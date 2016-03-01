Популярные сообщения

Телеканал «Москва24» и программа «Экономика» готовят к выходу в эфир сюжет на тему: «Технические сбои в работе банков». Программа будет транслироваться на канале «Москва 24» 11 сентября с 12:15, 15:15 и 20:15. Обсуждаемая тема нам показалась интересной, и мы приняли приглашение принять участие в этой программе. К сожалению, формат телеэфира имеет ряд ограничений, в том числе и по времени. После выхода передачи в эфир ссылка на передачу будет опубликована на этой странице. А пока я предлагаю всех присоединиться к обсуждаемому вопросу: Что на ваш взгляд является основной причиной сбоев в работе банков при обслуживании клиентов? Как внедрение мобильных решений влияет на сбои в обслуживании клиентов? С какими нарушениями обслуживания клиентов вы сталкивались? Что надо сделать для того, чтобы сократить число сбоев при обслуживании клиентов? Возможно ли обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов? Надеюсь, что эта передача и обсуждение и помогут банкам улучшить качество предоставляемых услуг.

Август. Август всегда был сложным месяцем для нашей страны, для её экономики. Август – последний месяц лета. В августе многие уходят в отпуск, уезжают к морю, к тёплому солнцу, навстречу новым приключениям. В августе прошлого года на сайте Banki.ru появился блог компании «Техносерв». Год – это ещё не возраст, ещё предстоит сделать много работ, но это будет потом. Потом. А сейчас, как и многие из вас, я собираюсь в отпуск. Прежде чем уехать и сделать небольшой перерыв в общении на banki.ru, я хочу поблагодарить всех, кто мне в течение года помогал вести этот блог. Всех, кто читал его. Всех, кого этот блог не оставил равнодушным. Всем, кто писал комментарии и ставил отметку «мне нравится». Огромное СПАСИБО ВАМ за это! Желаю всем посетителям сайта banki.ru хорошего завершения лета, интересных поездок и новых знакомств, успеть отдохнуть и набраться сил для новых трудовых подвигов. Всего самого, самого наилучшего! До встречи! Ваш Александр Горшков.