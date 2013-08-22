Мифы и реальности финансового сектора

ОАО АКБ «Связь-Банк» и Международный банковский клуб «Аналитика без границ» провели заключительный круглый стол «Реализация банками требований ст.9 ФЗ-161 «О национальной платежной системе». Круглый стол открыл Аитов Тимур Науфальевич (Вице-президент НП «НПС») словами, что это самая волнующая сегодня тема. Действительно, выступления спикеров были весьма эмоциональны. Основной вывод, который я смог сделать, прослушав всех выступающих, что к вступлению в силу ФЗ-161 ни кто не готов. Но это не самое худшее. Хуже всего то, что нет однозначного толкования и понимания многих статей этого закона. Исходя из этого, есть опасение, что в действительности этот закон никого не защищает – ни банки, ни их клиентов. Но об этом позже, а сейчас пара тезисных слов о выступлениях.
Емелин Андрей Викторович (Президент НП «НПС») развеивал мифы о 161 ФЗ.
За рубежом есть франшиза на возврат незаконно списанных денежных средств в 50 уе – долларов или евро. Это позволяет избежать множества мелких разбирательств. Аналогичную меру надо ввести и у нас. Сейчас такого ограничения у нас нет.
В случае мошенничества со стороны клиента необходима не просто компенсация потерь, а привлечение его к ответственности за финансовые махинации.
Интересная оценка дана обязательным уведомлениям. Андрей Викторович как юрист констатировал, что у нас в стране существует только одно юридически значимое уведомление – заказное письмо по почте. Никакие e-mail, SMS или интернет-уведомления не являются юридическим доказательством в суде. Эти уведомления могут использоваться для принятия оперативных мер, но не для доказательства.
Реализация с 2014 года ФЗ-161 сильно реформирует отношения между банком и его клиентами. Это приведёт к изменению их положения в различных рейтингах.
Текущая реализация ФЗ-161 позволяет при юридически грамотной организации процесса возврата получить не только «необоснованно» списанные денежные средства, но и добиться банкротства банка.
В подтверждение этого предположения Пятиизбянцев Николай Петрович (начальник сектора платёжных систем департамента защиты информации Газпромбанка) привёл пример, как в Екатеринбурге была создана организация "Возврат комиссий". Работают в ней студенты-юристы, которые помогают гражданам вернуть незаконно начисленные комиссии. Суммарный размер таких «потерь» банков составляет около 5-12 миллиардов рублей.
Противоположную точку зрения высказал Кузнецов Вадим Александрович (департамент регулирования расчётов, Банк России). По его мнению, мифом является предположение, что клиенты банков в массовом порядке начнут требовать от банков возврата денежных средств.
Представители бизнес-подразделений - Алексей Геннадиевич Бахаев (директор департамента розничных банковских продуктов ОАО АКБ «Связь-Банк») и Олег Михайлович Иванов (Старший вице-президент Альфа-Банка) - отметили множество противоречий и неточностей в статьях ФЗ-161, которые ставят бизнес банка под угрозу.
Другая позиция была у Николая Петровича Пятиизбянцева. Он считает, что всё находится в руках юристов банка. Эту позицию разделяет Емелин Андрей Викторович. По их мнению, договор с клиентом можно составить таким образом, что клиент сам откажется от оповещения, и в этом случае банк ни чего ему не должен будет возмещать.
Познакомиться с этими и другими материалами, представленными на круглом столе, можно на сайте http://mbka.ru/.
Единственное, в чём совпало мнение всех участников, так это то, что злоупотреблять ФЗ-161 будут как банки, стремясь избежать возврата денежных средств, так и клиенты – проводя в течение суток после фродовой операции другие и потом требуя их возврата так же, как и фродовых. При том, что сейчас клиент сразу должен заявить в банк о блокировке карты, а не через сутки. Также банками могут быть созданы условия, препятствующие подачи заявлений клиентами.
Без ответа остался вопрос Александра Виноградова (ЗАО КБ "Златкомбанк"): как потом банк сможет вернуть незаконно списанные деньги? Без заявления КУСП (книга учёта совершённых преступлений) не будет заведено уголовное дело, и у банка-получателя не будет оснований на принудительный возврат денежных средств. Возврат по суду тоже не выход, так как суд сейчас может длиться от полугода до нескольких лет. Представитель Управления «К» МВД РФ (Михалёв Евгений Александрович) не смог сообщить, какие меры предпринимаются в МВД, следственных подразделениях и судах для обеспечения бесперебойной работы в случае значительного увеличения с 1.1.2014 числа обращений граждан по возврату незаконно списанных денежных средств.
