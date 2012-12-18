Смотреть вперёд, смотреть в будущее

Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Вроде бы всем известная прописная истина. Но кто может уверенно сказать, что он или его организация постоянно смотрят в будущее? Совсем скоро Новый год, а это значит - время подводить итоги и думать о будущем. Хочу это сделать и я. В первую очередь, хочу поблагодарить вас, мои читатели, за поддержку и конструктивные комментарии, которые помогают мне вести этот блог, и вместе с вами предлагаю подвести технологический итог 2012 года. Несмотря на постоянные разговоры об ухудшении экономической ситуации в стране, в финансовом секторе за год было выполнено достаточно много интересных ИТ-проектов. Не буду говорить обо всех, расскажу о том, что вижу на своей работе. Этот год стал для «Техносерва» годом инновационных проектов. Наши сотрудники поддерживают и воплощают в жизнь тезис Денниса Габора о том, что будущее нельзя предвидеть, но можно создать. И мы помогаем создавать то будущее, которое видят наши заказчики: Сбербанк, ВТБ24, Промсвязьбанк, Уралсиб, Газпромбанк, КредитЕвропа, Открытие, РСХБ, Тинькофф, Связной, Росевробанк, Номос и многие другие.
Часть 1 – чем ознаменовался 2012 год.
В первую очередь, стоит отметить, что в этом году у большинства заказчиков сформировалось чёткое понимание того, что для обеспечения предоставления стабильного уровня сервиса требуется не просто стандартный front office, а глубоко кастомизированная под бизнес-процессы банка система.
Во-вторых, можно констатировать, что открытием этого года стало решение по полноценной автоматизации создания и управления тестовой средой, которое мы реализуем совместно с одним из крупных банков. Решение сокращает срок подготовки тестовой среды до 1-2 дней (без учёта времени на деперсонализацию данных), и банк получает ощутимое конкурентное преимущество по срокам подготовки и выводу на рынок новых бизнес-продуктов и условия для обеспечения более качественного проведения их тестирования.
Ещё одним открытием года для финансового рынка стали проекты с применением биометрических технологий. В мире всё больше появляется таких систем, создаются контакт-центры с идентификацией клиента по его голосу, вводятся в эксплуатацию банкоматы с биометрической идентификацией клиентов, и даже разрабатываются специальные мобильные приложения. Интересным проектом в этой области стало включение в систему кредитного конвейера одного из клиентов «Техносерва» биометрического модуля на базе нашей платформы «Каскад» для дополнительной проверки добросовестности заемщиков.
Не столько инновационными, но, вопреки всем прогнозам аналитиков, достаточно востребованными в финансовом секторе остаются проекты по модернизации и строительству ЦОД и телеком-инфраструктуры. На мой взгляд, это обусловлено тем, что руководители финансовых организаций уделяют достаточно много внимания вопросам обеспечения непрерывности предоставления ИТ-сервисов.
Также стоит отметить в уходящем году ряд других важных тенденций, успешное развитие которых обусловлено финансовой целесообразностью, действиями регуляторов или предпочтениями клиентов банков. В первую очередь, хочется упомянуть о таких решениях как централизация управления бизнесом и ИТ, расширение спектра мобильных услуг и решения по противодействию мошенническим операциям.
Часть 2 – что ожидает ИТ финансового сектора в 2013 году.
Неблагодарное это дело – строить планы и прогнозы на будущее. «Будущее – это канва, по которой воображение вышивает согласно своей прихоти, но рисунок его никогда не бывает верным». И всё-таки попробуем совместно угадать основные тенденции следующего года. А ровно через год можно будет подвести итоги, кто из читателей banki.ru окажется самым проницательным предсказателем.
