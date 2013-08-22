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Мифы и реальности финансового сектора

22.08.2013 16:28 99 6 672 просмотра
ОАО АКБ «Связь-Банк» и Международный банковский клуб «Аналитика без границ» провели заключительный круглый стол «Реализация банками требований ст.9 ФЗ-161 «О национальной платежной системе». Круглый стол открыл Аитов Тимур Науфальевич (Вице-президент НП «НПС») словами, что это самая волнующая сегодня тема. Действительно, выступления спикеров были весьма эмоциональны. Основной вывод, который я смог сделать, прослушав всех выступающих, что к вступлению в силу ФЗ-161 ни кто не готов. Но это не самое худшее. Хуже всего то, что нет однозначного толкования и понимания многих статей этого закона. Исходя из этого, есть опасение, что в действительности этот закон никого не защищает – ни банки, ни их клиентов. Но об этом позже, а сейчас пара тезисных слов о выступлениях.
Емелин Андрей Викторович (Президент НП «НПС») развеивал мифы о 161 ФЗ.
За рубежом есть франшиза на возврат незаконно списанных денежных средств в 50 уе – долларов или евро. Это позволяет избежать множества мелких разбирательств. Аналогичную меру надо ввести и у нас. Сейчас такого ограничения у нас нет.
В случае мошенничества со стороны клиента необходима не просто компенсация потерь, а привлечение его к ответственности за финансовые махинации.
Интересная оценка дана обязательным уведомлениям. Андрей Викторович как юрист констатировал, что у нас в стране существует только одно юридически значимое уведомление – заказное письмо по почте. Никакие e-mail, SMS или интернет-уведомления не являются юридическим доказательством в суде. Эти уведомления могут использоваться для принятия оперативных мер, но не для доказательства.
Реализация с 2014 года ФЗ-161 сильно реформирует отношения между банком и его клиентами. Это приведёт к изменению их положения в различных рейтингах.
Текущая реализация ФЗ-161 позволяет при юридически грамотной организации процесса возврата получить не только «необоснованно» списанные денежные средства, но и добиться банкротства банка.
В подтверждение этого предположения Пятиизбянцев Николай Петрович (начальник сектора платёжных систем департамента защиты информации Газпромбанка) привёл пример, как в Екатеринбурге была создана организация "Возврат комиссий". Работают в ней студенты-юристы, которые помогают гражданам вернуть незаконно начисленные комиссии. Суммарный размер таких «потерь» банков составляет около 5-12 миллиардов рублей.
Противоположную точку зрения высказал Кузнецов Вадим Александрович (департамент регулирования расчётов, Банк России). По его мнению, мифом является предположение, что клиенты банков в массовом порядке начнут требовать от банков возврата денежных средств.
Представители бизнес-подразделений - Алексей Геннадиевич Бахаев (директор департамента розничных банковских продуктов ОАО АКБ «Связь-Банк») и Олег Михайлович Иванов (Старший вице-президент Альфа-Банка) - отметили множество противоречий и неточностей в статьях ФЗ-161, которые ставят бизнес банка под угрозу.
Другая позиция была у Николая Петровича Пятиизбянцева. Он считает, что всё находится в руках юристов банка. Эту позицию разделяет Емелин Андрей Викторович. По их мнению, договор с клиентом можно составить таким образом, что клиент сам откажется от оповещения, и в этом случае банк ни чего ему не должен будет возмещать.
Познакомиться с этими и другими материалами, представленными на круглом столе, можно на сайте http://mbka.ru/.
Единственное, в чём совпало мнение всех участников, так это то, что злоупотреблять ФЗ-161 будут как банки, стремясь избежать возврата денежных средств, так и клиенты – проводя в течение суток после фродовой операции другие и потом требуя их возврата так же, как и фродовых. При том, что сейчас клиент сразу должен заявить в банк о блокировке карты, а не через сутки. Также банками могут быть созданы условия, препятствующие подачи заявлений клиентами.
Без ответа остался вопрос Александра Виноградова (ЗАО КБ "Златкомбанк"): как потом банк сможет вернуть незаконно списанные деньги? Без заявления КУСП (книга учёта совершённых преступлений) не будет заведено уголовное дело, и у банка-получателя не будет оснований на принудительный возврат денежных средств. Возврат по суду тоже не выход, так как суд сейчас может длиться от полугода до нескольких лет. Представитель Управления «К» МВД РФ (Михалёв Евгений Александрович) не смог сообщить, какие меры предпринимаются в МВД, следственных подразделениях и судах для обеспечения бесперебойной работы в случае значительного увеличения с 1.1.2014 числа обращений граждан по возврату незаконно списанных денежных средств.
Интересное предложение поступило от участника круглого стола из зала. Было предложено проводить платежи с корсчёта банка через день-два в пятым рейсом. Это позволит не нарушать требования ЦБ и решить вопрос бухгалтерского учёта при заявлении от клиента в течение суток о возврате незаконно списанных средств. Только не ясно, что делать в таком случае с такими срочными платежами, как, например, оплата сотового телефона.
Взломы банковских систем и мошеннические операции совершаются и сейчас. Представитель ЦБ рассказал, какие работы ведутся для противодействия этому явлению. Так недавно была проведена встреча с разработчиками систем ДБО. На ней поднимались вопросы обеспечения противодействия мошенническим операциям уже на этапе разработки информационных систем. Для оценки надёжности противодействия взлому со стороны мошенников учитывалась даже среда разработки систем ДБО. Было отмечено, что из 5 лидеров систем ДБО только одна система позволяет вести белые списки (например, вносить в них мосэнергосбыт или МГТС).
В заключение круглого стола выяснилось, что к вступлению в силу ФЗ-161 не готов и Центральный Банк. На вопрос о реализации уведомлений со стороны ЦБ о переводе по 401 счетам на счета казначейства был дан ответ, что Банк рассылку уведомлений не реализовал. До 1 января осталось меньше полугода. Однозначно, что все не успеют к этому сроку подготовиться. А значит, будут судебные процессы и отзыв лицензий у ряда банков.

Комментарии 99

A A  (NC_)
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Я так и думал, что юристы найдут загогулину, чтобы не возвращать украденное.
Александр Горшков  (technoserv)
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Юристы за это и получают хорошие деньги.
Однако мне известен случай, когда за юридическую ошибку был уволен главный юрист банка.
Alex  (BankCoda)
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Так вроде уже изменили текст девятой статьи.
Александр Горшков  (technoserv)
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Да, текст меняется, и думаю, что ещё будет меняться до тех пор, пока его не утвердят.
А после этого будут дополнения и разъяснения. Вот в такой неопределённости нам всем приходится жить.
Alex  (BankCoda)
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Александр, как вам удается поднимать темы на несколько дней раньше, чем об этом начнут говорить остальные ? smile:)
Попасть в девятку
А тема действительно очень важная, не надо ее забрасывать.
Александр Горшков  (technoserv)
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Алекс, не знаю как smile:)
Наверно мы все живём в одном мире и нас волнуют одни и те же вопросы smile:)
Alex  (BankCoda)
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Вот ещё одна статья на этом сайте на эту тему
Не так уж страшен закон
Интересно, сколько ещё будет поправок? smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
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Алекс, конечно в законе нет ни чего страшного smile:)
Волков бояться - в лес не ходить smile:)
NiSanTo  (NiSanTo)
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Связь-Банк молодца smile:).
