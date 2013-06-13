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Магия удобства

13.06.2013 10:47 51 3 189 просмотров
Говорят, что к хорошему быстро привыкаешь. Вот и нас уже не удивляет возможность совершать платежи, не посещая банк. Не удивляет, что кредитную карту доставляют к нам на дом, что не надо стоять в очереди за зарплатой. На наших глазах происходит качественная смена предоставляемых услуг. Логично, что для сокращения расходов и увеличения объёма потребляемых услуг надо предоставлять услуги персонально для каждого клиента банка. Вполне оправдано для этого использовать геолокацию в качестве одного из инструментов персонализации.

Первое, где в финансовом секторе начали применять геолакацию – это мониторинг подвижных объектов. Данная услуга характерна не только для банков, но и для других отраслей. Часто для нас - клиентов банков, такая работа остаётся незаметной, скрытой. В ней задействованы диспетчерские службы и службы безопасности, которые отслеживают перемещение автомобилей, перевозящих деньги и другие ценности. Уменьшение размеров и снижение стоимости устройств позиционирования подвижных объектов позволяет организовать мониторинг перемещения даже отдельных инкассаторских сумок. Однако качественный прорыв в использовании функций геолокации был сделан после массового распространения смартфонов со встроенными системами позиционирования (GPS и ГЛОНАСС). Если GPS давно и успешно применяется в работе, то использование ГЛОНАСС ещё недостаточно распространено. В настоящее время система развернута в космосе, и начался следующий этап – работы переместились на землю. Я говорю о развитии наземной инфраструктуры российской системы ГЛОНАСС. Совсем недавно «Техносерв» совместно с «Энвижен Груп» выиграли конкурс на создание федеральной телеком-инфраструктуры системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Но вернемся к банкам. Современные мобильные приложения позволяют клиентам банка легко найти ближайший офис, банкомат или партнёра банка, который предоставляет клиентам банка определённые бонусы или скидки. Минимальные затраты на разработку таких приложений и достаточно высокая отдача от их применения способствует распространению этого функционала. Странно, что он не распространён на посетителей традиционных интернет-сайтов. Многие операторы связи предоставляют информацию по месторасположению стационарных клиентов. Внедрение геолокации могло бы сделать проще жизнь обычных пользователей банковских сайтов. Это позволит клиентам не делать лишних операций, выбирая свой город или район. Скажите, мелочь? Но из мелочей складывается вся наша жизнь. Осталось интегрировать функции геолакации и мониторинга работоспособности и финансовой доступности банкоматов (или других устройств самообслуживания), тогда можно будет избавить клиента от раздражительных визитов в офисы с закрытыми дверьми и неработающими банкоматами. Такой функционал уже внедрён в банке ВТБ24. Более того, в единую систему объединены банкоматы всех банков во всех странах, входящих в структуру Группы ВТБ, например, Украина, Казахстан, Белоруссия, Армения, Грузия или Азербайджан. Но даже с таким уровнем предоставления информации у клиентов банка возникают сложности с поиском банкоматов внутри больших помещений, например, в торговых центрах. Над решением этой задачи трудятся зарубежные и отечественные разработчики. У них уже имеется работающая в режиме реального времени (Real Time Locating System) модель.

Использование геолокации не ограничивается только определением положения клиента. Этот сервис используется в банках и для решения внутренних задач. Так, в банке Хоум Кредит геолокация применяется для построения оптимального маршрута плановых выездных проверок торговых точек. Фотографии нарушений (или отсутствия нарушений) на проверяемых объектах имеют теги, характеризующие географическое место и время, где они были сделаны. Уже не получится вставить в отчёт фотографии за прошлые периоды времени. Такое решение позволило улучшить состояния удалённых точек присутствия банка.

