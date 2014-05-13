Популярные сообщения

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Александр (prosto-supеr) 13.05.2014 13:48 supеr
Инвестиционный Республиканский Банк. (Инресбанк.)
Первое с чего хотел бы начать - это с того что этот банк не является самостоятельным. Банк достаточно тесно связан с МосОблБанком. В декабре прошлого года была информация о том, что ИнРесБанк собирается присоединиться к МосОблБанку: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5930374 Так же если Вы откроете отчетность этих двух банков: http://www.kuap.ru/banks/compare/bs/2571/1751/2014-04-01/ То сможете увидеть что ИнРесБанк свое средства держит на счетах в МосОблБанке. Для того чтобы это увидиеть нужно нажать на + в строке ликвидные активы и увидеть корр. Счета Ностро, что разместил ИнресБанк в банках резидендах в эквиваленте: 1.861528 млрд руб А вот у МосОблБанка на счетах Лоро лежит сумма 1.883797 млрд руб Цифры как видим совпадают с точностью до первых двух знаков. Про МосОблбанк Известно что им управляют(владеют) достойнейшие люди, один из которых бывший спикер Госдумы Селезнев. Эти люди настолько уважаемы, что даже после того как в прессе - Газете Ведомости, а так же на уважаемом портале banki. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 28.04.2014 05:19 supеr
Антал.
В данном отдельном случае предлагаю изменить устоявшийся порядок. Перед тем как проверить банк по методике на рискованность, или в данном случае вернее сказать вместо того, давайте заглянем в отчетность. Начать предлагаю с упрощенной: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189954&date1=2014-04-01&date2=2014-03-01 Как видно из этой отчетности банк выдал кредиты исключительно юрлицам(8.6 млрд руб) и по ним отсутствует практически какая либо просрочка(указано только 634 тысячи). Не знаю какое количество банк выдал различных кредитов и какого размера каждый из них, но могу выдвинуть следующее предположение. Допустим различным юрлицам банк выдал 1000 кредитов(считаются те что выше 634 тысяч), а каждый кредит составил в среднем 8.6 млн рублей. Средняя по банковскому сектору просрочка в апреле составила 4%, предположу что все банки честные. Тогда вероятность того что один отдельно взятый кредит не выйдет на просрочку составляет 96% (математически это выражается p=0. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 24.04.2014 01:05 supеr
Банк-2Т.
Начну как всегда с описанной ранее методики оценки рискованности данного банка. A. Методика имеет область применения. Она применима для банков из топ-400 по активам, которые не являются госбанками или Российскими дочками Иностранных банков. Данный банк занимает 323 место по активам: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=190503&date1=2014-04-01&date2=2014-03-01 А так же не является ни госбанком, ни Российской дочкой Иностранного банка, соответственно это тот банк к которому методика применима. Список госбанков: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php Список Российских дочек Иностранных банков: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php Б. Анализ положения банка. Сама методика состоит из 5 пунктов. 4 обязательных и 5-ый последний подстраховывающий без которого результаты все равно приемлемые. И так по пунктам. 1. Проверить критерий Надежность. Его значение можно посмотреть по этой ссылке: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1 Критическим значением является 76%, а у данного банка она составляет 91% и соответственно этот критерий выполняется. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 20.04.2014 03:36 supеr
Город.
Начну как всегда с описанной ранее методики оценки рискованности данного банка. A. Ранее предложенная методика имеет область применения. Она применима для банков из топ-400 по активам, которые не являются госбанками или Российскими дочками Иностранных банков. Данный банк занимает 212 место по активам: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=154992&date1=2014-04-01&date2=2014-03-01 А так же не является ни госбанком, ни Российской дочкой Иностранного банка, соответственно это тот банк к которому методика применима. Список госбанков: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php Список Российских дочек Иностранных банков: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php Б. Анализ положения банка. Сама методика состоит из 5 пунктов. 4 обязательных и последний подстраховывающий без которого результаты все равно приемлемые. Применение этой методики в 40 с лишним раз сокращает риск оказаться в проблемном банке (имеется ввиду историческая вероятность с момента прихода Набиулиной в ЦБ). Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 10.04.2014 03:30 supеr
Национальный Банк Развития Бизнеса.
