 100% не из благородных металлов не ногу. А резиновые часы - пусть даже и спортивные, и дорогие, надоели. Так что жду дорогого подарка smile:D
Мария Строева  (mstroeva)
#
ну, иак а в чем проблема? часы должны быть из благородного металла, а ремешок - как кожаным, так и из спецкерамики, например, и никаких не-благородных металлов тебе)) так что - пуркуа бы и не па)
Алинаа  (Алинаа)
#
И мне тоже сразу захотелось ПИВА!
Чешского... smile:D
Алинаа  (Алинаа)
#
Ну вот, за-ме-ча-тель-но!
Если после этих фото немцы не сделают вас лицом своего пива для поставок в Россию, будет просто АХТУНГ smile:D
Всё, вечером ОБЯЗАТЕЛЬНО куплю бутылочного, но чешского! Вместо ужина smile:|
Мария Строева  (mstroeva)
#
кстати, это хорошая идея! денежная))) если подпишут - Вам процент за идею))
Алинаа  (Алинаа)
#
Мария! ОК!
Должны подписать, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ведь все, СРАЗУ, глядя на вас, захотели пива! smile:D Даже младенцы)))))
Мария Строева  (mstroeva)
#
Я больше Вам скажу - даже я его захотела!)))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
ЗдОрово smile:) Я хоть и не любитель пива, но тоже что-то захотелось
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
а я ВООБЩЕ его не любитель,но и мне тоже захотелось! smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
#
в Германии, Чехии и Австрии - пью очень!)
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Маша, ну ты реально - КРАСАВИЦА!!! smile:{} Я тобой восхищаюсь, хоть и вообще не пью сейчас!
Мария Строева  (mstroeva)
#
))) реально там пиво хорошо, вот это бесспорно) очень вкусно выглядит, а на деле еще вкусней)))
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Вот это бокальчик, здорово smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
#
бокальчик называется МАССА)
и их надо пить по многу)))
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
и название соответствующее! smile:) Масса,т.е. объем у него неслабый!А еще навеяло:Пиво в массы! smile:D Тут уж каждый прочтет по-своему!
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Это ж как после пива потом на 55 метровую карусель садиться, да еще в таком шикарном одеянии? Выглядите шикарно, даже с пивом!!!
Мария Строева  (mstroeva)
#
может, и не даже с пивом, и благодаря пиву?)))
я ДО пива туда садилась) между и после - уже на более низких катались)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
я бы на такую огромную высотищу только после большого возлияния и отправилась... smile:) Боюсь я таких развлечений до ужаса! smile:oops:
Мария Строева  (mstroeva)
#
а я до всяких возлияний..))) сама до сих пор удивляюсь)
Денис  (indexp)
#
Мария, есть в Ваших чертах лица что то немецкое...И нарядец местный Вам подходит smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
#
Да, меня как правило там принимают за свою))
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