Банкоматы являются достаточно дорогим техническим оборудованием. Часто их воруют. Украсть банкомат значительно проще, чем вскрыть. В этой ситуации кажется странным, что для сохранности дорогостоящего оборудования за пределами территории банка не используются решения мониторинга местонахождения объекта (аналогично автомобильному, но с несколько другими функциями и характеристиками). Такое решение, помимо охранных функций, упростило бы для сотрудников банка проведение инвентаризации. Использование геолокации может быть интересно при решении, учитывающем перемещение клиента. В этом случае ему можно предлагать специфические региональные продукты и услуги. В ВТБ24 прорабатывается решение для предложения клиенту банка по увеличению кредитного лимита в случае его нахождения за границей в командировке или в отпуске. Уверен, у геолокации большое будущее в финансовом секторе. Повышенное внимание к этой технологии вполне оправдано внушительными цифрами роста отдачи от её применения. Проведённое в прошлом году исследование компании Atlantic-ACM показало, что к 2017 г. годовой темп роста М2М-технологий достигнет 28,2%, а это значит, что нас скоро ждут новые продукты и услуги, подстроенные специально под нас.

Комментарии 51

Странник  (WIT&A)
#
Интересное и наверно перспективное направление, но опрос участников выставки НАВИТЕХ показывает, что в банковской секторе не интересуются системами позиционирования
Александр Горшков  (technoserv)
#
Странник, геолокация не является профильным бизнесом для банков.
Выставка скорее предназначена для поставщиков и разработчиков услуг в области геолокации, в том числе и для финансового сектора. smile:)
Это и объясняет такие результаты опроса.
Кстати, системы мониторинга и управления автотранспортом широко применяются при проведении инкасаций.
А вот почему "Охранным системам и системам безопасности" так мало уделяется внимание - сне не понятно.
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Геолокация денежных потоков - это палка о двух концах. Начнут взламывать эти системы и нападать на машины с инкассаторами.
Александр Горшков  (technoserv)
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Для обеспечения безопасности есть специальные подразделения в банке, которые за это отвечают.
Есть и отдельные решения.
Одно из решений представленных на выставке - была радио тревожная кнопка. Т.е. сотрудник охраны или инкассатор может подать сигнал тревоги, находясь на удалении от машины.
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Странно, что рекламы этой услуги или устройства нет. Видимо настолько востребовано, что реклама не требуется smile:)
Alex  (BankCoda)
#
Геолокация в финансовом секторе применяется давно! Изначально при проведении трансакций учитывалось географическое местоположение устройства, через которое проводилась операция. Такая информация была обязательна для каждого устройства. С развитием ДБО этот механизм использовать было уже нельзя. Вот тут-то на помощь и пригла геолокация. В современных решениях противодействия мошенническим операциям это широко используется.
Alex  (BankCoda)
#
Мобильные решения отличаются тем, что они часто должны устанавливаться на клиентском устройстве.
Лучше его реализовать на стороне банка. В этом случае оно получится к тому же мультиплатформенным smile:)
NiSanTo  (NiSanTo)
#
И взламывать его будет проще smile:) Один раз - и для всех smile:D
Александр Горшков  (technoserv)
#
По сведениям пресс-службы ВТБ 24, количество пользователей интернет- и мобильного банка в целом по России достигло 2 млн человек.
По словам руководителя блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Алексея Коровина, сегодня общее количество клиентов, использующих интернет-банк «Альфа-Клик», составляет 2,7 млн человек. При этом 90% клиентов пользуются онлайн-операциями, в их числе интернет-банк, мобильный банк, а также контакт-центр. Такая же доля клиентов предпочитает онлайн офлайну в Банке24.ру.
По данным Промсвязьбанка, одной из самых активных кредитных организаций в соцсетях, 85% операций клиенты банка осуществляют в настоящее время с помощью дистанционных каналов.
В Бинбанке доля клиентов, склонных проводить в режиме онлайн простые операции (платежи, переводы), превышает 50%.
Похожую информацию приводят представители Ситибанка, НОМОС-Банка, Абсолют Банка, Судостроительного и ряда других банков.
И от сервиса дистанционного обслуживания ни кто не собирается отказываться.
В ПриватБанке (в РФ работает «дочка» этого банка — Москомприватбанк) полагают, что с учетом географии нашей страны, доступности Интернета и активного развития электронных гаджетов, для России достаточно трех-пяти лет, чтобы массовые банковские услуги полностью перешли в онлайн.
