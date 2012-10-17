Что намыли?

Для любого банка выполнение требований ЦБ РФ по легализации доходов – одна из приоритетных задач. Ещё бы, невыполнение этого требования грозит банку отзывом лицензии. Однако я хорошо помню, что еще не так давно было достаточно мало программного обеспечения по автоматизации этого процесса. В текущей экономической ситуации, когда кризис затрагивает всё большее количество стан, вопрос отмывания доходов становится особенно остро. Кстати, вопрос: к какой категории надо относить такие операции, как несанкционированный перевод денежных средств? К мошенничеству? К отмыванию доходов? Или к отмыванию доходов, полученных преступным путём? С 31 декабря 2012 года вступают в силу новые положения закона «О национальной платежной системе», согласно которым банк будет обязан вернуть владельцу деньги, в случае если тот не подтверждает конкретную транзакцию. Причем вернуть деньги банк должен, не дожидаясь окончания расследования. Это неминуемо должно повлечь усиление контроля финансовых потоков в банках.Во многих крупных финансовых организациях проекты по контролю мошеннических операций (антифрод) или уже завершены, или вовсю ведутся. Что такое антифрод? Если говорить нетехническим языком, то это огромное «сито», через которое должны будут просеяться все платёжные поручения. И те, которые поступают по системе Клиент-Банк, и те, что приносят в бумажном виде, будь то пластиковые карты или любой другой способ дистанционного обслуживания. Данные, которые влияют на выявление мошеннических операций, могут быть как финансовые, так и нефинансовые. Например, смена регистрационных или контактных данных владельца счёта, изменение прав доступа к информационным системам для сотрудника банка, смена адреса компьютера, с которого формировался платёж или адреса отделения, в которое принесли платёжное поручение и т.д. Если говорить точнее, то это даже не «сито», а некая сортировочная машина, которая в зависимости от выявленных отклонений в типовом поведении плательщика направляет его платеж для дальнейшего анализа соответствующему специалисту. Надо учитывать, что фрод может быть не только внешним, но и внутренним. Во многих проектах по противодействию мошенническим операциям данному факту не уделяют должного внимания. В памяти всплывает история с трейдером Жером Кервьелем, бывшим сотрудником Société Générale. В результате мошенничества он нанес банку убыток в размере 4,9 млрд. евро. Если Вы думаете, что внутренний фрод присущ только зарубежным финансовым организациям или торговле на биржах, то Вы глубоко заблуждаетесь. Совсем недавно на портале Banki.ru была большая статья, посвящённая кражам в рабочем порядке. Отмечу, что далеко не все предлагаемые на рынке решения анализируют информацию на предмет внутреннего фрода, а это достаточно важный момент. Американская Ассоциация экспертов по борьбе с мошенничеством (AFCE) пришла к выводу, что ущерб от возможных злоупотреблений сотрудников равен примерно 6% от прибыли банка за год. Спросите - причём здесь отмывание доходов и легализация? Отвечу, если у нас есть такой сложный и огромный комбайн, через который проходит вся финансовая и не только финансовая информация, то, что мешает добавить к такому комбайну ещё один сортировочный механизм под названием «легализация»? Аналогичного мнения придерживается в этом вопросе и Центральный банк. В проекте об изменениях в Положении от 2004 г. «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ЦБ предлагает добавить несколько пунктов, согласно которым пользователь для получения доступа к системе дистанционного обслуживания должен предварительно указать IP- и МАС- адреса, с которых будет осуществляться подключение к онлайн-счету.Вам кажется, что задача комплексного контроля финансовых операций сложная и решить её невозможно? Спешу сообщить приятную новость. Такое программное обеспечение уже давно применяется в зарубежных банках, в том числе и на территории нашей страны. Более того, это программное обеспечение локализовано для России, и я приглашаю всех познакомиться с ним на демонстрационном стенде «Техносерва». Внедрение этого продукта никоим образом не затронет привычное общение клиентов с банком, не изменит интерфейс их программного обеспечения. Это позволит сохранить лояльность текущих клиентов, не отпугнув их возможными изменениями, повысить их доверие к проведению финансовых операций. Приведу один пример, который подтверждает глубину алгоритма контроля. В банке, который планировал внедрить у себя данный программный продукт по противодействию мошенническим операциям, было принято логичное решение протестировать, насколько корректно будет выполняться анализ на их реальных данных. Для такой проверки была подготовлена база с информацией о платежах банка за два месяца. В результате работы предлагаемого «Техносервом» программного обеспечения на базе предоставленной информации были выявлены не только все известные банку случаи мошенничества, но и нераскрытые банком случаи на сумму более 40 000 евро.В случае желания поближе познакомиться с предлагаемым нами программным обеспечением, буду рад ответить на Ваши вопросы по продукту и схеме его работы, а также встретиться с Вами для более глубокого обсуждения в невиртуальной среде блога.