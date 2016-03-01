Популярные сообщения

С раннего детства мы знакомимся со сказками. Возможно, именно из-за детских воспоминаний у нас к ним такое особенное отношение. Есть теория, что сказки, которые нам нравились в детстве, определяют наше настоящее и будущее. Всем нам рассказывали одинаковые сказки, но нравилось в них каждому что-то своё. Кому не известна сказка про репку? Или о двух лягушках, попавших в ведро с молоком? «Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок!». А какой урок в сказке Пушкина о золотой рыбке? Мудр был Александр Сергеевич. Ой, мудр! На многие века вперёд глядел. Мало что с тех пор изменилось, разве что персонажи стали не сказочные, а реальные. Взять, например, ИТ. Сколько ИТ-проектов было не реализовано из-за того, что заказчик (старуха, часто молодая и привлекательная) не знает, что требует. Меняет свои решения раз за разом, боится чего-то или не может сформулировать свои желания-ожидания, а может, аппетиты растут по мере реализации проекта. Сколько проектов было реализовано не лучшим образом из-за того, что исполнитель (старик) не решается предложить другое решение, а безропотно выполняет всё новые и новые просьбы.
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