Список Госбанков. (Уточнение методики поиска Надежности-2).

Под Госбанками я подразумевая те банки в которых государству принадлежит контроль,
а так же те банки что контролируются ЦБ, Госкомпаниями и Регионами.
Госбанки.
1. Сбербанк (лиц 1481)(контрольный пакет акций принадлежит ЦБ)Надежность 43.55%
2. Сетелем(лиц 2168) (дочерний банк Сбербанка) ...Надежность отрицательная
3. ВТБ(лиц 1000) (Более 60% акций принадлежит государству) Надежность 45%
4. ВТБ-24(лиц 1621) (дочерний банк ВТБ) Надежность 194%
5. Лето Банк(лиц 650) (дочерний банк ВТБ24) Надежность отрицительная
6. Банк Москвы (лиц 2748) (дочерний банк ВТБ) Надежность 98.81%
7. Россельхозбанк (лиц 3349) (принадлежит государству) Надежность 170%
8. Газпромбанк(лиц 354) (контролируется государством через Газпром) Надежность 63.9%
9. ГПБ. Ипотека(лиц 2403) Дочерний банк Газпромбанка. Надежность отрицительная
10. Росэксимбанк(лиц 2790) - дочерний банк ВЭБа. Надежность (Надежность отрицительная)
11. МАК-Банк(лиц 1088), основной участник банка — госкомпания ЗАО «АК «АЛРОСА»* (84,66%) Надежность 58.64%
12. Крайинвестбанк.(лиц 3360) 97% акций принадлежит краснодарскому Краю. Надежность 56.53%
13. МСП БАНК (лиц 3340) дочка ВЭБа. Надежность более 100%
14. «Национальный Клиринговый Центр»(лиц 3466) Дочка ММВБ Надежность более 100%
15. Эллипс Банк (лиц 1950) АСВ контролирует банк. Надежность более 100%
16. Российский Капитал (лиц 2312) контролируется АСВ Надежность более 100%
17. КИТ Финанс Инвестиционный Банк(лиц 1911) Контролируется РЖД. Надежность более 100%
18. Глобэкс (лиц 1942) Контролируется ВЭБом Надежность 169%
19. Связь-Банк(лиц 1470) Контролируется ВЭБом Надежность 82.62%
20. ВБРР (лиц 3287) Контролируется Роснефтью Надежность более 100%
21. Дальневосточный Банк (лиц 843) Дочерний Банк ВБРР, который в свою очередь контролирует Роснефть.
22. Ак Барс (лиц 2590) 45% акций принадлежит Республике Татарстан, Надежность выше 100%
23. Банк Казани (лиц 708) Мэрия Казани контролирует 81,2% Надежность более 100%
24. Абсолют Банк (лиц 2306) Принадлежит РЖД через НПФ Благосостояние. Надежность более 100%
25. Новикомбанк(лиц 2546) Принадлежит Ростеху
С банками что контролируются государством за последние 8 месяцев
не случались инциденты.
Кроме того не смотря на то что у некоторых из них отвратительная отчетность
и многие из них являются фактически банкротами государство их спасает за наш с Вами счет.
Например Россельхозбанк раз в год получает по 30 млрд рублей в капитал,
т.е. с каждого из нас забирают по 200 рублей в год на его поддержание, а недавно
еще и было обсуждение по поводу возможности его освободить от выполнения
обязательных нормативов. Так же банки санируемые АСВ тоже поддерживаются
за наш с вами Счет, например для оплаты дыры в капитале Эллипс банка
каждый из нас заплатил по 30 рублей и т.д.
Сооветственно нельзя к этим банкам подходит с той же линейкой к которым
мы подходим к другим банкам. Тут должны быть иные принципы оценки надежности.
И связаны они должны быть скорее с платежеспособностью государства.
Банки то с государством аффилированы.
Соответственно я предлагаю исключить из методики поиска Надежности - Госбанки.
