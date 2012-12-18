Смотреть вперёд, смотреть в будущее

Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Вроде бы всем известная прописная истина. Но кто может уверенно сказать, что он или его организация постоянно смотрят в будущее? Совсем скоро Новый год, а это значит - время подводить итоги и думать о будущем. Хочу это сделать и я. В первую очередь, хочу поблагодарить вас, мои читатели, за поддержку и конструктивные комментарии, которые помогают мне вести этот блог, и вместе с вами предлагаю подвести технологический итог 2012 года. Несмотря на постоянные разговоры об ухудшении экономической ситуации в стране, в финансовом секторе за год было выполнено достаточно много интересных ИТ-проектов. Не буду говорить обо всех, расскажу о том, что вижу на своей работе. Этот год стал для «Техносерва» годом инновационных проектов. Наши сотрудники поддерживают и воплощают в жизнь тезис Денниса Габора о том, что будущее нельзя предвидеть, но можно создать. И мы помогаем создавать то будущее, которое видят наши заказчики: Сбербанк, ВТБ24, Промсвязьбанк, Уралсиб, Газпромбанк, КредитЕвропа, Открытие, РСХБ, Тинькофф, Связной, Росевробанк, Номос и многие другие.В первую очередь, стоит отметить, что в этом году у большинства заказчиков сформировалось чёткое понимание того, что для обеспечения предоставления стабильного уровня сервиса требуется не просто стандартный front office, а глубоко кастомизированная под бизнес-процессы банка система.Во-вторых, можно констатировать, что открытием этого года стало решение по полноценной автоматизации создания и управления тестовой средой, которое мы реализуем совместно с одним из крупных банков. Решение сокращает срок подготовки тестовой среды до 1-2 дней (без учёта времени на деперсонализацию данных), и банк получает ощутимое конкурентное преимущество по срокам подготовки и выводу на рынок новых бизнес-продуктов и условия для обеспечения более качественного проведения их тестирования.Ещё одним открытием года для финансового рынка стали проекты с применением биометрических технологий. В мире всё больше появляется таких систем, создаются контакт-центры с идентификацией клиента по его голосу, вводятся в эксплуатацию банкоматы с биометрической идентификацией клиентов, и даже разрабатываются специальные мобильные приложения. Интересным проектом в этой области стало включение в систему кредитного конвейера одного из клиентов «Техносерва» биометрического модуля на базе нашей платформы «Каскад» для дополнительной проверки добросовестности заемщиков.Не столько инновационными, но, вопреки всем прогнозам аналитиков, достаточно востребованными в финансовом секторе остаются проекты по модернизации и строительству ЦОД и телеком-инфраструктуры. На мой взгляд, это обусловлено тем, что руководители финансовых организаций уделяют достаточно много внимания вопросам обеспечения непрерывности предоставления ИТ-сервисов.Также стоит отметить в уходящем году ряд других важных тенденций, успешное развитие которых обусловлено финансовой целесообразностью, действиями регуляторов или предпочтениями клиентов банков. В первую очередь, хочется упомянуть о таких решениях как централизация управления бизнесом и ИТ, расширение спектра мобильных услуг и решения по противодействию мошенническим операциям.Неблагодарное это дело – строить планы и прогнозы на будущее. «Будущее – это канва, по которой воображение вышивает согласно своей прихоти, но рисунок его никогда не бывает верным». И всё-таки попробуем совместно угадать основные тенденции следующего года. А ровно через год можно будет подвести итоги, кто из читателей banki.ru окажется самым проницательным предсказателем.Как некое вступление, озвучу свою позицию: уверен, что в 2013 году останутся востребованными и скорее всего получат развитие решения, приведённые в первой части данной статьи. Но развитие ИТ в банках не ограничится только этим кратким перечнем. По моему мнению, будет значительно больше внимания уделяться социальным сетям, а также мобильным сервисам и приложениям. Финансовые услуги будут всё больше проникать в нашу жизнь через интернет. Это повлечёт за собой более быстрое развитие облачных технологий. Развитие информационных технологий в направлении упрощения доступа к финансовым инструментам приведёт к усилению технических мероприятий по обеспечению защиты информации. Вступление России в ВТО и усиление конкурентной борьбы придадут импульс к внедрению решений по обеспечению и контролю качества предоставляемых услуг действительным и потенциальным клиентам банков. Но скорее всего это будет не в следующем году, а через год. Внедрение новых бизнес-решений приведёт к значительному увеличению данных. Это потребует новых технических решений. Обязательно будут и другие важные тенденции, которые пока ещё мне не видны, но возможно уже известны читателям портала banki.ru.