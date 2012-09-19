Диалектика развития систем хранения данных

История развития информационных технологий тесно связана с развитием систем хранения данных. Каждый этап этого развития характеризуется своими достижениями и ограничениями. В самом начале зарождения вычислительной техники борьба производителей велась за уменьшение стоимости. Когда стоимость устройств хранения данных стала достаточно низкой для возможности массового предложения пользователям, борьба производителей оборудования перешла в другую стадию – бороться стали за допустимые объёмы сохраняемой информации. Затем стали бороться за скорость записи и доступа к сохранённой информации. В этой борьбе в основном принимали участие производители оборудования. Предлагались самые различные решения: на магнитных и на оптических носителях, на дисках и на лентах, на гибких дискетах и на жёстких дисках. Когда техническое развитие стало замедляться, к разработкам систем хранения присоединились производители программного обеспечения. Существовавшие долгое время 16-, а позже 32-битные операционные системы, которые имели ограничение на размер логического диска и файла. Для работы с большими объёмами данных приходилось применять дополнительные технологические решения. Например, записывать информацию в несколько отдельных файлов и даже размещать их на различных физических носителях. Была разработана технология раздельного хранения.



Со временем увеличивались объёмы и сроки хранения информации, вместе с этим менялся и тип информации. Стали хранить аудио записи телефонных разговоров, данные с камер видеонаблюдения и т.д. Узким местом в процессе работы с информацией стало время доступа к данным, особенно к неструктурированным и имеющим большой объем. Последние несколько лет усилия основных игроков на рынке систем хранения и обработки данных направлены на его сокращение. Обеспечить наивысшую производительность доступа к хранимой информации не возможно только за счёт одних технических или программных решений. Для обеспечения конкурентных преимуществ потребовалась глубокая взаимная оптимизация программного обеспечения и аппаратной составляющей, собственно оборудования. Это привело к ряду слияний производителей оборудования и компаний - разработчиков программного обеспечения. Наиболее крупным событием стало объединение Oracle и SUN Microsystems, в результате чего компания Oracle существенно укрепила свои позиции на рынке. Другой пример аналогичного укрупнения – это покупка компанией EMC разработчика специализированного программного обеспечения для работы с большими объёмами баз данных Greenplum Database. Аналогичную покупку сделала компания HP, приобретя Vertica и Autonomy. Компания IBM постоянно занимается развитием собственных аппаратных и программных платформ, что позволяет ей оставаться одним из основных лидеров в решениях СХД.



Разработки в области хранения и работы с большими объёмами данных в первую очередь выполнялись в интересах силовых ведомств и телекоммуникационных компаний. По мере развития бизнеса в других областях (государственное управление, финансовый сектор и др.), предлагаемые решения стали интересны большему числу заказчиков. Сегодня они востребованы на крупных торговых биржах, а также в розничных и универсальных банках. На пути внедрения систем для работы с большими объёмами данных существует одна большая сложность, сопоставимая по размерам с тем объёмом данных, которые хранятся в этих системах. У большинства банков уже имеются решения для работы с относительно большим объёмом информации. Эти решения уже хорошо интегрированы в общую ИТ-архитектуру. Отказаться от их использования и перейти на абсолютно новый продукт – технологически сложная задача, реализация которой сопровождается рисками нарушения штатной работы информационных систем. В этом случае логичным шагом является миграция ИТ-систем на оборудование, которое предлагается производителем уже эксплуатируемого в банке продукта. Сейчас на отечественном финансовом рынке представлено несколько поставщиков таких решений. Это – EMC, IBM, HDS, HP и, конечно, ORACLE. Ещё одним крупным игроком на рынке решений для финансовых учреждений является производитель программного обеспечения Microsoft. Изначально его решения позиционировались как продукты, предназначенные для малого и среднего бизнеса, но компания динамично развивается. Для меня не будет удивительным, если в ближайшее время Microsoft предложит своё собственное решение для хранения и обработки большого объёма информации. Возможно, для этого потребуется ещё одна сделка по слиянию.



Соглашусь с мнением Луиджи Фрегуйя, старшего вице-президента по аппаратному обеспечению Oracle в регионе EMEA. Он считает, что борьба с “большими данными” станет самой большой ИТ-задачей для компаний в ближайшие два года. К концу этого периода они либо справятся с ней, либо значительно отстанут в бизнесе и будут далеки от возможностей “больших данных”.



К сожалению, решения производителей оборудования и разработчиков ПО существуют отдельно друг от друга. В частности, производители банковского программного обеспечения не заинтересованы в тестировании своих продуктов на оборудовании, предназначенном для больших данных. Видимо они полагают, что работа с большими данными не входит в ближайшие планы отечественных финансовых организаций. А без сертификации производителя, у банков, нет уверенности в стабильном функционировании всего используемого ими функционала. Для того чтобы продвинуться в решении этой проблемы мы предлагаем провести совместные работы. Банк формулирует задачу и выделяет необходимые ресурсы (место для размещения оборудования, администраторов для выполнения работ и др.). «Техносерв» предоставляет оборудование для проведения работ. Производитель софта, совместно с нашими специалистами, проводит работы по сертификации аппаратно-программного комплекса на предмет его соответствия заявляемым требованиям. Это поможет банкам прояснить вопрос совместимости оборудования для “больших данных” и используемого специализированного ПО. «Техносерв» длительное время занимается реализацией проектов, связанных с «большими данными» в телекоммуникационном секторе, где объёмы информации измеряются сотнями терабайт. Мы понимаем важность проблем, которые уже сегодня стоят перед некоторыми банками или проявятся у них в ближайшее время. Свои знания и свой опыт мы активно используем в проектах для наших заказчиков из финансового сектора. «Техносервом» разработано и успешно внедряется собственное специальное решение, предназначенное для автоматизации процесса розничного кредитования. Мы предлагаем комплексное аппаратно-программное решение. Его уникальность заключается в том, что при относительно невысокой стоимости банк получает мощный инструмент для хранения колоссального объёма данных, быстрого поиска и доступа к информации самого различного типа, в том числе и графического. Решение консолидирует все данные по всем розничным клиентам банка. Внедрение этого решения позволило нашему заказчику реализовать централизованное хранение информации и при этом обеспечить к ней доступ по всем, даже самым низко производительным каналам. Выполненная нашими специалистами грамотная интеграция продукта с используемыми в банке учётными системами позволяет использовать его как основу для глобального электронного архива. Коробочным это решение назвать нельзя: у каждого заказчика свои потребности и особенности, которые не могут быть учтены в коробочном решении. Однако высокая степень готовности продукта позволяет нам подбирать для каждого конкретного случая наиболее оптимальный вариант, который принимается и утверждается заказчиком.



Учитывая те изменения, которые происходят в отечественном законодательстве, можно уверенно сказать, что электронные архивы и «большие данные» в ближайшем будущем будут такой же обычной вещью, как электронная почта или корпоративное хранилище данных. Предлагаю изживать «детские болезни» «больших данных» совместно.