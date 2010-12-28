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Господа! Мы не готовы к войне!(с)

28.12.2010 14:51 27 2 249 просмотров
Я весьма наивна.
Вот тут:http://www.banki.ru/blog/stroevaya/386.php

я писала о летнем авиаколлапсе, предполагая, что, когда он закончится, станет ясно, что что-то можно было сделать.
ха-ха и еще раз ха.
Никто ни о чем не задумался и ничего никому ясно не стало. нашему авиаузлу не надо вулканов и нашествия марсиан, для того, чтобы прекратить работу и испортить десяткам тысяч людей здоровье, нервы и новогодние праздники. Для этого нужна малость - чтобы Аэрофлот, этот гордый флагман отечественной авиации, не закупил реагент-антиобледенитель, а Домодедово, этот высокотехнологичный всепогодный порт, лишился электропроводов, которые, видимо, для пущей безопасности стратегического объекта, висят себе над землей. Чтоб врагам удобней резать было.
А, собственно, чему удивляться? Разве летом кто-то спросил у руководства Домодедова, почему при температуре 40 прекратили работать кондиционеры в аэропорту? Ну, как такое может быть-то? Что это за система вентиляции такая?! Тысячи людей (и я в их числе) сидели по многу часов (я - 16) на улице, у входа в Дмд, в московской гари и смоге, обливаясь потом и задыхаясь. Кто-то за это ответил? Нет.
Хочу вас (и себя) очень огорчить - вряд ли и сейчас ответят.
За 2 дня до НГ главная авиакомпания страны перестает летать, застенчиво, как "голубой воришка", лепеча что-то про подведших ее поставщиков. И все. Подвели - и не летаем. И тишина. Разъехались по дачкам, праздники же!
Я понимаю тех незадачливых пассажиров, кто сегодня начал бить сотрудников Аэрофлота.
Не оправдываю, нет. Но - прекрасно понимаю.

С наступающим НГ всех! Кроме тех, кто в ответе за этот авиа-кошмар на ровном месте.

Комментарии 27

Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Я ни в коем случае не оправдываю наши знаменитые авиаузлы,но справедливости ради,хочется отметить,что и в Европе и в Америке сейчас происходит то же самое.Против природы-матушки не попрешь.А мы,как известно,всегда и во всем оказываемся,УВЫ,слабее всех.Тут еще и преславутое российское разгельдяйство имеет место быть,куда же без него.Мария,С НГ Вас,всех благ! smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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не то же самое, там есть задержки, но что вот так взять все и отменить, нет такого. Или скажите в каком точно аэропорту, я сейчас прям посмотрю
Мария Строева  (mstroeva)
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расскажите мне, пожалуйста, какое отношение имеет матушка-природа к незакупке командой г-на Савельева, получившей, кстати, премию "лучшая компания по качеству сервиса - 2010", антиледового реагента? что, в России первый раз зима?
а Вас - с НГ и всего-всего!)
Кирилл  (Kirill)
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Выбирался сейчас из Риги. Аэрофлот отменил там рейсы, при этом его партнерская компания airBaltic как летала, так и летает в ШРМ - два раза в день. Но замечательные люди из латвийского представительства Аэрофлота отказались поменять нам билеты на airBaltic, потому что они у нас были бонусные, "по инструкции не положено, к тому же места остались очень дорогие". А мест свободных, между тем, хватало. Потрясающе. Уехали в итоге поездом, благо недалеко. Горячий привет главе представительства Аэрофлота в Латвии г-ну К.Н. Козыреву, программе "Аэрофлот Бонус" и вообще всей этой чудесной авиакомпании.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Рада, что выбрался! Скоро и я с альпийских лугов буду вылетать...
Мария Строева  (mstroeva)
#
Блестяще, да! я Вам еще смешней расскажу - эти затейники из Аэрофлота после правительственной нежной показательной порки по попке ручкой объявили, что таки принимают билеты обратно и даже отдают за них деньги. И бонусные тож можно якобы сдать. НО! Только вместе с обратными! Маэстро, туш! Даже дураку было ясно, что купить обратный билет на после-праздников отдельно, да еще и в самый канун этих самых праздников - либо невозможно, либо возможно, но по цене самолета. Да и у кого покупать? у того же самого Аэрофлота?)
А внутренние рейсы, про которые эта "компания" как бы вообще скромно забыла, так это вообще страх и ужас. Тысячи людей лишились новогодних праздников, потому что тупо не смогли долететь до Москвы, чтобы вылететь дальше.
Дмитрий Фефелов  (dimas26)
#
А чему удивляться на рынке монополий де-факто контролируемых государством? Альтернативы то практически нет - значит, нет стимула развиваться. Как бы "хорошо" не было, а клиенту деваться некуда. С наступающим НГ!
Мария Строева  (mstroeva)
#
правильно. поэтому можно задрать цены на внутрироссийские перевозки до небес, и посадить людей с этими дорогущими билетами за два дня до НГ ждать вылета на неопределенное время. чудная компания с великолепным сервисом! и денег они - никому не отдадут, я уверена.
с НГ Вас!
Pavel Kozak  (PMKozak)
#
Хочу заметить, что Домодедово - это полностью частный аэропорт, большей частью принадлежаший двум англичанам, зарегестрированным на острове Мэн. И, кстати, остров Мэн входит в коронные земли королевы, т.е. не входит в состав Великобритании. Так что все претензии можно отправить Ее Величеству.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
все претензии можно отправить Ее Величеству.