Как некое вступление, озвучу свою позицию: уверен, что в 2013 году останутся востребованными и скорее всего получат развитие решения, приведённые в первой части данной статьи. Но развитие ИТ в банках не ограничится только этим кратким перечнем. По моему мнению, будет значительно больше внимания уделяться социальным сетям, а также мобильным сервисам и приложениям. Финансовые услуги будут всё больше проникать в нашу жизнь через интернет. Это повлечёт за собой более быстрое развитие облачных технологий. Развитие информационных технологий в направлении упрощения доступа к финансовым инструментам приведёт к усилению технических мероприятий по обеспечению защиты информации. Вступление России в ВТО и усиление конкурентной борьбы придадут импульс к внедрению решений по обеспечению и контролю качества предоставляемых услуг действительным и потенциальным клиентам банков. Но скорее всего это будет не в следующем году, а через год. Внедрение новых бизнес-решений приведёт к значительному увеличению данных. Это потребует новых технических решений. Обязательно будут и другие важные тенденции, которые пока ещё мне не видны, но возможно уже известны читателям портала banki.ru. Так чего, на Ваш взгляд, надо ждать от развития информационных технологий в банках в 2013 году?
Комментарии 28
Стагнации по всем направлениям. Отдельные "прорывы" возможны. Будут двигаться вперёд те, которые грамотно выполняют свои же грамотно составленные планы развития.
Остальные ...
либо "захлебнутся" от собственных желаний, либо пойдут с сумой...
Звеняйте за пессимизьм.
В 2013 году расходы на ИТ будут сокращены.
В начале следующего года я подготовлю табличку с результатами прогноза. Этот пессимистический прогноз обязательно в ней будет учтён.
PS: Извиняться не за что. Блог был подготовлен для того, чтобы узнать мнения других участников форума.
Компании, где ИТ - это основа бизнеса, 2013г. будет трудным.
...мягко говоря.
Нам планы не сократят.
Со времён Хрущёва цены не снижаются.
Меньше станет выделяться средств на ИТ, начнется процесс выживания...
Это не коснется банков с гос.участием.
Из перспективных направлений развития - будет уделяться внимание социальным сетям и "облакам".
Строительство ЦОД сократится.
Больше внимание будут уделять следующим вопросам:
1. Антифрод
2. Контроль отмывания денежных средств
3. Информационная безопасность
4. Управленческая отчётность
5. Сокращение расходов
Про "Облака" тема отдельная: для кого-то в следующий год она станет единственно приемлемой. Но это, скорее, исключение. - не будем здесь уклоняться. Ладно?
Вчера беседовал с одним специалистом, близким к Microsoft.
Есть что обсудить.
Про сокращение расходов - даже не знаю, что и сказать, как оценить.
Будут развиваться следующие направления:
1. Антифрод
2. Информационная безопасность
3. Управленческая отчётность
4. Сокращение хозяйственных и операционных расходов
5. Collection
6. Объединение банков, со всеми вытекающими последствиями
7. Сокращение числа крупных офисов (филиалов, отделений и т.д.)
PS
А через год предполагается победителю прогноза приз?
А если говорить серьезно, то до завершения олимпиады 2014 года финансирование не остановится.
Будет развиваться малый и средний бизнес.
Оплата парковок, бесконтактная оплата на заправках или в транспорте, прокат спортивного инвентаря.
Само собой будет много внимания уделяться вопросам безопасности.
Информационной безопасности для банков.
Крупные точки присутствия будут закрываться. Типа филиалов или отделений.
Будет достаточно крупных проектов по объединению банков.
Работы хватит на всех
Малый и средний бизнес добавил.
Вот экономический прогноз на 2013 год и технический от IBM
Мне как-то второй ближе, но к нашей стране и к банкам он не имеет ни какого отношения
Чем ближе к новому году, тем больше будет предсказаний, а в начале следующего года начнут подводить итоги года ушедшего.
Портал Банк24.ру уже подвёл итоги 2012 года.
http://www.bankinform.ru/news/SingleNews.aspx?newsid=54100
А вот прогноза на 2013 год от "Домашних денег"
http://www.compras.ru/press/p194459.html
Сотрудники Deutsche Bank выполнили свой анализ влияния на банки так всеми предсказуемого и рекламируемого мобильного нашествия.
Вывод такой: Чтобы не уступить свои позиции будущим Google Bank или Apple Bank, банкирам в следующие 3—5 лет придется придумать достойную альтернативу.
Банки против мобильных платежей: кто кого?
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=4385162
Сергея Меднов, CIO Банка Москвы, а ранее Альфа-Банка размышляет о том, что нельзя забывать в 2013 году
А по наиболее интересным темам будут подготовлены статьи?
Что касается статей, то следующая статья как раз посвящена одному из наиболее востребованных в 2013 году продуктов.
Первые дни на работе всегда сложные. Трудно адаптироваться к рабочему распорядку дня.
Надеюсь, что короткая рабочая неделя позволит вам легче войти в рабочий ритм.
На мой взгляд, первая рабочая неделя - самое время для подведения итогов предновогоднего опроса.
Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял в нём участие.
К сожалению, ограниченное количество участников не позволяет сделать однозначные выводы.
Однако и эти результаты будут полезны.
Первое, что хочется отметить - это единогласное предположение увеличения роли информационной безопасности.
А если к информационной безопасности отнести решения по противодействию мошенническим операциям, то можно только пожелать, чтобы у специалистов по информационной безопасности хватило ресурсов на реализацию всех проектов.
Третье место разделили решения направленные на формирование управленческой отчётности и решения, позволяющие сократить расходы банков.
Не однозначное отношение к вопросу финансирования ИТ в 2013 году, выделению средств на ЦОД и облачные решения.
Вот итоговая таблица:
До конца месяца можно оставлять комментарии и дополнения.
В декабре 2013 года будем определять, кто смог более точно оценить ИТ потребности банков на 2013 год!
Вот делайте выводы, что будет развиваться в 2013 году. Интернет в глубинке есть далеко не у всех, а его стоимость не 3 копейки!
Дело не только в отсутствии интернета, хотя молодежь быстрее перейдет на интернет, ленивые они
К сожалению воспользоваться терминалом пожилым людям так же достаточно проблематично.
Проще оплатить коммунальные услуги.
Сканируется штрих код и всё.
Несколько проще обстоят дела в отделениях банков.
Там есть персонал, который помогает клиентам.
Я бы предложил сравнивать терминалы с стационарными телефонными будками.
В разных странах они имели различный дизайн, но мобильные телефоны их вытеснили.
Да и вообще сейчас найти стационарный телефон проблематично.
Проект Ростелекома, когда такой телефон устанавливался в каждой деревне и даже в поле завершился провалом.
Воспользоваться им было не реально.
Сперва не было предоплаченных телефонных карт, а потом эти аппараты просто поломали.
Мне известен опыт установки одним банком банкоматов в магазине Копейка.
В результате на восстановление этих банкоматов было потрачено средств равная половине стоимости этого оборудования.
Терминалы изживут себя, но не так скоро.
Через них очень удобно осуществлять обезличенные переводы (читай, отмывать денежные средства).
Зачем же так грубо?
Вот мне, например, даже приятно платёжик через терминал провести, особенно зная, что по мне рентгеном не прошлись))))
Так в министерстве информационных технологий приняли решения развивать в Хабаровском крае сеть инфоматов. Главное предназначение инфомата – предоставление электронного доступа к основным государственным услугам.
Но согласитесь, что через некоторое время ни кто не захочет идти к инфомату, банкомату или электронному терминалу, если все те же операции можно будет выполнить через интернет
Это всего вопрос времени.
http://www.cnews.ru/top/2013/01/16/opredeleny_glavnye_prioritety_itdirektorov
Как это не странно, но движение в сторону облаков там присутствует.
http://www.banki.ru/news/video/?id=4438674