По мнению Алгирдаса Шакманаса из Промсвязьбанка, особых перспектив для закрытия банковских офисов, особенно в России, нет. «Изменится функционал и предназначение отделений, — объясняет банкир. — В офисах будут продаваться банковские продукты и услуги, будут проводиться консультации клиентов. А все операции, многие из которых клиенты уже сегодня могут провести самостоятельно без посещения отделения, полностью перейдут в Интернет. В офисах не будет касс и наличных денег. Но живое общение сохранится, что очень важно как для клиентов, так и для самих банков».
И все операции этих клиентов надо защитить.
Надо предоставить услуги по дистанционной оплате в более удобной форме.
А для этого потребуется использовать не стандартные решения, в том числе и геолокацию.
A A  (NC_)
#
Финансовый сектор очень консервативен. Потребуется время, чтобы кто-то придумал действительно стоящее решение. Одним из таких решений может быть в продвижении многофункциональных карта. Не сложно к одной карте привязать несколько счетов. В долларах, Евро, Фунтах, Драхмах... А как такой картой пользоваться? Мне, например довелось наблюдать POS терминал, на экране которого задавался вопрос - в какой валюте будите осуществлять платеж: в Долларах или в Евро? Если в банковскую систему будет интегрирован сервис определения географических координат, то можно не задавая лишних вопросов использовать ту карту, валюта которой совпадает с валютой страны пребывания. Скажем, при наличии на счете необходимого количества средств.
Коллеги, это первое, на что навела меня данная публикация. Если подумать еще немного, то можно будет придумать много сервисов, которые будут полезны в ближайшем будущем!
Валет РГГУ  (AutoProf)
#
Клево! А что делать, если несколько счетов в одной валюте? smile:) А если счета в разных банках? А если разных платежных систем smile:) ? И еще сотня если smile:)
A A  (NC_)
#
Когда у меня будет готовое решение, то я его буду предлагать не здесь, а конкретному банку.
Валет РГГУ  (AutoProf)
#
М радостью помогу его проверить smile:)
A A  (NC_)
#
Спасибо, таких проверяльщиков хватает.
Александр Горшков  (technoserv)
#
В опазиции всегда быть проще.
А что можно предложить помимо критики ? smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Очень интересное предложение.
Уверен, что найдутся разработчики, которые его реализуют.
Валентин Бахарев  (samec68)
#
Я бы на месте В.В.Путина,штрафовал бы банки за утечку,за информаторов что касаемо с банками кредитами и снимал с должностей чиновников отвечающие за порядок внутри банка,вот тогда не было бы клерков мошенников и прочей нечисти!!!
Александр Горшков  (technoserv)
#
Валентин, если не ошибаюсь, то за это отвечает правительство.
Не надо всё валить в одну кучу.
Валентин Бахарев  (samec68)
#
правительство дало чиновникам ответственность порядочность работу в данной структуре,а они уже в ответе перед обществом,за всё происходящее... в их же банке!!!
Странник  (WIT&A)
#
Решения должны быть не мертворожденными, а исходить из реальных потребностей.
Сейчас у многих банков (только ленивые не реализовали еще этот функционал) есть возможность поиска близлежащих банкоматов. Но я не видел решения с прокладкой маршрута к выбранному. К тому же, в этом банкомате может не оказаться требуемой суммы или валюты, но это уже другие возможности, а не геолокация.
Мне, как автомобилисту, было бы удобно включить функцию мониторинга, и когда в зоне "видимости" появляется отделение банка - приложение информирует меня об этом.
Валентин Бахарев  (samec68)
#
Хорошо говорить когда хорошо...,а когда одной рукой дают,а другой же мягко сказано забирают,то и расклад совсем иной...
Александр Горшков  (technoserv)
#
Валентин, не понял, о чём речь.
Что дают? Что забирают?
А дают больше чем забирают? smile:)
Валентин Бахарев  (samec68)
#
дают кредит и после сливают таким же клеркам-мошенникам и обрабатывают под маской "Московской службы безопасности"
Валентин Бахарев  (samec68)
#
разве это не бардак,если уже на второй день после договора сливается информация за 2,270 км от Калининграда в Самару,и всем на всё на чихать
A A  (NC_)
#
Не кипятись.
