Вход
Профиль Блог Лента Активность

Список Госбанков. (Уточнение методики поиска Надежности-2).

22.02.2014 20:55 20 44 543 просмотра
Под Госбанками я подразумевая те банки в которых государству принадлежит контроль,
а так же те банки что контролируются ЦБ, Госкомпаниями и Регионами.
Госбанки.
1. Сбербанк (лиц 1481)(контрольный пакет акций принадлежит ЦБ)Надежность 43.55%
2. Сетелем(лиц 2168) (дочерний банк Сбербанка) ...Надежность отрицательная
3. ВТБ(лиц 1000) (Более 60% акций принадлежит государству) Надежность 45%
4. ВТБ-24(лиц 1621) (дочерний банк ВТБ) Надежность 194%
5. Лето Банк(лиц 650) (дочерний банк ВТБ24) Надежность отрицительная
6. Банк Москвы (лиц 2748) (дочерний банк ВТБ) Надежность 98.81%
7. Россельхозбанк (лиц 3349) (принадлежит государству) Надежность 170%
8. Газпромбанк(лиц 354) (контролируется государством через Газпром) Надежность 63.9%
9. ГПБ. Ипотека(лиц 2403) Дочерний банк Газпромбанка. Надежность отрицительная
10. Росэксимбанк(лиц 2790) - дочерний банк ВЭБа. Надежность (Надежность отрицительная)
11. МАК-Банк(лиц 1088), основной участник банка — госкомпания ЗАО «АК «АЛРОСА»* (84,66%) Надежность 58.64%
12. Крайинвестбанк.(лиц 3360) 97% акций принадлежит краснодарскому Краю. Надежность 56.53%
13. МСП БАНК (лиц 3340) дочка ВЭБа. Надежность более 100%
14. «Национальный Клиринговый Центр»(лиц 3466) Дочка ММВБ Надежность более 100%
15. Эллипс Банк (лиц 1950) АСВ контролирует банк. Надежность более 100%
16. Российский Капитал (лиц 2312) контролируется АСВ Надежность более 100%
17. КИТ Финанс Инвестиционный Банк(лиц 1911) Контролируется РЖД. Надежность более 100%
18. Глобэкс (лиц 1942) Контролируется ВЭБом Надежность 169%
19. Связь-Банк(лиц 1470) Контролируется ВЭБом Надежность 82.62%
20. ВБРР (лиц 3287) Контролируется Роснефтью Надежность более 100%
21. Дальневосточный Банк (лиц 843) Дочерний Банк ВБРР, который в свою очередь контролирует Роснефть.
22. Ак Барс (лиц 2590) 45% акций принадлежит Республике Татарстан, Надежность выше 100%
23. Банк Казани (лиц 708) Мэрия Казани контролирует 81,2% Надежность более 100%
24. Абсолют Банк (лиц 2306) Принадлежит РЖД через НПФ Благосостояние. Надежность более 100%
25. Новикомбанк(лиц 2546) Принадлежит Ростеху
С банками что контролируются государством за последние 8 месяцев
не случались инциденты.
Кроме того не смотря на то что у некоторых из них отвратительная отчетность
и многие из них являются фактически банкротами государство их спасает за наш с Вами счет.
Например Россельхозбанк раз в год получает по 30 млрд рублей в капитал,
т.е. с каждого из нас забирают по 200 рублей в год на его поддержание, а недавно
еще и было обсуждение по поводу возможности его освободить от выполнения
обязательных нормативов. Так же банки санируемые АСВ тоже поддерживаются
за наш с вами Счет, например для оплаты дыры в капитале Эллипс банка
каждый из нас заплатил по 30 рублей и т.д.
Сооветственно нельзя к этим банкам подходит с той же линейкой к которым
мы подходим к другим банкам. Тут должны быть иные принципы оценки надежности.
И связаны они должны быть скорее с платежеспособностью государства.
Банки то с государством аффилированы.
Соответственно я предлагаю исключить из методики поиска Надежности - Госбанки.

Всего я насчитал 23 госбанков, список представлен выше(если забыл какие-то, поправьте)
Среди них банков что имели надежность
выше 100% было 8 банков
Выше по 92% - 9 банков
Выше 76% - 10 банков.

Соответственно расчеты проведенные тут: http://www.banki.ru/blog/super2/4849.php
Можно подкорректировать.
На 1 февраля в топ-400(за исключением Госбанков) было
173 банка имели Надежность менее 100%.
155 банков имели Надежность менее 92%
111 банков имели Надежность менее 76%.