Начну как всегда с описанной ранее методики оценки рискованности данного банка. A. Ранее предложенная методика имеет область применения. 1. Она применима для бостаточно крупных банков - тех что входят в топ-400 по активам. Данный банк занимает 223 место по активам т.е. входит в топ-400 http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=651&date1=2014-03-01&date2=2014-02-01 2. Для банков что не являются госбанками. Банк не является госбанком. Список госбанков можн посмотреть тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php 3. Для банков что не являются Российскими дочками Иностранных банков. Банк не является дочкой Иностранного Банка, а их список можно увидеть по этой ссылке: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php Соответственно к данному банку методика применима и можно его проанализировать используя методику. Еще раз подчеркну. Методика применима именно для тех банков для которых выполняются описанные 3 пункта. Для банков за пределами топ-400, госбанков, а так же Российских дочек иностранных банков данная методика не применима. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 05.04.2014 03:41 supеr
Тусар.
Начну как всегда с описанной ранее методики оценки рискованности данного банка. A. Ранее предложенная методика имеет область применения. 1. Она применима для достаточно крупных банков - тех что входят в топ-400 по активам. Данный банк занимает 244 место по активам т.е. входит в топ-400 http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=188120&date1=2014-03-01&date2=2014-02-01 2. Для банков что не являются госбанками. Банк не является госбанком. Список госбанков можно посмотреть тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php 3. Для банков что не являются Российскими дочками Иностранных банков. Банк не является дочкой Иностранного Банка, а их список можно увидеть по этой ссылке: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php Соответственно к данному банку методика применима и можно его проанализировать. Еще раз подчеркну. Методика применима именно для тех банков для которых выполняются описанные 3 пункта. Для банков за пределами топ-400, госбанков, а так же Российских дочек иностранных банков данная методика не применима. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 27.03.2014 02:46 supеr
Софрино.
Это 12-тый банк о котором я пишу отдельную заметку. Первое с чего начну - это с применения ранее предложенной методики для оценки рискованности данного банка. A. Ранее предложенная методика имеет область применения. 1. Она применима для достаточно крупных банков - тех что входят в топ-400 по активам. Банк занимает 317 место по активам т.е. входит в топ-400 http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=171590&date1=2014-03-01&date2=2014-02-01 2. Для банков что не являются госбанками. Банк не является госбанком. Список госбанков можн посмотреть тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php 3. Для банков что не являются Российскими дочками Иностранных банков. Банк не является дочкой Иностранного Банка, а их список можно увидеть по этой ссылке: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php Соответственно к данному банку методика применима и можно его проанализировать. Б. Анализ положения банка. Сама методика состоит из 5 пунктов. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 24.03.2014 05:27 supеr
Транснациональный Банк.
Ранее я уже описал ситуацию в 10-ти банках. Шесть из которых почему-то доставили беспокойства своим клиентам. Это 11-тый банк. В этот раз будет использованна уточненная методика поиска надежного банка, описанная ранее в данном блоге. Отдельную благодарность хотелось бы выразить представителю группы банков Алякина(эта группа недавно обанкротила 2 очередных своих банка, но продолжает успешно собирать средства населения через несколько других банков), который подтолкнул меня к улучшению предложенной ранее методики. А так же наглядно показал в тексте про РЗБ преимущество предложенной мной методики над коэффициентом Н2, что публикуются на сайте ЦБ. Подробно его выкладки можно почитать тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4782.php И так по порядку. A. В этом разделе надо проверить применима ли в принципе методика к данному банку. Проверка состоит из 3 пунктов. 1. Входит ли банк в топ-400 по активам? http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=11828&date1=2014-03-01&date2=2014-02-01 Как видно из ссылки он занимает 201 место, т. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 16.03.2014 18:29 supеr
Звонок. (Уточнение методики поиска надежного банка-6).
Первое о чем я хотел бы сказать - дальнейшие расчеты будут проводиться для банков из топ-400 по активам, которые при этом не являются госбанками или Российскими дочками Иностранных банков. Предлагаю ввести новое понятие - звонок. Звонком в отношении какого-либо банка предлагаю называть ситуацию когда банк в данном рейтинге: http://kuap.ru/banks/rankings/construct/liq_assets/liq_assets_no_cash/2014-02-01/2014-01-01/desc/0/ Показывает значение более 450%. Экономический смысл этого - следующий, банк объявляет что почти вся его ликвидность, которой он располагает - это наличность в кассе (проверить так ли это как правило очень сложно) После этого предлагаю посмотреть в отношении каких банков звенел звонок. По данным отчетности на 1 июля 2013 года звонок прозвенел в отношении: 1. Банка Развития Региона - данный банк потерял лицензию 14.10.2013 Т.е. через 3 с лишним месяца. Этот случай особенно интересен тем что ранее он пропускался(надежность была формально высокой, банк рапортовал о том что у него много наличности в кассе, а по факту все было украдено). Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 15.03.2014 18:33 supеr
Критерий Швецова (Уточнение методики поиска надежного банка-5).
Первое о чем я хотел бы сказать - дальнейшие расчеты будут проводиться для банков из топ-400 по активам, которые при этом не являются госбанками или Российскими дочками Иностранных банков. Внимательный читатель думаю уже обратил внимание на то что я очень часто обращаю внимание в обзоре отдельных банков (на данный момент таких обзоров мной опубликовано 10-ть на страницах данного портала и 6-ть из них уже доставили проблемы своим клиентам) на вложения банков в "акции", под которыми как правило подразумевается сколько банкиры вывели из банка по средством вложений в фиктивные активы, называемые ЗПИФами. Я как правило ссылаюсь на слова первого зампреда ЦБ - Швецова: «ЗПИФ, к сожалению, — это один из основных инструментов рисования балансов для кредитных организаций и не только», — говорил две недели назад на заседании рабочей группы по международному финансовому центру в Москве первый зампред ЦБ Сергей Швецов, а саморегулируемые организации спокойно смотрят на использование таких инструментов в серых схемах. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 07.03.2014 03:57 supеr
Критерий Могла (Уточнение методики поиска надежного банка-4).
Некоторое время назад один из участников данного блога - И.З. Бывших(Molgl2) обратил внимание на интересный феномен. Лидеры этого рейтинга как правило попадают в неприятные для их клиентов истории: http://kuap.ru/banks/rankings/construct/perc2rec/net_assets/2014-02-01/2014-01-01/desc/0/ Данный рейтинг показывает какой процент активов банка составляют начисленные, но не выплаченные проценты. Я предлагаю ввести некоторые количественные рамки и провести анализ того насколько часто они попадают в неприятные истории. Т.е. перевести субъективное восприятие в объективную информацию. Итак. 1. Предлагаю ограничится в рассмотрении банками из топ-400, которые при этом не являются госбанками или Российскими дочками Иностранных банков. Список госбанков приведен тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4853.php Список Российскими дочек Иностранных банков приведен тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4892.php 2. Предлагаю ввести границу в 5%. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 05.03.2014 02:16 supеr
Российские дочки иностранных банков(Уточнение методики поиска надежности-3)
Под иностранными дочками я подразумеваю банки которые контролируют иностранные банки и другие финансовые институты, при этом важно чтобы наш(Российский) банк для них был не основным бизнесом. Т.е. те банки - на финансовое здоровье которых может принципиально повлиять материнская структура. 1. Креди Агриколь КИБ (лиц 1680)Надежность 66.49% 2. РН Банк(лиц 170) Надежность более 100% 3. ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК(лиц 3315) Надежность более 100% 4. БМВ Банк (лиц 3482) 5. БАНК КРЕДИТ СВИСС (лиц 2494) 6. Москомприватбанк (лиц 2827) 7. ИНГ Банк (лиц 2495) 8. Дойче Банк (лиц 3328) 9. Ю БИ ЭС БАНК (лиц 3463) 10. КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ(лиц 2594) 11. Эйч-Эс-Би-Си Банк(лиц 3290) 12. Коммерцбанк (Евразия) лицензия (лиц 3333) 13. Ситибанк (лиц 2557) 14. Райффайзенбанк (лиц 3292) 15. Банк Китая (Элос) (лиц 2309) 16. Джей энд Ти Банк (лиц 3061) Надежность 102.49% 17. Росбанк (лиц 2272) Надежность 74.98% 18. ТРАНСКАПИТАЛБАНК(лиц 2210) Надежность 37. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 22.02.2014 20:55 supеr
Список Госбанков. (Уточнение методики поиска Надежности-2).