Интересное предложение поступило от участника круглого стола из зала. Было предложено проводить платежи с корсчёта банка через день-два в пятым рейсом. Это позволит не нарушать требования ЦБ и решить вопрос бухгалтерского учёта при заявлении от клиента в течение суток о возврате незаконно списанных средств. Только не ясно, что делать в таком случае с такими срочными платежами, как, например, оплата сотового телефона.
Взломы банковских систем и мошеннические операции совершаются и сейчас. Представитель ЦБ рассказал, какие работы ведутся для противодействия этому явлению. Так недавно была проведена встреча с разработчиками систем ДБО. На ней поднимались вопросы обеспечения противодействия мошенническим операциям уже на этапе разработки информационных систем. Для оценки надёжности противодействия взлому со стороны мошенников учитывалась даже среда разработки систем ДБО. Было отмечено, что из 5 лидеров систем ДБО только одна система позволяет вести белые списки (например, вносить в них мосэнергосбыт или МГТС).
В заключение круглого стола выяснилось, что к вступлению в силу ФЗ-161 не готов и Центральный Банк. На вопрос о реализации уведомлений со стороны ЦБ о переводе по 401 счетам на счета казначейства был дан ответ, что Банк рассылку уведомлений не реализовал. До 1 января осталось меньше полугода. Однозначно, что все не успеют к этому сроку подготовиться. А значит, будут судебные процессы и отзыв лицензий у ряда банков.
Комментарии 99
Однако мне известен случай, когда за юридическую ошибку был уволен главный юрист банка.
А после этого будут дополнения и разъяснения. Вот в такой неопределённости нам всем приходится жить.
Попасть в девятку
А тема действительно очень важная, не надо ее забрасывать.
Наверно мы все живём в одном мире и нас волнуют одни и те же вопросы
Не так уж страшен закон
Интересно, сколько ещё будет поправок?
Волков бояться - в лес не ходить
Все время что-то организую. Не знаю, какой еще банк принимает такое участие в организации финансовой жизни. Может только гос банки ведут закулисные войны.
Надеюсь, что после очередных консультаций и обсуждений, текст поменяется в сторону клиента.
Не соглашусь только в одном. Не должен банк покрывать убытки от мошенников за счёт своей прибыли. При таком подходе у нас ни когда не будет нормальных процентных ставок.
Мне известно несколько банков, которые внедряют у себя (или уже внедрили) программное обеспечение для противодействия мошенническим операциям. Они не стали ждать когда и в каком виде будет принят закон.
Другой вопрос, что при отсутствии такого закона невозможно в рамках правового поля организовать нормальное взаимодействие кредитных организаций между собой в случае мошеннических действий, затрагивающих несколько финансовых учреждений.
2. Речь не идет о покрытии убытков от мошенничества с возвратом. А о том, что любой бизнес - это риск. И банки УЖЕ заложили деньги на риски, в том числе, что кто-то (0,000001% от всех его клиентов) так или иначе смухлюет.
3.Вы правильно расставляете акценты: нужно думать о том, как уменьшить такие сбои и соответственно, повысить безопасность операций. А вот узкое место, о котором, похоже, никто пока не задумался - это защита электронной составляющей банкомата от воздействия электромагнитных полей сверхвысоких частот.
Чем больше будет выявлено узких мест, тем лучше сможем обеспечить защиту. Защиту нас, клиентов банков.
«Ансер Про» поставит около 8 тыс. устройств антискимминговой защиты для «Сбербанка России» (http://safe.cnews.ru/news/2013/09/24/anser_pro_postavit_okolo_8_tys_ustroystv_
Уверен, что это решение использует не только Сбербанк.
Пока ситуация в точности наоборот.
Только 45% жертв банковского online-мошенничества получают деньги обратно
У меня нет основания не доверять Лаборатория Касперского или компании «Финанс Медиа». И это оценка положения в мире, а не в нашей стране. Думаю, что у нас возвращают еще меньше.
После проведение несанкционированной операции дать клиенту возможность написать заявление не в течение 1 суток, а в течение 30 дней. Ведь кто-то в командировке, кто-то заболел и т.д.
А вот, например, МинФин посидел, "репу" свою почесал и выдал следующее: ст.9, 161-ФЗ
Небольшая цитата:
"По новым правилам, клиент сможет рассчитывать на быстрый возврат денег, только если они были списаны со счета после того, как клиент уведомил банк об утере карты или о том, что не проводил последнюю операцию. При этом незаконность последней операции клиенту еще придется доказать."
Собственно всё, если поправки примут, вернемся в каменный век, в котором, собственно, и находимся)
За месяц все деньги растворятся и их уже будет не вернуть.
Более того, если следовать букве закона, то все проведённые за этот месяц операции не будут считаться мошенническими.
Считаю, что надо больше внимания уделить вопросу своевременного и качественного информирования клиента.
То как сейчас информируют банки - это курам на смех. Далёкому от финансового мира человеку так просто не разобраться.
Сначала приходит информация о списание по карте. Потом о списание со счёта, и уже за другую дату. Как удержать в голове, что это не двойное списание? А как выявить мошенническую операцию с таким тройным списанием?
Не приходила информация о списание денег со счёта. Ошибочного списания, но остаток на счёте уменьшился. Было написано заявление, подтверждённое магазином, что у них был сбой. В результате информирование о возврате денежных средств на мой счёт мне не поступило, а в банке не могли найти информацию о списание!
Вот где надо наводить порядок!
А теперь представим, что это кредитная карта. И мне начислили % за не санкционировано списанные денежные средства. Как их должны возвращать? Когда? В рамки текущего договора это не подпадает. Это не ошибка банка. А в случае не своевременного информирования я не смогу вовремя ликвидировать задолженность.
Уехал человек в отпуск, по карте прошла мошенническая операция, что потребитель успеет сделать за сутки? Находится он в горах, например, где связи-то толком нет. Спустится он с гор, дней через 10, ему приходит уведомление по SMS от банка, мол было такое-то списание. Он блокирует карту и сразу в банк, а там ему: "Простите, любезный, но сутки-то уже прошли? И ничего по горам лазить, сидите дома и мобильный из рук не выпускайте, а то пропустите от нас уведомление!"
Во первых, "спустившись с гор" через 10 или даже 5 дней, вы не получите SMS.
Уж так устроен этот сервис, что сообщение будет доставляться в течении 24 часов.
И ни где не прописано, что банк должен убедиться, что информация была доставлена до клиента.
SMS - не гарантированный способ доставки сообщений.
Если будет прописано, что банк обязан возвратить в любом случае и любую сумму, тогда - да.
А если прописано, что любую сумму, но только после той даты, когда вы его уведомили?
Т.е. как раз через те 10, 20, 30 дней о которых нас пытаются ввести в заблуждение.
Банк не будет возвращать списанные суммы за все эти дни.
Да и способ информирования, как клиента, так и банк не прописаны чётко.
Вопросов много! Банки свою **** прикрывают как могут. А что делать потребителю? Просто из-за страха общения с пластиком и каналами ДБО, проще снимать все деньги и хранить по старинке... ИМХО
Огрномное колчичество людей сидит в соц. сетях. СМС они в принципе не пользуются. Заходят туда с компьютеров, с планшетов; из дома, с работы, из отпуска, то есть не используют телефон. Вот где уведомление от банка точно прочитатается.
А СМС под вопроом... Многие пользуются whats app, imessage, смс им вообще не нужно!!!
При заключении договора с банком, например, указывать каким образом клиент хочет получать уедомления: по смс, через соц. сеть, почтой, зонков оператора и т.д. Или комбинацию, хочу уведомления получать в соц. сеть ЛС и по смс и при разряженном телефоне остается огромный шанс уведить уведомление.
Наверно потому, что выбираем для общения из всего многообразия тех, кто нам близок по духу.
Возмём те же социальные сети. Тот же ФБ.
Banki.ru ведут в этой сети свою страничку.
Не всегда получается (да это и невозможно) уследить за всеми важными новостями или интересными обсуждениями.
А на этой страничке публикуются только они.
Если у вас есть регистрация в ФБ - не поленитесь, зайдите и посмотрите эту страничку.
И уверяю, таких целенаправленных страниц очень много.