Объясни, что случилось?
Понятно, что у тебя беда, так расскажи про это так, чтобы все поняли.
Валентин Бахарев  (samec68)
#
только мы тоже не пальцем деланные и пусть банк не надеется что я так всё оставлю и стану выплачивать ему за его бардак за воздух!!!
A A  (NC_)
#
Валентин, что за банк? Может ты тему перепутал?
Валентин Бахарев  (samec68)
#
Дело было так: я познакомился встретился со своей тогда ещё будущей Женой, которая оставив всё приехала ко мне из далёкой Украины, и мы решили жить вместе в Калининградской области, у моей Мамы, где я и жил, но так как жить вместе мы не смогли по стечению обстоятельств, подались в поиски своего жилья и после упорных трёх-месячных поисков, наконец то нашли то что искали за данную банком сумму, ещё пока заочно в нашем Сбербанке, и после чего я заключил договор на 265 000 рублей на покупку нашего будущего дома-жилья, который нас уже ждал и уже на днях собирались оформить и даже внесли задаток, и только оставалось снять вторую половину части суммы, как буквально на третий день находясь на работе, мне приходит смс сообщение на номер который указывался на тот момент только в банке; с тем что моя банковская карта блокирована, и вы понимаете какова была моя реакция когда ключи от дома уже в кармане, а когда веришь банку находясь в нём уже не один год, соответственно я тут же реагирую-перезваниваю по данному номеру где мне ответила женщина представляясь "Московской службой безопасности" и объяснила, что мою карту пытаются взломать с интернета и что карту они успели временно заблокировать, карта на самом деле была заблокирована, и что для полной безопасности нужно подъехать к терминалу где мне временно разблокируют карту для снятия суммы и переустановки действий для смены кода доступа карты, что было и сделано... (Вам наверное покажется смешным и подумаете что я должен был сам догадаться знать..., возможно, если бы я раннее прочёл такое-же сообщение.., или мне бы в банке при заключении договора предупредили о таких смс сообщениях..., что по существу они и обязаны делать если нет полной гарантии о безопасности моих данных-суммы, понятно что такую рекламу банку делать не выгодно, и видимо им это всё только на руку...), но не первое не второе и даже не третье- это доверие на тот момент к сбербанку с которым имел дела уже четвёртый год, то не мог даже представить что мои данные (номер который указывался только в договоре в банке), уже на второй-третий день будет слит за 2,270 км. от Калининграда в Самару (клеркам)-мошенницам ,откуда и производились все гнусные действия... и как Вы сами понимаете мне и в голову не могло прийти что это мошенницы, тем более банковские служащие, когда никто кроме меня и моей жены и догадываться не могли о том что я взял кредит. Все чеки переводов и номера мошенниц приложены к делу и в целом были направлены в Самарскую полицию, которая видимо только и умеет ловить бомжей в подворотнях, а скорее находить то, что самим (удобнее-выгоднее).
Замете обратите внимания на то -что после мошеннических действий…, мошенницы оставались ещё 4-5 дней на связи, всё так-же представляясь "Московской службой безопасности", что невольно наводит на мысль, что действует целая хорошо отлаженная группировка банковских работников (клерков-информаторов, включая исполнителей...) которые явно нечего не бояться и на всех и на всё им …., полагаясь на (престиж-власть "крышу" масштаб) сбербанка, коррумпированную работу отдельных чиновников правоохранительных органов, не исключено имея свою "кормушку" в сбербанке, что тем более не реальная служба безопасности -сбербанка, не полиция, не приняли ни каких действий не сочли нужным вычислить по горячим следам…, пока мошенницы были ещё на связи 4-5 суток после хищения...
У меня карта сбербанка не один год и за то время ни одного инцидента, пока на карте лежали 10-15 тысяч всё было спокойно, но как только 16.11.12, я взял в Сбербанке весомую сумму 265000 руб. то буквально уже на третий день 18.11.12, производиться мошенническое действие Самарскими банковскими работницами... Как Вы сами понимаете доверяя сбербанку в прошлом не один год, и получив в считанные дни смс сообщение о блокировке моей карты, на номер который знал только Банк, не доверять банку среагировать иначе на тот момент я просто не мог.
