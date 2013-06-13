Магия удобства

Говорят, что к хорошему быстро привыкаешь. Вот и нас уже не удивляет возможность совершать платежи, не посещая банк. Не удивляет, что кредитную карту доставляют к нам на дом, что не надо стоять в очереди за зарплатой. На наших глазах происходит качественная смена предоставляемых услуг. Логично, что для сокращения расходов и увеличения объёма потребляемых услуг надо предоставлять услуги персонально для каждого клиента банка. Вполне оправдано для этого использовать геолокацию в качестве одного из инструментов персонализации.
Первое, где в финансовом секторе начали применять геолакацию – это мониторинг подвижных объектов. Данная услуга характерна не только для банков, но и для других отраслей. Часто для нас - клиентов банков, такая работа остаётся незаметной, скрытой. В ней задействованы диспетчерские службы и службы безопасности, которые отслеживают перемещение автомобилей, перевозящих деньги и другие ценности. Уменьшение размеров и снижение стоимости устройств позиционирования подвижных объектов позволяет организовать мониторинг перемещения даже отдельных инкассаторских сумок. Однако качественный прорыв в использовании функций геолокации был сделан после массового распространения смартфонов со встроенными системами позиционирования (GPS и ГЛОНАСС). Если GPS давно и успешно применяется в работе, то использование ГЛОНАСС ещё недостаточно распространено. В настоящее время система развернута в космосе, и начался следующий этап – работы переместились на землю. Я говорю о развитии наземной инфраструктуры российской системы ГЛОНАСС. Совсем недавно «Техносерв» совместно с «Энвижен Груп» выиграли конкурс на создание федеральной телеком-инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Но вернемся к банкам. Современные мобильные приложения позволяют клиентам банка легко найти ближайший офис, банкомат или партнёра банка, который предоставляет клиентам банка определённые бонусы или скидки. Минимальные затраты на разработку таких приложений и достаточно высокая отдача от их применения способствует распространению этого функционала. Странно, что он не распространён на посетителей традиционных интернет-сайтов. Многие операторы связи предоставляют информацию по месторасположению стационарных клиентов. Внедрение геолокации могло бы сделать проще жизнь обычных пользователей банковских сайтов. Это позволит клиентам не делать лишних операций, выбирая свой город или район. Скажите, мелочь? Но из мелочей складывается вся наша жизнь. Осталось интегрировать функции геолакации и мониторинга работоспособности и финансовой доступности банкоматов (или других устройств самообслуживания), тогда можно будет избавить клиента от раздражительных визитов в офисы с закрытыми дверьми и неработающими банкоматами. Такой функционал уже внедрён в банке ВТБ24. Более того, в единую систему объединены банкоматы всех банков во всех странах, входящих в структуру Группы ВТБ, например, Украина, Казахстан, Белоруссия, Армения, Грузия или Азербайджан. Но даже с таким уровнем предоставления информации у клиентов банка возникают сложности с поиском банкоматов внутри больших помещений, например, в торговых центрах. Над решением этой задачи трудятся зарубежные и отечественные разработчики. У них уже имеется работающая в режиме реального времени (Real Time Locating System) модель.
Использование геолокации не ограничивается только определением положения клиента. Этот сервис используется в банках и для решения внутренних задач. Так, в банке Хоум Кредит геолокация применяется для построения оптимального маршрута плановых выездных проверок торговых точек. Фотографии нарушений (или отсутствия нарушений) на проверяемых объектах имеют теги, характеризующие географическое место и время, где они были сделаны. Уже не получится вставить в отчёт фотографии за прошлые периоды времени. Такое решение позволило улучшить состояния удалённых точек присутствия банка.
Банкоматы являются достаточно дорогим техническим оборудованием. Часто их воруют. Украсть банкомат значительно проще, чем вскрыть. В этой ситуации кажется странным, что для сохранности дорогостоящего оборудования за пределами территории банка не используются решения мониторинга местонахождения объекта (аналогично автомобильному, но с несколько другими функциями и характеристиками). Такое решение, помимо охранных функций, упростило бы для сотрудников банка проведение инвентаризации. Использование геолокации может быть интересно при решении, учитывающем перемещение клиента. В этом случае ему можно предлагать специфические региональные продукты и услуги. В ВТБ24 прорабатывается решение для предложения клиенту банка по увеличению кредитного лимита в случае его нахождения за границей в командировке или в отпуске. Уверен, у геолокации большое будущее в финансовом секторе. Повышенное внимание к этой технологии вполне оправдано внушительными цифрами роста отдачи от её применения. Проведённое в прошлом году исследование компании Atlantic-ACM показало, что к 2017 г. годовой темп роста М2М-технологий достигнет 28,2%, а это значит, что нас скоро ждут новые продукты и услуги, подстроенные специально под нас.
Комментарии 51
Выставка скорее предназначена для поставщиков и разработчиков услуг в области геолокации, в том числе и для финансового сектора.
Это и объясняет такие результаты опроса.
Кстати, системы мониторинга и управления автотранспортом широко применяются при проведении инкасаций.
А вот почему "Охранным системам и системам безопасности" так мало уделяется внимание - сне не понятно.
Есть и отдельные решения.
Одно из решений представленных на выставке - была радио тревожная кнопка. Т.е. сотрудник охраны или инкассатор может подать сигнал тревоги, находясь на удалении от машины.
Позволю себе его дополнить информацией о мобильных решениях для ДБО:
http://doc.artofweb.ru/doc/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_CCT_(m4bank.ru)
Лучше его реализовать на стороне банка. В этом случае оно получится к тому же мультиплатформенным
По словам руководителя блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Алексея Коровина, сегодня общее количество клиентов, использующих интернет-банк «Альфа-Клик», составляет 2,7 млн человек. При этом 90% клиентов пользуются онлайн-операциями, в их числе интернет-банк, мобильный банк, а также контакт-центр. Такая же доля клиентов предпочитает онлайн офлайну в Банке24.ру.
По данным Промсвязьбанка, одной из самых активных кредитных организаций в соцсетях, 85% операций клиенты банка осуществляют в настоящее время с помощью дистанционных каналов.
В Бинбанке доля клиентов, склонных проводить в режиме онлайн простые операции (платежи, переводы), превышает 50%.
Похожую информацию приводят представители Ситибанка, НОМОС-Банка, Абсолют Банка, Судостроительного и ряда других банков.
И от сервиса дистанционного обслуживания ни кто не собирается отказываться.
В ПриватБанке (в РФ работает «дочка» этого банка — Москомприватбанк) полагают, что с учетом географии нашей страны, доступности Интернета и активного развития электронных гаджетов, для России достаточно трех-пяти лет, чтобы массовые банковские услуги полностью перешли в онлайн.
По мнению Алгирдаса Шакманаса из Промсвязьбанка, особых перспектив для закрытия банковских офисов, особенно в России, нет. «Изменится функционал и предназначение отделений, — объясняет банкир. — В офисах будут продаваться банковские продукты и услуги, будут проводиться консультации клиентов. А все операции, многие из которых клиенты уже сегодня могут провести самостоятельно без посещения отделения, полностью перейдут в Интернет. В офисах не будет касс и наличных денег. Но живое общение сохранится, что очень важно как для клиентов, так и для самих банков».
И все операции этих клиентов надо защитить.
Надо предоставить услуги по дистанционной оплате в более удобной форме.
А для этого потребуется использовать не стандартные решения, в том числе и геолокацию.
Коллеги, это первое, на что навела меня данная публикация. Если подумать еще немного, то можно будет придумать много сервисов, которые будут полезны в ближайшем будущем!
А что можно предложить помимо критики ?
Уверен, что найдутся разработчики, которые его реализуют.
Не надо всё валить в одну кучу.
Сейчас у многих банков (только ленивые не реализовали еще этот функционал) есть возможность поиска близлежащих банкоматов. Но я не видел решения с прокладкой маршрута к выбранному. К тому же, в этом банкомате может не оказаться требуемой суммы или валюты, но это уже другие возможности, а не геолокация.
Мне, как автомобилисту, было бы удобно включить функцию мониторинга, и когда в зоне "видимости" появляется отделение банка - приложение информирует меня об этом.
Что дают? Что забирают?
А дают больше чем забирают?
Объясни, что случилось?
Понятно, что у тебя беда, так расскажи про это так, чтобы все поняли.
Замете обратите внимания на то -что после мошеннических действий…, мошенницы оставались ещё 4-5 дней на связи, всё так-же представляясь "Московской службой безопасности", что невольно наводит на мысль, что действует целая хорошо отлаженная группировка банковских работников (клерков-информаторов, включая исполнителей...) которые явно нечего не бояться и на всех и на всё им …., полагаясь на (престиж-власть "крышу" масштаб) сбербанка, коррумпированную работу отдельных чиновников правоохранительных органов, не исключено имея свою "кормушку" в сбербанке, что тем более не реальная служба безопасности -сбербанка, не полиция, не приняли ни каких действий не сочли нужным вычислить по горячим следам…, пока мошенницы были ещё на связи 4-5 суток после хищения...
