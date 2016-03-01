Популярные сообщения

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Александр Горшков 2 01.03.2016 10:58 technoserv
Почему биометрические решения дают сбои в реальных условиях, при отличных результатах «пилотов»
Общаясь с заказчиками и разработчиками решений биометрического анализа фотографий, я обратил внимание на то, что при проведении пилотов или иных тестов практически все решения показывают отличный результат. Даже, если для тестов используются реальные фотографии, выгруженные из информационных систем заказчика. Отличия в результатах тестов оказывается настолько минимальным, что сложно осуществит выбор продукта, наиболее подходящего для решения конкретной задачи. Одни решения работают несколько быстрее, другие оказываются дешевле при небольшом объёме данных, третьи – наоборот имеют низкую стоимость безлимитной версии, также решения могут отличаться требованиями к аппаратной части и операционной системе, для которой они были разработаны. Согласитесь, что эти отличия не играют значительной роли для конечного бизнес-заказчика. В первую очередь заказчику важно, чтобы поиск соответствия или схожести между несколькими фотографиями проводился с минимальным количеством ошибок. Читать далее
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Александр Горшков 2 01.12.2015 10:42 technoserv
Использование биометрии для защиты ДБО – новые вехи
С каждым годом растёт число мошеннических операций через ДБО. Для борьбы с ними банки устанавливают специальное программное обеспечение, которое анализирует каждый платёж. Предлагают своим клиентам карты с одноразовыми паролями или различные электронные устройства: токены, генераторы одноразовых паролей, карты со встроенными экранами и т.д. Но факт остаётся фактом: число мошеннических операций, как по их количеству, так и по суммам операций продолжает расти. Думаю, что существует несколько причин для такого высокого уровня несанкционированных операций. Одна из них заключается в том, что любой ключ для защиты финансовых операций можно потерять, передать третьему лицу, или он может быть банально украден. Вторая причина заключается в том, что практически любое электронное устройство может быть заражено компьютерным вирусом. Переход на использование биометрических решений для защиты позволит банкам, если не избежать этих недостатков, то как минимум минимизировать их. Читать далее
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Александр Горшков 2 17.02.2015 10:17 technoserv
От Мурманска до Владивостока за 14 дней
Дорогие друзья! Сегодня мой пост будет посвящен не ИТ-технологиям, а моему отпуску, во время которого мне предстоит пересечь всю Россию с запада на восток. В этот раз я буду участвовать в мероприятии компании «Экспедиция», работающей под лозунгом - «Не золота ради»! У компании много и других хороших лозунгов, например, «Дороги хватит на всех». Не знаю, как вам, а для меня эти лозунги являются путеводной нитью, маячком, который манит и дразнит. Манит уже давно. Ещё в 2010 году мне предлагали принять участие в составе одной из команд в авто-пробеге «Экспедиции», но в тот момент у меня была кардинальная смена работы. Я переходил из банка в компанию-интегратор. Тогда не получилось… Зато на этот раз мне удалось собрать команду для полноценного участия в Экспедиции Трофи 2015. Это 8 единомышленников из Москвы и Питера, готовых на 3 машинах проехать через всю Россию. Немного информации о самом мероприятии. В этом году компании «Экспедиция» исполнилось 20 лет. Читать далее
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Александр Горшков 2 22.01.2015 13:40 technoserv
Пророков нет в отечестве своём…
Вот ещё один год прошёл. Сложный год. Многие предполагали, что он будет настолько сложным, что мы даже представить не сможем. Кажется, они оказались правы. Лично я не мог предположить всех тех проблем, которые произошли в прошедшем году. Этот материал будет традиционно посвящён подведению итогов прогноза на 2014 год. Итак, вспомним, что было озвучено в качестве прогноза. 1. Был сделан прогноз от RBC на изменение курса валют. К сожалению, в этом прогнозе ошиблись все. Курс оказался почти в два раза выше. 2. Был сделан прогноз по количеству банков с отозванной лицензией. Говорилось про 100 банков и более. По счастью и в этом прогнозе тоже ошиблись, и я в том числе. В 2014 году лицензии были отозваны менее чем у девяноста кредитных организаций. Осмелюсь предположить, что это связано с тем, что у АРБ просто не осталось средств для выплаты вкладчикам, если продолжить закрытие банков. Иначе как объяснить, что у МАСТЕР-банка лицензия была отозвана, а ТРАСТ решили санировать? Читать далее
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Александр Горшков 2 03.12.2014 11:14 technoserv
Как закалялась сталь
В последнее время нам всё чаще говорят о том, что в России ничего кроме добычи нефти и газа делать не умеют. Что все передовые технологии находятся в Америке, Японии или в Европе. Что введение против России санкций затрагивает не только экономическую состоятельность страны, но и её безопасность. Не могу полностью поддержать это мнение. Взять, например, «Проект года», проводимого порталом ИТ-директоров России Global CIO. Компания «Техносерв» принимает в нём участие со своей Системой Анализа Фото Изображений (САФИ). Разработка любого серьёзного решения не происходит мгновенно. Не исключением является и решение «Техносерва», который более семи лет совершенствовал свою систему анализа фотоизображений для силовых структур. За это время было разработано много модификаций системы. Сейчас «Техносерв» предлагает проводить анализ не только по фотографии, но и по видео, есть модуль «Фотопортретная экспертиза» и другие специфические разработки. Получается полная аналогия с изготовлением булата. Читать далее
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Александр Горшков 2 09.10.2014 14:54 technoserv
Двести лет одно и то же
Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его: — Что, в двух словах, происходит на родине? Карамзин подумал и ответил: — Воруют… Монолог получился красивым, но насколько он достоверен, сказать сложно. Воровали 200 лет назад, воруют и сейчас, и будут продолжать воровать. Причём не надо эту фразу воспринимать в буквальном смысле. Воровали не только в России, но и во всех других странах. И продолжают воровать во всех этих культурных и просвещённых странах. Только теперь при воровстве стали применять самые современные технические средства. Деньги воруют у частных граждан и юридических лиц через каналы ДБО. Деньги пытаются воровать у банков путём обмана при оформлении кредитов. Деньги воруют и сами сотрудники кредитных организаций. Мошенники научились обманывать даже мобильные приложения. А про воровство денег с пластиковых карт можно рассказывать не один день. Растут и методы защиты, например, появились решения для выявления мошенников по голосу. Читать далее
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Александр Горшков 2 10.09.2014 11:31 technoserv
Технические сбои в работе банков
Телеканал «Москва24» и программа «Экономика» готовят к выходу в эфир сюжет на тему: «Технические сбои в работе банков». Программа будет транслироваться на канале «Москва 24» 11 сентября с 12:15, 15:15 и 20:15. Обсуждаемая тема нам показалась интересной, и мы приняли приглашение принять участие в этой программе. К сожалению, формат телеэфира имеет ряд ограничений, в том числе и по времени. После выхода передачи в эфир ссылка на передачу будет опубликована на этой странице. А пока я предлагаю всех присоединиться к обсуждаемому вопросу: Что на ваш взгляд является основной причиной сбоев в работе банков при обслуживании клиентов? Как внедрение мобильных решений влияет на сбои в обслуживании клиентов? С какими нарушениями обслуживания клиентов вы сталкивались? Что надо сделать для того, чтобы сократить число сбоев при обслуживании клиентов? Возможно ли обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов? Надеюсь, что эта передача и обсуждение и помогут банкам улучшить качество предоставляемых услуг.
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Александр Горшков 2 09.07.2014 14:20 technoserv
Ложь, повторенная многократно, не становится правдой
Компания «Техносерв» работает не только с банками. Мы работаем со всеми отраслями экономики в том числе с ритейлерами и страховыми компаниями. Пример, вокруг которого будет развиваться анализ мероприятий по сокращению убытков, взят из реального обращения в страховую компанию. Но предлагаемый подход точно так же можно применять и для финансовых учреждений. И так, маленькая вводная информация, о которой я не знал, когда обратился со страховым случаем по полису КАСКО в свою страховую компанию, что у неё большие убытки по автострахованию вызваны судебной практикой. Теперь коротко о самом страховом случае. Произошёл он в конце мая 2013 года. На место происшествия был вызван представитель ГИБДД, который и составил протокол. Дороги у нас не идеальные даже в Москве. Мой автомобиль получил повреждения в результате наезда на препятствие. Не смотря на то, что это были скрытые повреждения, сотрудник СК предложил мне подъехать к ним в офис для фиксации повреждений. Читать далее
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Александр Горшков 2 17.06.2014 11:39 technoserv
Мир ждёт перемен или глупо ожидать другого результата, продолжая делать то же самое
Если нет перемен, то нет и развития. Мы все ждём перемен и надеемся, что эти перемены будут к лучшему. Возможно, в этом кроется интерес к новостям и всему новому что нас окружает. Возможно, поэтому мы превозносим, награждаем и следуем за теми, благодаря чьим усилиям эти перемены становятся реальностью. Руководители каждый год перед нами ставят всё более амбициозные задачи и увеличивают финансовые планы. Но ежедневная рутинна порой не позволяет нам поднять головы, чтобы посмотреть вокруг, подумать, а что можно сделать? Что можно изменить, чтобы поставленные планы стали реальностью? Альберт Эйнштейн говорил: «Глупо ожидать другого результата, продолжая делать то же самое». Так давайте на 5 минут отложим все дела в сторону и подумаем о том, что можно сделать, чтобы подразделения банка смогли выполнить поставленные перед ними задачи. Для кого-то будет приемлемо для выполнения планов приходить на работу раньше, и работать до поздней ночи. Но это не наш метод. Читать далее
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Александр Горшков 2 20.05.2014 10:23 technoserv
Спираль Архимеда, или Мобилизация вчера, сегодня, завтра
Если послушать аналитиков, почитать обзоры и отчёты, то создаётся впечатление, что самые больные темы для ИТ – это большие данные, облака и мобильные приложения. Предлагаю взглянуть на эти темы не только с одной стороны – стороны технического прогресса, а ещё и со стороны эволюционного развития. Итак, что мы видим? 1. Большие данные. Красивое название, которое обязаны были взять на вооружение маркетологи. А что скрывается за ним? Когда в 80-х годах прошлого века (даже самому страшно стало : звучит как начало сказки или былины) я познакомился с первым персональным компьютером в АКБ им. Туполева, то у него по тем временам был просто огромный жёсткий диск. Целых 10 мегабайт! Уверяю вас, уже в то время программисты задумывались о работе с «большими» данными. Как минимум мне довелось принять участие в тестирование программы для работы с библиотекой конструкторской документации. Рассматривалась возможность её передачи в электронном виде на завод Антонова в Киев. Читать далее
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Александр Горшков 2 16.04.2014 14:36 technoserv
Обман или мошенничество?
Обман и мошенничество так тесно связаны друг с другом, что трудно провести между ними чёткую границу. Принципиальное отличие обмана от мошенничества заключается в том, что обман может и не сопровождаться непосредственным приобретением каких-либо материальных благ, а мошенничество всегда преследует получение материальных благ. В Википедии нет определения слову «обман». Вместо него даётся трактовка (перенаправление) слову «ложь». Но «мошенничеству» даётся конкретное определение «Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием». Возможно, именно поэтому слово «обман» воспринимается нами более благозвучно. Люди склонны верить тому, что им говорят, что публикуется в рекламе и обсуждается в СМИ. Мошенники не раскрывают всю информацию. Они предоставляют только ту её часть, которая представляет в выгодном свете их предложение, и способствует тому, чтобы жертва не смогла, не успела или не захотела получить данные из других источников. Читать далее
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Александр Горшков 2 11.03.2014 13:34 technoserv
Игры для взрослых, или «Отцы и дети»
Можно долго говорить о консервативности финансового сектора. Можно говорить о его столетних традициях, но текущая реальность такова, что все окружающие нас процессы меняются. С одной стороны, происходит ускоренное усвоение всего нового, например, фундаментальные основы математики или физики изучаются уже не в институтах, а в рамках школьной программы, а с другой – возмужание молодого поколения, проявление ответственности за совершаемые дела наступает значительно позже. Многие из нас помнят, как наши родители, бабушки и дедушки говорили: «я в твоём возрасте …». Вечная проблема отцов и детей. Но если есть проблема, то на неё должна быть и соответствующая реакция. А какая она должна быть? Это потом, задним числом, можно анализировать, давать оценку и обоснование. Что было сделано правильно, где допущены ошибки. Попробуем совместно разобраться – какие тенденции могут нас ожидать в развитии или изменении банковских услуг. Часть первая. Береги честь смолоду. Читать далее
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Александр Горшков 2 25.02.2014 10:55 technoserv
Что полезного можно узнать на форумах или еще раз о банкоматах
С 11 по 14 февраля в Крокус Экспо проходил ТБ Форум. В прошлом году мне также довелось посетить форум, но тогда он не произвёл на меня никакого впечатления. За прошедший год ситуация сильно изменилась. С одной стороны, форум сохранил свою разноплановую специализацию – от обеспечения безопасности на транспорте при чрезвычайных ситуациях или при инкассации наличных денежных средств, до защиты банковских устройств самообслуживания или беспроводного доступа. Из положительного хочу отметить, что организаторы смогли сгруппировать по дням различные тематические мероприятия. Работа не позволяет выделить всю неделю на посещение форума, поэтому был выбран один день, на котором обсуждались вопросы безопасности для финансового сектора. В этот день в рамках форума проводилась II Всероссийская конференция «Безопасность наличных денежных средств, обращаемых в банковской сфере». Некоторые данные, озвученные на этой конференции, я и хочу обсудить. С темой «Организация комплексной охраны банковских средств самообслуживания» выступил заместитель начальника отдела разработки ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России Александр Валентинович Климов. Читать далее
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Александр Горшков 2 06.02.2014 10:31 technoserv
Фото - Идентификация
В статье «Мошенники атаковали банки» приведены цифры о размерах мошеннических операций при розничном кредитовании: «В 2013 году объем кредитов с признаками мошенничества вырос более чем вдвое, до 153 млрд. руб. Количество потенциальных мошенников может превышать 600 тыс. человек, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Резкий рост количества кредитов с признаками мошенничества является новой угрозой розничному кредитованию, говорится в исследовании рынка, подготовленном НБКИ. Если на начало прошлого, 2013 года количество таких кредитов составляло около 577 тыс. штук (потери банков — 67 млрд руб.), то на 1 января 2014 года оно увеличилось вдвое, до 1,2 млн штук (153 млрд руб.)». При этой оценке мошенническими займами считались те, по которым не выполнялся даже первый платёж. Т.е. оформлявшие его граждане заранее предполагали не возвращать полученные от банка деньги. Не спасает от мошеннических схем проверка полученной от клиента информации в кредитных бюро или по внутренним процедурам в банке. Читать далее
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Александр Горшков 2 15.01.2014 15:12 technoserv
Нострадамусы нашего времени
В конце 2012 года при обсуждении статьи «Смотреть вперёд, смотреть в будущее» было сделано несколько прогнозов на 2013 год. Как обычно бывает в жизни, полного единогласия при обсуждении не получилось. Горячих споров не было, не корову же делили, и каждый мог спокойно высказать своё мнение. В результате все прогнозы были сведены вот в такую не очень большую таблицу: http://www.technoserv.com/img/table01.jpg И вот завершился год. Можно подводить итоги и говорить о прогнозах на текущий 2014 год. Чем он будет отличаться от прошедшего? Но сначала всё по порядку, сперва подведём итоги. И прежде чем приступить к обсуждению, мне хочется выразить благодарность за наиболее точное прогнозирование на прошедший год Семен Семеновичу Горбункову и Alex (BankCoda)! А теперь об итогах: 1. ИТ-бюджеты. Мнения разделились на умеренный и негативный. Могу сказать, что прогноз в целом оказался верным. У подавляющего большинства банков наблюдалось сокращение ИТ-бюджетов, особенно во второй половине года. Читать далее
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Александр Горшков 2 12.12.2013 15:26 technoserv
Волшебная палочка – в массы!
Скоро мы все окунёмся в самый сказочный праздник – Новый год! Скоро можно будет подводить итоги. Но это впереди, а пока я хочу обсудить текущее состояние и перспективы NFC-технологии (Near Field Communication) в финансовом секторе. Спросите, а причём здесь волшебная палочка? Мне кажется, что у неё с NFC очень много общего. Подносите её к турникету в метро, и волшебным образом проход открывается! Подносите его к кассе, и о чудо! Вам предоставляется скидка на покупку . Так что же это за волшебная палочка под кодовым названием NFC, и почему её продвижение в массы оказывается таким сложным? Те, кто хорошо знаком с NFC-технологией могут этот абзац пропустить. Я коротко подведу итоги развернувшейся эйфории и рекламной компании вокруг бесконтактных платежей. Во-первых, её использование удобно и гигиенично. Не надо никому ничего передавать. Во-вторых, это быстро. Предполагается, что при оплате будут фигурировать небольшие суммы и от клиента не потребуется ни подписи, ни ввода ПИН-кода. Читать далее
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Александр Горшков 2 20.11.2013 16:57 technoserv
Пусть помнит каждый гражданин пожарный номер 01
Как показывают аналитические исследования, от 80% до 90% информации, которую мы запоминаем, поступает к нам через зрение. От 8% до 10% - через слух. Возможно, практика несколько отличается от теоретических исследований. Дети постоянно повторяют или напевают рекламные слоганы, но мы обсуждаем не рекламу, а банки. В нашем случае более правильно говорить не реклама, а информация , а точнее – инфографика. И по соотношению цена-качество (качество усвоения информации) – на первом месте находится инфографика. По своему опыту скажу, что инфографика – это наилучший способ наглядно представить заказчику сравнительные параметры выбора из нескольких систем. Совсем недавно департамент по работе с финансовыми организациями «Техносерва» готовил предложение по выбору анти-фрод системы в одном из банков ТОР-10. Сравнение проводилось по 150 параметрам для семи различных решений. Как еще кроме инфографики можно доступно и понятно представить результаты сравнения по такому объему? Читать далее
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Александр Горшков 2 06.11.2013 11:31 technoserv
Велел волк кузнецу перековать ему грубый волчий голос
Все помнят сказку про серого волка и семерых козлят? Откуда сочинитель столь старой сказки знал, что в будущем будут менять голос не только для увеселения публики пародиями, но и для мошеннических операций? Как удалось почувствовать, предугадать поведение мошенников? Или мошенники руководствуются этой сказкой для получения доступа к чужим банковским счетам? Удивительно, почему современные режиссёры ещё не сняли ремейк этой сказки? Сперва мошенники пытались скопировать карты, т.е. их платёжные реквизиты. И с этим явлением банки научились бороться. Стали выпускать чиповые карты, ограничивать срок действия одноразовых паролей, внедрять 3-D Secure и т.д. И что, мошенники сдались? Подняли лапки вверх и отказались от своих намерений? Вовсе нет. Они стали добиваться получения неправомерного доступа к информации через контакт-центры, т.е. через голос! Просто так представившись клиентом банка, злоумышленник не получит конфиденциальную информацию. И в сказке есть упоминание об этом. Читать далее
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Александр Горшков 2 23.10.2013 15:57 technoserv
Пойми меня
17 октября 2013 состоялась банковская конференция «Пойми меня», организованная компанией Synovate Comcon. Тема конференции мне показалась интересной. Сейчас много говорят о клиентоориентированности, но мало кто понимает, что под этим скрывается и что надо делать для того, чтобы банки могли найти новых клиентов и не потерять их. Расскажу о самом мероприятии, увиденных тенденциях, положительных моментах и постараюсь ответить на вопросы. Представители, наверно, всех московских банков получили приглашения на эту конференцию. Пришедших было даже больше, чем ожидали организаторы. Для комфортного размещения всех участников в зале оперативно были организованы дополнительные места. Тематика конференции была интересна не только для молодых и динамически развивающихся банков, но и для авторитетов отечественного финансового рынка. Рядом со мной разместились представители таких банков, как УралСиб, Номос банк, БинБанк, Росбанк и другие. Отдельный доклад на конференции был посвящён обсуждавшиеся ранее на этом сайте теме «развития банковских услуг не банками». Читать далее
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Александр Горшков 2 09.10.2013 13:32 technoserv
Юбилейная выставка InfoSecurity Russia
25—27 сентября в «Крокус-Экспо» прошла юбилейная, пятая, выставка InfoSecurity Russia. Те, кто не смог посетить выставку, могут познакомиться с опубликованными на сайте материалами. На мой взгляд, выставка стала более насыщенной и интересной. Это отражается в отзывах её участников и посетителей. У меня сложилось впечатление, что в этот раз организаторы решили объединить два интересных формата – выставки и конференции. В результате каждый участник смог получить то, зачем пришёл на это мероприятие: познакомиться с новыми решениями и продуктами, увидеть тенденции и изменение подхода в организации информационной защиты, обсудить волнующие его вопросы со специалистами. Если кто-то спросит меня, зачем я посетил эту выставку, не для того ли, чтобы появился повод написать ещё об одном мероприятии, я отвечу – «Нет!». Уже середина осени, а это значит, что основные заказчики формируют бюджет на следующий год. Как сложится этот год для них, в плане обеспечения защиты информации, во многом будет зависеть от того, что будет заложено в этот бюджет. Читать далее
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Александр Горшков 2 25.09.2013 11:37 technoserv
А люди всё роптали и роптали: ну как же так, ведь мы же в очереди…
Кто-то скажет, такой простой сервис – «электронная очередь», но почему-то жалоб на него в «Народном рейтинге» очень много и в обзорах «Клиенты о банках» он упоминается многократно. С чем это связано? С тем, что банки экономят на непрофильном функционале? При внедрении были не совсем правильно расставлены приоритеты? Или корни этой проблемы заключаются совсем в другом? Со стороны сервис электронной очереди действительно кажется простым. Если организовать поиск в интернете, то будет найдено огромное количество компаний, которые предлагают внедрить электронную очередь для визовых центров, медицинских учреждений, операторов связи, пенсионного фонда, страховых компаний и т.д. и т.п. Эти компании предлагают типовой бизнес-процесс: клиент приходит, берёт талончик, ожидает вызова, подходит к нужному сотруднику. А как же специфика бизнеса? Для чего внедряется электронная очередь в банке? Только для наведения порядка среди посетителей, или этот функционал может приносить выгоду и для бизнеса? Читать далее
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Александр Горшков 2 10.09.2013 12:12 technoserv
Мы верим твёрдо в героев спорта!
Какая красивая песня! И какие в ней правильные слова! С детства помним: Спорт закаляет характер, Спорт приводит к успеху. Да, что говорить много – спортивный человек просто красив. Во многих компаниях создают условия для сотрудников, чтобы они могли заниматься спортом. Арендуют бассейны, теннисные корты, спортивные залы. Даже устраивают внутрикорпоративные соревнования. Но, то, что было организовано группой компанией «Техносерв» («Техносерв», «Техносерв Консалтинг», «Рексофт») и его партнёрами в последний день лета – было поистине уникально: «Летние семейные игры». Такое мероприятие не мог пропустить талисман зимних олимпийских игр – Снежный Барс. Он лично встречал гостей при входе. http://www.technoserv.com/banki/1.jpg Масштабному мероприятию – масштабную арену! Сбор гостей и участников начался в Лужниках с 9-ти утра. В спартакиаде были как олимпийские виды спорта: http://www.technoserv.com/banki/2.jpg Так и развлекательные, для всех возрастных категорий: http://www. Читать далее
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Александр Горшков 2 22.08.2013 16:28 technoserv
Мифы и реальности финансового сектора
ОАО АКБ «Связь-Банк» и Международный банковский клуб «Аналитика без границ» провели заключительный круглый стол «Реализация банками требований ст.9 ФЗ-161 «О национальной платежной системе». Круглый стол открыл Аитов Тимур Науфальевич (Вице-президент НП «НПС») словами, что это самая волнующая сегодня тема. Действительно, выступления спикеров были весьма эмоциональны. Основной вывод, который я смог сделать, прослушав всех выступающих, что к вступлению в силу ФЗ-161 ни кто не готов. Но это не самое худшее. Хуже всего то, что нет однозначного толкования и понимания многих статей этого закона. Исходя из этого, есть опасение, что в действительности этот закон никого не защищает – ни банки, ни их клиентов. Но об этом позже, а сейчас пара тезисных слов о выступлениях. Емелин Андрей Викторович (Президент НП «НПС») развеивал мифы о 161 ФЗ. За рубежом есть франшиза на возврат незаконно списанных денежных средств в 50 уе – долларов или евро. Это позволяет избежать множества мелких разбирательств. Читать далее
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Александр Горшков 2 07.08.2013 18:02 technoserv
Ещё ни холодов, ни льдин, Земля тепла, красна калина
Август. Август всегда был сложным месяцем для нашей страны, для её экономики. Август – последний месяц лета. В августе многие уходят в отпуск, уезжают к морю, к тёплому солнцу, навстречу новым приключениям. В августе прошлого года на сайте Banki.ru появился блог компании «Техносерв». Год – это ещё не возраст, ещё предстоит сделать много работ, но это будет потом. Потом. А сейчас, как и многие из вас, я собираюсь в отпуск. Прежде чем уехать и сделать небольшой перерыв в общении на banki.ru, я хочу поблагодарить всех, кто мне в течение года помогал вести этот блог. Всех, кто читал его. Всех, кого этот блог не оставил равнодушным. Всем, кто писал комментарии и ставил отметку «мне нравится». Огромное СПАСИБО ВАМ за это! Желаю всем посетителям сайта banki.ru хорошего завершения лета, интересных поездок и новых знакомств, успеть отдохнуть и набраться сил для новых трудовых подвигов. Всего самого, самого наилучшего! До встречи! Ваш Александр Горшков.
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Александр Горшков 2 24.07.2013 11:23 technoserv
Целое – больше суммы составляющих
Что лучше, купить готовый компьютер или собрать его самому? Получить готовое к использованию решение или заниматься формированием этого решения из разрозненных компонент? У каждого из этих подходов есть свои плюсы и минусы. Иногда за кажущимися плюсами не удаётся рассмотреть минусы. А иногда минусы не так страшны, как нас пытаются в этом убедить. Почему компьютер от HP или IBM стоит значительно дороже аналогичного, но собранного другими производителями или самостоятельно? И если их покупают, то чем-то они действительно лучше? И в том, что они лучше – нет сомнений: • У всех производителей есть несколько определённых моделей. Это обусловлено тем, что для каждой модели подбираются наиболее сбалансированные компоненты. В результате чего потребитель не переплачивает за неиспользуемый функционал (но дополнительно платит за имя). • С аппаратной платформой поставляется и специально разработанное и оптимизированное для неё программное обеспечение, которое обеспечивает высокую производительность всего комплекса в целом. Читать далее
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Александр Горшков 2 10.07.2013 16:45 technoserv
Сказка о рыбаке и рыбке
С раннего детства мы знакомимся со сказками. Возможно, именно из-за детских воспоминаний у нас к ним такое особенное отношение. Есть теория, что сказки, которые нам нравились в детстве, определяют наше настоящее и будущее. Всем нам рассказывали одинаковые сказки, но нравилось в них каждому что-то своё. Кому не известна сказка про репку? Или о двух лягушках, попавших в ведро с молоком? «Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок!». А какой урок в сказке Пушкина о золотой рыбке? Мудр был Александр Сергеевич. Ой, мудр! На многие века вперёд глядел. Мало что с тех пор изменилось, разве что персонажи стали не сказочные, а реальные. Взять, например, ИТ. Сколько ИТ-проектов было не реализовано из-за того, что заказчик (старуха, часто молодая и привлекательная) не знает, что требует. Меняет свои решения раз за разом, боится чего-то или не может сформулировать свои желания-ожидания, а может, аппетиты растут по мере реализации проекта. Сколько проектов было реализовано не лучшим образом из-за того, что исполнитель (старик) не решается предложить другое решение, а безропотно выполняет всё новые и новые просьбы. Читать далее
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Александр Горшков 2 26.06.2013 12:44 technoserv
DOCFLOW 2013. Больше чем просто электронный архив
22 мая в «Рэдиссон Славянская» в Москве прошла конференция DOCFLOW 2013. Конференция была представительной. Сам факт её проведения в 5-ти залах и участия в ней более 30 компаний – уже говорит о важности и массовости этого мероприятия. Порадовало обилие и разнообразие предложений по организации документооборота и электронного архива. Например, Synerdocs, или SiTex ECM от компании «Систематика». Изменения в законодательстве и прогрессивное увеличение объёмов информации в электронном виде, наконец-то создали необходимые и достаточные условия для того, чтобы не только крупные компании обратили своё внимание на электронный архив. Примечательно, что во многих решениях для автоматизации распознания сканируемого текста используется Flexi Capture –продукт компании ABBYY. Кстати, в разработанной «Техносервом» и успешно эксплуатирующийся уже несколько лет у наших заказчиков системе TSOA (TechnoServ Object Archive), так же используется ABBYY Flexi Capture. Читать далее
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Александр Горшков 2 13.06.2013 10:47 technoserv
Магия удобства
Говорят, что к хорошему быстро привыкаешь. Вот и нас уже не удивляет возможность совершать платежи, не посещая банк. Не удивляет, что кредитную карту доставляют к нам на дом, что не надо стоять в очереди за зарплатой. На наших глазах происходит качественная смена предоставляемых услуг. Логично, что для сокращения расходов и увеличения объёма потребляемых услуг надо предоставлять услуги персонально для каждого клиента банка. Вполне оправдано для этого использовать геолокацию в качестве одного из инструментов персонализации. Первое, где в финансовом секторе начали применять геолакацию – это мониторинг подвижных объектов. Данная услуга характерна не только для банков, но и для других отраслей. Часто для нас - клиентов банков, такая работа остаётся незаметной, скрытой. В ней задействованы диспетчерские службы и службы безопасности, которые отслеживают перемещение автомобилей, перевозящих деньги и другие ценности. Уменьшение размеров и снижение стоимости устройств позиционирования подвижных объектов позволяет организовать мониторинг перемещения даже отдельных инкассаторских сумок. Читать далее
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Александр Горшков 2 29.05.2013 16:49 technoserv
POSITIVE
Прошедшая неделя была очень насыщенной. 23-24 мая в Москве прошёл форум Positive Hack Days, на который меня пригласили в качестве эксперта по информационной безопасности от «Техносерва» наши партнёры. Не смотря на странное название, это мероприятие произвело позитивное впечатление. Именно это и послужило такому названию статьи. А теперь немного о самом форуме. Первое, что поразило – это масштаб мероприятия. Огромные залы, много участников. Большая очередь на регистрацию, но продвигается она быстро. Отличная организация, информирование и обслуживание. Удивило и порадовало, что участники такого серьёзного форума были очень молоды. Средний возраст, по моей оценке составлял 27 лет. А это значит, что информационную безопасность ожидает яркое будущее. С удовольствием отмечу, что серьёзные вопросы выступающим задавали, в том числе, и молодые, красивые девушки. Не смотря на то, что залы были большими, они не могли вместить всех желающих. В проходах и вдоль стен стояли слушатели. Читать далее
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Александр Горшков 2 13.05.2013 14:58 technoserv
XIV Форум «Информационные технологии в финансовом секторе»
24 апреля в Москве состоялся XIV Форум «Информационные технологии в финансовом секторе». Это мероприятие мне нравится тем, что, во-первых, на форуме рассматриваются совершенно разные темы. А во-вторых, выступают как представители банков со своими насущными проблемами или опытом успешной реализации, так и ИТ-компании, которые рассказывают о своих достижениях и новых разработках. Мне было очень приятно увидеть, что поднимаемые в этом блоге темы являются актуальными для банков. А это значит, что блог надо развивать. Теперь расскажу по порядку, что было интересного на форуме. С докладом «Бизнес и ИТ-ожидания и эффективное взаимодействие» выступил вице-президент, начальник управления стратегического анализа и планирования СитиБанк Андрей Оберемок. В докладе были рассмотрены особенности взаимодействия бизнеса и ИТ в глобальной организации. Для этого банка характерно то, что у него в России нет «посредников» между бизнесом и ИТ. Это выражается в том, что в проектной команде любого ИТ-проекта присутствует представитель от бизнес-подразделения. Читать далее
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Александр Горшков 2 18.04.2013 15:27 technoserv
Я милого узнаю по походке
В прошлой своей статье «Стой, кто идет?» я поднял вопрос парольной защиты информации. С появлением дистанционного обслуживания и электронных денег, защищать требуется как информацию, так и финансы. Какие альтернативы парольной защиты появляются на рынке? Какая защита может быть надёжной? Логично предположить, что наиболее сильная система защиты должна быть у военных. У них давно применяется система опознавания – «свой – чужой». Но этот механизм не идентифицирует каждый отдельный объект. Если логически мыслить, то для однозначной идентификации могут служить данные присущие исключительно Вам. Как говорится, «от осинки не родятся апельсинки». Параметры, которые однозначно идентифицируют нас – это ДНК. Но ДНК анализ сегодня производится не мгновенно, что не позволяет его использовать в реальной жизни. Но есть другие, более доступные решения. Многие из них как раз и были рассмотрены в моей прошлой статье. Скажите, фантастика? Нереально? Отнюдь нет. Читать далее
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Александр Горшков 2 04.04.2013 10:28 technoserv
Стой, кто идёт?
Проведённый в конце прошлого года опрос показал, что для банков в 2013 году одной из важных тем является информационная безопасность. С чем из информационной безопасности ежедневно сталкивается каждый из нас? Конечно, это парольная защита. Ежедневно нам приходится вводить различные пароли. Кто-то это делает один раз в день, а кому-то приходится вводить пароли многократно. Как сделать так, чтобы пароль было легко запомнить, и в тоже время это было безопасно? Решений много, а что на практике? Некоторые вопросы по организации парольной защиты уже были рассмотрены на этом сайте. Судя по комментариям к статье, эта проблема затронула не только обычных пользователей информационных систем, но и специалистов по информационной безопасности. Профессионалы в области ИБ часто обсуждают генераторы паролей, которые имеют свои плюсы и минусы, этот вопрос достаточно хорошо рассмотрен в интернете. Так же многие рекомендации по организации парольной защиты даются и на других специализированных сайтах. Читать далее
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Александр Горшков 2 20.03.2013 16:38 technoserv
Отойти от АйТи
Что раньше появилось – курица или яйцо? Кто определяет возможности развития банка – ИТ или финансовые менеджеры? Какова роль ИТ-руководителя в банке – ведущий или ведомый? Вопросы очень сложные, и нет на них однозначного ответа. Но лично я считаю, что пришло то время, когда ИТ диктует финансовым подразделениям - что можно сделать, а что нет, а бизнес-подразделения ставят перед ИТ задачи, которые требуется решить. И здесь ведущая роль ИТ обязательна! Иначе может получиться как с Витькой «в стране не выученных уроков». В конце прошлого года на должность старшего вице-президента «Банка Москвы» был назначен Сергей Меднов, который до этого назначения возглавлял ИТ в Альфа банке. По информации из СМИ, менять основные банковские информационные системы Сергей Меднов не намерен: «АБС работает эффективно, менять ее не нужно, также как и множество других ключевых систем, созданных разработчиками банка». Так в чём же тогда заключается его роль, как крупного ИТ-руководителя, в этом банке? Читать далее
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Александр Горшков 2 06.03.2013 15:21 technoserv
Чем больше рвёшь, тем меньше дырок
Помните, была такая загадка: чем больше рвёшь, тем меньше дырок? Правильно – это сетка или сеть. О социальной сети, а точнее об её использовании в повседневной банковской работе я и хочу поговорить. Тем более что в моей статье о перспективных решениях на 2013 год для финансового сектора была упомянута и социальная сеть. Современный бизнес, зависящий от взаимоотношения с клиентами, неразрывно связан с постоянными и самыми разнообразными коммуникациями. Некоторым сотрудникам банков приходится тратить до 50% своего рабочего времени на электронную почту и телефонные звонки. Огромное количество времени тратится на организацию и проведение деловых встреч и совещаний. При этом каждому из нас известно как порой тяжело найти и собрать всех необходимых людей в одном месте. Часто сотрудники одновременно работают над несколькими проектами. На многочисленные обсуждения и встречи расходуется огромное количество времени. Возникает конфликт ресурсов. При этом коммуникации с клиентами и партнёрами критически важны для финансового сектора и ритейла. Читать далее
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