Писал заявление в главный офис сбербанка Шамкову С.Б. чтоб разобрался, спустя 2 месяца пришёл ответ с Северо Западного Банка из г. Санкт-Петербурга, с тем что: я сам виноват и что мне надо было просматривать рекламу о таких инцидентах… Умнее ответа я уже не ожидал…
Может кто мне подскажет где такая реклама находиться очень хочется её увидеть…?
- где написано что банк не в состоянии дать защиту-гарантию от утечки информации и потому не указывайте свой номер телефона в договоре, и не перечисляйте деньги на карту если сумма превышает ста тысяч рублей, так как уже буквально в течении считаных дней ваша карта будет тут же засвечена и заблокирована клерками-мошенницами, (а конкретно клерками… из Самары), для своих гнусных действий… хищения средств заёмщика, полагаясь на их доверие в "безупречный" сбербанк России.
-Если Банк не в состоянии уже даже в течении двух-трёх дней после заключения договора гарантировать сохранность данных, защиту средств граждан (заёмщика), то по какому праву он существует- работает-процветает если не в состоянии обеспечить защиту, и почему тогда не информирует о неполной гарантии и возможной утечки лично-персонально при заключении договора??!
Да я понимаю; не знания законов не освобождает от наказания..., но согласитесь; без номера телефона указанного в договоре, через который и вышли на меня… по содействию клерка информатора сбербанка, (не было бы и самого процесса-хищения), а в том что это работники банка я думаю Вы со мной согласитесь, а иначе как тогда мой номер который указывался только в банке, уже в считанные дни оказывается в г. Самаре, со всеми моими "потрохами" данными и суммой на карте, которую тут же блокируют и замете так же открывают… и снова блокируют, и производят операцию с последними данными по справке, по снятию и перевода наличных которые в базе данных в офисе банка уже не фиксировались и блокированная карта которую не смогли разблокировать в двух офисах-банка, и только позвонив из офиса в специальную службу г. Москвы, только после чего её разблокировали, как и было подмечено мной и заведующей отделением банка.
-И после всего этого сбербанк заявляет о своей непричастности в утечки… и что такую операцию может проделать любой мошенник с улицы, а не банковский клерк знающий все нужные для этого операции??!, и банк считает что после всего чего Он-же меня лишил…., я буду ему платить пять лет с процентами за воздух за их клерка-информатора, за их беспредел...??! -и что самое омерзительное что мне же жертве порядочному законопослушному гражданину, исполнительному заёмщику, возможно придётся доказывать и платить этим ненасытным адвокатам, которые просто неуместны в данной ситуации... и убеждать Суд в том, что и без того всё итак ясно и очевидно...
И кто заплатит мне за приостановку договора о купле продажи, потери жилья(дома) за трёх месячные поиски разъезды по области, оформление которой должно было состояться на третий день после заключения договора с банком, -ради чего и был взят кредит в банке, не смотря на то что у меня уже на тот момент были два кредита, так как мне с женой нужно было где то жить, выбора не было.. По вине сбербанка, я потерял не только время нервы деньги, я потерял дом-жильё полноценную семью, которая могла бы уже состояться…, и что снова придётся копить ждать, а ведь мне уже под пятьдесят, а вынужден снимать жильё и плотить кредит с процентами, только за то что я доверил банку свой номер телефона… учитывая все инструкции и всю "серьёзность и порядочность" сотрудников сбербанка РФ. в целом, за что и поплатился и остался с женой фактически на улице.
