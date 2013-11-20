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Пусть помнит каждый гражданин пожарный номер 01

20.11.2013 16:57 53 3 445 просмотров
Как показывают аналитические исследования, от 80% до 90% информации, которую мы запоминаем, поступает к нам через зрение. От 8% до 10% - через слух.

Возможно, практика несколько отличается от теоретических исследований. Дети постоянно повторяют или напевают рекламные слоганы, но мы обсуждаем не рекламу, а банки. В нашем случае более правильно говорить не реклама, а информация , а точнее – инфографика. И по соотношению цена-качество (качество усвоения информации) – на первом месте находится инфографика.

По своему опыту скажу, что инфографика – это наилучший способ наглядно представить заказчику сравнительные параметры выбора из нескольких систем. Совсем недавно департамент по работе с финансовыми организациями «Техносерва» готовил предложение по выбору анти-фрод системы в одном из банков ТОР-10. Сравнение проводилось по 150 параметрам для семи различных решений. Как еще кроме инфографики можно доступно и понятно представить результаты сравнения по такому объему?

Инфографика - это визуальное, запоминающееся, понятное представление информации и по сравнению с видеороликами практически бесплатно .

Инфографика использовалась давно, ещё во времена Советского Союза. Вспомните такие плакаты, как:







Были плакаты посвящённые Сбербанку (а какому банку в то время мог быть посвящён плакат?)




Плакаты с инфографикой предназначались не просто для поддержания имиджа той или иной организации, а для продвижения определённых решений, целей и задач. Есть примеры инфографики для финансового сектора и сейчас. Может, они не так распространены, но они есть. Вот несколько примеров:











Или ещё один вариант инфографики Промсвязьбанка на сайте РИА Новости.

Тема использования инфографики в банках достаточно актуальна. Даже на сайте CNews была опубликована статья – «Инфографика: Как будет развиваться бизнес-аналитика в банках». Однако почему-то, продвижение банковских услуг и продуктов через инфографику используется очень мало. Предлагаю обсудить, с чем это может быть связано?

Комментарии 53

Mephistophilus  (Desperado17)
#
А как обстоят дела к количеством таких вот спецов в данном направлении smile:?:
Александр Горшков  (technoserv)
#
Степан, мне сложно оценить количество таких специалистов.
Если они должны быть в компаниях финансового сектора, то это должно быть подразделение маркетинга.
Даже не знаю, где можно официально обучиться этому.
Не официально в интернете есть предложения различных курсов.
Могу предположить, что обучению на них прошло достаточно много людей, но каков уровень этого обучения - сказать не могу.
A A  (NC_)
#
Где эти плакаты размещать? Требования к наружней рекламе ужесточают, по телевизору показывать их без звука - бред. Вот и заказывают их. Не востребованы.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Каждый сам решает, где размещать такие плакаты.
Думаю, что размещение на каждом осветительном столбе вдоль ленинградского шоссе просто логотипа банка будет менее эффективно, чем такого плаката.
Можно размещать в отделениях, как внутреннюю, так и наружную рекламу.
Можно размещать в интернете, на банкоматах или заставках к банкоматам.
Много где можно размещать, главное думать, и всё будет хорошо smile:)
A A  (NC_)
#
Сейчас другой век. Даже реклама становится не просто видео, а интерактивной.
Инфографика, если еще не исчерпала себя, то скоро ее время пройдет.
Практически во всех отделениях имеются телевизоры.
Сбер уже устанавливает интерактивные экраны. Не убедили
Alex  (BankCoda)
#
В качестве обсуждения могу предположить такой сценарий реализации.
Во многих отделениях банка есть телевизоры, инфоматы или другие электронные устройства для предоставления информации клиенту.
На нем можно показывать аналогичные материалы.
Это громкое слово "Инфографика" на самом деле реклама в определенном графическом формате. Где и как ее отображать - это дело индивидуальное.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Согласен, как минимум это будет дешевле чем размещать на телевидение и эффективнее чем обычная.
Александр Горшков  (technoserv)
#
В пятницу был на инновационном форуме.
Хочу отметить, что про инфографику на нём говорили не участники из России, но и зарубежные спикеры.
В частности Chief CX strategist at Capco.
A A  (NC_)
#
Расскажите о результатах применения из личного опыта smile:) Честное слово, будет интересно узнать. Может не сейчас, а потом smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Приятно, что тема заинтересовала.
Постараюсь до нового года или в начале следующего рассказать о первых результатах.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Вот пример инфографики, который подготовлен Техносерв Консалтинг для демонстрации тенденций изменений систем ДБО

