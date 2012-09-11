Особенности поддержки клиентов во время внедрения централизованных систем в банке

Если бы мир оставался неизменным, то децентрализованное управление было бы более эффективным. Повышалась бы ответственность за результат у местных руководителей. Но как управлять в этом случае изменениями в крупной компании? Именно поэтому многие задумываются о замене исторически сложившихся распределённых систем на централизованные решения. Но на этом сложном пути реформаторов поджидает немало проблем. Хочу поделиться с вами личным опытом, полученным во время моей работы в банке - задолго до перехода в «Техносерв». Мы внедряли нескольких систем и одновременно переводили часть распределённых решений для таких систем, как кредитный модуль, CRM, ДБО, основная банковская система, к централизованной архитектуре.
Успех внедрения централизованных систем во многом определяется тем, насколько ИТ-службы готовы к приёму и обработке массовых обращений пользователей, связанных с внедряемыми продуктами или системами. Допущенные просчёты в организации ИТ-поддержки банковских систем минимизируются лояльностью сотрудников компании. Понятно, что любой крупный проект гарантирует сотрудникам банка сверхурочку. Но при частом повторении сбоев ситуация может выйти из-под контроля. Терпение переполнится, и внедряемое решение, как инородное тело, отторгается, Оперативное решение проблем можно организовать при помощи программ поддержки пользователей HelpDesk/Service Desk. Однако эти программы являются только инструментом, и одно их внедрение не может повысить качество поддержки, которое во многом зависит от организации самих процессов, взаимодействия ИТ-подразделений и контроля выполняемых работ.
Еще более зрелыми должны быть процессы поддержки при внедрении или модернизации программного обеспечения, предназначенного для клиентов банка. В случае возникновения сбоя в таких системах нельзя рассчитывать на снисхождение, даже при появлении самой незначительной ошибки. При возникновении сбоя в таких системах вероятность риска потери части своих клиентов серьезно возрастает, а возможно придётся уступить отдельные направления бизнеса конкурентам. Наёмный сотрудник – лицо подневольное. Клиент же всегда ожидает внимательного отношения и высокого уровня предоставляемого сервиса. Клиентская поддержка – это общение со всей разнородной массой клиентов банка, которых в разы больше, чем сотрудников, и размещены они на значительно большем удалении от специалистов поддержки. Проконтролировать выполнение рекомендованных им действий практически не возможно. Заставить своевременно выполнить требуемые изменения также нельзя. У сотрудников службы поддержки нет возможности отправить к каждому клиенту персонального ИТ-специалиста для оказания помощи на месте. Также надо учитывать, что в среднем уровень ИТ-подготовки клиентов банка ниже уровня подготовки сотрудников. Это значительно осложняет процедуру оказания дистанционной помощи. Я думаю, многие сталкивались с необходимостью подключения к решению проблем клиента ИТ-специалиста его компании.
Проблемы обычно возникают с той стороны, откуда их не ждёшь. Как раз во время проекта по переходу банка на централизованную архитектуру ко мне обратилось руководство с просьбой разобраться с частыми жалобами клиентов на невозможность получения качественной поддержки. Для решения задачи был проведён анализ возможных причин обращений клиентов и качества предоставляемых им услуг. Сотрудников службы поддержки обязали заполнять журналы общения с клиентами. В этих журналах указывалась причина обращения, предложенные рекомендации, полученный результат и некоторые другие данные. Телефония контакт-центра была настроена таким образом, что специалисты службы поддержки банка не могли совершать звонки, и только сотрудники контакт-центра могли переключать на них клиентов. Отчёт по телефонным обращениям на многоканальный номер службы поддержки, предоставленный контакт-центром, показал: время, затраченное на общение с клиентами банка, составляло 95% всего рабочего времени специалистов службы поддержки. Т.е. их загрузка было максимальна. Отчёт по работоспособности систем показал, что сбои в работе поддерживаемых программных продуктов были незначительны и носили единичный характер. Качество оказываемой поддержки было удовлетворительным, так как число повторных обращений, не предусмотренных технологическим регламентом работы, составил менее 3%.
Анализируя в журнале обращений клиентов графу «классификация причины обращения», мы сделали удивительный вывод: 30% обращений пользователей были связан не с техническими проблемами, а с организационными и финансовыми вопросами. Например: «Почему мой платёж номер ... был отклонён?» или «Почему я не вижу в выписке только что выполненной операции?», «Когда я смогу получить выписку?» и т.д. С одной стороны, это было вызвано недостаточным объёмом внедряемого функционала (в дальнейшем многие замечания были устранены), а с другой, это не полное выполнение своей работы сотрудниками операционного подразделения. Организация ещё одной службы – операционной поддержки - сняла этот вопрос.
