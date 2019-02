17 октября 2013 состоялась банковская конференция « Пойми меня », организованная компанией Synovate Comcon . Тема конференции мне показалась интересной. Сейчас много говорят о клиентоориентированности, но мало кто понимает, что под этим скрывается и что надо делать для того, чтобы банки могли найти новых клиентов и не потерять их. Расскажу о самом мероприятии, увиденных тенденциях, положительных моментах и постараюсь ответить на вопросы.Представители, наверно, всех московских банков получили приглашения на эту конференцию. Пришедших было даже больше, чем ожидали организаторы. Для комфортного размещения всех участников в зале оперативно были организованы дополнительные места. Тематика конференции была интересна не только для молодых и динамически развивающихся банков, но и для авторитетов отечественного финансового рынка. Рядом со мной разместились представители таких банков, как УралСиб, Номос банк, БинБанк, Росбанк и другие.Отдельный доклад на конференции был посвящён обсуждавшиеся ранее на этом сайте теме «развития банковских услуг не банками». В первую очередь, речь шла о формировании финансовых организаций для развития автопроизводителей, страховых компаний или торговых сетей. Во-вторых, было отмечено, что в целом по стране у населения низкий уровень доверия к банковским услугам. И это печально. Но ценность выступления была не в констатации этого факта, а в том, что была представлена аналитическая информация, в которой были обобщены ценности различных групп населения в финансовых организациях. Думаю, что эта информация будет весьма полезна при разработке новых продуктов и маркетинговых решений. В-третьих, было отмечено, что банки стараются найти новые формы своих точек присутствия. Так банк «Открытие» совместно с компанией "Starbucks" готовятся открыть сеть офисов-кофеен. Такая тенденция уже отмечалась мной. Это создание точек присутствия банков в офисах МТС, торговых магазинах Связной и т.д. Аналитики Synovate отметили дальнейшее развитие в этом направлении. Это создание Банков-Лекториев, Банков-Гостиниц или Банков-Пабов.В одном из докладов была отмечена возрастающая роль социальных сетей. Анализируя информацию в них, можно уловить не только массовое изменение поведения клиентов, но и узнать о тех проблемах, которые характерны для всего финансового сектора или конкретного банка. Выступающие особенно подчеркивали, что на форумах и в социальных сетях присутствует гораздо больше негативной информации, так как удовлетворённые клиенты не будут делиться на протяжении многих месяцев или лет тем, как им легко и удобно было гасить кредитную задолженность или получать другие услуги. И это истинная правда! Так же было отмечено увеличение числа пользователей систем ДБО. Пока по этому показателю наша страна уступает более развитым странам, а это означает, что в ближайшее время эта тенденция в нашей стране не остановится.Отдельные доклады были посвящены вопросам, почему одним банкам доверяют меньше, чем другим, и методике оценки лояльности клиентов. Один из докладов был посвящён общению с залом. Аудитории предлагались определённые критерии, и надо было определить, для какой целевой группы эти критерии будут наиболее важными. Не берусь объяснить причину, или слушатели были не внимательны, или что-то другое оказало влияние, но все ответы из зала расходились с выводами выступающего.  В целом тема конференции нам была интересной, тем более, что в Группе компаний «Техносерв» есть решения, направленные на привлечение и удержание клиентов. Мы обладаем одной из самых сильных экспертиз на ответственном рынке систем по организации взаимоотношений с клиентами. Например, «Корпоративный CRM», реализованный Группой «Техносерв» в Сбербанке России, получил награду международного конгресса IPMA Award в категории «Project Excellence in Big-Sized Projects», а также бал признан британским журналом Banking Technology как лучший в номинации «Best use IT in Wholesale/Transaction Banking».