"На Ваш звонок ответят через... 7 минут..." smile:D
+5 smile;)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Мария,Дмитрий,каюсь! smile:D Хотела хоть раз поддержать "отечественного производителя" так сказать,потому,что за державу и мне обидно.Людей жалко,что и говорить.Сама не раз часами просиживала в ДМ,с Шариком проблем не было.Ну,так их "поставщики реагентов подвели"(с) smile:) Остается надеяться,что НГ пассажиры встретят в более подходящей обстановке.
Мария Строева  (mstroeva)
#
Держава к этим, с позволения сказать, производителям не должна иметь никакого отношения!
я, к слову, ни Аэрофлот, ни Шереметьево никогда не любила, но все была надежда - вдруг поисправятся? но нет.
это позор и гадство.
будем надеяться, что мы все сможем добраться туда, куда нам надо.
Сергей Савельев  (kev)
#
Домодедово это частный аэропорт. Приличные суммы распилили при ремонте-строительстве, а резервное электропитание забыли поставить, на пассажиров собственникам (или тем кто проект утверждал) откровенно чихать, если можно денег сэкономить. По аэрофлоту - перевод стрелок на поставщиков это старинная русская традиция, видимо немецкие поставщики должны были самостоятельно и заранее предвидеть возможные проблемы у аэрофлота и бесплатно (без заказа) поставить реагенты в необходимом кол-ве...
Дмитрий Фефелов  (dimas26)
#
на счет Домодедово я бы не стал давать однозначную оценку, чей он. Так как с учетом кучи офшорных владельцев вычислить реального, увы, не так просто (собственного ради этого, скорее всего, и создана такая весьма не простая схема управления). А про нано-энергетику после рыжего вообще говорить не хочется.
Сергей Савельев  (kev)
#
Я и не называл фамилий владельцев, а то что они существуют и аэропорт частный - это общеизвестный факт, даже по центральным телеканалам об этом вещают... Про "нано-энергетику" не допонял, при чём здесь "рыжий"? Системы электроснабжения аэропорта исключительно в зоне ответственности его владельцев-управляющих...
Дмитрий Фефелов  (dimas26)
#
Я думаю, бессмысленно обсуждать владельцев, спрятанных в офшорах, не имея достаточной информации. По Домодедово у меня ее нет. Очень часто под почти "частной" компанией и номинальным управляющим из офшора, в силу различных причин, скрывается чиновник или гос.компания - вот это общеизвестный факт в российской экономике. Насчет центральных каналов - это, увы, недостаточные источники информации. Актуальный пример, от отключений электричества в МО сейчас, по их сообщениям страдают 37 тыс.жителей. При этом,если на калькуляторе сложить среднее количество жителей в называемых ими же населенных пунктах, то цифра получается на порядок больше.
Есть Внуково с тоже весьма непростым составом владельцев и там все работает. Почему?
Про нано-энергтику - в последнее время участились выходы из строя подстанций (и в Москве и МО и в СПб и ЛО и т.д.), за которые отвечают после реформы РАО ЕЭС частные компании, постоянно плачущие о недостатке средств для инвестиций...
А вообще смысл в том, что на рынке как электроэнергетики, так и авиа перевозок, фактически, осталась монополия, контролируемая государством (согласен, часть бывших гос.активов перешла в частные руки, но это не изменило ситуацию - не построены альтернативные энергосистемы, не появились мощные альтернативные авиаперевозчики и аэропорты, а те, кто пытался противостоять тому же аэрофлоту были задавлены и не экономическими рычагами). Поэтому в существующих условиях проще "доить коров", дающих молоко сейчас, чем пытаться что-то развивать, так как это требует вложений с отдачей не в ближайшие годы.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Маша, подписываюсь. Я тут в Европах наблюдаю по вечерам новости Первого канала, солидарна с тобой полностью - и правда на лепет похоже все это. Премьер Путин вот только что запретил всем ответственным участникам процесса уходит в новогодние отпуска, кстати.
Мария Строева  (mstroeva)
#
а я, вырвавшись таки в европы, с наслаждением наблюдала по тому же первому беспрестанную рекламу Аэрофлота - "авиакомпания поздравляет вас с новым годом! подарки на сайте!"
Да блин спасибо. надарились уже.
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Самое интересное, что я пошла дальше и интереса ради даже изучила эти "подарки" - уж не знаю, что они кому дарить собираются, но ни одной приличной скидки в ту же Европу я не нашла (в начале января смотрела), так что это чистый пшик.
Александр Морозов  (alexmoroz2010)
#
Хочу, Мария, поделиться двумя наблюдениями.