Однако, несмотря на принятые меры, жалобы клиентов на отсутствие обещанного уровня поддержки продолжали поступать в банк. В результате дальнейшего анализа возможных причин низкого уровня предоставляемых услуг поддержки было выявлено, что более 30% клиентов просто не могли дозвониться в контакт-центр для дальнейшего соединения со специалистом службы поддержки, как технической, так и операционной. Выделенный канал связи был загружен на 100%. Помните, что 95% рабочего времени сотрудники службы поддержки тратили на общение с клиентами? Банком была допущена идеологическая ошибка – одновременная замена программного продукта и переход от распределённой системы к централизованному решению. Ещё больше ситуацию усугубило то, что для клиентов банка был выделен один общий номер для всех обращений, и емкость его была явно недостаточной. Весь негатив руководителей банка сыпался на голову внедренцев и техподдержки.
Опыт показывает, что сотрудники ИТ-подразделений уделяют много внимания техническим вопросам и гораздо меньше организационным. Убеждён, что многих проблем удастся избежать, если ИТ поднимется на ступеньку выше и посмотрит на задачу организации поддержки централизованных систем и клиентов банка не только с технической точки зрения, но и с организационной. А регулярный анализ обратной связи от клиентов позволит поддерживать высокий уровень предоставляемых услуг.
Комментарии 14
Сокращение издержек будет не только в ИТ подразделениях, но и во многих бизнес и административных подразделениях, .
Конечно ИТ должны быть готовы к предоставлению, как вы сказали "устойчивости системы в целом", я бы назвал это непрерывностью предоставления ИТ сервисов.
Но это немного другая, но очень важная тема.
Предлагаю её обсудить через пару недель.
Вопрос поддержки централизованных систем - это одна из составляющих обеспечения "устойчивости системы в целом".
Ричард Бренсон ни когда не старался реализовать централизованное управление.
Возможно, поступая не как все он смог достигнуть таких успехов.
Компания 3М достигла такого успеха тоже во многом благодаря децентрализованному управлению.
Инструментов много, но ими надо уметь пользоваться и суметь воспользоваться
В общем, все как всегда - каждый выбирает свое!
Это тоже централизованные службы или распределённые?
Как было в вашем случае?
В банках наблюдалась тенденция переводить контакт-центры в регионы.
Потом в регионы стали переводить службы поддержки пользователей.
Вопрос перевода компетенции технических специалистов и технической поддержки несколько сложнее.
Реализация ЦОД и РЦОД в различных городах создаёт предпосылку для распределённой поддержки, но административно наблюдается централизация и ИТ управления.
У каждого решения есть свои плюсы и свои минусы.
Надо учитывать и часовую разницу, и наличие квалифицированных кадров.
Очень много факторов для принятия решения, которое остаётся за банком.
С другой стороны их перевод на новую систему был распределен во времени, только кто из клиентов соблюдает этот график?
Полностью согласен с данными утверждениями.
В качестве примера: пользуюсь Интернет-банком (ТОП-5 розничный банк) около 2 лет. В течение это времени банк пару раз менял интерфейс, неоднократно добавлял и обновлял функционал. Появлялись новые опции, к которым, естественно, надо привыкнуть. Это, как переход с 2003 на 2007 Office, вроде тоже самое, только привыкнуть надо...
К чему это я... Да, к тому, что за все время пользования НИ разу (ттт) не позвонил в банк по поводу Интернет-банка. Что-то меняется, уведомляют Клиента: но не на "полотнах" в n-количество страниц, а на доступном уровне. Постоянно, обновляется F.A.Q.: "Что с выпиской?", "Сколько по времени будут ден. средства находится в статусе "заблокированные"? и т.д.
Не нашел ответ. Пожалуйста, "обратная связь". Написал, пришел ответ (5-10 минут). Безусловно, можно позвонить, но
Я привел частный случай, но он показывает подход банка в решении организационных вопросов, наравне с техническими и функциональными.
Для пользователя ни каких изменений в дизайне не было.
Единственно, они не уложились по времени, часть функционала обещали восстановить сегодня.
Вот это забота о клиенте.
Вопрос поддержки клиентов весьма болезнен.
Не стоит идеализировать Альфу.
У них несколько дней наблюдались технические проблемы с обновлённым ДБО.
А что стоит просто дозвониться в МТС, или найти его номер телефона, так чтобы без авто ответчика пообщаться?
То же самое касается Альфы, сколько времени придётся вам ожидать ответа при звонке в ВТБ24 или ТРАСТ?
И это при штатной эксплуатации.
В условиях модернизации или сбоев в работе эта проблема обостряется многократно.
Возможно эта причина стала основной для принятия решения рядом крупных банков по модернизации своих контакт центров.