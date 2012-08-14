Дистанционное обслуживание. С какой стороны опасность?

Все говорят о том, что за дистанционным обслуживанием будущее. Действительно, это удобно и выгодно всем. Можно забыть об очередях и дороге по пробкам в отделение банка - услуга предоставляется круглосуточно 7 дней в неделю, достаточно добраться до любого компьютера. Положителен эффект от услуги и для банка: не нужно открывать огромное количество офисов и увеличивать штат операционного персонала, увеличиваются средние остатки на счетах клиентов. Государство приближается к воплощению своей мечты – перевести все платежи в безналичную форму и полностью взять их под свой контроль. И всё так красиво и хорошо, что даже не верится. Остаётся ощущение, что что-то очень важное скрывают от нас. А скрывают то, что при дистанционном обслуживании часто происходит несанкционированное списание денежных средств со счетов клиентов.



Времена фальшивомонетчиков завершаются. В век высоких технологий всё сложнее и дороже организовать оборот фальшивых денег. В банковских кассах их контролируют при помощи специальных детекторов, в том числе интегрированных с устройствами по пересчёту. В банкоматах, платёжных терминалах, электронных кассирах установлены приёмники купюр, которые также проверяют подлинность банкнот. В такой ситуации значительно проще, дешевле и легче с существенно большим размахом проводить мошеннические схемы, построенные на безналичных операциях. И с этой напастью вынуждены бороться все. Государство – на законодательном и исполнительном уровне. Пользователи должны заботиться о безопасности своих компьютеров и хранить в секрете персональную информацию для реализации платежей. Банки должны обеспечить защиту, препятствующую мошенническим операциям. Вроде бы все знают, что должны делать, только количество мошеннических операций не уменьшается, а наоборот – растет.



По информации А. П. Курило (заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ), в тех странах, где на законодательном уровне запретили считывать ПИН-код с магнитной полосы кредитных карт (используется чип), кражи через скимминг упали на 90%. В результате чего скимминг-преступники вынуждены были переместиться в другие страны, в том числе и в СНГ. А тут ещё приняли 161-ФЗ, согласно которому оператор по переводу денежных средств обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без согласия клиента после получения от него уведомления. И на российском ИТ-рынке, как грибы, стали появляться предложения по различным способам защиты. Только вот что и как они предлагают защищать?



На форуме «Информационная безопасность в банках» в 2012 году приводились такие данные: 49% хищений денежных средств происходит по причине недостаточной защиты клиентских терминалов, а 30% - из-за утери клиентами паролей, ПИН-кодов, электронных ключей, стретч-карт с одноразовыми кодами доступа. Пользователи возвращают операторам сотовой связи номера телефонов (SIM-карты) с привязанными к ним услугами SMS-информирования (в том числе и предоставления одноразовых ключей доступа) без отключения этой услуги и т. д. Но остальные 21% хищений происходят по независящим от клиента причинам! Из них 6% - из-за недостаточной защиты системы ДБО на стороне банка, 3% - по причине сговора сотрудников банка с преступниками, 3% - из-за недостаточной защиты каналов связи и 9% - по другим причинам. Даже если полностью изолировать «клиентский фактор», 100% безопасности при дистанционном обслуживании обеспечить не удастся. А что при этом скажут клиенты? Не разбегутся ли они из банков в результате чрезмерно суровых защитных мер? Уверен, что найдётся достаточное количество клиентов, желающих максимально обезопасить себя. Но как к этому отнесутся остальные? Как будет чувствовать себя клиент, когда он по системе ДБО обслуживается в нескольких банках? Он будет вынужден иметь несколько устройств создания доверенной среды? Несколько стретч-карт? Как в них не запутаться и обеспечить выполнение всех требований по безопасности? Выходом из этой ситуации может стать создание единого центра аутентификации пользователей и обработки информации о киберпреступлениях для всех участников расчётов. Центр, которому будут доверять как финансовые организации, так и их клиенты. Примером такого центра может служить общий Европейский центр по борьбе с киберпреступностью.



Надо сказать, что и наш ЦБ не оставляет без внимания обеспечение безопасности проведения операций ДБО. С 1 июля 2012 года вступило в силу Указание Банка России № 2831-У "Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств". Смысл его в организации контроля за несанкционированными операциями по переводу денежных средств. В дальнейшем необходимо организовать качественный анализ полученной информации, а также её распространение среди всех участников платёжной системы России. Вопрос противодействия мошенническим операциям настолько важен, что прорабатывается возможность создания специального подразделения при МВД России по борьбе с киберпреступностью. В настоящее время его функции частично выполняет подразделение «К».



Кто победит в такой борьбе – клиенты, банки или мошенники? Единственного и идеального решения нет. Опыт сотрудничества «Техносерва» с банками говорит, что наиболее верен комплексный подход. Имея компетенции по многим продуктам, мы предлагаем банкам несколько вариантов решений, которые позволяют заказчикам повысить безопасность выполнения финансовых операций при дистанционном обслуживании. Предлагаемые решения отличаются не только стоимостью и функционалом, но и степенью защиты операций ДБО. «Техносерв» реализует практически все способы защиты ДБО, в том числе основанные на эксклюзивных решениях от наших зарубежных партнеров. Мало кто задумывается, но защита от DDoS-атак также является важной составляющей при организации защиты ДБО. Клиент может понести убытки не только от несанкционированного списания с его счёта денежных средств, но и от невозможности своевременного выполнения перевода денежных средств. Успех реализации такого сложного проекта, как ДБО, может быть достигнут в гармоничном сочетании степени защиты реализованного решения, удобства использования клиентами банка и стоимости внедрения и поддержки. В некоторых случаях для обеспечения приемлемого уровня защиты будет достаточно использовать токены, а в других потребуется применение доверенной среды. На наш взгляд, банк должен обеспечить для клиента комфортную и безопасную работу с ДБО, реализовав у себя несколько различных систем, в том числе и систему мониторинга трансакций (антифрод). Такое решение в минимальной степени отражается на удобстве работы конечного пользователя, при этом достаточно надёжно выстраивая преграду на пути несанкционированных финансовых операций. Некоторые банки уже приступили к реализации таких систем и добились ощутимых успехов. Одни реализует такие решения собственными силами, другие доверяют эти работы внешним компаниям. Важно, чтобы у клиентов банка всегда был выбор.