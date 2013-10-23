17 октября 2013 состоялась банковская конференция «Пойми меня», организованная компанией Synovate Comcon. Тема конференции мне показалась интересной. Сейчас много говорят о клиентоориентированности, но мало кто понимает, что под этим скрывается и что надо делать для того, чтобы банки могли найти новых клиентов и не потерять их. Расскажу о самом мероприятии, увиденных тенденциях, положительных моментах и постараюсь ответить на вопросы.
Представители, наверно, всех московских банков получили приглашения на эту конференцию. Пришедших было даже больше, чем ожидали организаторы. Для комфортного размещения всех участников в зале оперативно были организованы дополнительные места. Тематика конференции была интересна не только для молодых и динамически развивающихся банков, но и для авторитетов отечественного финансового рынка. Рядом со мной разместились представители таких банков, как УралСиб, Номос банк, БинБанк, Росбанк и другие.
Отдельный доклад на конференции был посвящён обсуждавшиеся ранее на этом сайте теме «развития банковских услуг не банками». В первую очередь, речь шла о формировании финансовых организаций для развития автопроизводителей, страховых компаний или торговых сетей. Во-вторых, было отмечено, что в целом по стране у населения низкий уровень доверия к банковским услугам. И это печально. Но ценность выступления была не в констатации этого факта, а в том, что была представлена аналитическая информация, в которой были обобщены ценности различных групп населения в финансовых организациях. Думаю, что эта информация будет весьма полезна при разработке новых продуктов и маркетинговых решений. В-третьих, было отмечено, что банки стараются найти новые формы своих точек присутствия. Так банк «Открытие» совместно с компанией "Starbucks" готовятся открыть сеть офисов-кофеен. Такая тенденция уже отмечалась мной. Это создание точек присутствия банков в офисах МТС, торговых магазинах Связной и т.д. Аналитики Synovate отметили дальнейшее развитие в этом направлении. Это создание Банков-Лекториев, Банков-Гостиниц или Банков-Пабов.
В одном из докладов была отмечена возрастающая роль социальных сетей. Анализируя информацию в них, можно уловить не только массовое изменение поведения клиентов, но и узнать о тех проблемах, которые характерны для всего финансового сектора или конкретного банка. Выступающие особенно подчеркивали, что на форумах и в социальных сетях присутствует гораздо больше негативной информации, так как удовлетворённые клиенты не будут делиться на протяжении многих месяцев или лет тем, как им легко и удобно было гасить кредитную задолженность или получать другие услуги. И это истинная правда! Так же было отмечено увеличение числа пользователей систем ДБО. Пока по этому показателю наша страна уступает более развитым странам, а это означает, что в ближайшее время эта тенденция в нашей стране не остановится.
Отдельные доклады были посвящены вопросам, почему одним банкам доверяют меньше, чем другим, и методике оценки лояльности клиентов. Один из докладов был посвящён общению с залом. Аудитории предлагались определённые критерии, и надо было определить, для какой целевой группы эти критерии будут наиболее важными. Не берусь объяснить причину, или слушатели были не внимательны, или что-то другое оказало влияние, но все ответы из зала расходились с выводами выступающего. В целом тема конференции нам была интересной, тем более, что в Группе компаний «Техносерв» есть решения, направленные на привлечение и удержание клиентов. Мы обладаем одной из самых сильных экспертиз на ответственном рынке систем по организации взаимоотношений с клиентами. Например, «Корпоративный CRM», реализованный Группой «Техносерв» в Сбербанке России, получил награду международного конгресса IPMA Award в категории «Project Excellence in Big-Sized Projects», а также бал признан британским журналом Banking Technology как лучший в номинации «Best use IT in Wholesale/Transaction Banking».
Комментарии 29
То, что конференция собрала более 50 участников, говорит о том, что интерес к этой тематике появляется.
Наверно это связано и с конкуренцией в том числе.
Им эта тема не интересна?
Тренд задают заказчики.
Возможно его ещё не замечают или в него не верят.
По мнению Вячеслава Благирева (), банкам следует заимствовать опыт ритейлеров и создавать бонусные программы: Банк «Открытие»: ИТ-система по оценке рисков должна сама предлагать решения.
Все бонусы заложены в тарифах. Пусть лучше условия делают более выгодными.
Но бонусные программы не ограничиваются только начислением миль за покупки или cash-back.
А всего 5-7 лет назад даже об этих бонусах не думали.
Все очень быстро меняется.
Когда заказчики обратятся с этим вопросом, ни у кого не будет времени на проработку решения.
Надо будет предлагать работающие решения.
Год, максимум - два, и тема станет актуальной для банков.
Стоять в очереди - это унизительно, а если при этом сотрудник банка не обращает на тебя внимание, а уткнется в монитор, то в двойне унизительно.
Такое впечатление, что мы для финансистов машинка по производству денег
Надеюсь, что предпринимаемые банками и их подрядчиками усилия помогут справиться с этой задачей.
К сожалению, на конференции об этом ничего не говорилось.
Например, любовь и здоровье, добро и зло.
Что касается компетенции и реализованных проектов, то позволю себе привести ещё несколько примеров.
Промсвязьбанк запустил бонусную программу на базе SAP CRM http://www.crm-practice.ru/news/316/3581/
Техносерв Консалтинг» и «Топливная Процессинговая Компания» — оператор процессинга крупной сети АЗС — повышают отдачу от программы лояльности http://www.content-review.com/articles/24757/
Но у меня большие сомнения, что эти решения окажутся работающими.
Если что-то не учли, то вносим коррективы
Организаторы рассказывали, как они организуют "покупателей услуг" и собирают статистическую информацию
Что касается банков, то, Вы правильно заметили, в основной массе бизнес-процессы разрабатываются так, как удобно банку, не задумываясь о том, что в итоге получает клиент.
Так в одном не очень крупном банке обзвон клиентов по вопросу подтверждения подозрительного платежа осуществляют операционисты, а в другом сотрудники контакт центра.
Согласитесь, что уровень реализации будет очень сильно отличаться. А результат....
Предположим, что у клиента банка украли сумочку с кошельком и телефоном.
Телефон в руках злоумышленника, он просит переслать SMS с логином доступа и паролем.
После чего совершает несанкционированный платёж.
Предположим, что в банке этот платёж показался подозрительным.
Далее по инструкции сотрудник контакт центра или операционист звонит клиенту.
Как Вы думаете, какой ответ они услышат?