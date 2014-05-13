Популярные сообщения

Первое о чем я хотел бы сказать - дальнейшие расчеты
будут проводиться для банков из топ-400 по активам,
которые при этом не являются госбанками или Российскими
дочками Иностранных банков.
Внимательный читатель думаю уже обратил внимание на то
что я очень часто обращаю внимание в обзоре отдельных банков
(на данный момент таких обзоров мной опубликовано 10-ть
на страницах данного портала и 6-ть из них уже доставили проблемы своим клиентам)
на вложения банков в "акции", под которыми как правило подразумевается
сколько банкиры вывели из банка по средством вложений в фиктивные активы,
называемые ЗПИФами.
Я как правило ссылаюсь на слова первого зампреда ЦБ - Швецова:
«ЗПИФ, к сожалению, — это один из основных инструментов рисования
балансов для кредитных организаций и не только»,
— говорил две недели назад на заседании рабочей группы по международному
финансовому центру в Москве первый зампред ЦБ Сергей Швецов,
а саморегулируемые организации спокойно смотрят на использование
таких инструментов в серых схемах.
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