Всего я насчитал 23 госбанков, список представлен выше(если забыл какие-то, поправьте)
Среди них банков что имели надежность
выше 100% было 8 банков
Выше по 92% - 9 банков
Выше 76% - 10 банков.
Соответственно расчеты проведенные тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4849.php
Можно подкорректировать.
На 1 февраля в топ-400(за исключением Госбанков) было
173 банка имели Надежность менее 100%.
155 банков имели Надежность менее 92%
111 банков имели Надежность менее 76%.
Соответственно исходя из исторических данных можно говорить, что
A. С каждым 173/15=11.5 (12-тым банком из топ-400, за исключением
госбанков, что имел надежность менее 100% произошел инцидент).
Б. С каждым 155/15=10.3(10-тым банком из топ-400, за исключением госбанков,
что имел надежность менее 92% произошел инцидент).
В. С каждым 111/13=8.5(9-тым банком из топ-400,
что имел надежность менее 76% произошел инцидент).
Г. С каждым 221/3=74-ым банком(за исключением госбанков) что имел надежность более
92% тоже произошел инцидент.
Соответственно применение предложенной методики поиска надежности
позволяет сократить в 74/10.3=7.2 раза риск оказаться в проблемном банке.
Это только второй шаг. Далее последуют еще минимум 3.
Комментарии 20
Еще Банк Казани нашел...
только вместе с банкротством АСВ.
В случае госбанков возможны другие неприятности. Например могут заморозить
выдачу средств, если люди побегут покупать валюту. Не потому что у государства
рублей мало(их можно и напечатать), а потому что валюты мало, которую могут
купить на изъятые в банке рубли, но это все не скорая перспектива.
В любом случае при анализе госбанка надо смотреть не только, а главное не столько
на отчетность данного банка, а экономику в целом.
Ключевые бенефициары: Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана (22,85%), киприоты Мария Папапавлу, Марта Каллеши и Деспо Андреу (18,68% на троих), британец Альфред Брюстер (16,67%), Ильдус Мингазетдинов (10,55%), Марат Загидуллин, Адель Губайдуллин, Амир Гатин, Ренат Валетов (по 4,24%).
http://www.banki.ru/banks/bank/tatfondbank/
Государство в лице Татарстана не имеет даже блок пакета акций данного банка,
соответственно банк нельзя назвать государственным.
Правительство Республики Татарстан (прежде всего в лице Министерства земельных и имущественных отношений) через ОАО «Сетевая компания», ОАО «Генерирующая компания» и ОАО «Татэнерго» (непосредственным акционером последних двух компаний выступает ОАО «Связьинвестнефтехим») контролирует в совокупности 28,77% акций Акибанка. Председателю правления банка Ильдару Галяутдинову напрямую принадлежит 19,92%, шведскому инвестфонду East Capital* — 18,56%. В числе акционеров можно отметить также ООО «Связьинвест» (6,58% через ООО «Дорожные машины» и ООО «СГ «АСКО»), ООО «Атон-К» (5,58%) и ООО «АССА» (5,07%).
http://www.banki.ru/banks/bank/akibank/
Государство в лице Татарстана владеет в данном банке 28% долей,
т.е. не контролирует данный банк, соответственно и его нельзя считать госбанком.
Не увидел ТрансКредитБанка.
не случались инциденты.
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Рухнул банк с госучастием
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=22&TID=197880&MID=2579080#message2579080
а по вашей ссылке государству принадлежало всего 9%.
Имея 9% в банке нельзя его контролировать - это даже не блок пакет.
http://www.banki.ru/banks/bank/trust/
В настоящее время основным акционером кредитной организации выступает ЗАО
«Управляющая компания «Траст» (93,77% акций), конечными владельцами которого,
согласно сложной схеме собственности, являются члены совета директоров банка Илья Юров,
Сергей Беляев и Николай Фетисов.
http://dela.biz/banki/1011-spisok-gosbankov-rossii.html