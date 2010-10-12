Немецкое качество-2

Екатерина Суворова (28_888) 12.10.2010 16:27 # Здорово, Маш. Спасибо за фотки, ты как сказочная героиня вообще! 0
Комментарии 30
да, такая себе, фройлян)
Часы на руке красивые.
Чешского...
Если после этих фото немцы не сделают вас лицом своего пива для поставок в Россию, будет просто АХТУНГ
Всё, вечером ОБЯЗАТЕЛЬНО куплю бутылочного, но чешского! Вместо ужина
Должны подписать, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ведь все, СРАЗУ, глядя на вас, захотели пива! Даже младенцы)))))
и их надо пить по многу)))
я ДО пива туда садилась) между и после - уже на более низких катались)