Под Госбанками я подразумевая те банки в которых государству принадлежит контроль, а так же те банки что контролируются ЦБ, Госкомпаниями и Регионами. Госбанки. 1. Сбербанк (лиц 1481)(контрольный пакет акций принадлежит ЦБ)Надежность 43.55% 2. Сетелем(лиц 2168) (дочерний банк Сбербанка) ...Надежность отрицательная 3. ВТБ(лиц 1000) (Более 60% акций принадлежит государству) Надежность 45% 4. ВТБ-24(лиц 1621) (дочерний банк ВТБ) Надежность 194% 5. Лето Банк(лиц 650) (дочерний банк ВТБ24) Надежность отрицительная 6. Банк Москвы (лиц 2748) (дочерний банк ВТБ) Надежность 98.81% 7. Россельхозбанк (лиц 3349) (принадлежит государству) Надежность 170% 8. Газпромбанк(лиц 354) (контролируется государством через Газпром) Надежность 63.9% 9. ГПБ. Ипотека(лиц 2403) Дочерний банк Газпромбанка. Надежность отрицительная 10. Росэксимбанк(лиц 2790) - дочерний банк ВЭБа. Надежность (Надежность отрицительная) 11. МАК-Банк(лиц 1088), основной участник банка — госкомпания ЗАО «АК «АЛРОСА»* (84,66%) Надежность 58. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 21.02.2014 17:21 supеr
С какими банками происходили неприятности-1. (Уточнение методики поиска надежности)
С момента вступления Набиулиной в должность(1 июля) прошло уже без малого 8 месяцев и накопилась некоторая статистики, которую можно проанализировать. Ранее я предлагал ограничиваться в исследовании банками из топ-500(по активам), тут я предлагаю эту группу разбить на 5-ть подгрупп по 100 банков и посмотреть на то нет ли какой либо интересной особенности. Для анализа предлагаю взять те банки что уже успели доставить своим клиентам беспокойства за прошедшие 8 месяцев. Таких банков на данный момент 19-ть. А именно: 1. СберКред: Клиенты не могут в полной мере распоряжаться своими средствами. Надежность на 1 ноября отрицательная(минус 101%). 2. Фининвест: За последний месяц появилось около 50 сообщений в народном рейтинге с просьбой банку выполнять свои обязательства. Просьбы в народном рейтинге в данный момент удовлетворяются, но это тоже проблемы, когда приходится просить чтобы банк выполнил свои обязанности: http://www.banki.ru/services/responses/list/?id=189002&f%5Bresponces%5D=1&f%5Brate%5D%5B%5D=&f%5Bsolved%5D=&f%5Bbank_name%5D=%D4%E8%ED%E8%ED%E2%E5%F1%F2 3. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 05.02.2014 17:10 supеr
Русский Земельный Банк.
Начну как обычно с предложенного ранее в блоге метода определения Надежности. 1. Банк занимает 237 место по активам(следовательно методику можно применять, т.к. банк входит в топ-500) http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=187042&date1=2014-01-01&date2=2013-12-01 2. Надежность банка на 1 января составила -25.38%, согласно методике предложенной тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php Т.е. она была менее 100%, даже более того она была отрицательной. Про банки с Надежностью менее 100% можно сказать, что за последние 7 месяцев каждый 14-ый банк доставил своим клиентам хлопоты (в основном потерей лицензий). Тут надежность отрицательная. Дальше в принципе можно не идти - методика останавливается на этом шаге. Н1 уже не важно про банк и так все понятно. А теперь предлагаю немного углубится в подробности, открыв отчетность данного банка: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=187042&date1=2014-01-01&date2=2013-12-01 Первое на что предлагаю обратить внимание - это на структуру активов: Всего у банка активов на 13. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 11.01.2014 05:04 supеr
Московский Индустриальный Банк.