Думаю этот мой горький урок… даст призадуматься всем заёмщикам ещё раз, в какой нынешней системе мы живём и стоит ли Нам доверять Сбербанку?! прежде чем переступим его порог, с яркими буквами на двери: Добро пожаловать — без залога и поручителей "надёжно" и выгодно…
-хочется надеяться, что найдутся те кому так же важно чтоб их уважали и считались, независимо от статуса и роста..., и что ужасно, что Сбербанк России, требуя к себе уважения доверия, и при этом не считается и неспособен гарантировать защиту средств заёмщика, и при всём этом, даже не считает нужным персонально информировать граждан при заключении договора, а как Вы понимаете Сбербанк просто-обязан предупредить предостеречь заёмщика, чтоб не случилось то, что случилось со мной…, но как Мы видим, несмотря не на что банк продолжает работать-процветать, и дальше разводить народ, который к сожалению сам же и распустил этот Сбербанк, своим бездействием!!!
Как же хочется жить в нормальной-достойной стране, где закон исходит не посредственно от умных, мудрых порядочных чиновников политиков (психологов), а не от кучки бандитов-воров, -для кого нужно с "дет. сада" изучать законы-статьи, чтоб потом доказывать явное-очевидное... и очень хочется верить что всё же есть-остались ещё такие люди-чиновники которым не всё равно что будет завтра..!
Alex  (BankCoda)
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Валентин, ситуация у тебя сложная. И пойми, что создал её именно ты.
Ты говоришь, что не знал о таком способе мошенничества, а именно с блоге Александра обсуждали эту тему http://www.banki.ru/blog/technoserv/3032.php
Ты говоришь, что ни кто кроме банка не знал твой номер, а жена?
Мне можно что угодно доказывать, но для правосудия имеют значения только факты. А один из фактов, может быть - это просто случайно выбранный номер для рассылки (и на самом деле так оно и есть, и мне присылали такие SMS, при том, что у меня нет карты сбербанка smile:) ). И как давно этот номер у тебя? Может его "засветил" старый владелец? У нас на работе это частое явление, когда выдают корпоративный номер, и на него присылают информацию по зачислению и списанию smile:) Смешно? Так, что успоккойся и для начала взвесь все факты, а потом принимай решение, что делать. Помни месть подаётся холодной smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Alex, спасибо за помощь. Валентин похоже не читает статей даже в тех блогах, в которые пишет сообщения.
Удалять его комментарии не буду. Возможно, эта поучительная история окажется кому-то полезной.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Мне сбер постоянно что-то присылает.
Вчера пришло предложение оформить автоплатёж.
Но у меня нет в сбере ни одного рублёвого или валютного счёта smile:)
Все банки, и сбер банк в том числе, постоянно предупреждают о мошеннических операциях. Нельзя так легкомысленно относиться.
Странник  (WIT&A)
#
Мне тут на почту в banki.ru пришло письмо с предложением
От кого: openid.mail.ru/mail/alfredbuijz
Кому: WIT&A
Дата: 18.06.2013 19:22
На этой неделе одним из лучших способов заработать стало вложение денег в «copperlark» — виртуальную валюту, которая с понедельника выросла в несколько раз. Стремительный рост курса при прежнем объёме расчетов свидетельствует о надувании очередного пузыря, но поток желающих купить «copperlark» не иссякает.

Сторонники виртуальной валюты опровергают обвинения в создании очередной финансовой пирамиды и по алгоритму работы сравнивают её с японской иеной. Все операции по данной валюте доступны только на одной бирже Upbit .

От редакции: в качестве эксперимента, вчера мы купили на бирже UpBit CLR на сумму, эквивалентную 5 тысячам рублей. Спустя два часа мы продали ларки за 12000 рублей. Сейчас мы открыли очередной ордер, но уже будем держать его в долгой позиции. Биржа UpBit уникальна, поскольку на сегодняшний день это единственная биржа криптовалют с терминалом. Спрос на криптовалюту высокий, биржа развивается очень динамично, торги увлекательны, требуют здравого мышления и аккуратности, как, впрочем, и на любой другой бирже.

Кстати, любой блогер и владелец веб сайта может иметь неплохой доход от реферальной программы биржи UpBit.

И что сразу верить? Переводить деньги?
Тем более, что этого пользователя я не знаю, и информации по нему "0", но сайту Banki.ru - я доверяю smile:)
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Возможно предложение и реально, но рисковать не буду и другим не рекомендую.
Странник  (WIT&A)
#
Что-то не решение не той конструкции.
Опять письмо прилетело.
От кого: openid.mail.ru/mail/
Кому: WIT&A
Дата: 23.07.2013 00:37
Добрый день!
Приглашаю вас принять участие в создании закрытого клуба спекулянтов криптовалютой. В клубе участники в приватной форме будут договариваться о поведении на биржах. Детальный план проработал. Бюджеты имею. Начал техническую разработку. Думаю 25 июля клуб начнет работу. При плотной совместной работе просчитывал доходность не ниже 30% в месяц.
Если у вас есть интерес к совместному созданию клуба готов обсудить. Жду вас в скайпе

А вот и новости об этой самой валюте smile:) http://rbcdaily.ru/world/562949988161217
Александр Горшков  (technoserv)
#
Чем-то вы ему понравились smile:)
Задумайтесь над этим!
Мне такое сообщение не поступало.
Может кто-то ещё получил похожее сообщение?
Валентин Бахарев  (samec68)
#
Нет не перепутал,разве тут перепутаешь когда тебя нагрели на 140 000 рублей,наш необъятный сбербанк
Alex  (BankCoda)
#
Валентин, и всё же мне кажется, что перепутал.
Как минимум есть другие профильные темы (http://www.banki.ru/blog/technoserv/3032.php), а этот блог посвящён геолокации, да и автор блога работает не в банке smile:)
Валентин Бахарев  (samec68)
#
Мне будет трудно одному бороться с банком,но пока мне сбербанк не объяснит как мой номер с данными который указывался на тот момент только в сбербанке при заключении договора, уже на второй день оказывается в Самаре у мошенниц..,а так же предоставит суду факты о своей непричастности.
Alex  (BankCoda)
#
Количеством сообщений и числом обманутых тут не решить проблему.
Нужны факты и хороший адвокат.
Пиши заявление о мошенническиз действиях, а не в блогах.
Так ты теряешь время и не добьешься результата.
Валентин Бахарев  (samec68)
#
В том то и дело что факт один и это не случайность а если даже и так,то ответ несёт тот кто брал на себя ответственность моих данных заключая договор и теперь по любому банк обязан доказать обратное так как мои данные были слиты уже на второй день и именно тогда когда на карте лежала большая сумма,включая проведённую операцию которую могут знать только те кто непосредственно имеет отношения к баку и если вы мне доверите к примеру ключ от своей машины и на второй день её у вас угоняют,с кого будет спрос,вот и я о том же...,я понимаю что не в ваших интересах идти против банка,а что касаемо блога,то я именно сюда зашёл только сегодня,и если бы я знал о таких вещах,то сомневаюсь что бы меня так легко провели... .Как бы там не было сбербанк вынужден доказать факты о своей непричастности,доказать обратное,или признать,третьего тут быть не может,так как третье так же нужно доказать как и первое... а случайность это не тот случай слишком банально на второй день Самара блокировка,слишком много для случая с улицы. Вы наверное не поняли изложенное,там ясно всё описано про всё те операции и сроки которые в случай вне банка просто не вписываются-абсурд !!!
Валентин Бахарев  (samec68)
#
в отношении блогов,времени,так это уже после всех заявлений и для того чтоб знали те кто ещё не знает о нашем сбербанке и быть может этим я спасу огражу тех кто верит в порядочность банка... и это ещё не всё я и до СМИ до Москвы дойду,мне уже терять нечего но себя дурачить впредь не позволю!!!
Валентин Бахарев  (samec68)
#
Мне неважно кто где работает,может найдутся те кому не безразлично.... и моя информация пойдёт по цепочки и спасёт поможет тем нормальным честным гражданам.
Валентин Бахарев  (samec68)
#
вижу интересы наши расходятся,что ж буду идти до последнего и выбора у меня просто нет,или банк меня... или я суд банк...
Валентин Бахарев  (samec68)
#
адвокат нужен будет банку,я лишь жертва и то что явное очевидное то адвокат тут не уместен
Александр Горшков  (technoserv)
#
Валентин, разместите эту информацию в Народном рейтинге о Сбербанке.
Надо узнать мнение и другой стороны.
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Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
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Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
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Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
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