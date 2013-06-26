Вход
Профиль Блог Лента Активность

DOCFLOW 2013. Больше чем просто электронный архив

26.06.2013 12:44 27 2 779 просмотров
22 мая в «Рэдиссон Славянская» в Москве прошла конференция DOCFLOW 2013. Конференция была представительной. Сам факт её проведения в 5-ти залах и участия в ней более 30 компаний – уже говорит о важности и массовости этого мероприятия. Порадовало обилие и разнообразие предложений по организации документооборота и электронного архива. Например, Synerdocs, или SiTex ECM от компании «Систематика». Изменения в законодательстве и прогрессивное увеличение объёмов информации в электронном виде, наконец-то создали необходимые и достаточные условия для того, чтобы не только крупные компании обратили своё внимание на электронный архив. Примечательно, что во многих решениях для автоматизации распознания сканируемого текста используется Flexi Capture –продукт компании ABBYY. Кстати, в разработанной «Техносервом» и успешно эксплуатирующийся уже несколько лет у наших заказчиков системе TSOA (TechnoServ Object Archive), так же используется ABBYY Flexi Capture.

Рассказать обо всех решениях в одном обзоре не получится, но постараюсь отметить, на мой взгляд, основные моменты. Во-первых, порадовало, что появились предложения электронного документооборота в «облаке». Его предлагают использовать как самостоятельное решение, так и в дополнение к существующему в организации документообороту. Основное его назначение, по мнению разработчиков, – организация полнофункционального электронного документооборота с внешними контрагентами, которые не имеют и не могут иметь прямого доступа к внутреннему архиву и документообороту. Во-вторых, появилось большое количество реализаций документооборота, базирующихся на конкретных учётных и информационных системах. Реализация документооборота на базе Lotus Notes успешно развивается уже много лет, а теперь появились предложения, разработанные на базе 1С (1С:Документооборот) и SAP (DFS B2B Solution). Но, для интеграции таких электронных архив или систем документооборота потребуется привлечение компаний интеграторов для реализации сквозной работы с документами из других ИТ-систем. В-третьих, было интересно познакомиться с различным специализированным оборудованием для массового ввода документов на бумажных носителях в системы электронного архива (Canon, Panasonic, Epson). Рассматривались вопросы надёжности оборудования, его адаптации под качество наших документов, его поддержки и сервисного обслуживания. Впечатляют скоростные характеристики такого оборудования – ввод документов в автоматизированном режиме со скоростью до 90 страниц в минуту. Конечно же, сшитые документы обрабатываются медленнее.

Если судить по представленным на конференции решениям, то компании готовы удовлетворить любые запросы потребителей. Чем же на фоне этих предложений отличается решение TSOA? Во-первых, TSOA рассчитано на работу непросто с большими, а с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ объёмами информации. Количество объектов в архиве может превышать 50 млрд. Описание метаданных формируется автоматически на этапе заведения информации в систему. TSOA уже имеет интеграцию с лидерами рынка программного обеспечения: IBM Lombardi, Experian Transact SM, IBM Lotus Notes, Pega PRPC, и ничего не мешает осуществить его интеграцию с другими системами. К информационным системам такого размера предъявляются особенные требования. Даже если восстановить информацию из архива (на что потребуется достаточно много времени), то на проверку целостности или индексацию такой базы может потребоваться несколько дней и даже недель. Что означает остановку всех ориентированных на это решение бизнес услуг и продуктов (например, в одном из крупнейших российских банков на TSOA завязаны такие услуги, как работа с кредитными заявками и договорами). Для обеспечения надёжного функционирования системы есть возможность внедрения TSOA в режиме гео-кластера. Его высокая надежность и синхронная репликация позволяют обеспечить бесперебойную работу с данными из электронного архива. Распределенная архитектура решения предоставляет возможность линейного масштабирования производительности за счет параллельного подключения вычислительных мощностей. Это обеспечивает комфортную одновременную работу нескольким десяткам тысяч пользователей. Универсальность TSOA заключается в том, что в нём можно хранить информацию любого типа. Будь то фотографии повреждений или записи с видео регистратора, отсканированные копии кредитных договоров, или переговоры клиентов с сотрудниками контакт центров. Во многих компаниях сталкивались с такой проблемой, как достоверность данных. При разработке TSOA решению этой задачи было уделено особенное значение. В автоматическом режиме система позволяет определить фальсификацию материала: его редактирование, формирование электронного материала не на служебном оборудовании, замена текущих информационных материалов на ранее сделанные электронные копии. Управление скоростью и объёмом передаваемой информации между TSOA и ИТ-системами позволяет избежать ситуации, когда из-за этого может быть парализована работа других фронтальных систем банка. Мне, как сотруднику «Техносерва», было приятно, что реализованный в TSOA функционал хранения и работы с электронными архивами не был превзойдён в представленных на конференции решениях.