У меня карта сбербанка не один год и за то время ни одного инцидента, пока на карте лежали 10-15 тысяч всё было спокойно, но как только 16.11.12, я взял в Сбербанке весомую сумму 265000 руб. то буквально уже на третий день 18.11.12, производиться мошенническое действие Самарскими банковскими работницами... Как Вы сами понимаете доверяя сбербанку в прошлом не один год, и получив в считанные дни смс сообщение о блокировке моей карты, на номер который знал только Банк, не доверять банку среагировать иначе на тот момент я просто не мог.
Писал заявление в главный офис сбербанка Шамкову С.Б. чтоб разобрался, спустя 2 месяца пришёл ответ с Северо Западного Банка из г. Санкт-Петербурга, с тем что: я сам виноват и что мне надо было просматривать рекламу о таких инцидентах… Умнее ответа я уже не ожидал…
Может кто мне подскажет где такая реклама находиться очень хочется её увидеть…?
- где написано что банк не в состоянии дать защиту-гарантию от утечки информации и потому не указывайте свой номер телефона в договоре, и не перечисляйте деньги на карту если сумма превышает ста тысяч рублей, так как уже буквально в течении считаных дней ваша карта будет тут же засвечена и заблокирована клерками-мошенницами, (а конкретно клерками… из Самары), для своих гнусных действий… хищения средств заёмщика, полагаясь на их доверие в "безупречный" сбербанк России.
-Если Банк не в состоянии уже даже в течении двух-трёх дней после заключения договора гарантировать сохранность данных, защиту средств граждан (заёмщика), то по какому праву он существует- работает-процветает если не в состоянии обеспечить защиту, и почему тогда не информирует о неполной гарантии и возможной утечки лично-персонально при заключении договора??!
Да я понимаю; не знания законов не освобождает от наказания..., но согласитесь; без номера телефона указанного в договоре, через который и вышли на меня… по содействию клерка информатора сбербанка, (не было бы и самого процесса-хищения), а в том что это работники банка я думаю Вы со мной согласитесь, а иначе как тогда мой номер который указывался только в банке, уже в считанные дни оказывается в г. Самаре, со всеми моими "потрохами" данными и суммой на карте, которую тут же блокируют и замете так же открывают… и снова блокируют, и производят операцию с последними данными по справке, по снятию и перевода наличных которые в базе данных в офисе банка уже не фиксировались и блокированная карта которую не смогли разблокировать в двух офисах-банка, и только позвонив из офиса в специальную службу г. Москвы, только после чего её разблокировали, как и было подмечено мной и заведующей отделением банка.
-И после всего этого сбербанк заявляет о своей непричастности в утечки… и что такую операцию может проделать любой мошенник с улицы, а не банковский клерк знающий все нужные для этого операции??!, и банк считает что после всего чего Он-же меня лишил…., я буду ему платить пять лет с процентами за воздух за их клерка-информатора, за их беспредел...??! -и что самое омерзительное что мне же жертве порядочному законопослушному гражданину, исполнительному заёмщику, возможно придётся доказывать и платить этим ненасытным адвокатам, которые просто неуместны в данной ситуации... и убеждать Суд в том, что и без того всё итак ясно и очевидно...
И кто заплатит мне за приостановку договора о купле продажи, потери жилья(дома) за трёх месячные поиски разъезды по области, оформление которой должно было состояться на третий день после заключения договора с банком, -ради чего и был взят кредит в банке, не смотря на то что у меня уже на тот момент были два кредита, так как мне с женой нужно было где то жить, выбора не было.. По вине сбербанка, я потерял не только время нервы деньги, я потерял дом-жильё полноценную семью, которая могла бы уже состояться…, и что снова придётся копить ждать, а ведь мне уже под пятьдесят, а вынужден снимать жильё и плотить кредит с процентами, только за то что я доверил банку свой номер телефона… учитывая все инструкции и всю "серьёзность и порядочность" сотрудников сбербанка РФ. в целом, за что и поплатился и остался с женой фактически на улице.
Думаю этот мой горький урок… даст призадуматься всем заёмщикам ещё раз, в какой нынешней системе мы живём и стоит ли Нам доверять Сбербанку?! прежде чем переступим его порог, с яркими буквами на двери: Добро пожаловать — без залога и поручителей "надёжно" и выгодно…
-хочется надеяться, что найдутся те кому так же важно чтоб их уважали и считались, независимо от статуса и роста..., и что ужасно, что Сбербанк России, требуя к себе уважения доверия, и при этом не считается и неспособен гарантировать защиту средств заёмщика, и при всём этом, даже не считает нужным персонально информировать граждан при заключении договора, а как Вы понимаете Сбербанк просто-обязан предупредить предостеречь заёмщика, чтоб не случилось то, что случилось со мной…, но как Мы видим, несмотря не на что банк продолжает работать-процветать, и дальше разводить народ, который к сожалению сам же и распустил этот Сбербанк, своим бездействием!!!