Все время что-то организую. Не знаю, какой еще банк принимает такое участие в организации финансовой жизни. Может только гос банки ведут закулисные войны.
Александр Горшков  (technoserv)
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Согласен. Мне тоже неизвестен ни один другой банк, который так много уделял внимание межбанковскому общению. Но мне известны интеграторы, которые проводят обучение для своих клиентов, в том числе и из банковского сектора и другие организаторы, например, banki.ru smile:)
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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Странная, однако, тенденция наблюдается. Все исходят из того, что клиент - вор изначально. И надо напринимать такие законы, чтобы сразу его по рукам и ногам скрутить. Почему уважаемым банкирам не пришло в голову простое решение - клиент НЕ НАМЕРЕН мошенничать. А тот небольшой процент клиентов с криминальными наклонностями просто гасится Вашими же огромными прибылями. Не говоря о наличии такой бяки как кредитная история и фактического принуждение меня давать согласие на "обработку персональных данных", что подразумевает обмен информацией обо мне между банками. Вот я то точно за руку не схвачу никого из банкиров, что этот обмен нелегелен. А то, что так называемые неподтверждаемые операции есть, и делать их могут(и делают, кстати) практически все:от сотрудника банка, официанта, до Ваших же банкоматов, почему-то Вы забываете. Не говоря о том, что интернет-банкинг - это вообще изначально мошенничество банков. Потому как даже на моем дешевеньком смартфоне есть программа генерации голоса, оформление в открытых залах договоров с кодовыми словами, запрос их в Call-центрах тоже липа, так как при желании это все легко узнается другим клиентом за соседней стойкой, сотрудником,оформляющим и т.д. Только не надо бить себя в грудь и говорить, что этого просто не может быть, так как это же наш сотрудник. А почему это может быть, в смысле массовое мошенничество с возвратом неправомерно списанных денег, со стороны клиентов? Перекос в сознании, ИМХО. Как с применением Закона о защите прав потребителя в части возврата годного товара. Там кому-то почему-то пришла в голову мысль, что население у нас в России изначально воры и мерзавцы и только и будут брать товар, пользоваться им 14 дней и потом возвращать себе денюжки. В результате для нормальных людей теперь головная боль сдать товар, если ошибся в выборе. Чего нет ни в одной стране мира. А тут, похоже, та же печальная тенденция наблюдается:усложнить жизнь клиента только из-за того, что кто-то чисто теоретически предположил, что мы, клиенты, только и думаем, как бедные банки обмануть. Может быть, банкам стоит минимизировать свои убытки другим путем? Для начала не раздавать кредиты налево и направо, особенно мелким шрифтом с высылкой кредитной карты по почте?!
Александр Горшков  (technoserv)
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Всё правильно. Пока мы сами (а закон наш, не Дяди Сэма) будем считать себя жуликами и ворами, отношение иностранцев к нам, к нашей стране и экономике не изменится.
Надеюсь, что после очередных консультаций и обсуждений, текст поменяется в сторону клиента.
Не соглашусь только в одном. Не должен банк покрывать убытки от мошенников за счёт своей прибыли. При таком подходе у нас ни когда не будет нормальных процентных ставок.
Мне известно несколько банков, которые внедряют у себя (или уже внедрили) программное обеспечение для противодействия мошенническим операциям. Они не стали ждать когда и в каком виде будет принят закон.
Другой вопрос, что при отсутствии такого закона невозможно в рамках правового поля организовать нормальное взаимодействие кредитных организаций между собой в случае мошеннических действий, затрагивающих несколько финансовых учреждений.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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1.Спасибо за здравый ответ. Это как раз нам всем не хватает -обычного здравого смысла. Во всем.
2. Речь не идет о покрытии убытков от мошенничества с возвратом. А о том, что любой бизнес - это риск. И банки УЖЕ заложили деньги на риски, в том числе, что кто-то (0,000001% от всех его клиентов) так или иначе смухлюет.
3.Вы правильно расставляете акценты: нужно думать о том, как уменьшить такие сбои и соответственно, повысить безопасность операций. А вот узкое место, о котором, похоже, никто пока не задумался - это защита электронной составляющей банкомата от воздействия электромагнитных полей сверхвысоких частот.
Александр Горшков  (technoserv)
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Вера, спасибо за положительную и взвешенную оценку.
Чем больше будет выявлено узких мест, тем лучше сможем обеспечить защиту. Защиту нас, клиентов банков.
Александр Горшков  (technoserv)
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Вера, предлагаю познакомиться с анонсом установки активных антискиминговых устройств в банкоматах сбербанка.
«Ансер Про» поставит около 8 тыс. устройств антискимминговой защиты для «Сбербанка России» (http://safe.cnews.ru/news/2013/09/24/anser_pro_postavit_okolo_8_tys_ustroystv_­antiskimmingovoy_zashhity_dlya_sberbanka_rossii_544094) В этой статье чётко сказано, что силовое поля высокой частоты создаются для противодействия скимингу,
Уверен, что это решение использует не только Сбербанк.
Alex  (BankCoda)
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Вера, может это ваше мнение, что клиент банка является вором.
Пока ситуация в точности наоборот.
Только 45% жертв банковского online-мошенничества получают деньги обратно
У меня нет основания не доверять Лаборатория Касперского или компании «Финанс Медиа». И это оценка положения в мире, а не в нашей стране. Думаю, что у нас возвращают еще меньше.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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Сорри,не заметила Вашу реплику раньше. Я о том же в принципе. И я тоже в данном вопросе на стороне клиента. Похоже мы с Вами не допоняли друг друга. Ну, или я не въезжаю в Ваш коммент. smile:D
Михаил  (mih@)
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Со стороны Емелина (НПС) хорошее было предложение.
После проведение несанкционированной операции дать клиенту возможность написать заявление не в течение 1 суток, а в течение 30 дней. Ведь кто-то в командировке, кто-то заболел и т.д.
А вот, например, МинФин посидел, "репу" свою почесал и выдал следующее: ст.9, 161-ФЗ
Небольшая цитата:
"По новым правилам, клиент сможет рассчитывать на быстрый возврат денег, только если они были списаны со счета после того, как клиент уведомил банк об утере карты или о том, что не проводил последнюю операцию. При этом незаконность последней операции клиенту еще придется доказать."

Собственно всё, если поправки примут, вернемся в каменный век, в котором, собственно, и находимся)
Александр Горшков  (technoserv)
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Михаил, и что такое решение даст?
За месяц все деньги растворятся и их уже будет не вернуть.
Более того, если следовать букве закона, то все проведённые за этот месяц операции не будут считаться мошенническими.
Считаю, что надо больше внимания уделить вопросу своевременного и качественного информирования клиента.
То как сейчас информируют банки - это курам на смех. Далёкому от финансового мира человеку так просто не разобраться.
Сначала приходит информация о списание по карте. Потом о списание со счёта, и уже за другую дату. Как удержать в голове, что это не двойное списание? А как выявить мошенническую операцию с таким тройным списанием?
Не приходила информация о списание денег со счёта. Ошибочного списания, но остаток на счёте уменьшился. Было написано заявление, подтверждённое магазином, что у них был сбой. В результате информирование о возврате денежных средств на мой счёт мне не поступило, а в банке не могли найти информацию о списание!
Вот где надо наводить порядок!
А теперь представим, что это кредитная карта. И мне начислили % за не санкционировано списанные денежные средства. Как их должны возвращать? Когда? В рамки текущего договора это не подпадает. Это не ошибка банка. А в случае не своевременного информирования я не смогу вовремя ликвидировать задолженность.
Михаил  (mih@)
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Как это что даст? Обычному человеку, это даст время и возможность вернуть заработанные деньги.

Уехал человек в отпуск, по карте прошла мошенническая операция, что потребитель успеет сделать за сутки? Находится он в горах, например, где связи-то толком нет. Спустится он с гор, дней через 10, ему приходит уведомление по SMS от банка, мол было такое-то списание. Он блокирует карту и сразу в банк, а там ему: "Простите, любезный, но сутки-то уже прошли? И ничего по горам лазить, сидите дома и мобильный из рук не выпускайте, а то пропустите от нас уведомление!"
Александр Горшков  (technoserv)
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Михаил, не совсем так.
Во первых, "спустившись с гор" через 10 или даже 5 дней, вы не получите SMS.
Уж так устроен этот сервис, что сообщение будет доставляться в течении 24 часов.
И ни где не прописано, что банк должен убедиться, что информация была доставлена до клиента.
SMS - не гарантированный способ доставки сообщений.
Если будет прописано, что банк обязан возвратить в любом случае и любую сумму, тогда - да.
А если прописано, что любую сумму, но только после той даты, когда вы его уведомили?
Т.е. как раз через те 10, 20, 30 дней о которых нас пытаются ввести в заблуждение.
Банк не будет возвращать списанные суммы за все эти дни.
Да и способ информирования, как клиента, так и банк не прописаны чётко.
Михаил  (mih@)
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Вот с этим соглашусь, что СМС негарантированный способ доставки. Может рассылку осуществлять через соц. сети, ставить специальные агенты на телефоны, планшеты?
Вопросов много! Банки свою **** прикрывают как могут. А что делать потребителю? Просто из-за страха общения с пластиком и каналами ДБО, проще снимать все деньги и хранить по старинке... ИМХО
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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Глупость полнейшая! Соцсети - для дурацкого общения. А списание денег - это зона ответственности банков и, соответственно, СМС-уведомление - это потверждение операции по Вашему счету. Опять чесать левое ухо правой ногой предлагаете? У меня вот СМС-оповещение от Сбербанка работает на сто процентов- за миллисекунды приходит. Кассира повел картой, тянет руку к кассе, а у меня все уже пришло: где, кто и сколько списали. А вот с тем же "Альфа-банком" или "КредитЕвропабанком" постоянный геморрой. При этом что-то доказать - та еще головная боль. Так что проблема не в работе операторов связи или самом оповещении по СМС, а в элементарных недоработках конкретных банков. И при этом, важно, что часть из них старается исправить сбои, а часть плевать хотела на клиентов. И все.
Михаил  (mih@)
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В чем глупость? По вашему мнению, соц. сети, в которых 10ки и сотни миллионов людей, для дурацкого общения?))) улыбнуло))) Оставайтесь на смскх, за ними будущее))
Огрномное колчичество людей сидит в соц. сетях. СМС они в принципе не пользуются. Заходят туда с компьютеров, с планшетов; из дома, с работы, из отпуска, то есть не используют телефон. Вот где уведомление от банка точно прочитатается.
А СМС под вопроом... Многие пользуются whats app, imessage, смс им вообще не нужно!!!
При заключении договора с банком, например, указывать каким образом клиент хочет получать уедомления: по смс, через соц. сеть, почтой, зонков оператора и т.д. Или комбинацию, хочу уведомления получать в соц. сеть ЛС и по смс и при разряженном телефоне остается огромный шанс уведить уведомление.
Вера Кузнецова  (vak3)
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Глупость уже в том,что далеко не у всех есть компьютеры,планшетники и т.д.Телефоны сейчас есть практически у всех.Да и в соц.сетях не все заемщики"сидят".
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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+100500. Да инфы, при этом абсолютно, пустопорожней, столько, что надо быть безработным или просто полным кретином,чтобы столько времени тратить на обработку впечатлений того, что кто съел и как пукнул. smile:D
Михаил  (mih@)
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Очень странно, если Вы знаете передачу +100500, но при этом считаете соц. сети "дурацким общением" smile:)
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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Общаться можно, да и то раньше это было, до эпопеи с Навальным, в ЖЖ. Сейчас посмотрю Макспарк, похоже это бывший Гайдпарк, пока не поняла. А остальные сети, извините за сленг, это словесный онанизм. И все. Особенно твиттер.
Александр Горшков  (technoserv)
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Вера, мы все живём в одном мире, однако мы все разные? Почему?
Наверно потому, что выбираем для общения из всего многообразия тех, кто нам близок по духу.
Возмём те же социальные сети. Тот же ФБ.
Banki.ru ведут в этой сети свою страничку.
Не всегда получается (да это и невозможно) уследить за всеми важными новостями или интересными обсуждениями.
А на этой страничке публикуются только они.
Если у вас есть регистрация в ФБ - не поленитесь, зайдите и посмотрите эту страничку.
И уверяю, таких целенаправленных страниц очень много.
Они все разные и на разные темы. Каждый может найти то, что ему интересно.
Мне и Марине Топтыгиной нравится страница уникальных путешествий.
А у Марины есть своя страничка, посвящённая путешествиям.
На ней несколько больше информации, чем на banki.ru, формат представления материала разный.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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1.Вы мне вежливо показываете на дверь? 2.Мнение о сетях мое лично. 3. Речь шла об оценке соцсетей как ресурса для общения. То что они все превратились в виртуальные витрины фирм, меня печалит, но я знаю о том,что на данный момент это некая навязанная нам всем мода - присуттвовать в Фейсбуке или Вконтакте. 4. Я давно вступила в группу поддержки сайта "Банки.ру". 5. Простите, я не в теме, а "мы с Мариной" - родственники, или как? smile:D 6.Мне интересна данном сайте банковская тематика. Про путешествия я читаю в других местах. Спасибо. smile;)
NiSanTo  (NiSanTo)
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Facebook создает платежную «надстройку» для мобильных приложений
Предполагается, что пользователи мобильных приложений, подключившие свой аккаунт в Facebook, будут иметь возможность заплатить нажатием одной кнопки. При этом для платежа будут использоваться те реквизиты, что они указали ранее. Вероятнее всего представлен новый сервис будет уже в сентябре этого года.
Так что времена меняются - меняется и функционал smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
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Вера, переименуйте соц сеть в финансовую сеть, и всё изменится.
Представьте, что у вас не одна карта, а выпущена дополнительная на детей и т.д. Кого надо оповещать? Владельца карты, или счёта? Может проще объединить их в единую сеть? А если это организация, которая выдаёт карты своим сотрудникам для заправки машин топливом, или на представительские расходы? Или для закупки малоценки?
Их уже может стать сотни. Чем это не специализированная Финансовая сеть?
А если опасаться посредников и нарушения конфиденциальности, то каждый банк может организовать самостоятельно такую независимую сеть.
А вот, чем больше будет способов уведомления, тем выше вероятность, что клиент банка будет своевременно уведомлён.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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1.Представила. И ужаснулась. Еще одна? И что там делать? Информация меня захлестывает:на работе, дома, в метро, на улицах...Главное, а зачем? smile:o
2. Когда открываешь договор на карту, там прописано, сколько дополнительных карт и на какие делать СМС-оповещение. Стоит оно около 60руб. /месяц/одна карта. Открыл три,включая детей, решаешь,куда будут приходить СМСки . Все равно, одна - основная, и все равно, детей есть смысл контролировать. Главное, максимальная цена вопроса -180руб в месяц для клиента и ноль усилий для банка. smile:o
3.А у нас задача оптимизации проблемы или игра "Кто придумает больше ужастиков для банков"? smile:o
Александр Горшков  (technoserv)
#
"Ужастики" - в кино, а мы живём в реальном мире.
Если Вам не требуется дополнительная карта, то это не значит, что она ни кому не нужна.
Многие вообще обходятся без карты, и как-то живут smile:)
Михаил  (mih@)
#
Если есть только телефон, тогда в графе "способ получения" поставите СМС! Кто пользуется соц. сетями поставит двойной способ оповещения!
Александр Горшков  (technoserv)
#
Вера, а что делать моему соседу в деревне, когда у него телефон блокируется на месяц из-за возникновения задолженности? Как его через SMS уведомить в этом случае? smile:)
Нет и не будет единого универсального решения.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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1.Соседу нужно воспользоваться опцией автопополнение счета мобильного телефона,к которому привязано СМС-оповещение.
2.Выбрать подходящий банковский продукт - сейчас многие банки вводят счета, к которым не привязывают карты, типа счета в Сбербанке со сберкнижкой. Там стопроцентная гарантия сохранности Ваших денег, так как никто,кроме Вас не сможет ничего сделать, т.к. надо лично явиться в банк и предъявить паспорт и сберкнижку. smile:D В "Альфе-банке' такие счета сейчас запустили. Там без сберкнижки, и даже есть карта, но с нее нельзя списывать магазинах и т.д. , только сам снял через банкомат "Альфа-банка" наличные и все. Отличная идея для тех, кто не пользуется картой для платежей в рознице.
3.Насчет обстоятельств:Вы,когда в поезд дальнего следования садитесьс чемоданами, тоже рассчитываете на то, что он будет делать остановки по "им обстоятельствам" или подчинитесь общим правилам пассажирских перевозок?!
Александр Горшков  (technoserv)
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Рад Вашей наивности.
Почитайте отзывы о банках, и Вы увидите, что в банки "являются" и снимают деньги и с этих счетов.
Если мне не изменяет память, то один такой случай был рассмотрен в одной из тем этого блога.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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Глупость хотя бы в том, что каждый должен заниматься своим делом. Соц.сети создавались под общение. А уведомление о банковской операции - это обязанность банка. И потм лишнее звено - соцсети или что-то еще это и лишнее время дохода инфы, и лишняя возмосность ее потери,искажения. Насчет СМСок- у меня они были обязательной функцией и на простеньком Флае и на новеньком смартфоне. Тот факт,что Вы ими не пользуетесь, никак не сказывется на самом принципе оповещения. Если бнк делает это быстро, то Вы их получаете мгновенно. Если Вы - " в горах", то тоже получите потом. Массово же СМС -оповещения очень удобно. надо ько говориь, что банки плохо, то есть медленно или со сбоями их делают. Я это говорю отвествено, так как попробовала СМС-оповещение от нескольких банков. Меня до сих пор поражает тот факт, что СМСки от Сбербанка приходят в течении даже не секунд, а миллисекунд. smile:o Просто скорость обмена данными, которая доступна в современном мире, меня поражает настолько, что начинаешь видеть в этом сплошную мистику. smile:D Специально несколько раз отслеживала: вот даю карту, кассир проводит по кассе, и ТУТ же у меня пищит телефон. Правда, с ТАКОЙ сверхскоростью приходят СМСки только от Сбера. На МЕГА-карте от "КредитЕвропабанка" неплохо приходят. Альфа-банк в последние пару-тройку месяцев подтянулся. Но, по моему опыту, последние два работают в этом вопросе пока нестабильно.
Михаил  (mih@)
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Ну смотрите, телефон у Вас всегда под рукой! Приходят смски за милисекунды! Отлично, вы в курсе всех событий.
Теперь такие ситуации: села батарея, сломался телефон, забыли на работе/в машине/ в гостях. А 161-ФЗ дает Вам на опротестование операции всего 1 сутки!!!!, смска может и пришла, за милисекунды, только Вы ее не увидите, по причинам, указанным выше!
Вот я и предлагаю "компромисс" двойного оповещения: соц. сети, e-mail, звонок оператора и т.д.. Соц. сети я вообще с потолка взял smile:) я ими не пользуюсь. Но я вижу сколько времени окружающие меня люди там проводят, и намного больше чем с мобильным телефоном smile:)
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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Я бывает делаю десяток мелких покупок с карты. Их замучаешься дублировать. Вероятность подобного события как массового 0,00000001%. Логично, на мой взгляд, обсуждать : 1). техническую сторону СМС-оповещения, 2). время на подачу претензии, то есть тот интервал в сутки,предлагаемый сейчас,естественно абсурдный в принципе, и 3).техническое обеспечение безопасности списаний денег в принципе, то есть программное обеспечение, защиту банкоматов, том числе от воздействий на их электронику, защиту карт и т.д. А дубляж и фы ничеготн даст, мне кажется, в принципе. Если банк готов бороться за клиента, он возвращает деньги быстро, как мне Сбер. А если не готов, то хоть тройное дублировние инфы, все погрязнет недрах отделов претензий, как у меня было с "Кредитевробанком", когда деньги потерялись между банкоматом Элекснета и самим банком. Они там месяц ковырялись, при этом сами деньги потом упали на карту, я их потратила, а через неделю мне из отдела претензий позвонили,что типа ,извините,мы наконец-то разобрались и деньги теперь вам завтра вернем... Нормально так, да? По-этому, на возврат неправомерно списанных денег, на мой взгляд, будет влиять желание банков навести порядок у себя. И все.
Александр Горшков  (technoserv)
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Именно для того, чтобы у банков появилось желание "навести порядок у себя", требуется закон, который вызовет у них это желание smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
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Михаил, соц сеть - не панацея. Было бы всё так просто, то и споров бы не было.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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Да,еще соображение насчет доказательств. Сейчас они тоже требуются. Но отсутствие СМСки при уменьшении баланса (выявленный при очередном запросе остатка) сейчас не является доказательством. А это неправильно. Поясню. Я делаю покупку. Приходит СМСка. Ложусь спать. СМСок нет. Покупок нет. Утром иду в банкомат, запрашиваю остаток по счету и вижу,что у меня исчезло 300р. Иду в банк. Объясняю, что операций не было, а деньги тю-тю. Теоретически я рассчитываю, что это подтверждает мою правоту, и что банк может сам быстро поверить отсылал ли он СМС и, соответственно, проверить где сбой: банкомат глюкнулся и списал, или какая-то торговая точка. У меня вообще куча случаев, когда я беру выписку со счета в банкомате и у меня с разницей в пару секунд исчезают деньги. Мелкие. Но исчезают. И эти распечатки никому ничего не доказывают. Что не есть хорошо. Сюда же стоит добавить такую проблему как время рассмотрения банком претензии на неправомерное списание. Если это пара дней, то хорошо. А за месяц я забываю, на какой карте что у меня проходило. Держать в голове кучу мелких платежей очень сложно. По-этому, третья проблема - это как раз ведение двух счетов - по карте и по счету карты и разница во времени получения информации по этим двум мистическим для обычного клиента вещам- по СМС-оповещению платеж прошел, а по счету нет. При этом приходишь в отделение банка и там сами сотрудники не могут ничего проверить, звонят в свой CALL-центр и в ручную на бумажку записывают последние проводки по карте. Мрак.
Александр Горшков  (technoserv)
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Про СМС и доказательства.
Моё мнение, что важно не только одностороннее информирование, а и возможность клиента так же проинформировать банк!
Пока банки не будут обрабатывать обратные СМС сообщения (например, что такой-то платёж мной не проводился), то все оповещения могут быть оспорены, а время на отмену платежа или его отзыв упущено.
Отмечу, что кроме СМС, обратную связь можно поддерживать как через телефонный звонок, или почту, так и через WEB, отдельное приложение или, как раньше было озвучено, через финансовую сеть.
Важно, чтобы все эти обратные сообщения обрабатывались.
А то на круглом столе было озвучено, что юридическую силу имеют только уведомления отправленные "Почтой России". Как такой вариант?
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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1. Про почту: Нормально. Общемировая практика. smile:)
2. Обратное СМС от клиентов? Зачем? Пришел и подал претензию.
3. Старая ошибка:придумывать бесконечные улучшения и усовершенствования. Давайте сделаем просто и добьемся,что бы все работала. И все. То есть, чтобы СМС-оповещение работало мгновенно. И банк вел какой-то учет отосланных СМС, типа их копировния на дополнительный жесткий диск. Клиент заявил претензию, банк проверил,что система СМС не посылала, значит был сбойв банкомате, банке и т.д. То есть претензия клиента уходит на дополнительное внутреннее расследов smile:D ние,кто что и где не доработал.
NiSanTo  (NiSanTo)
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А претензию надо в бумажном виде отправлять? smile:) Уже все переходят на безбумажные технологии и информационные сервисы, а мы все ножками в банк идем притензии писать. А я в командировку на 3 месяца уехал, а банк находится за 200 км от меня и я ехать должен? И почему такое неравноправие? Банк может меня уведомить по СМС, что деньги списали, а я его не могу уведомить, что списали не правомерно и что их надо вернуть!
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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1. Естественно. А Вас европах ограбят, Вы в полицейском участке заявление как будете подавать - как Вам удобно или как у них принято?
2. Ваши электронные технологии -полное фуфло. Что еще раз доказало американское АНБ. Если бы Сноуден их не "слил", все-все во всем мире бы пребывали бы в счастливом неведении, что их личную и бизнес-переписку давно читают. Кстати, о том,что американцы создали сверхдешифратор с использованием инопланетных технологий, еще в 1998 г. Дн Браун в "Цифровой крепости".
NiSanTo  (NiSanTo)
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Золотые слова! "Как у них принято", вот мы и хотим принять так, как нам будет удобно, а не банкам!
А по поводу АНБ и т.д. вам есть что скрывать? Пусть читают.
Скажу по секрету они не только соц сети читают, и почту и СМС и телефонные разговоры прослушивают.
И об этом было известно давно, именно из-за этого делалась закрытая связь.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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1).Кому это "нам"? Мне удобно. Более того, это разумно. Я прихожу и ЛИЧНО с паспортом пишу заявление. А не некто что-то присылает банк. Сейчас проблема в том,ч то претензии на неправомерное списание денег долго рассматриваются - месяц. Для мелких сумм и нескольких карт мне, как клиенту, это неудобно. Потому как напрягает помнить, где что и как вернули/не вернули. И все. По-этому, вопрос в сроках рассмотрения. И в суммах. Мелкие суммы разумно, на мой взгляд, возвращать в течении трех дней. Естественно, банк может и ДОЛЖЕН проверить законность моих претензий. По-этому, для мелких сумм отсутствие СМС-оповещения клиента, как по его сведениям, так и по проверке внутренней документации типа распечатки телефонных отсылок СМСок, должно стать основанием для возврата в течении 3 дней. Если у службы безопасности в последствии возникнут вопросы к какому-то определенному клиенту типа он много возвращает мелких сумм, то тогда нормальным была процедура расследования что там не так.
2).У Вас явный перекос в сознании : личная жизнь, личная информация, гарантии их неприкосновености и тайны - это основа демократического общества. А "нам так хочется" - это детский сад, не одно развитое государство непротивопоставляет интересы маленькой группки(Вас с компанией,которым ТАК хочется) с интересамижостальных и главное, разумностью.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
#
1).Кому это "нам"? Мне удобно. Более того, это разумно. Я прихожу и ЛИЧНО с паспортом пишу заявление. А не некто что-то присылает банк. Сейчас проблема в том,ч то претензии на неправомерное списание денег долго рассматриваются - месяц. Для мелких сумм и нескольких карт мне, как клиенту, это неудобно. Потому как напрягает помнить, где что и как вернули/не вернули. И все. По-этому, вопрос в сроках рассмотрения. И в суммах. Мелкие суммы разумно, на мой взгляд, возвращать в течении трех дней. Естественно, банк может и ДОЛЖЕН проверить законность моих претензий. По-этому, для мелких сумм отсутствие СМС-оповещения клиента, как по его сведениям, так и по проверке внутренней документации типа распечатки телефонных отсылок СМСок, должно стать основанием для возврата в течении 3 дней. Если у службы безопасности в последствии возникнут вопросы к какому-то определенному клиенту типа он много возвращает мелких сумм, то тогда нормальным была процедура расследования что там не так.
2).У Вас явный перекос в сознании : личная жизнь, личная информация, гарантии их неприкосновености и тайны - это основа демократического общества. А "нам так хочется" - это детский сад, не одно развитое государство непротивопоставляет интересы маленькой группки(Вас с компанией,которым ТАК хочется) с интересамижостальных и главное, разумностью.
NiSanTo  (NiSanTo)
#
smile:)
Странник  (WIT&A)
#
Без закона, который обяжет банки возвращать незаконно списанные средства, а потом разбираться в те сроки, в какие будет удобно банку, ни чего не изменится.
Вот один из ярких тому примеров: Как меня «Кукуруза» подвела…
Что ту уже говорить про другие, более спорные случаи.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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Про банки согласна полностью. Нужен закон, сроки, обязательность возвратов и легкая и быстрая процедура для клиента. Про "Кукурузу" - нет, не согласна. Это не банковский продукт. Головой надо думать. И среди банков в Нете смотреть отзывы. Я вот ни за какие коврижки не возьму кредит в "Русском стандарте". Не советую связываться с Райффайзенбанко в принципе по любым продуктам, особенно по страховым продуктам, Ну а про Тинькофф мне в одном весьма средненьком банке сделали такую кислую мину на мою реплику про то,что серьезный банк по почте свои карты не навязывает кому непопадя, со словами "А кто Вам сказал, что Тинькофф - это банк? Просто финансовая структура", что я почувствовала себя полной лохушкой, которую чуть не развели очередные бандиты. Почему РБК и здесь сайте "банки.ру" Тинкова подают как банкира для меня пока загадка.
Странник  (WIT&A)
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А причем тут банковский продукт или нет? Кредит выдавал банк? Он что, не отвечает за сотрудников, которым доверяет проверять полноту и корректность предоставляемых документов? Я понимаю, что вы защищаете банковские структуры, но почему опять клиент виноват?
Что касается ТКС, то тем, кто "сделали такую кислую мину" надо было задать вопрос: банковская лицензия у них есть, или они работают не легально? Чем рассылка СМС с информацией об одобренном кредите от сбербанка или любого другого банка лучше рассылки по почте?
Кстати Тинькофф договорился с претензией к нему на несколько миллионов рублей от воронежского клиента.
Так вот закон нужен для того, чтобы не клиент банка был заинтересован с разрешении финансовых споров, а банк. Вот тогда банки начнут оперативно предоставлять ответы и принимать решения.
Или вы не согласны?
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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1.У Вас рассуждения из серии"Огороде бузина,а в Киеве дядько" smile:D
2.А насчет Тинькофф не поняла, Вы его"обслуживаете" что ли? Пивовар из него так себе, а из банкир вАще отстой, ИМХО.
3.Кстати, Сбер СМСки с предложением кредитов не присылает, не врите. Я узнавала, у них фиг кредит получишь, столько препонов. По крайней мере, дутого пузыря в потребкредитовании из-за Сбера не будет точно, молодцы, ИМХО. smile:thumbsup:
Странник  (WIT&A)
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Вера, вы читали СМС на моем телефоне, или вам оператор связи их показал? smile:)
Если вы работаете в сбере, то не надо так его превозносить smile:) Ни что не вечно под луной. Посмотрите реально на вещи smile:)
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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Мои мысли-мои скакуны... smile:vnature: Мне трудно понять ход Ваших мыслей.
1.Я не работаю в Сбере.
2.Я не работаю в банках.
3. Я - клиент нескольких банков, в том числе сбера.
4. Все, что здесь комментирую, исключительно мое мнение.
5. Все мои комменты основаны на личном опыте и я готова отвечать за свои слова в суде. А Вы? smile:tired:
Странник  (WIT&A)
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А суд - это последняя инстанция?
С секундантами или адвокатами?
Может просто встретиться и без суда договориться? smile:)
Странник  (WIT&A)
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Вот она женская меркантильность smile:)
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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Просто я не продаюсь. И сексизм не приветствую. Даже на таких серьезных сайтах. smile;)
Странник  (WIT&A)
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Вера, специально для вас. Сегодня был звонок из сбера (как минимум так представились) с телефонного номера +7 (495) 755-51-38.
Девушка вежливо спросила есть ли у меня возможность говорить, и после моего уточнения, в чём заключается вопрос, она начала тараторить smile:) Мне с трудом удалось вставить, что потребительские кредиты мне не интересны smile:) В ответ опять поток красноречия, как же так, предложение специально подготовлено для вас... С трудом повторил, что брал авто кредит (правда не уточнил, что не в сбере), а вот потребительский мне не интересен.
И что? Девочка сказала извините, спасибо или до свидания? Нет, она просто повесила трубку.
Не буду говорить, что сбер - единственный банк, который присылает СМС или звонит. Но только сотрудники этого банка бросают трубку, как только теряют интерес к клиенту. smile:D
Как говорится - "Не сотвори себе кумира" smile:)
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
#
1. Мне не звонили и СМСок не присылали. Об этом и написала в комменте. smile;)
2.Телеоператор "АКАДО", было дело, регулярно доставал с предложением подключить цифровое ТВ. Вполне понимаю ваше возмущение. smile:D smile:D smile:D
3.У меня несколько карт. Сбербанк - лучший.
4. Насчет иллюзий: я через раз в разных отделениях Сбера катаю жалобы на работу. Но это претензии к конкретным сотрп никам
Странник  (WIT&A)
#
Вера, вы правы!
Все обсуждаемые на форумах проблемы характерны не только для сбера, а для всех банков. И это подтверждается в очередном обзоре на Banki.ru Клиенты о банках. Август-2013
dudun  (dudun)
#
Сегодня и у меня тоже самое…
Правда трубку бросил я… smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Михаил, это не выход.
Домушники тоже не дремлю.
А вот ресурс, специальную соц сеть или приложение - для уведомления вполне возможно рассмотреть.
Как одно из решений - переложить эту проблему с плеч банков - организовать единого информатора.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
#
Интересно, как это технически возможно. smile:D И это, по Вашему, будет быстрее? smile;) Хм. А главное, кто-то(не банк) будет видеть все Ваши операции, то есть деньги, то есть конфиденциальность на откуп некой структуре? smile:o Не, не айс.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Не понял вопроса про техническую возможность.
Что касается быстрее - это важно, но если сроки измеряются днями, то это не самый важный критерий.
Важнее две вещи:
1. Гарантированная доставка уведомления.
2. Доказательство получения уведомления.
Про доставку сообщения я уже говорил. Приведу другой пример. Вы уехали в отпуск и стали пользоваться сим картой местного оператора связи. SMS приходят на старую. А точнее не приходят, так как она выключена. Или мы катаемся по таким местам, где нет связи. Неделями нет связи - только спутниковый телефон. Проверьте - вы не получите в этом случае ни одного сообщения.
По второму пункту. Предположим, не вы, а мошенник стирает SMS сообщение и заявляет с банк, что ни чего не получал. Что делать?
Или SMS мошенник списывает деньги, банк присылает уведомление о списание, а потом мошенник от имени банка присылает уведомление, что деньги возвращены, зачислены на счёт и ваш остаток не изменился. Кто что должен доказывать в этом случае?
Ещё раз подчёркиваю, что вопрос сложный. Так, за чашкой чая его не решить. Но обсуждать его надо.
Теперь соображения по посреднику и передачи ему финансовой информации. Почему-то ни кого не смущает, что все кредитные бюро знают о финансовых операциях по кредитным договорам. Скажите - дело добровольное? Так и услуги посредника тоже могут быть добровольными. Каждый должен решать сам, как ему получать уведомления.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
#
По-моему, ничего сложного. При одном непременном условии: исходить из аксиомы"Все люди -нормальны. А все нормальные люди честны". И все. smile;) А Вы исходите из аксиомы "Все- жулики". По-этому, пытаетесь понять психологию мошенника, который МОЖЕТ быть захочет Вас обокрасть. Это глупо. У них богатая фантазия. Это раз. Их мало в проценте к числу клиентов,которые Вы потеряете,т.к. неизбежно конкуренты сообразят раньше,что проще уплатить трем жуликам, но удержать, и. даже переманить клиентов банка,который слишком усложняет систему возврата . Напомню,речь априори идет об ошибках банка!!! Деньги изначально НЕПРАВОМЕРНО были удержаны. smile:|
Странник  (WIT&A)
#
ЦБ конечно молодцы, что проводят такую работу, но умыли их классно smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
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ЦБ не хватает гласности.
Вот организовали они такую встречу, а кого из банков они на неё пригласили?
Считаю, что специалистам банка надо знать, какие слабые стороны имеет их система.
Возможно, рейтинг ДБО систем изменился бы.
NiSanTo  (NiSanTo)
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ЦБ придумывает много странностей.
Не все из них жизненны. Одно из их предложений заключается в том, что бы у держателей банковских карт при совершении операций через Интернет снимать отпечатки пальцев. Эта позволит усилить защиту виртуальных платежей с помощью многоуровневой системы проверки "подлинности" клиентов банкам, которую рекомендует ЦБ РФ.
Alex  (BankCoda)
#
Почему не все? smile:) Все зависит от желания. Вот похожий пример из другой страны:
Глава Центрального банка Нигерии Сануси Ламидо объявил, что к 2015 году все операции, совершаемые с помощью платежных карт в банкоматах и кассовых терминалах, должны будут сопровождаться биометрической идентификацией пользователей. Ни чего не известно про другие способы оплаты, но технически это легко решается.
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
Уважаемый Alex, по моему мнению Вы путаете причину и следствие. Нигерия 30% неграмотного населения, отсутствует внутренний ID (паспорт smile:) ) и операции будут проводиться с биометрией, не для того, что бы обезопасить последние, просто на базе MasterCard в Республике вводят аля африканский УЭК smile:), платежная карта и ID жителя smile:) Индийский проект VISA тоже на биометрии и тоже потому, что у 80% населения просто нет ID и нечем идентифицировать себя при выдачи платежной карты + 30% населения грамотны, а 70% нет smile:) Вот так все не просто.
Технически это в нашей стране решается очень не просто, по факту задача без решения, если сомневаетесь печальная история УЭК Вас, надеюсь, убедит smile:)
Alex  (BankCoda)
#
Соглашусь с тем, что насильно ни какое решение реализовано не будет.
Согласитесь, что за биометрией будущее smile:)
Не важно, какова причина её реализации: отсутствие грамотности, сложность подделки или легкость и простота хранения.
Вы пытались подключиться к госуслугам? Я подключился, когда код доступа высылали по "Почте России". Очень долго и неудобно.
А эту процедуру надо проводить для любого подключения. Ключ для гос услуг, пин код для карты, код доступа для кодового замка или телефона и много еще каких кодов и паролей. Очень неудобно. А еще их надо менять через определенное время. Если была бы биометрия, то достаточно один раз зарегистрировать и пользоваться.
Я хотел обратить внимание, что даже в странах с низким уровнем экономического развития можно реализовать такие проекты, а в технологически развитых странах тем более.
Сложнее собрать образцы биометрических характеристик. Те же паспорта с биометрией - смех один, пародия на биометрию. Или у вас другое мнение?
В любом случае, используется биометрия, или не используется, информационная безопасность зависит или уровень защиты финансовых операций зависит не только от этого. Не менее уважаемое агентство АПН указывает на это Какое отношение съём отпечатков пальцев имеет к безопасности интернет-платежей, Российская газета не объясняет, да и вряд ли могла бы.
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
Я хотел обратить внимание, что даже в странах с низким уровнем экономического развития можно реализовать такие проекты, а в технологически развитых странах тем более.
Воплотить можно все, с этим сложно и не нужно спорит. Парадокс в том, что в "отсталых" странах решения работают, а у нас нет. В Вашем примере Нигерия подпишет контракт с MasterCard и через год/два компания реализует технологию у нас иное, мы ищем "национальное" решение, в поисках проходит время и ничего не создается, попутно мы как можем "опускаем" технологические решения "вероятного" противника, играемся во взрослые игры, а на выходе пшик или УЭК, что в принципе одно и тоже.... Обидно.
Alex  (BankCoda)
#
Да, у нас особенный путь, и идти по нему начинают до того, как будет подготовлена карта и маршрут smile:)
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
Александр, поздновато я в тему пришел, у Вас такие страсти, что боже ж мой smile:)
До принятия 161 ФЗ, среди банковских (околобанковских) спецов устоялось мнение о бесполезности, даже вредности принимаемого закона, почему?
Дело в том, что НПА и тогда и сейчас хватало для того, что бы отбить несанкционированные списания, хотели сделать лучше? только кому? Был альтернативный путь, "обязать" банки страховать риски, нормальный цивилизованный путь... выплати из страховой суммы спорные клиенту, а уж затем страховая аки заинтересованная сторона ищет как покрыть свои расходы:
- доказать нечистоплотность клиента, взыскать с него все что можно и отправить на нары;
- либо указать банку в рамках договора на необходимые действия по повышению защиты системы (это покруче PCI DSS бы было smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
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Страховка банкоматов и инкассаторов - давно применяется в финансовом секторе.
Почему бы не страховать и финансовые операции?
Страховые компании с радостью разовьют эту мысль smile:)
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
Александр Горшков

Александр, риски я предлагаю страховать, финансовые риски при проведении операций, например с картами smile:D
Александр Горшков  (technoserv)
#
Как мне известно, финансовые риски страхуются и сейчас. Поправьте, если я ошибаюсь smile:)
В этом случае банк, как я понимаю, получает страховку, если его потери окажутся больше, чем застрахованные риски.
Что-то типа франшизы.
А если страховать все операции, например, отчислять страховой компании 0, 00001% от её суммы, то можно таким образом застраховать все платежи и получать 100% компенсацию за мошеннические операции.
Может, именно для этого Олег Тиньков покупает страховую компанию?
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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Насчет страхования: в Альфа-банке я сама дополнительно застраховала свой карточный счет от действий мошенников типа фишинга и плюс от еще чего-то. Сейчас думаю,что зря выбросила деньги. Потому как фишинг пока не встречала, а других проблем, кроме регулярного зависания банкоматов в данном банке у меня нет. Но зависанием страдают банкоматы практически всех банков. Я Вам уже об этом говорила выше- эта проблема скоро станет очень остро. Электроника современных банкоматов слишком чувствительна слишком не защищена от перепадов электро-магнитных полей сверхвысоких частот. Пора бы Вам, как представителю технической ветки банковской системы об этом подумать,ИМХО.
Александр Горшков  (technoserv)
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Вера, Вы видели, как подключаются банкоматы?
Они все подключаются через источники бесперебойного питания.
Скачки напряжения не должны сказываться на их работе.
Как минимум зависание происходит не из-за этого.
Или более правильно сказать, чаще происходит не из-за грязного питания.
Sterh_fb  (Sterh_fb)
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Уважаемая Вера Селуянова нормами Российского права предусмотрено (ЗоЗПП), что никакая услуга/либо продукт не может нести в себе риски для потребителя, другими словами когда риски страхует банк, это понятно, он ведет предпринимательскую деятельность и несет в рамках ее "ведения" риски их он страхует, предлагая Вам застраховать Ваши риски, продавая страховой полис "от мошейников" банк Вас обманывает.
По поводу полей СВЧ, проникающая способность СВЧ излучения крайне мала, примером тому служит обычная СВЧ печь, стекло толщиной 2-3 млм и металл .05 млм полностью защищает Вас от его вредного воздействия... Неработоспособность банкоматов ряда банков (Альфа не исключение) следствие экономии на профилактике
Александр Горшков  (technoserv)
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Не знаю, какую страховку предлагал банк, но мне в Альфе предложили страховку от КРАЖИ и УТЕРИ карты.
Согласитесь, что это не риск банка.
Что касается скиминга, то он возможен так же не в банкоматах Альфа-банка. И логично в этом случае предложить и такую страховку.
У меня товарищ с картой ВТБ попал в Англии на банкомат со скиминговым устройством.
В ВТБ последующие скиминговые операции отклонили, но карту заблокировали.
Для выявления не санкционированных операций существует специальное программное обеспечения.
Оно установлено во многих банках, вопрос в том, насколько это программное обеспечение эффективно.
Мы предлагаем реализацию пилотного проекта, во время выполнения которого можно будет оценить качество предлагаемых нами решений.
И пара слов по экономии на обслуживании банкоматов. Скорее всего сделанные наблюдения и выводы правильны.
После того, как нашей компании передали на обслуживание и поддержку все банкоматы одного филиала крупного банка, финансовая доступность повысилась на 5%.
Это очень хороший показатель.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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Хм,интересный коммент. Спасибо. smile;)
1. Насчет страховок. Учту.