Комментарии 27

Alex  (BankCoda)
#
Спасибо, что в этот раз сразу предоставили ссылки на материалы конференции smile:thumbsup:
Александр Горшков  (technoserv)
#
Alex, с момента проведения мероприятия прошло достаточно времени, чтобы организаторы опубликовали материалы.
Странник  (WIT&A)
#
Только стоимость вашего решения заоблачная
A A  (NC_)
#
Но есть и другие решения. Выбирайте smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Странник, стоимость любого решения складывается из нескольких составляющих.
Это стоимость лицензий, стоимость пилота, стоимость внедрения и стоимость оборудования.
Могу вас заверить, что стоимость лицензий и внедрения сопоставима со стоимостью аналогичных решений.
Что касается стоимости пилота, то она зависит от сложности самого пилота.
А вот с оборудованием немного сложнее.
С одной стороны - заказчик имеет некоторую свободу в выборе оборудования, а с другой - для такого серьёзного решения, мы предлагаем специализированное оборудование, производитель которого гарантирует сохранность документов в течении 10 лет и более.
Странник  (WIT&A)
#
Понятно, что не на дискетах и CD будет архив размещаться. Мне известно несколько производителей, которые выпускают такое оборудование.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Странник, если Вам известно это оборудование, то Вам должна быть известна и его стоимость smile:)
Странник  (WIT&A)
#
Это меня и волнует...
Александр Горшков  (technoserv)
#
Стоимость оборудования в таких проектах важна, и что лукавить может составлять большую сумму.
Однако надо учитывать несколько фактора:
1. Оборудование Вам придётся закупать в любом случае, а значит оно должно быть учтено при выборе любого альтернативного решения
2. Класс оборудования должен соответствовать поставленным задачам. Это и определяет стоимость этого оборудования.
3. Стоимость оборудования постоянно снижается, а это значит, что при масштабировании решения расходы на него будут сокращаться.
4. При реализации любого решения - его значимость для бизнеса определяет не стоимость оборудования, а тот функционал, который позволяет получить конкурентного преимущества.
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Решений много, только не всем они доступны в финансовом плане - бюджеты на них не выделены. А у кого-то уже есть внедрение и в него вложили столько средств, что отказаться уже не могут.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Есть различные по стоимости решения. Только надо смотреть, что с этим решением будет завтра?
Есть возможность его расширить, Дополнить. Увеличить производительность?
Проект реально большой и сложный.
Если его решать "с наскока", то можно потом остаться у разбитого корыта.
Проще такое крупное внедрение реализовывать сразу для всех подразделений компании.
Тогда и бюджеты можно будет инвестировать в него частями и бюджеты не будут перманентно заоблачными и неподъёмными для отдельного подразделения.
Странник  (WIT&A)
#
Сразу слона съесть не получится smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
У нас есть опыт поэтапного внедрения.
Сначала для ГО, потом для филиалов, потом для других подразделений и программных продуктов.
Главное не объём, а результат. Если заказчик доволен, то и нам хорошо smile:)
Странник  (WIT&A)
#
Это как - "не победа, а участие"? smile:D
NiSanTo  (NiSanTo)
#
А почему только одно решение обсуждаем? На конференции другие решения не обсуждались?
Александр Горшков  (technoserv)
#
Конечно, обсуждались.
Давайте тоже совместно обсудим.
Наверняка у кого-то есть опыт внедрения и эксплуатации таких решений.
К сожалению, многие из обсуждаемых на этом форуме решений были внедрены не в финансовых организациях, т.е. не учитывали банковскую специфику.
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Не верю, что на конференции не были представлены такие гиганты, как Directum, Docsvision, EMC и другие.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Конечно, были представлены все перечисленные компании и их решения. Кто интересовался этим вопросом мог на конференции задать вопросы.
Для меня эта конференция была интересна с точки зрения тенденций, реализаций, потребностей именно в электронном архиве и в банковском секторе.
По этой причине список обсуждаемых мной решений достаточно узок.
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Это совсем узкоспециализированная тема.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Все решения в той или оной степени узко специализированы.
Системы хранения банных или резервного копирования - тоже узко специализированы, но используются в различных отраслях и для различного программного обеспечения.
Надо расширить функционал электронного архива. Интегрировать его с другими банковскими системами, и станет понятно, что его специализация не такая узкая, как это может показаться smile:)
Валет РГГУ  (AutoProf)
#
Возможность автоматически определять фальсификацию загружаемого материала в архив, его полноту и корректность - это важный функционал. Можно будет сократить достаточно большой объем непродуктивных затрат.
Спасибо за ценную мысль.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Это не единственный полезный функционал. При возникновении в интегрируемых системах новых сущностей, ключевых параметров - не требуется изменять интеграционные конекторы.
А это делает решение более гибким и, опять таки, сокращает расходы на поддержку.
Alex  (BankCoda)
#
Альфа хвастает о положительных результатах внедрения автоматической обработки кредитных заявок Заявка на поток. Похоже, что экономический эффект от внедрения систем такого класса есть. Иначе Альфа не дала бы согласие на публикацию.
Странник  (WIT&A)
#
Централизованные документоооборот и электронный архив помогают осуществить эффективное управление филиалами, что подтверждает утверждение, что этот сервис может быть интересен для крупных и очень крупных компаний. СЭД поможет в эффективном управлении филиалами
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения