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Глубокая задумчивость

25.10.2010 14:00 25 2 345 просмотров
..напала на меня после звонка в офис авиакомпании KLM. Мне нужно было сдать им один билет и получить соответственно за него деньги. На карту. На мою банковскую карту, которой я дорожу и в целом ее ценю. В авиакомпании KLM мне предложили прислать им факс с заявлением и приложенной ксерокопией паспорта, что меня вполне устроило. Но не успела я обрадоваться, как вдруг..
..я услышала: - И не забудьте отксерокопировать свою кредитку, с двух сторон, чтобы был виден не только номер карты, но и трехзначный секретный код на обороте! Он, кстати, обычно факсом плохо проходит, так вы его еще от руки продублируйте, пожалуйста!

Я осведомилась, известно ли авиакомпании KLM, что секретный код потому и секретный, что его нельзя никому показывать, и что для перевода денег достаточно номера карты. Мне сказали, что да, им это известно. Я осведомилась, известно ли авиакомпании KLM, что их требования, мягко говоря, неоправданы. Девушка в трубке как-то застенчиво засмеялась, и сказала, что, конечно, да, известно, но - таковы их требования, и многие с ними соглашаются. Люди-то у нас занятые, время свое попусту не тратят! - сказала она, и я даже какую-то гордость услышала в ее словах.
После чего и впала в эту самую глубокую задумчивость.
А в KLM придется видно лично ехать.
Мне-то свое время не жалко же расходовать попусту.

Комментарии 25

СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
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Для таких случаев лучше иметь запасную дебетовую карту с вечно нулевым остатком smile:)
Мария Строева  (mstroeva)
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Понимаете, им-то нужна именно та карта, с которой оплачивались билеты)) то есть самая что ни на есть рабочая)
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
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Ну тогда после поступления денежных средств звоним в банк и говорим, что карта украдена/потеряна. Банк блокирует счет, изготавливает по Вашему заявлению новую карту и перечисляет на новый счет остаток с заблокированного
qaq  (qaq)
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А где то перевыпуск стоит трёшку smile;)
Мария Строева  (mstroeva)
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думаю, такая суета с моей стороны - много слишком чести этому KLM))
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Вот интересно, почему для осуществления вполне понятных, законных и корректных действий нужно непременно идти некорректным путём, с обманом и подлогом? Почему нельзя чего-то добиться честно?

Кстати говоря, можно ведь попробовать обратиться с заявлением и в свой банк, и в платёжную систему: может быть, они пошевелятся и наставят авиакомпанию на путь истинный.
Мария Строева  (mstroeva)
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очень хлопотно, на то и расчет. авось поленятся, да и не станут билет возвращать.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Хлопотно - да, но не настолько, чтобы плюнуть и забыть - ежели есть желание довести дело до конца. Есть? Честно?
justbulat  (justbulat)
#
некоторые организации возвращают деньги и на другой счёт. строго говоря, имеете право хоть наличными их потребовать вернуть
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Строго говоря, наличными требовать никак нельзя, ибо одновременно и МПС, и ЦБ требуют возврат осуществлять строго на карту (если покупка была по карте). Ссылки на документы не дам - не помню. Просто для себя запомнил, что таков порядок.
Гектор  (Гектор)
#
Это верно, но я иногда получал и наличными.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
"Строгость" ... "компенсируется" ...
Вставьте недостающие слова
smile:D
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Беспредел какой-то и произвол. Жаль, это не банк - с банком у нас на портале вы бы как-то, думаю, договорились бы.
Мария Строева  (mstroeva)
#
я тебе скажу, что это большая такая зажигалка, как-то я сильно приподофигела. все ж таки какая никакая, а иностранная компания..а главное, к ним же теперь надо ехать!
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
иностранные авиакомпании - они не от мира сего. В Свисэйре недавно брал билеты и операционист мне буднично пердупредил, что сдать билет можно только со штрафом близким к 100% стоимости билета. Поскольку этот вопрос меня профессионально занимал в тот момент времени, то я решил воспользоваться случаем и узнать, с какой такой радости: наш Воздушный кодекс запрещает штрафы, превышающие 25%. А лечу я из Москвы, а значит Воздушный кодекс должен работать.

Мне было предложено несколько версий, почему Свисэйр может делать любые штрафы. И то, что они иностранцы - им можно, и то, что часть полета идет не над территоррий РФ.
Мария Строева  (mstroeva)
#
)) хорошая история) не знала, кстати, не сдавала билеты им ни разу.
На это я могу сказать только, что отечественные авиакомпании - очень от мира сего, в смысле, нашего. если оценивать по стоимости билетов))) так драть семь шкур, как наши дерут - никто не умеет!
а в остальном - не возразить)
Гектор  (Гектор)
#
Как-то при покупке тура в Италию выяснилось, что итальянское посольство требует в качестве подтверждения кредитоспособности копии кредитных карточек с двух сторон. Представляте - отдать эти данные в турагенство и потом остается только догадываться кто и когда на них набредет! Духа не хватило. Пошел обычным примитивным методом с покупкой валюты.
С возвратом денег за билет такое - увы - не пройдет!
Hipster  (Hipster)
#
Вспомнилось, как я однажды сигары хотел купить в американском магазине (название не скажу, но весьма приличном как на вид, так и по отзывам), так меня, помимо оплаты на сайте через нормальную систему тоже попросили отправить им скан карточки с двух сторон и моего паспорта для подтверждения. На мой вопрос, дескать, товарищ, а) а у вас ничего не треснет там или не слипнется? и б) какие гарантии того, что это не будет использовано ненадлежащим образом, мне пришел ответ:
"You can trust me, I am a good guy" (Мне можно верить, я - хороший парень - пер. с англ.)
и подпись типа Аль ибн Хотеб.

В общем, остался я без сигар, здоровье целее будет. Зато с тех пор, когда дело касается каких-либо гарантий, аргумент "You can trust me, I am a good guy", сказанный с индо-пакистанским акцентом плотно вошел в мой лексикон наряду с традиционно убойным "Мамай кланусь!" smile:D
kimpatsu  (kimpatsu)
#
А если бы Вы оплачивали билет с помощью виртуальной карты, созданной специально для этой цели в интернет-банке? Каким образом Вам вернули бы деньги в таком случае? Отксерокопировать такую карту нельзя ни с двух сторон, ни с одной - да от нее, может быть, уже и следа не осталось.
Гектор  (Гектор)
#
Кстати, вопрос интересный. Как-то никогда не задумывался над тем, что будет с возвратом, если оплата производилась виртуальной картой.
Дмитрий  (bugs2)
#
Мария, а может есть смысл, когда к ним приедете, попросить показать, где у них документально оформлены такие требования, которые они предъявляют для возврата? Уж очень интересно посмотреть.
Дмитрий  (bugs2)
#
Просто чтобы это не оказалось прихотью специалистки call-центра. Зачем им эти данные? Видимо, корпоративный секрет.
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