Соответственно исходя из исторических данных можно говорить, что
A. С каждым 173/15=11.5 (12-тым банком из топ-400, за исключением
госбанков, что имел надежность менее 100% произошел инцидент).
Б. С каждым 155/15=10.3(10-тым банком из топ-400, за исключением госбанков,
что имел надежность менее 92% произошел инцидент).
В. С каждым 111/13=8.5(9-тым банком из топ-400,
что имел надежность менее 76% произошел инцидент).
Г. С каждым 221/3=74-ым банком(за исключением госбанков) что имел надежность более
92% тоже произошел инцидент.
Соответственно применение предложенной методики поиска надежности
позволяет сократить в 74/10.3=7.2 раза риск оказаться в проблемном банке.
Это только второй шаг. Далее последуют еще минимум 3.

Комментарии 20

Игорь  (Mizrail)
#
Александр, здравствуйте. Подскажите, почему в приведенном вами списке "госбанков" нет, например, банков, подконтрольных "НК Роснефть" - ВБРР и Дальневосточного или того же Ак Барса...

Еще Банк Казани нашел...
Ольга 123  (olga-uv2013)
#
здравствуйте. так что ?. можно открывать вклад в российском капитале, несмотря на его отрицательные показатели?
Александр  (supеr)
#
Пока этот банк находится под контролем АСВ. Считаю что его банкротство возможно
только вместе с банкротством АСВ.
В случае госбанков возможны другие неприятности. Например могут заморозить
выдачу средств, если люди побегут покупать валюту. Не потому что у государства
рублей мало(их можно и напечатать), а потому что валюты мало, которую могут
купить на изъятые в банке рубли, но это все не скорая перспектива.
В любом случае при анализе госбанка надо смотреть не только, а главное не столько
на отчетность данного банка, а экономику в целом.
cp-spb  (cp-spb)
#
Абсолют забыли.
Егор  (Егор 1964)
#
Александр! Спасибо за статью. Относятся ли к госбанкам Татфондбанк и Акибанк?
Александр  (supеr)
#
Татфондбанк:
Ключевые бенефициары: Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана (22,85%), киприоты Мария Папапавлу, Марта Каллеши и Деспо Андреу (18,68% на троих), британец Альфред Брюстер (16,67%), Ильдус Мингазетдинов (10,55%), Марат Загидуллин, Адель Губайдуллин, Амир Гатин, Ренат Валетов (по 4,24%).
http://www.banki.ru/banks/bank/tatfondbank/
Государство в лице Татарстана не имеет даже блок пакета акций данного банка,
соответственно банк нельзя назвать государственным.
Александр  (supеr)
#
АкиБанк:
Правительство Республики Татарстан (прежде всего в лице Министерства земельных и имущественных отношений) через ОАО «Сетевая компания», ОАО «Генерирующая компания» и ОАО «Татэнерго» (непосредственным акционером последних двух компаний выступает ОАО «Связьинвестнефтехим») контролирует в совокупности 28,77% акций Акибанка. Председателю правления банка Ильдару Галяутдинову напрямую принадлежит 19,92%, шведскому инвестфонду East Capital* — 18,56%. В числе акционеров можно отметить также ООО «Связьинвест» (6,58% через ООО «Дорожные машины» и ООО «СГ «АСКО»), ООО «Атон-К» (5,58%) и ООО «АССА» (5,07%).
http://www.banki.ru/banks/bank/akibank/

Государство в лице Татарстана владеет в данном банке 28% долей,
т.е. не контролирует данный банк, соответственно и его нельзя считать госбанком.
Vital2101  (Vital2101)
#
Спасибо за Ваши статьи!
Не увидел ТрансКредитБанка.
Александр  (supеr)
#
Насколько я помню ТрансКредитБанк уже присоединен к ВТБ-24.
Александр  (supеr)
#
Если перечитаете свое сообщение то увидите там слова контролируются государством,
а по вашей ссылке государству принадлежало всего 9%.
Имея 9% в банке нельзя его контролировать - это даже не блок пакет.
NikoNiko  (NikoNiko)
#
ок
Lench Lench  (Lench_39)
#
А почему нет НБ "Траст"?
Александр  (supеr)
#
НБ Траст - это частный банк.
http://www.banki.ru/banks/bank/trust/
В настоящее время основным акционером кредитной организации выступает ЗАО
«Управляющая компания «Траст» (93,77% акций), конечными владельцами которого,
согласно сложной схеме собственности, являются члены совета директоров банка Илья Юров,
Сергей Беляев и Николай Фетисов.
kreep  (kreep)
#
Предлагаю еще Чувашкредитпромбанк рассмотреть.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения