24 апреля в Москве состоялся XIV Форум «Информационные технологии в финансовом секторе». Это мероприятие мне нравится тем, что, во-первых, на форуме рассматриваются совершенно разные темы. А во-вторых, выступают как представители банков со своими насущными проблемами или опытом успешной реализации, так и ИТ-компании, которые рассказывают о своих достижениях и новых разработках. Мне было очень приятно увидеть, что поднимаемые в этом блоге темы являются актуальными для банков. А это значит, что блог надо развивать. Теперь расскажу по порядку, что было интересного на форуме.
С докладом «Бизнес и ИТ-ожидания и эффективное взаимодействие» выступил вице-президент, начальник управления стратегического анализа и планирования СитиБанк Андрей Оберемок. В докладе были рассмотрены особенности взаимодействия бизнеса и ИТ в глобальной организации. Для этого банка характерно то, что у него в России нет «посредников» между бизнесом и ИТ. Это выражается в том, что в проектной команде любого ИТ-проекта присутствует представитель от бизнес-подразделения. Бизнес-заказчики и сотрудники ИТ не разделены друг с другом территориально, а находятся в одном здании и даже иногда в одном open-space. Это позволяет готовить те бизнес-продукты, которые и ожидает увидеть бизнес-заказчик. Такое положение позволяет перенести банку центр компетенции по розничным продуктам в Россию. Разработанные и проверенные в России решения тиражируются на всю финансовую группу Ситибанка. Примечательно то, что поднятая в статье «Отойти от АйТи» тема первичности бизнеса или ИТ нашла свою реализацию в этом банке. Андрей раньше работал в ИТ, а теперь руководит бизнес-подразделением. Имея такой опыт работы, Андрей констатировал, что бизнес-подразделения и ИТ сходятся в желании иметь долгосрочные стратегии развития.
С докладом «Старый друг лучше новых двух. Применим ли этот принцип к ИТ-системам?» выступила Ольга Рубцова («Техносерв Консалтинг»). В докладе Ольга рассказала о тех проектах, которые ведутся в банке ВТБ24. История принятия решения о необходимости реализации кардинальных изменений в банке и о тех результатах, которые были получены в результате внедрений. В первую очередь – это единый фронт, о котором часто многие говорят, но скажем без ложной скромности, реально объединить в системе единый фронт 28 отдельных систем смогли именно в этом банке. Приоритеты реализации проектов определялись исходя из целесообразности бизнес-составляющих. Внедрение единого фронта позволило на 8% увеличить продажи. А все мы хорошо знаем, что в любой коммерческой организации ежегодно происходит увеличение плана продаж для бизнес-подразделений. Без реализации новых проектов осуществить это будет очень сложно. Надо отметить, что проект не был бы таким успешным без ежедневной и точной помощь сотрудников проектного офиса банка.
Также интересным мне показался доклад генерального директора ПрограммБанка Евгения Хохлова: «Новые горизонты развития банков». Евгений отметил, что в их новом решении уделяется много внимания изучению поведения клиентов банка в социальных сетях. Однако реализация этого решения предъявляет более жёсткие требования к сохранности персональных данных. Так же внедряются решения по персонализации обращений к клиентам банка. Уже есть решения, которые позволяют операционисту заранее узнать о клиенте ещё до того, как тот предоставит свой паспорт. Кроме того, наличие решений по биометрии (анализ голоса) позволяет анализировать не только сказанные клиенту слова, но и интонацию и даже фиксировать приветственную улыбку операциониста.
О «Методах снижения удельной стоимости ИТ в расходах банка» рассказала директор по ИТ GE Money bank Татьяна Архарова. Широкое использование аутсорсинга позволяет банку значительно сократить расходы на ИТ и уменьшить риски невозможности поддержки специально разработанных систем сотрудниками банка. Внедрение Identity Manager позволило на 12% сократить операционные расходы. В целом этот доклад отличался большим объёмом конкретных результатов. Информации было так много, что я рекомендую найти эту презентацию на сайте организаторов форума.
Виктор Ковалёв, руководитель направления по стратегическому планированию департамента управления сервисов информационных технологий «Хоум Кредит Банка» рассказал про «Облака глазами потребителя». Было неожиданно услышать о том, что банк использует внешние облачные решения. Вообще на этом форуме очень много докладов было посвящено облачным решениям: «IAAS: возможности и подводные камни» от Руслана Аширова, директора департамента по работе с ключевыми клиентами DataLine; «Стандартизация – ключ к снижению ИТ-затрат финансовых организаций», Дмитрий Гаврилов – директор департамента «SAAS и Облачных решений» компании Диасофт; «Контроль облачной ИТ-инфраструктуры» - Александр Шибаев, начальник управления эксплуатации обеспечивающих систем МЦИ Банка России. В этих докладах рассказывали об опыте внедрения и эксплуатации облачных решений. Было отмечено, что кардинально изменилась информационная безопасность в «облаках». На текущий момент нет статистики, что облачные решения более опасны с точки зрения информационной безопасности. Не важно знать, где располагаются данные, важно знать, кто имел к ним доступ. А это в текущих решениях реализовано.
Интересным был доклад Алексея Лященко, коммерческого директора IGS, – «Ввод, хранение и управление бизнес-процессами: три кита нового витка банковской ИТ-стратегии». Доклад был посвящён хранению и работе с большими объёмами разнотипной информации. Сканированные документы, документы в PDF-формате. Их вводу и обработке. Хочу отметить, что в нашей компании есть аналогичное решение, которое можно интегрировать с любыми банковскими приложениями (основной банковской системой, кредитным конвейером, контакт центром и т.д.). Надеюсь, что в скором времени я расскажу об этом решении подробно. Тем более что имеется реальный опыт его реализации в крупнейшем банке России. Особенностью представленного на форуме решения (как и предлагаемого нашей компанией) является то, что оно отлично подходит не только для банков, но и для других организаций, подразделения которых территориально удалены от ГО и друг от друга, у которых большой объём обрабатываемых документов (от 1000 документов в день). К таким организациям относятся в первую очередь банки из списка ТОР30 и страховые компании.
Вот то, что, на мой взгляд, особенно было интересно. С другими докладами форума можно ознакомиться на сайте организатора форума: http://www.ahconferences.com/conferences/?conf=786.
Комментарии 28
Много специфических вопросов.
Например, обсуждается и скорее всего будет отклонено решение о создание единого процессингового центра для всей страны и для всех банков.
А отчёт по поездке можно почитать вот здесь: http://aagorshkov.livejournal.com/34475.html
Перепечатывать её на этом форуме не планирую, так как тема статьи не подходит под тематику форума, а вот на других ресурсах размещу её с большим удовольствием
А у каждого издания (пусть даже интернет) своя целевая аудитория, и статья должна быть для них адаптирована.
В любом случае, благодарю за предложенную помощь.
Казахстан парадоксальная страна.
По данным экспертов, в первом квартале 2013 года объем снимаемых через банкоматы наличных с пластиковых карт превысил объем фонда заработной платы на 15 %, при том, что год назад разница составляла всего 7%.
Как сообщается, в третьем квартале 2012 года впервые в истории рынка число активных платежных карт превысило число работающих по найму жителей Казахстана (на 58 тыс.).
В четвертом квартале 2012 г. статистический отрыв числа активных карт от числа наемных работников стал более весомым - на 499 тыс. Между тем отмечается, что на карты также переводят часть потребительских кредитов - в марте текущего года казахстанцы использовали более 340 тысяч кредитных карт, а год назад - всего 259 тыс.
Фактически рынок пластиковых кредитных карт вырос на 31 %. Однако он по-прежнему невелик: из всего объема активных банковских карт в марте - а это 5,7 млн единиц, кредитные карты составили всего 6%. При этом доля дебетовых карт превышает 90 %.
Получился не плохой обзор.
С одной стороны интересные темы, а с другой маленькая аудитория.
Только меня заинтересовала не сама новость, а то, что Новицкий перенес все инфраструктурное обеспечение и поддержку АБС из Брно (Чехия) в Россию .
Кто бы что не говорил - центр ИТ компетенции постепенно перемещается к нам, и это радует
Подробнее можно прочитать здесь.
Но что в таком масштабе! Новицкий просто молодчина!
Мне эти форумы нравятся.
На них выступают конкретные исполнители, даже если это CIO.
Информацию получаешь из первых рук.
Мне первая часть форума показалась более интересной, о ней я и рассказал
Посмотрю, что будут еще предлагать.
Так как выступали в основном с результатами реальных проектов, а значит - это не теория, а практика
Тысячи тонн словесной руды"
Аудитория была не большая.
Получается, что только лидеры могли обменяться опытом
Как-то грустно.
Остальным или не надо это, или они не знали про этот форум.
Хорошо, что на этом сайте появился такой обзор.
Александр, а с материалами форума познакомиться можно?
"Думать — самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются, столь не многие."
Генри Форд
Материалы форума организаторы обещали разместить на сайте.
Обратитесь к ним, они должны помочь.
Согласитесь, что мне распространять сторонние материалы не совсем правильно.
У меня не получилось их найти.
Сейчас жду подтверждения, что их можно распространять.
Если ответ будет положительным, то обязательно сообщу об этом.
"Материалы доступны только участникам конференции.
Все презентации отправляются с разрешения выступающих, мы разрешение получили.
Вы можете их передавать."
Пишите мне на почту agorshkov@technoserv.com, я их перешлю.