Они все разные и на разные темы. Каждый может найти то, что ему интересно.
Мне и Марине Топтыгиной нравится страница уникальных путешествий.
А у Марины есть своя страничка, посвящённая путешествиям.
На ней несколько больше информации, чем на banki.ru, формат представления материала разный.
Предполагается, что пользователи мобильных приложений, подключившие свой аккаунт в Facebook, будут иметь возможность заплатить нажатием одной кнопки. При этом для платежа будут использоваться те реквизиты, что они указали ранее. Вероятнее всего представлен новый сервис будет уже в сентябре этого года.
Так что времена меняются - меняется и функционал
Представьте, что у вас не одна карта, а выпущена дополнительная на детей и т.д. Кого надо оповещать? Владельца карты, или счёта? Может проще объединить их в единую сеть? А если это организация, которая выдаёт карты своим сотрудникам для заправки машин топливом, или на представительские расходы? Или для закупки малоценки?
Их уже может стать сотни. Чем это не специализированная Финансовая сеть?
А если опасаться посредников и нарушения конфиденциальности, то каждый банк может организовать самостоятельно такую независимую сеть.
А вот, чем больше будет способов уведомления, тем выше вероятность, что клиент банка будет своевременно уведомлён.
2. Когда открываешь договор на карту, там прописано, сколько дополнительных карт и на какие делать СМС-оповещение. Стоит оно около 60руб. /месяц/одна карта. Открыл три,включая детей, решаешь,куда будут приходить СМСки . Все равно, одна - основная, и все равно, детей есть смысл контролировать. Главное, максимальная цена вопроса -180руб в месяц для клиента и ноль усилий для банка.
3.А у нас задача оптимизации проблемы или игра "Кто придумает больше ужастиков для банков"?
Если Вам не требуется дополнительная карта, то это не значит, что она ни кому не нужна.
Многие вообще обходятся без карты, и как-то живут
Нет и не будет единого универсального решения.
2.Выбрать подходящий банковский продукт - сейчас многие банки вводят счета, к которым не привязывают карты, типа счета в Сбербанке со сберкнижкой. Там стопроцентная гарантия сохранности Ваших денег, так как никто,кроме Вас не сможет ничего сделать, т.к. надо лично явиться в банк и предъявить паспорт и сберкнижку. В "Альфе-банке' такие счета сейчас запустили. Там без сберкнижки, и даже есть карта, но с нее нельзя списывать магазинах и т.д. , только сам снял через банкомат "Альфа-банка" наличные и все. Отличная идея для тех, кто не пользуется картой для платежей в рознице.
3.Насчет обстоятельств:Вы,когда в поезд дальнего следования садитесьс чемоданами, тоже рассчитываете на то, что он будет делать остановки по "им обстоятельствам" или подчинитесь общим правилам пассажирских перевозок?!
Почитайте отзывы о банках, и Вы увидите, что в банки "являются" и снимают деньги и с этих счетов.
Если мне не изменяет память, то один такой случай был рассмотрен в одной из тем этого блога.
Теперь такие ситуации: села батарея, сломался телефон, забыли на работе/в машине/ в гостях. А 161-ФЗ дает Вам на опротестование операции всего 1 сутки!!!!, смска может и пришла, за милисекунды, только Вы ее не увидите, по причинам, указанным выше!
Вот я и предлагаю "компромисс" двойного оповещения: соц. сети, e-mail, звонок оператора и т.д.. Соц. сети я вообще с потолка взял я ими не пользуюсь. Но я вижу сколько времени окружающие меня люди там проводят, и намного больше чем с мобильным телефоном
Моё мнение, что важно не только одностороннее информирование, а и возможность клиента так же проинформировать банк!
Пока банки не будут обрабатывать обратные СМС сообщения (например, что такой-то платёж мной не проводился), то все оповещения могут быть оспорены, а время на отмену платежа или его отзыв упущено.
Отмечу, что кроме СМС, обратную связь можно поддерживать как через телефонный звонок, или почту, так и через WEB, отдельное приложение или, как раньше было озвучено, через финансовую сеть.
Важно, чтобы все эти обратные сообщения обрабатывались.
А то на круглом столе было озвучено, что юридическую силу имеют только уведомления отправленные "Почтой России". Как такой вариант?
2. Обратное СМС от клиентов? Зачем? Пришел и подал претензию.
