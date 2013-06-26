DOCFLOW 2013. Больше чем просто электронный архив

22 мая в «Рэдиссон Славянская» в Москве прошла конференция DOCFLOW 2013. Конференция была представительной. Сам факт её проведения в 5-ти залах и участия в ней более 30 компаний – уже говорит о важности и массовости этого мероприятия. Порадовало обилие и разнообразие предложений по организации документооборота и электронного архива. Например, Synerdocs, или SiTex ECM от компании «Систематика». Изменения в законодательстве и прогрессивное увеличение объёмов информации в электронном виде, наконец-то создали необходимые и достаточные условия для того, чтобы не только крупные компании обратили своё внимание на электронный архив. Примечательно, что во многих решениях для автоматизации распознания сканируемого текста используется Flexi Capture –продукт компании ABBYY. Кстати, в разработанной «Техносервом» и успешно эксплуатирующийся уже несколько лет у наших заказчиков системе TSOA (TechnoServ Object Archive), так же используется ABBYY Flexi Capture.
Рассказать обо всех решениях в одном обзоре не получится, но постараюсь отметить, на мой взгляд, основные моменты. Во-первых, порадовало, что появились предложения электронного документооборота в «облаке». Его предлагают использовать как самостоятельное решение, так и в дополнение к существующему в организации документообороту. Основное его назначение, по мнению разработчиков, – организация полнофункционального электронного документооборота с внешними контрагентами, которые не имеют и не могут иметь прямого доступа к внутреннему архиву и документообороту. Во-вторых, появилось большое количество реализаций документооборота, базирующихся на конкретных учётных и информационных системах. Реализация документооборота на базе Lotus Notes успешно развивается уже много лет, а теперь появились предложения, разработанные на базе 1С (1С:Документооборот) и SAP (DFS B2B Solution). Но, для интеграции таких электронных архив или систем документооборота потребуется привлечение компаний интеграторов для реализации сквозной работы с документами из других ИТ-систем. В-третьих, было интересно познакомиться с различным специализированным оборудованием для массового ввода документов на бумажных носителях в системы электронного архива (Canon, Panasonic, Epson). Рассматривались вопросы надёжности оборудования, его адаптации под качество наших документов, его поддержки и сервисного обслуживания. Впечатляют скоростные характеристики такого оборудования – ввод документов в автоматизированном режиме со скоростью до 90 страниц в минуту. Конечно же, сшитые документы обрабатываются медленнее.
Если судить по представленным на конференции решениям, то компании готовы удовлетворить любые запросы потребителей. Чем же на фоне этих предложений отличается решение TSOA? Во-первых, TSOA рассчитано на работу непросто с большими, а с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ объёмами информации. Количество объектов в архиве может превышать 50 млрд. Описание метаданных формируется автоматически на этапе заведения информации в систему. TSOA уже имеет интеграцию с лидерами рынка программного обеспечения: IBM Lombardi, Experian Transact SM, IBM Lotus Notes, Pega PRPC, и ничего не мешает осуществить его интеграцию с другими системами. К информационным системам такого размера предъявляются особенные требования. Даже если восстановить информацию из архива (на что потребуется достаточно много времени), то на проверку целостности или индексацию такой базы может потребоваться несколько дней и даже недель. Что означает остановку всех ориентированных на это решение бизнес услуг и продуктов (например, в одном из крупнейших российских банков на TSOA завязаны такие услуги, как работа с кредитными заявками и договорами). Для обеспечения надёжного функционирования системы есть возможность внедрения TSOA в режиме гео-кластера. Его высокая надежность и синхронная репликация позволяют обеспечить бесперебойную работу с данными из электронного архива. Распределенная архитектура решения предоставляет возможность линейного масштабирования производительности за счет параллельного подключения вычислительных мощностей. Это обеспечивает комфортную одновременную работу нескольким десяткам тысяч пользователей. Универсальность TSOA заключается в том, что в нём можно хранить информацию любого типа. Будь то фотографии повреждений или записи с видео регистратора, отсканированные копии кредитных договоров, или переговоры клиентов с сотрудниками контакт центров. Во многих компаниях сталкивались с такой проблемой, как достоверность данных. При разработке TSOA решению этой задачи было уделено особенное значение. В автоматическом режиме система позволяет определить фальсификацию материала: его редактирование, формирование электронного материала не на служебном оборудовании, замена текущих информационных материалов на ранее сделанные электронные копии. Управление скоростью и объёмом передаваемой информации между TSOA и ИТ-системами позволяет избежать ситуации, когда из-за этого может быть парализована работа других фронтальных систем банка. Мне, как сотруднику «Техносерва», было приятно, что реализованный в TSOA функционал хранения и работы с электронными архивами не был превзойдён в представленных на конференции решениях.
Комментарии 27
Это стоимость лицензий, стоимость пилота, стоимость внедрения и стоимость оборудования.
Могу вас заверить, что стоимость лицензий и внедрения сопоставима со стоимостью аналогичных решений.
Что касается стоимости пилота, то она зависит от сложности самого пилота.
А вот с оборудованием немного сложнее.
С одной стороны - заказчик имеет некоторую свободу в выборе оборудования, а с другой - для такого серьёзного решения, мы предлагаем специализированное оборудование, производитель которого гарантирует сохранность документов в течении 10 лет и более.
Однако надо учитывать несколько фактора:
1. Оборудование Вам придётся закупать в любом случае, а значит оно должно быть учтено при выборе любого альтернативного решения
2. Класс оборудования должен соответствовать поставленным задачам. Это и определяет стоимость этого оборудования.
3. Стоимость оборудования постоянно снижается, а это значит, что при масштабировании решения расходы на него будут сокращаться.
4. При реализации любого решения - его значимость для бизнеса определяет не стоимость оборудования, а тот функционал, который позволяет получить конкурентного преимущества.
Есть возможность его расширить, Дополнить. Увеличить производительность?
Проект реально большой и сложный.
Если его решать "с наскока", то можно потом остаться у разбитого корыта.
Проще такое крупное внедрение реализовывать сразу для всех подразделений компании.
Тогда и бюджеты можно будет инвестировать в него частями и бюджеты не будут перманентно заоблачными и неподъёмными для отдельного подразделения.
Сначала для ГО, потом для филиалов, потом для других подразделений и программных продуктов.
Главное не объём, а результат. Если заказчик доволен, то и нам хорошо
Давайте тоже совместно обсудим.
Наверняка у кого-то есть опыт внедрения и эксплуатации таких решений.
К сожалению, многие из обсуждаемых на этом форуме решений были внедрены не в финансовых организациях, т.е. не учитывали банковскую специфику.
Для меня эта конференция была интересна с точки зрения тенденций, реализаций, потребностей именно в электронном архиве и в банковском секторе.
По этой причине список обсуждаемых мной решений достаточно узок.
Системы хранения банных или резервного копирования - тоже узко специализированы, но используются в различных отраслях и для различного программного обеспечения.
Надо расширить функционал электронного архива. Интегрировать его с другими банковскими системами, и станет понятно, что его специализация не такая узкая, как это может показаться
Спасибо за ценную мысль.
А это делает решение более гибким и, опять таки, сокращает расходы на поддержку.
Развитие СЭД: от документооборота к управлению бизнесом