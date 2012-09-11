Особенности поддержки клиентов во время внедрения централизованных систем в банке

Если бы мир оставался неизменным, то децентрализованное управление было бы более эффективным. Повышалась бы ответственность за результат у местных руководителей. Но как управлять в этом случае изменениями в крупной компании? Именно поэтому многие задумываются о замене исторически сложившихся распределённых систем на централизованные решения. Но на этом сложном пути реформаторов поджидает немало проблем. Хочу поделиться с вами личным опытом, полученным во время моей работы в банке - задолго до перехода в «Техносерв». Мы внедряли нескольких систем и одновременно переводили часть распределённых решений для таких систем, как кредитный модуль, CRM, ДБО, основная банковская система, к централизованной архитектуре.



Успех внедрения централизованных систем во многом определяется тем, насколько ИТ-службы готовы к приёму и обработке массовых обращений пользователей, связанных с внедряемыми продуктами или системами. Допущенные просчёты в организации ИТ-поддержки банковских систем минимизируются лояльностью сотрудников компании. Понятно, что любой крупный проект гарантирует сотрудникам банка сверхурочку. Но при частом повторении сбоев ситуация может выйти из-под контроля. Терпение переполнится, и внедряемое решение, как инородное тело, отторгается, Оперативное решение проблем можно организовать при помощи программ поддержки пользователей HelpDesk/Service Desk. Однако эти программы являются только инструментом, и одно их внедрение не может повысить качество поддержки, которое во многом зависит от организации самих процессов, взаимодействия ИТ-подразделений и контроля выполняемых работ.



Еще более зрелыми должны быть процессы поддержки при внедрении или модернизации программного обеспечения, предназначенного для клиентов банка. В случае возникновения сбоя в таких системах нельзя рассчитывать на снисхождение, даже при появлении самой незначительной ошибки. При возникновении сбоя в таких системах вероятность риска потери части своих клиентов серьезно возрастает, а возможно придётся уступить отдельные направления бизнеса конкурентам. Наёмный сотрудник – лицо подневольное. Клиент же всегда ожидает внимательного отношения и высокого уровня предоставляемого сервиса. Клиентская поддержка – это общение со всей разнородной массой клиентов банка, которых в разы больше, чем сотрудников, и размещены они на значительно большем удалении от специалистов поддержки. Проконтролировать выполнение рекомендованных им действий практически не возможно. Заставить своевременно выполнить требуемые изменения также нельзя. У сотрудников службы поддержки нет возможности отправить к каждому клиенту персонального ИТ-специалиста для оказания помощи на месте. Также надо учитывать, что в среднем уровень ИТ-подготовки клиентов банка ниже уровня подготовки сотрудников. Это значительно осложняет процедуру оказания дистанционной помощи. Я думаю, многие сталкивались с необходимостью подключения к решению проблем клиента ИТ-специалиста его компании.



Проблемы обычно возникают с той стороны, откуда их не ждёшь. Как раз во время проекта по переходу банка на централизованную архитектуру ко мне обратилось руководство с просьбой разобраться с частыми жалобами клиентов на невозможность получения качественной поддержки. Для решения задачи был проведён анализ возможных причин обращений клиентов и качества предоставляемых им услуг. Сотрудников службы поддержки обязали заполнять журналы общения с клиентами. В этих журналах указывалась причина обращения, предложенные рекомендации, полученный результат и некоторые другие данные. Телефония контакт-центра была настроена таким образом, что специалисты службы поддержки банка не могли совершать звонки, и только сотрудники контакт-центра могли переключать на них клиентов. Отчёт по телефонным обращениям на многоканальный номер службы поддержки, предоставленный контакт-центром, показал: время, затраченное на общение с клиентами банка, составляло 95% всего рабочего времени специалистов службы поддержки. Т.е. их загрузка было максимальна. Отчёт по работоспособности систем показал, что сбои в работе поддерживаемых программных продуктов были незначительны и носили единичный характер. Качество оказываемой поддержки было удовлетворительным, так как число повторных обращений, не предусмотренных технологическим регламентом работы, составил менее 3%.



Анализируя в журнале обращений клиентов графу «классификация причины обращения», мы сделали удивительный вывод: 30% обращений пользователей были связан не с техническими проблемами, а с организационными и финансовыми вопросами. Например: «Почему мой платёж номер ... был отклонён?» или «Почему я не вижу в выписке только что выполненной операции?», «Когда я смогу получить выписку?» и т.д. С одной стороны, это было вызвано недостаточным объёмом внедряемого функционала (в дальнейшем многие замечания были устранены), а с другой, это не полное выполнение своей работы сотрудниками операционного подразделения. Организация ещё одной службы – операционной поддержки - сняла этот вопрос.



Однако, несмотря на принятые меры, жалобы клиентов на отсутствие обещанного уровня поддержки продолжали поступать в банк. В результате дальнейшего анализа возможных причин низкого уровня предоставляемых услуг поддержки было выявлено, что более 30% клиентов просто не могли дозвониться в контакт-центр для дальнейшего соединения со специалистом службы поддержки, как технической, так и операционной. Выделенный канал связи был загружен на 100%. Помните, что 95% рабочего времени сотрудники службы поддержки тратили на общение с клиентами? Банком была допущена идеологическая ошибка – одновременная замена программного продукта и переход от распределённой системы к централизованному решению. Ещё больше ситуацию усугубило то, что для клиентов банка был выделен один общий номер для всех обращений, и емкость его была явно недостаточной. Весь негатив руководителей банка сыпался на голову внедренцев и техподдержки.



Опыт показывает, что сотрудники ИТ-подразделений уделяют много внимания техническим вопросам и гораздо меньше организационным. Убеждён, что многих проблем удастся избежать, если ИТ поднимется на ступеньку выше и посмотрит на задачу организации поддержки централизованных систем и клиентов банка не только с технической точки зрения, но и с организационной. А регулярный анализ обратной связи от клиентов позволит поддерживать высокий уровень предоставляемых услуг.