Первое - Домодедово расположено в зоне, где очень часто скапливаются туманы. Даже тогда, когда их почти нет в округе. Часто своими глазами видел.

И второе, примыкающее к первому, - очень похоже, что в эти дни природные явления в Домодедово были сильно связаны с таким расположением аэропорта. Прямо злой рок, можно сказать. Поскольку буквально в паре километров от аэропорта (если кто знает, есть такой "Авиагородок", так вот - сразу за ним) явления обледенения деревьев и проводов практически отсутствуют.

Так что можно покопаться в истории выбора именно этого места. Где-то там метеорологов не пригласили, или не тех пригласили, или не послушали.

Зато в Лужниках "застекленные" кусты и деревья - "круче чем во всякой там Нарнии" по мнению детей. С наступащим всех нас.
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Цитата
Нашему авиаузлу не надо вулканов и нашествия марсиан, для того, чтобы прекратить работу и испортить десяткам тысяч людей здоровье, нервы и новогодние праздники. Для этого нужна малость - чтобы Аэрофлот,не закупил реагент-антиобледенитель,а Домодедово, лишился электропроводов, которые, видимо, для пущей безопасности стратегического объекта, висят себе над землей. Чтоб врагам удобней резать было.

"Россию Бог создал с одной целью,чтобы она показывала остальному миру,как не надо жить..."
Юрий Азанов  (kardinal)
#
Провода и правда над землей висят:)
К сожаленю уровень цинизма в нашей стране резко повысился...
David Gertan  (Gertan)
#
С новым годом! Подписался на Ваш блог, сделал себе новогодний подарок:) Удачи в новом году Мазал тов!
David Gertan  (Gertan)
#
С новым годом! Подписался на Ваш блог, сделал себе новогодний подарок:) Удачи в новом году Мазал тов!
Pragmatic  (Pragmatic)
#
Мария, подавляющее большинство согласно, по сути, с мыслью, вынесенной Вами в заголовок. Но ведь мы и к "миру"-то не готовы...
Мария Строева  (mstroeva)
#
Мы к нему не то даже что не готовы - мы даже приблизительно не представляем себе, что это такое. увы.
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