Начну как обычно с предложенной ранее мной методики. 1. Банк занимает 37 место по активам(следовательно методику можно применять, т.к. банк входит в топ-500) http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=8594&date1=2013-12-01&date2=2013-11-01 2. Надежность банка на 1 декабря составила 33.49%, согласно методике предложенной тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php Соответственно про банк с Надежностью менее 100% можно утверждать следующее - каждый 17-ый банк с надежностью менее 100% за последние 6 месяцев доставил своим клиентам хлопоты. Тут надежность существенно ниже 100%(в 3 раза), более того сложно найти самостоятельный банк не принадлежащий государству что имеет более низкую надежность согласно предложенной методике. На бытовом уровне такая надежность означает что банк в состоянии выполнить распоряжения по 33% текущих счетов юрлиц и вернуть в случае волнения вкладчиков 3.3% депозитов(это если и то и другое произойдет синхронно) Подробней о том какие банки с надежностью менее 100% доставляли проблемы своим клиентам и можно ли быть уверенным в предложенной мною методике я написал тут: http://www. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 30.12.2013 19:33 supеr
Первый Республиканский Банк.
Начну как обычно с предложенной ранее мной методики. 1. Банк занимает 111 место по активам(следовательно методику можно применять) http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=13991&date1=2013-12-01&date2=2013-11-01 2. Надежность банка на 1 декабря составила 97.7%, согласно методике предложенной тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php Соответственно про банк с Надежностью менее 100% можно утверждать следующее - каждый 17-ый банк с надежностью менее 100% за последние 6 месяцев доставил своим клиентам хлопоты. Подробней о том какие это банки и можно ли быть уверенным в предложенной мною методике я написал тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4552.php Там проведены математические выкладки - дающие право утверждать что методика работает. 3. Н1=11.09% http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131201®n=1730 С банками у которых Н1 менее 12%, а Надежность более 100% тоже возникают проблемы, они конечно гораздо более редки, всего у каждого 69-ого возникли за последние 6 месяцев, но по крайней мере имейте это ввиду. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 23.12.2013 23:35 supеr
Монолит.
Для тех кто пользуется моей методикой определения Надежности про него и так все ясно(каждый 17-тый банк из топ-500 с надежностью менее 100% за последние 6 месяцев уже доставил своим клиентам неприятности): Надежность Монолита на 1 декабря составили всего 17.99%. Тут я расскажу примерно о том же о чем говорит эта цифра. Для этого предлагаю открыть отчетность на 1 декабря: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=189233&date1=2013-12-01&date2=2013-11-01 Как видно из отчетности банк столкнулся с сильным оттоком средств клиентов. За ноябрь юрлица вывели 683 млн рублей Физлица вывели 336 млн рублей Итого юрлица и физлица вывели за месяц из банка 1.019 млрд руб. Надо сказать что подобному выводу поспособствовала следующая информация: Банк «Монолит» временно прекращает прием вкладов физлиц ради развития потребкредитования http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5681883 Для всех кто ее прочитал стало совершенно очевидно что ЦБ вынес предписание данному банку о запрете принимать вклады. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 22.12.2013 01:03 supеr
Фининвест.
Немного предыстории. Некоторое время назад я подробно описал в своем блоге о 5-ти банках. Тогда я не просто привел цифры, но и провел некоторые суждения о том почему считаю что эти банки кандидаты в банкроты. Меня тогда отмадерировали и текст оказался существенно искажен. Были например убраны все слова "очерняющие банки". С тех пор прошел месяц и 2 банка уже потеряли лицензию, а в одном очень сильно задерживают платежи(более чем на 2 недели). Т.е. время(недолгое показало что я тогда был прав как минимум относительно 3-ех из 5-ти банков. Поразмышляв некоторое время я написал в блоге о методе как распознать хороший это банк или нет. Для этого была введена методика поиска Надежности банка Люди откликнулись и я продолжил исследование. Была собрана статистика по всем известным случаям когда банки доставляли проблемы своим клиентам начиная с 1 июля (оно примерно совпадает с моментом смены руководителя ЦБ) и проведен анализ. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 08.12.2013 01:29 supеr
Как найти хороший банк?(Третья Часть) - Оценка результатов.
Это третья часть посвященная методике оценки банка основанной на критерии "Надежность". В первой части я ввел критерий "Надежность": http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php Предложенный критерий тогда вызвал большой интерес со стороны читателей, возникли обсуждения насколько он хорош или плох и даже аналитики провели рассчет критерия надежности по всем банкам и выложили на этом ресурсе: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1 Я благодарен за все обсуждения, а так же хотел бы выразить отдельную благодарность за проделанную работу аналитиков. Во второй части я еще раз оговорил важные на мой взгляд слова относительно критерия "Надежности" и привел некоторые подтверждающие, на мой взгляд, мою правоту случаи. В этой третьей части я приведу максимально полную статистику по всем случаям потери лицензии, санации, а так же потери ликвидности банков, что мы наблюдаем на сегодняшний день. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 03.12.2013 17:00 supеr
Как найти хороший банк?(вторая часть)
Несколько дней назад я ввел критерий Надежности тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4512.php Критерий вызвал большой интерес и поспособствовал дискуссии. Кто-то поддержал, кто-то стал с ней спорить, а в одном из разделов форума просто удалили все что посвящено этой теме и мне написали чтобы в этом разделе я "не пропагандировал свой критерий". Это не последнее сообщение посвященное теме надежности банков. Тут я бы хотел донести некоторые важные на мой взгляд слова и немного уточнить свою метод. 1. Метод расчета надежности не может описать всех возможных ситуаций. Например он усложняется в случае когда банк входит в некоторую группу - например банковскую или финансово промышленную. Так же банк может быть "дочкой" заграничного банка. Так же это могут быть госбанки у которых есть подпитка от ЦБ и Бюджета. Для них надо считать отдельно. 2. Есть какое-то количество банков имеющих небольшие активы, которые заточены исключительно под криминал. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 29.11.2013 00:52 supеr
Как найти хороший банк?
Некоторое время назад я был предупрежден что нельзя писать про плохие банки. Об этом в одном из моих сообщений в блоге если интересно можете почитать. Немного поразмышляв, что же делать... Я пришел к выводу, что если нельзя говорить о том кто вор, то ведь можно сказать кто честный человек. За это надеюсь наказывать не будут. Не смотря на все проблемы что есть в данный момент в банковской системе, как не странно есть много довольно устойчивых в моменте банков. Попытаюсь дать некоторые критерии для отыскания достойных банков, за деньги в которых не надо переживать. И которые вряд ли будут вводить ограничения по примеру не более 50 тысяч в день имеете забрать или не больше 20 тысяч в месяц(Оба банка известны читателю). Итак. Перечислю. У банка есть два основных риска. Первый. Потеря капитала. Но как показала практика ЦБ отзывает лицензию не тогда когда капитал потерян, а когда ему это захочется. Причем мне сложно припомнить случай когда для ЦБ это было аргументом, даже Мастер-Банк потерял лицензию за " Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 28.11.2013 01:17 supеr
Поздравляю всех с новыми рекордами США в добыче нефти.
По данным управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США суточная добыча нефти перевалила в этой стране за 8 млн баррелей в сутки. http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WCRFPUS2&f=W С начала этого года рост добычи уже превысил 1 млн баррелей(имеется ввиду суточная мощность). Это как се видят на мониторе приводит к снижению цен на нефть в США. Поглядите график приведенный в ссылке.
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Александр (prosto-supеr) 27.11.2013 11:50 supеr
Возмущение Блогера.
