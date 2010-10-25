Глубокая задумчивость

..напала на меня после звонка в офис авиакомпании KLM. Мне нужно было сдать им один билет и получить соответственно за него деньги. На карту. На мою банковскую карту, которой я дорожу и в целом ее ценю. В авиакомпании KLM мне предложили прислать им факс с заявлением и приложенной ксерокопией паспорта, что меня вполне устроило. Но не успела я обрадоваться, как вдруг..
..я услышала: - И не забудьте отксерокопировать свою кредитку, с двух сторон, чтобы был виден не только номер карты, но и трехзначный секретный код на обороте! Он, кстати, обычно факсом плохо проходит, так вы его еще от руки продублируйте, пожалуйста!
Я осведомилась, известно ли авиакомпании KLM, что секретный код потому и секретный, что его нельзя никому показывать, и что для перевода денег достаточно номера карты. Мне сказали, что да, им это известно. Я осведомилась, известно ли авиакомпании KLM, что их требования, мягко говоря, неоправданы. Девушка в трубке как-то застенчиво засмеялась, и сказала, что, конечно, да, известно, но - таковы их требования, и многие с ними соглашаются. Люди-то у нас занятые, время свое попусту не тратят! - сказала она, и я даже какую-то гордость услышала в ее словах.
После чего и впала в эту самую глубокую задумчивость.
А в KLM придется видно лично ехать.
Мне-то свое время не жалко же расходовать попусту.
Комментарии 25
Кстати говоря, можно ведь попробовать обратиться с заявлением и в свой банк, и в платёжную систему: может быть, они пошевелятся и наставят авиакомпанию на путь истинный.
Вставьте недостающие слова
Мне было предложено несколько версий, почему Свисэйр может делать любые штрафы. И то, что они иностранцы - им можно, и то, что часть полета идет не над территоррий РФ.
На это я могу сказать только, что отечественные авиакомпании - очень от мира сего, в смысле, нашего. если оценивать по стоимости билетов))) так драть семь шкур, как наши дерут - никто не умеет!
а в остальном - не возразить)
С возвратом денег за билет такое - увы - не пройдет!
"You can trust me, I am a good guy" (Мне можно верить, я - хороший парень - пер. с англ.)
и подпись типа Аль ибн Хотеб.
В общем, остался я без сигар, здоровье целее будет. Зато с тех пор, когда дело касается каких-либо гарантий, аргумент "You can trust me, I am a good guy", сказанный с индо-пакистанским акцентом плотно вошел в мой лексикон наряду с традиционно убойным "Мамай кланусь!"