3. Старая ошибка:придумывать бесконечные улучшения и усовершенствования. Давайте сделаем просто и добьемся,что бы все работала. И все. То есть, чтобы СМС-оповещение работало мгновенно. И банк вел какой-то учет отосланных СМС, типа их копировния на дополнительный жесткий диск. Клиент заявил претензию, банк проверил,что система СМС не посылала, значит был сбойв банкомате, банке и т.д. То есть претензия клиента уходит на дополнительное внутреннее расследов ние,кто что и где не доработал.
2. Ваши электронные технологии -полное фуфло. Что еще раз доказало американское АНБ. Если бы Сноуден их не "слил", все-все во всем мире бы пребывали бы в счастливом неведении, что их личную и бизнес-переписку давно читают. Кстати, о том,что американцы создали сверхдешифратор с использованием инопланетных технологий, еще в 1998 г. Дн Браун в "Цифровой крепости".
А по поводу АНБ и т.д. вам есть что скрывать? Пусть читают.
Скажу по секрету они не только соц сети читают, и почту и СМС и телефонные разговоры прослушивают.
И об этом было известно давно, именно из-за этого делалась закрытая связь.
2).У Вас явный перекос в сознании : личная жизнь, личная информация, гарантии их неприкосновености и тайны - это основа демократического общества. А "нам так хочется" - это детский сад, не одно развитое государство непротивопоставляет интересы маленькой группки(Вас с компанией,которым ТАК хочется) с интересамижостальных и главное, разумностью.
2).У Вас явный перекос в сознании : личная жизнь, личная информация, гарантии их неприкосновености и тайны - это основа демократического общества. А "нам так хочется" - это детский сад, не одно развитое государство непротивопоставляет интересы маленькой группки(Вас с компанией,которым ТАК хочется) с интересамижостальных и главное, разумностью.
Вот один из ярких тому примеров: Как меня «Кукуруза» подвела…
Что ту уже говорить про другие, более спорные случаи.
Что касается ТКС, то тем, кто "сделали такую кислую мину" надо было задать вопрос: банковская лицензия у них есть, или они работают не легально? Чем рассылка СМС с информацией об одобренном кредите от сбербанка или любого другого банка лучше рассылки по почте?
Кстати Тинькофф договорился с претензией к нему на несколько миллионов рублей от воронежского клиента.
Так вот закон нужен для того, чтобы не клиент банка был заинтересован с разрешении финансовых споров, а банк. Вот тогда банки начнут оперативно предоставлять ответы и принимать решения.
Или вы не согласны?
2.А насчет Тинькофф не поняла, Вы его"обслуживаете" что ли? Пивовар из него так себе, а из банкир вАще отстой, ИМХО.
3.Кстати, Сбер СМСки с предложением кредитов не присылает, не врите. Я узнавала, у них фиг кредит получишь, столько препонов. По крайней мере, дутого пузыря в потребкредитовании из-за Сбера не будет точно, молодцы, ИМХО.
Если вы работаете в сбере, то не надо так его превозносить Ни что не вечно под луной. Посмотрите реально на вещи
1.Я не работаю в Сбере.
2.Я не работаю в банках.
3. Я - клиент нескольких банков, в том числе сбера.
4. Все, что здесь комментирую, исключительно мое мнение.
5. Все мои комменты основаны на личном опыте и я готова отвечать за свои слова в суде. А Вы?
С секундантами или адвокатами?
Может просто встретиться и без суда договориться?
Девушка вежливо спросила есть ли у меня возможность говорить, и после моего уточнения, в чём заключается вопрос, она начала тараторить Мне с трудом удалось вставить, что потребительские кредиты мне не интересны В ответ опять поток красноречия, как же так, предложение специально подготовлено для вас... С трудом повторил, что брал авто кредит (правда не уточнил, что не в сбере), а вот потребительский мне не интересен.
И что? Девочка сказала извините, спасибо или до свидания? Нет, она просто повесила трубку.
Не буду говорить, что сбер - единственный банк, который присылает СМС или звонит. Но только сотрудники этого банка бросают трубку, как только теряют интерес к клиенту.
Как говорится - "Не сотвори себе кумира"
2.Телеоператор "АКАДО", было дело, регулярно доставал с предложением подключить цифровое ТВ. Вполне понимаю ваше возмущение.
3.У меня несколько карт. Сбербанк - лучший.
4. Насчет иллюзий: я через раз в разных отделениях Сбера катаю жалобы на работу. Но это претензии к конкретным сотрп никам
Все обсуждаемые на форумах проблемы характерны не только для сбера, а для всех банков. И это подтверждается в очередном обзоре на Banki.ru Клиенты о банках. Август-2013
Правда трубку бросил я…
Домушники тоже не дремлю.
А вот ресурс, специальную соц сеть или приложение - для уведомления вполне возможно рассмотреть.
Как одно из решений - переложить эту проблему с плеч банков - организовать единого информатора.
Что касается быстрее - это важно, но если сроки измеряются днями, то это не самый важный критерий.
Важнее две вещи:
1. Гарантированная доставка уведомления.
2. Доказательство получения уведомления.
Про доставку сообщения я уже говорил. Приведу другой пример. Вы уехали в отпуск и стали пользоваться сим картой местного оператора связи. SMS приходят на старую. А точнее не приходят, так как она выключена. Или мы катаемся по таким местам, где нет связи. Неделями нет связи - только спутниковый телефон. Проверьте - вы не получите в этом случае ни одного сообщения.
По второму пункту. Предположим, не вы, а мошенник стирает SMS сообщение и заявляет с банк, что ни чего не получал. Что делать?
Или SMS мошенник списывает деньги, банк присылает уведомление о списание, а потом мошенник от имени банка присылает уведомление, что деньги возвращены, зачислены на счёт и ваш остаток не изменился. Кто что должен доказывать в этом случае?
Ещё раз подчёркиваю, что вопрос сложный. Так, за чашкой чая его не решить. Но обсуждать его надо.
Теперь соображения по посреднику и передачи ему финансовой информации. Почему-то ни кого не смущает, что все кредитные бюро знают о финансовых операциях по кредитным договорам. Скажите - дело добровольное? Так и услуги посредника тоже могут быть добровольными. Каждый должен решать сам, как ему получать уведомления.
Вот организовали они такую встречу, а кого из банков они на неё пригласили?
Считаю, что специалистам банка надо знать, какие слабые стороны имеет их система.
Возможно, рейтинг ДБО систем изменился бы.
Не все из них жизненны. Одно из их предложений заключается в том, что бы у держателей банковских карт при совершении операций через Интернет снимать отпечатки пальцев. Эта позволит усилить защиту виртуальных платежей с помощью многоуровневой системы проверки "подлинности" клиентов банкам, которую рекомендует ЦБ РФ.
Глава Центрального банка Нигерии Сануси Ламидо объявил, что к 2015 году все операции, совершаемые с помощью платежных карт в банкоматах и кассовых терминалах, должны будут сопровождаться биометрической идентификацией пользователей. Ни чего не известно про другие способы оплаты, но технически это легко решается.
Технически это в нашей стране решается очень не просто, по факту задача без решения, если сомневаетесь печальная история УЭК Вас, надеюсь, убедит
Согласитесь, что за биометрией будущее
Не важно, какова причина её реализации: отсутствие грамотности, сложность подделки или легкость и простота хранения.
Вы пытались подключиться к госуслугам? Я подключился, когда код доступа высылали по "Почте России". Очень долго и неудобно.
А эту процедуру надо проводить для любого подключения. Ключ для гос услуг, пин код для карты, код доступа для кодового замка или телефона и много еще каких кодов и паролей. Очень неудобно. А еще их надо менять через определенное время. Если была бы биометрия, то достаточно один раз зарегистрировать и пользоваться.
Я хотел обратить внимание, что даже в странах с низким уровнем экономического развития можно реализовать такие проекты, а в технологически развитых странах тем более.
Сложнее собрать образцы биометрических характеристик. Те же паспорта с биометрией - смех один, пародия на биометрию. Или у вас другое мнение?
В любом случае, используется биометрия, или не используется, информационная безопасность зависит или уровень защиты финансовых операций зависит не только от этого. Не менее уважаемое агентство АПН указывает на это Какое отношение съём отпечатков пальцев имеет к безопасности интернет-платежей, Российская газета не объясняет, да и вряд ли могла бы.
Воплотить можно все, с этим сложно и не нужно спорит. Парадокс в том, что в "отсталых" странах решения работают, а у нас нет. В Вашем примере Нигерия подпишет контракт с MasterCard и через год/два компания реализует технологию у нас иное, мы ищем "национальное" решение, в поисках проходит время и ничего не создается, попутно мы как можем "опускаем" технологические решения "вероятного" противника, играемся во взрослые игры, а на выходе пшик или УЭК, что в принципе одно и тоже.... Обидно.
До принятия 161 ФЗ, среди банковских (околобанковских) спецов устоялось мнение о бесполезности, даже вредности принимаемого закона, почему?
Дело в том, что НПА и тогда и сейчас хватало для того, что бы отбить несанкционированные списания, хотели сделать лучше? только кому? Был альтернативный путь, "обязать" банки страховать риски, нормальный цивилизованный путь... выплати из страховой суммы спорные клиенту, а уж затем страховая аки заинтересованная сторона ищет как покрыть свои расходы:
- доказать нечистоплотность клиента, взыскать с него все что можно и отправить на нары;
- либо указать банку в рамках договора на необходимые действия по повышению защиты системы (это покруче PCI DSS бы было
Почему бы не страховать и финансовые операции?
Страховые компании с радостью разовьют эту мысль
Александр, риски я предлагаю страховать, финансовые риски при проведении операций, например с картами
В этом случае банк, как я понимаю, получает страховку, если его потери окажутся больше, чем застрахованные риски.
Что-то типа франшизы.
А если страховать все операции, например, отчислять страховой компании 0, 00001% от её суммы, то можно таким образом застраховать все платежи и получать 100% компенсацию за мошеннические операции.
Может, именно для этого Олег Тиньков покупает страховую компанию?
Они все подключаются через источники бесперебойного питания.
Скачки напряжения не должны сказываться на их работе.
Как минимум зависание происходит не из-за этого.
Или более правильно сказать, чаще происходит не из-за грязного питания.
По поводу полей СВЧ, проникающая способность СВЧ излучения крайне мала, примером тому служит обычная СВЧ печь, стекло толщиной 2-3 млм и металл .05 млм полностью защищает Вас от его вредного воздействия... Неработоспособность банкоматов ряда банков (Альфа не исключение) следствие экономии на профилактике
Согласитесь, что это не риск банка.
Что касается скиминга, то он возможен так же не в банкоматах Альфа-банка. И логично в этом случае предложить и такую страховку.
У меня товарищ с картой ВТБ попал в Англии на банкомат со скиминговым устройством.
В ВТБ последующие скиминговые операции отклонили, но карту заблокировали.
Для выявления не санкционированных операций существует специальное программное обеспечения.
Оно установлено во многих банках, вопрос в том, насколько это программное обеспечение эффективно.
Мы предлагаем реализацию пилотного проекта, во время выполнения которого можно будет оценить качество предлагаемых нами решений.
И пара слов по экономии на обслуживании банкоматов. Скорее всего сделанные наблюдения и выводы правильны.
После того, как нашей компании передали на обслуживание и поддержку все банкоматы одного филиала крупного банка, финансовая доступность повысилась на 5%.
Это очень хороший показатель.
1. Насчет страховок. Учту.
2. На счет банкоматов. А если их начинку защитить таким стеклом? Я столкнулась с такой ситуацией: банкомат работает. Начинаю вводить данные, подходит чувак,встает сзади, банкомат перестает реагировать на нажатие кнопок на экране, или делает что-то другое,чем то,что я ему приказала. Чувак отходит, я получаю деньги, выписки и т.д. И это уже не один банкомат и длиться несколько месяцев . Такое впечатление, что магнитные бури, от которых у меня болит голова,заставляют глючить банкоматы.
Его используют для активного противодействия считыванию информации с карт.
Может это явление как-то связано со скименгом?
Да, системы антифрода есть, эффективность применения подобных систем при компетентном использовании порядка 30%, это не мои умозаключения, в 2002 я учился в Данди и данные от туда.
Системы безопасности, это целый комплекс мер, Вы это лучше меня знаете, проблемма в том, что на современном этапе банки как носители технологии не мотивированны к комплексному подходу в защите средств клиента, это дорого - спецы (не продавцы, а технари и технологи), оборудование, программные комплексы и опять спецы, спецы, даже корректно сформулировать задачу Вашей компании нужны специалисты, они стоят больше чем студенты продажники, а "утраченные" клиентские средства проще с самого клиента и взыскать, навернув еще для "порядка" штрафы и пени
Возможно, оперативный перевыпуск карты или что-то ещё.
Мне предлагали перед отпуском, но я отказался.
А что касается комплексной защиты - то тут есть подвижки.
Ведём похожий на описание комплексный проект в одном банке.
То, что ведём - уже хороший знак.
А второй хороший признак - это то, что назначено ответственное подразделение за сокращение убытков от мошеннических операций.
Так вот они внедрение проводят не для галочки, не для выполнения ФЗ, а потому, что понимают необходимость.
Для этого не требуется больших знаний, а следовательно и высокой зарплаты.
В случае возникновения нештатной ситуации - есть более квалифицированный персонал, но таких специалистов требуется единицы.
2. Речь идет о том, что электронная начинка современного банкомата чувствительна к электро-магнитным полям сверхвысоких частот.
3.Чем кондовее и проше/старше баконмат, тем он у меня лучше работает.
В отделении "Альфа-банка" на метро Щукинская поставили новейшие банкоматы, так это просто капец, какие они чувствительные к таким электро-магнитным волнам. Я теперь туда не хожу, так как приходится все равно деньги через оператора в зале снимать, а там очередь.
Почему-то только у Альфы возникают проблемы с электро-магнитными излучениями.
В банке ТРАСТ заменены все банкоматы для работы с чиповыми картами.
У них проблем с электромагнитным излучением нет.
У Альфа-банка на Новослободской и Маши Порываевой - так же проблем нет.
Может надо организовать опрос, или раздел на banki.ru?
Есть отдельный раздел, посвящённый интернет банку, можно сделать аналогичный по банкоматам.
И разных производителей. Единственное общее в ситуации - это то, что старые модели меньше зависят от такого вида электро-магнитных колебаний. По-этому, я и предполагаю, что совершенствование электронной начинки в сторону уменьшения микросхем и т.д., делает такие устройства более беззащитными перед тем типом электро-магнитных колебаний, которые раньше были просто для этих деталей не чувствительными. Если у нас уже есть некое оружие на ультразвуке, а тот же солнечный свет, как и звук имеет волной характер, то почему бы не предположить, что современные микросхемы начинают реагировать не на диапазон э/м колебаний, привычный нам со школьной скамьи, а на волны более короткого диапазона,чем ультразвук.
2. К банкоматам "Альфа-банка" в принципе у меня претензий нет. Сбоят не чаще других. Просто они идут первыми в инновация, а это бьет по клиентам, так как вопрос защищенности от СВЧ и выше волн пока никого не озадачил.
Вам это специалисты сказали, или это только догадки?
По-моему, вы заблуждаетесь и пытаетесь убедить в этом других. Причину надо искать в другом.
PS. Уровень излучения, который может на таком большом расстоянии повлиять на работу электроники (как я понимаю несколько метров), опасен для жизни. Если это действительно так, то избегайте те места, в которых наблюдается такое явление.
2. Могу описать, как это происходит.
3. Дарю общую идею. Вы, вроде, представляете техническую ветку банковских услуг?
4. Зависание компьютеров - это, вроде, общеизвестная вещь? Банкомат поменьше, но тоже работает на электронике и имеет некое программное обеспечение, не так ли? Вы отрицаете зависания банкоматов в принципе? Или исключительно потому, что пока этой проблемой(защитой от электро-магнитных колебаний сверхвысоких частот) американцы не занимаются?
5. А почему Вы все время толдычите про некие метры, или некие мощные э/м излучения? По-моему, я понятно написала про миниатюризацию микросхем и про то,что они становятся более чувствительны к более "тонким" полям? Почитайте сами последние данные по этому вопросу, это - общеизвестный факт, ИМХО.
Более того, в банкоматах используется тоже самое базовое ПО, что и в компьютерах.
Раньше OS/2 и Windows, сейчас, как мне известно - Windows.
OS/2 не поддерживается, не развивается и не поставляется.
Из-за ошибок в базовом программном обеспечении, прикладном или специализированном - может происходить зависание.
С этим глупо спорить
Но говорить, что причиной зависания стало СВЧ излучение - будет не правдой.
Наличие излучения, которое может вызвать сбой в работе электронного оборудования опасно для человека.
А излучения малой мощности не могут вызвать зависание.