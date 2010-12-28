Господа! Мы не готовы к войне!(с)

Я весьма наивна.
Вот тут:http://www.banki.ru/blog/stroevaya/386.php
я писала о летнем авиаколлапсе, предполагая, что, когда он закончится, станет ясно, что что-то можно было сделать.
ха-ха и еще раз ха.
Никто ни о чем не задумался и ничего никому ясно не стало. нашему авиаузлу не надо вулканов и нашествия марсиан, для того, чтобы прекратить работу и испортить десяткам тысяч людей здоровье, нервы и новогодние праздники. Для этого нужна малость - чтобы Аэрофлот, этот гордый флагман отечественной авиации, не закупил реагент-антиобледенитель, а Домодедово, этот высокотехнологичный всепогодный порт, лишился электропроводов, которые, видимо, для пущей безопасности стратегического объекта, висят себе над землей. Чтоб врагам удобней резать было.
А, собственно, чему удивляться? Разве летом кто-то спросил у руководства Домодедова, почему при температуре 40 прекратили работать кондиционеры в аэропорту? Ну, как такое может быть-то? Что это за система вентиляции такая?! Тысячи людей (и я в их числе) сидели по многу часов (я - 16) на улице, у входа в Дмд, в московской гари и смоге, обливаясь потом и задыхаясь. Кто-то за это ответил? Нет.
Хочу вас (и себя) очень огорчить - вряд ли и сейчас ответят.
За 2 дня до НГ главная авиакомпания страны перестает летать, застенчиво, как "голубой воришка", лепеча что-то про подведших ее поставщиков. И все. Подвели - и не летаем. И тишина. Разъехались по дачкам, праздники же!
Я понимаю тех незадачливых пассажиров, кто сегодня начал бить сотрудников Аэрофлота.
Не оправдываю, нет. Но - прекрасно понимаю.
С наступающим НГ всех! Кроме тех, кто в ответе за этот авиа-кошмар на ровном месте.
Комментарии 27
а Вас - с НГ и всего-всего!)
А внутренние рейсы, про которые эта "компания" как бы вообще скромно забыла, так это вообще страх и ужас. Тысячи людей лишились новогодних праздников, потому что тупо не смогли долететь до Москвы, чтобы вылететь дальше.
с НГ Вас!
"На Ваш звонок ответят через... 7 минут..."
+5
я, к слову, ни Аэрофлот, ни Шереметьево никогда не любила, но все была надежда - вдруг поисправятся? но нет.
это позор и гадство.
будем надеяться, что мы все сможем добраться туда, куда нам надо.
Есть Внуково с тоже весьма непростым составом владельцев и там все работает. Почему?
Про нано-энергтику - в последнее время участились выходы из строя подстанций (и в Москве и МО и в СПб и ЛО и т.д.), за которые отвечают после реформы РАО ЕЭС частные компании, постоянно плачущие о недостатке средств для инвестиций...
А вообще смысл в том, что на рынке как электроэнергетики, так и авиа перевозок, фактически, осталась монополия, контролируемая государством (согласен, часть бывших гос.активов перешла в частные руки, но это не изменило ситуацию - не построены альтернативные энергосистемы, не появились мощные альтернативные авиаперевозчики и аэропорты, а те, кто пытался противостоять тому же аэрофлоту были задавлены и не экономическими рычагами). Поэтому в существующих условиях проще "доить коров", дающих молоко сейчас, чем пытаться что-то развивать, так как это требует вложений с отдачей не в ближайшие годы.
Да блин спасибо. надарились уже.
Первое - Домодедово расположено в зоне, где очень часто скапливаются туманы. Даже тогда, когда их почти нет в округе. Часто своими глазами видел.
И второе, примыкающее к первому, - очень похоже, что в эти дни природные явления в Домодедово были сильно связаны с таким расположением аэропорта. Прямо злой рок, можно сказать. Поскольку буквально в паре километров от аэропорта (если кто знает, есть такой "Авиагородок", так вот - сразу за ним) явления обледенения деревьев и проводов практически отсутствуют.
Так что можно покопаться в истории выбора именно этого места. Где-то там метеорологов не пригласили, или не тех пригласили, или не послушали.
Зато в Лужниках "застекленные" кусты и деревья - "круче чем во всякой там Нарнии" по мнению детей. С наступащим всех нас.
"Россию Бог создал с одной целью,чтобы она показывала остальному миру,как не надо жить..."
К сожаленю уровень цинизма в нашей стране резко повысился...