2. На счет банкоматов. А если их начинку защитить таким стеклом? Я столкнулась с такой ситуацией: банкомат работает. Начинаю вводить данные, подходит чувак,встает сзади, банкомат перестает реагировать на нажатие кнопок на экране, или делает что-то другое,чем то,что я ему приказала. Чувак отходит, я получаю деньги, выписки и т.д. И это уже не один банкомат и длиться несколько месяцев smile:o . Такое впечатление, что магнитные бури, от которых у меня болит голова,заставляют глючить банкоматы.
Александр Горшков  (technoserv)
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Про электромагнитное излучение мне говорили, но никто с ним не сталкивался.
Его используют для активного противодействия считыванию информации с карт.
Может это явление как-то связано со скименгом?
Sterh_fb  (Sterh_fb)
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Александр, последствия КРАЖИ/УТЕРИ карты для Вас как держателя это риски утраты чужого имущества (карт, она банку принадлежит) стоимость карты самой навороченной 2-3 бакса, банк же пытается (незаконно) повесить на Вас последствия несанкционированного использования утраченной карты, это риски банка, что Вы страхуете?
Да, системы антифрода есть, эффективность применения подобных систем при компетентном использовании порядка 30%, это не мои умозаключения, в 2002 я учился в Данди и данные от туда.
Системы безопасности, это целый комплекс мер, Вы это лучше меня знаете, проблемма в том, что на современном этапе банки как носители технологии не мотивированны к комплексному подходу в защите средств клиента, это дорого - спецы (не продавцы, а технари и технологи), оборудование, программные комплексы и опять спецы, спецы, даже корректно сформулировать задачу Вашей компании нужны специалисты, они стоят больше чем студенты продажники, а "утраченные" клиентские средства проще с самого клиента и взыскать, навернув еще для "порядка" штрафы и пени smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
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Что страхуют - сказать не могу - не выяснял.
Возможно, оперативный перевыпуск карты или что-то ещё.
Мне предлагали перед отпуском, но я отказался.
А что касается комплексной защиты - то тут есть подвижки.
Ведём похожий на описание комплексный проект в одном банке.
То, что ведём - уже хороший знак.
А второй хороший признак - это то, что назначено ответственное подразделение за сокращение убытков от мошеннических операций.
Так вот они внедрение проводят не для галочки, не для выполнения ФЗ, а потому, что понимают необходимость.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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Ого. Интересный ракурс проблемы smile;) Спасибо. Похоже Вы правы. Тут только не продажники, а девочки с длинными ножками. Не буду называть банк, но меня бесит, что они набирают молодых, и соответственно, неопытных сотрудников (видела требования банка на его сайте к соискателям: не выше 25 лет), и в клиентском зале сидят фифы, которые трясут своими распущенными по плечам локонами, и ни черта не могут "разрулить" в любой нестандартной ситуации. В том числе про неправомерно списанные деньги с моей карты. smile:achtung:
Александр Горшков  (technoserv)
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Во многих банках есть инструкции, как поступать в той или иной ситуации, как выполнять ту или иную операцию.
Для этого не требуется больших знаний, а следовательно и высокой зарплаты.
В случае возникновения нештатной ситуации - есть более квалифицированный персонал, но таких специалистов требуется единицы.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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1.Речь не о перебоях в питании или скачков напряжения в сети. smile:D
2. Речь идет о том, что электронная начинка современного банкомата чувствительна к электро-магнитным полям сверхвысоких частот. smile;)
3.Чем кондовее и проше/старше баконмат, тем он у меня лучше работает. smile:o
В отделении "Альфа-банка" на метро Щукинская поставили новейшие банкоматы, так это просто капец, какие они чувствительные к таким электро-магнитным волнам. Я теперь туда не хожу, так как приходится все равно деньги через оператора в зале снимать, а там очередь. smile:D
Александр Горшков  (technoserv)
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Современные банкоматы закупают многие банки.
Почему-то только у Альфы возникают проблемы с электро-магнитными излучениями.
В банке ТРАСТ заменены все банкоматы для работы с чиповыми картами.
У них проблем с электромагнитным излучением нет.
У Альфа-банка на Новослободской и Маши Порываевой - так же проблем нет.
Может надо организовать опрос, или раздел на banki.ru?
Есть отдельный раздел, посвящённый интернет банку, можно сделать аналогичный по банкоматам.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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1.У меня бывают проблемы с банкоматами разных банков. smile:D
И разных производителей. Единственное общее в ситуации - это то, что старые модели меньше зависят от такого вида электро-магнитных колебаний. По-этому, я и предполагаю, что совершенствование электронной начинки в сторону уменьшения микросхем и т.д., делает такие устройства более беззащитными перед тем типом электро-магнитных колебаний, которые раньше были просто для этих деталей не чувствительными. Если у нас уже есть некое оружие на ультразвуке, а тот же солнечный свет, как и звук имеет волной характер, то почему бы не предположить, что современные микросхемы начинают реагировать не на диапазон э/м колебаний, привычный нам со школьной скамьи, а на волны более короткого диапазона,чем ультразвук. smile;) smile;)
2. К банкоматам "Альфа-банка" в принципе у меня претензий нет. Сбоят не чаще других. Просто они идут первыми в инновация, а это бьет по клиентам, так как вопрос защищенности от СВЧ и выше волн пока никого не озадачил. smile:o
Александр Горшков  (technoserv)
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Вера, откуда у вас такая уверенность, что проблема вызвана СВЧ?
Вам это специалисты сказали, или это только догадки?
По-моему, вы заблуждаетесь и пытаетесь убедить в этом других. Причину надо искать в другом.
PS. Уровень излучения, который может на таком большом расстоянии повлиять на работу электроники (как я понимаю несколько метров), опасен для жизни. Если это действительно так, то избегайте те места, в которых наблюдается такое явление.
Вера Селуянова  (veraseluyanova)
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1. Это опыт. smile:D
2. Могу описать, как это происходит. smile;)
3. Дарю общую идею. Вы, вроде, представляете техническую ветку банковских услуг?
4. Зависание компьютеров - это, вроде, общеизвестная вещь? Банкомат поменьше, но тоже работает на электронике и имеет некое программное обеспечение, не так ли? Вы отрицаете зависания банкоматов в принципе? Или исключительно потому, что пока этой проблемой(защитой от электро-магнитных колебаний сверхвысоких частот) американцы не занимаются?
5. А почему Вы все время толдычите про некие метры, или некие мощные э/м излучения? По-моему, я понятно написала про миниатюризацию микросхем и про то,что они становятся более чувствительны к более "тонким" полям? Почитайте сами последние данные по этому вопросу, это - общеизвестный факт, ИМХО.
Александр Горшков  (technoserv)
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Вера, в банкоматах используются точно такие же комплектующие, как и во многих вычислительных устройствах (компьютеры и ноутбуки), плюс ещё некоторые специфические компоненты (карт ридеры, чековые принтеры, детекторы денежных средств и т.д.).
Более того, в банкоматах используется тоже самое базовое ПО, что и в компьютерах.
Раньше OS/2 и Windows, сейчас, как мне известно - Windows.
OS/2 не поддерживается, не развивается и не поставляется.
Из-за ошибок в базовом программном обеспечении, прикладном или специализированном - может происходить зависание.
С этим глупо спорить smile:)
Но говорить, что причиной зависания стало СВЧ излучение - будет не правдой.
Наличие излучения, которое может вызвать сбой в работе электронного оборудования опасно для человека.
А излучения малой мощности не могут вызвать зависание.
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