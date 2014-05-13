Популярные сообщения

По данным управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США суточная добыча нефти перевалила в этой стране за 8 млн баррелей в сутки. http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WCRFPUS2&f=W С начала этого года рост добычи уже превысил 1 млн баррелей(имеется ввиду суточная мощность). Это как се видят на мониторе приводит к снижению цен на нефть в США. Поглядите график приведенный в ссылке.

Я потратил достаточно продолжительное время на описание 5 банков в своих блогах. Пытался объяснить читателю почему считаю что данный конкретно банк имеет высокие шансы стать банкротом. Считал и продолжаю считать что это очень полезно как для самих банков так и для тех кто пользуется их услугами. Но. Сегодня утром мне пришло личное сообщение от администрации данного портала. Вот оно: Добрый день. Большая часть ваших сообщений в блоге было отмодерировано. Были убраны все фразы, очерняющие банки и говорящие об их банкротстве. Просьба более не допускать подобных высказываний во избежании паники. С уважением, модератор Shihana Меня подобное оскорбило. Буду писать о том же но в другом блоге. Под своим же ником.