Я потратил достаточно продолжительное время на описание 5 банков в своих блогах. Пытался объяснить читателю почему считаю что данный конкретно банк имеет высокие шансы стать банкротом. Считал и продолжаю считать что это очень полезно как для самих банков так и для тех кто пользуется их услугами. Но. Сегодня утром мне пришло личное сообщение от администрации данного портала. Вот оно: Добрый день. Большая часть ваших сообщений в блоге было отмодерировано. Были убраны все фразы, очерняющие банки и говорящие об их банкротстве. Просьба более не допускать подобных высказываний во избежании паники. С уважением, модератор Shihana Меня подобное оскорбило. Буду писать о том же но в другом блоге. Под своим же ником.
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Александр (prosto-supеr) 26.11.2013 23:09 supеr
Рубль или Валюта? Что выгодней для вкладчика?
Среди обывателей бытует миф что выгодней всего держать деньги на рублевом депозите. Процент по депозиту можно найти под 12% годовых, а в валюте дадут разве что 5.5%. Перевес как говорится на лицо. Но так ли это? - Как кажется на первый взгляд? Дело в том что валюта не стоит на месте - она живет своей жизнью, иногда снижается, но как правило растет. Рост или падение зависят от множества факторов, которые рядовому вкладчику парой не ведомы. Постараюсь подойти к вопросу наиболее просто. 1. Первое что предлагаю сделать - это обратится к истории. Допустим ровно год назад Вы имели 600 тысяч рублей (эта сумма месте с процентами заведомо подпадает под страховые 700 тысяч) и Вы их вложили под 12% годовых - тогда на данный момент у Вас вместе с процентами имеется 600+0.12*600=672 тысячи рублей. А теперь представим себе альтернативу. Предположим эти самые 600 тысяч были разделены на две равные половины по 300 тысяч, на одну из них Вы купили доллары по курсу 31. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 26.11.2013 02:25 supеr
Автовазбанк(Банк АВБ).
Это очередное сообщение в блоге, об очередном банке. Как и в предыдущие разы я был бы благодарен за уточнение или опровержения каких либо заключений полученных в данном сообщении. Особенно был бы рад представителям данного банка если они со своей точки зрения опишут ситуацию. Начну с перечисления некоторых фактов, точнее того что написано в отчетах. 1. Капитал банка на 1 ноября 2013 года составлял 3.427 млрд руб При этом на основной капитал приходилось 2.601 млрд рублей Суборды составляли 0.599 млрд (стр. 204) http://cbr.ru/credit/f134.asp?when=20131101®n=23 2. Достаточность капитала Н1=11.96% http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=23 Что в принципе достаточно комфортно. Про активы банка можно сказать следующее: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191066&date1=2013-11-01&date2=2013-10-01 Всего активов у данного банка на 1 ноября было на сумму 31.6 млрд рублей Из них 1. Кредитный портфель 26. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 24.11.2013 17:12 supеr
Инвестбанк.
Это очередное сообщение в блоге, об очередном банке. Как и в предыдущие разы я был бы благодарен за уточнение или опровержения каких либо заключений полученных в данном сообщении. Особенно был бы рад представителям данного банка если они со своей точки зрения опишут ситуацию. Итак. Начну фактов. 1. Капитал банка на 1 ноября 2013 года составлял 8.521 млрд руб При этом на основной капитал приходилось 6.041 млрд рублей Суборды состовляли 6.041 млрд (стр. 204) http://cbr.ru/credit/f134.asp?when=20131101®n=107 2. Достаточность капитала Н1=10.62% http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=107 Данный уровень достаточности капитала, крайне не высок и весьма близок к критической отметке в 10%. Про активы банка можно сказать следующее: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=192816&date1=2013-11-01&date2=2013-10-01 Всего активов на 67.2 млрд руб. Из них: 1. Кредитный портфель 42.4 млрд рублей или 63% всех активов. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 23.11.2013 22:10 supеr
Банк Огни Москвы.