Как же хочется жить в нормальной-достойной стране, где закон исходит не посредственно от умных, мудрых порядочных чиновников политиков (психологов), а не от кучки бандитов-воров, -для кого нужно с "дет. сада" изучать законы-статьи, чтоб потом доказывать явное-очевидное... и очень хочется верить что всё же есть-остались ещё такие люди-чиновники которым не всё равно что будет завтра..!
Ты говоришь, что не знал о таком способе мошенничества, а именно с блоге Александра обсуждали эту тему http://www.banki.ru/blog/technoserv/3032.php
Ты говоришь, что ни кто кроме банка не знал твой номер, а жена?
Мне можно что угодно доказывать, но для правосудия имеют значения только факты. А один из фактов, может быть - это просто случайно выбранный номер для рассылки (и на самом деле так оно и есть, и мне присылали такие SMS, при том, что у меня нет карты сбербанка ). И как давно этот номер у тебя? Может его "засветил" старый владелец? У нас на работе это частое явление, когда выдают корпоративный номер, и на него присылают информацию по зачислению и списанию Смешно? Так, что успоккойся и для начала взвесь все факты, а потом принимай решение, что делать. Помни месть подаётся холодной
Удалять его комментарии не буду. Возможно, эта поучительная история окажется кому-то полезной.
Вчера пришло предложение оформить автоплатёж.
Но у меня нет в сбере ни одного рублёвого или валютного счёта
Все банки, и сбер банк в том числе, постоянно предупреждают о мошеннических операциях. Нельзя так легкомысленно относиться.
От кого: openid.mail.ru/mail/alfredbuijz
Кому: WIT&A
Дата: 18.06.2013 19:22
На этой неделе одним из лучших способов заработать стало вложение денег в «copperlark» — виртуальную валюту, которая с понедельника выросла в несколько раз. Стремительный рост курса при прежнем объёме расчетов свидетельствует о надувании очередного пузыря, но поток желающих купить «copperlark» не иссякает.
Сторонники виртуальной валюты опровергают обвинения в создании очередной финансовой пирамиды и по алгоритму работы сравнивают её с японской иеной. Все операции по данной валюте доступны только на одной бирже Upbit .
От редакции: в качестве эксперимента, вчера мы купили на бирже UpBit CLR на сумму, эквивалентную 5 тысячам рублей. Спустя два часа мы продали ларки за 12000 рублей. Сейчас мы открыли очередной ордер, но уже будем держать его в долгой позиции. Биржа UpBit уникальна, поскольку на сегодняшний день это единственная биржа криптовалют с терминалом. Спрос на криптовалюту высокий, биржа развивается очень динамично, торги увлекательны, требуют здравого мышления и аккуратности, как, впрочем, и на любой другой бирже.
Кстати, любой блогер и владелец веб сайта может иметь неплохой доход от реферальной программы биржи UpBit.
И что сразу верить? Переводить деньги?
Тем более, что этого пользователя я не знаю, и информации по нему "0", но сайту Banki.ru - я доверяю
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Возможно предложение и реально, но рисковать не буду и другим не рекомендую.
Опять письмо прилетело.
От кого: openid.mail.ru/mail/
Кому: WIT&A
Дата: 23.07.2013 00:37
Добрый день!
Приглашаю вас принять участие в создании закрытого клуба спекулянтов криптовалютой. В клубе участники в приватной форме будут договариваться о поведении на биржах. Детальный план проработал. Бюджеты имею. Начал техническую разработку. Думаю 25 июля клуб начнет работу. При плотной совместной работе просчитывал доходность не ниже 30% в месяц.
Если у вас есть интерес к совместному созданию клуба готов обсудить. Жду вас в скайпе
А вот и новости об этой самой валюте http://rbcdaily.ru/world/562949988161217
Задумайтесь над этим!
Мне такое сообщение не поступало.
Может кто-то ещё получил похожее сообщение?
Как минимум есть другие профильные темы (http://www.banki.ru/blog/technoserv/3032.php), а этот блог посвящён геолокации, да и автор блога работает не в банке
Нужны факты и хороший адвокат.
Пиши заявление о мошенническиз действиях, а не в блогах.
Так ты теряешь время и не добьешься результата.
Надо узнать мнение и другой стороны.