Это очередное сообщение в блоге, об очередном банке. В этот раз я предлагаю внимательно поглядеть на банк Огни Москвы. Как и в предыдущие разы я был бы благодарен за уточнение или опровержения каких либо заключений полученных в данном сообщении. Особенно был бы рад представителям данного банка если они со своей точки зрения опишут ситуацию. Итак. Начну фактов. 1. Капитал банка на 1 ноября 2013 года составлял 2.308 млрд руб При этом на основной капитал приходилось 1.291 млрд рублей Суборды состовляли 0.904 млрд (стр. 204) http://cbr.ru/credit/f134.asp?when=20131101®n=2328 2. Достаточность капитала Н1=11.21% http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=2328 Про активы банка можно сказать следующее: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=56483&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2013-11-01&date2=2013-10-01 Всего активов на 20.4 млрд руб. 1. Из них кредитный портфель: 18.69 млрд руб (Он практически полностью сформирован из кредитов выданных юрлицам, просрочка по которым выглядит вполне приемлемо, чуть более 3%, т. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 23.11.2013 21:40 supеr
Волжский Социальный Банк.
Это продолжение темы начатой в предыдущем посте данного блога. К просмотру отчетности данного банка меня подтолкнула эта статья: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5886024#comments В ней говорится о том что председатель правления и владелец 17% акций данного банка был найден дома мертвым, возбуждено уголовное дело по статье - убийство. И так обратимся к отчетности: 1. Капитал банка на 1 ноября составлял 0.619 млрд руб При этом на основной капитал приходилось 0.400 млрд руб(стр . 116) http://cbr.ru/credit/f134.asp?when=20131101®n=2428 2. Достаточность капитала Н1=10.34% http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=2428 Уровень достаточности капитала у данного банка находится очень близко к критической черте в 10%, при пересечении которой банку могут запретить собирать новые депозиты. Но есть ли риск у данного банка опустить норму достаточности капитала Н1 ниже 10%? Для оценки данного риска предлагаю посмотреть дальше: http://www. Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 21.11.2013 03:45 supеr
Эллипс - Банк.
Начну с перечисления некоторых фактов о банке. 1. Капитал банка на 1 ноября составлял 2.488 млрд руб При этом на основной капитал приходилось 1.699 млрд руб(стр . 116) http://cbr.ru/credit/f134.asp?when=20131101®n=1950 2. Достаточность капитала Н1=11.41% На достаточно комфортном уровне? http://cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20131101®n=1950 Это то что написано в отчетах данного банка выложенных на сайте ЦБ, а теперь обратимся к данной статье, выложенной на портале banki.ru : http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=5863801 В этой статье говорится о двух банках, небезызвестном Мастер банке и Эллипс банке. Оба эти банка судились с ЦБ и эллипс даже выиграл. Предмет спора заключался в том что ЦБ предписал Эллипсу до создать резервы в размере 1.1 млрд рублей, а Эллипс банк не захотел этого. Вариантов кто прав: суд или ЦБ как минимум два, я предположу что прав ЦБ, т.к. в отличии от суда он более компетентен в вопросах банковского надзора(по статусу). Читать далее
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Александр (prosto-supеr) 02.11.2013 02:19 supеr
Потребительское кредитование - пузырь!
Данный текст я написал еще в середине сентября на другом ресурсе под своим ником (тем же что и на этом форуме) Думаю тут он будет уместен. Начну с перечисления некоторых фактов 1. Средниее количество займов на одного заемщика - 2.5! http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=5435749</blockquote> 2. http://www.rosbalt.ru/business/2013/06/11/1139464.html В статье представлены некоторые полезные цифры Доля заемщиков с 1 кредитом 42.5% Доля заемщиков с 2 кредитами 22% Доля заемщиков с 3 кредитами 12.9% Доля заемщиков с 4 кредитами 7.9% Доля заемщиков с более чем 5 кредитами 9.6%. Если внимательный читатель попробует сложить: 42.5+22+12.9+7.9+9.6 то у него получится всего 94.9%. Можно конечно подумать что в статье обманули с цифрами, но на самом деле нет никакого обмана, просто там указано что заемщиков с более чем 5 кредитами 9.6%, при этом ничего не сказано про процент заемщиков ровно с 5 кредитами, но эту цифру совсем не сложно получить самому. Читать далее
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