Если интересно познакомится с расширенным вариантом, где представлен анализ целей и наиболее важного по мнению банков функционала - пишите мне на почту, я вышлю полную версию.
A A  (NC_)
#
Молодцы!
Alex  (BankCoda)
#
Полную версию можно найти на Facebook в группе Техносерв.
Все наглядно и понятно.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Алекс, на cNews опубликован обзор "Четверть российских банков используют системы ДБО собственной разработки" http://banks.cnews.ru/news/top/index.shtml?2013/11/27/551408
Там так же уже привели полный вариант инфографики.
Так же интересно было прочитать и саму статью.
Alex  (BankCoda)
#
Alex  (BankCoda)
#
Вот ещё один пример, удачной на мой взгляд, инфографики для финансового рынка.
Alex  (BankCoda)
#
Тема действительно интересна.
Мы не замечаем, а инфографика все чаще и чаще применяется в повседневной жизни.
Вот еще один пример
Alex  (BankCoda)
#
Данные специально за 2010 год, чтобы ни кого не рекламировать? smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Нет, так получилось smile:) Но и цели кого-то рекламировать нет.
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Сейчас книги не читают, все изучают по видео на YouTube, плакаты эти рудименты. Кому они нужны? smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Согласен, это беда современного общества и необходимость поиска новых способов распространения знаний.
Однако времени на изучение через видео материал требуется больше.
Думаю, что скоро это многие осознают.
Для ознакомления в сжатой форме с огромным материалом - это отличный метод, но для изучения и углубления знаний - не самый лучший.
Client507  (Client507)
#
Зависит от объема видео и наличия письменной версии. Если это видео профессиональных курсов + комплект документации, то польза от этого есть, но нужно готовить деньги, что для совков ментально неприемлимо. Если это бесплатно, то вступает в действие пословица "Лечиться даром - даром лечиться"!
Александр Горшков  (technoserv)
#
Мы говорим не о профессиональных курсах, а о донесении информации.
Какой комплект документов к информации по телевизору smile:)
Александр Горшков  (technoserv)
#
Это отмечалось и на встречи Владимира Путина с литераторами 21 ноября.
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Сомневаюсь, что что-нибудь изменится. Уровень встречи не тот.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Под лежачий камень вода не течёт.
Надо с чего-то начинать.
Надеюсь, что будут и позитивные изменения.
Валет РГГУ  (AutoProf)
#
Обучение может быть в любой форме smile:) компьютер, телевизор, гипноз smile:) но справочники останутся справочниками! В книгах, на плланшетах или в другой форме!
Странник  (WIT&A)
#
Поискал в интернете, и соглашусь с автором: нет доступных, запоминающихся плакатов.
Взять последний пример с Мастер банком. Кто может сказать - надежен он или нет? Как оценить степень надежности банка? Подготовьте плакат с такой информацией и это будет более эффективно, чем рекламировать "Газпром - достояние всех россиян" smile:)
Бесплатная идея - "Пять (семь) признаков, как выбрать надежный банк"!
Александр Горшков  (technoserv)
#
Тем на самом деле много.
Все банки пытаются обезопасить клиентов и себя при проведении финансовых операций в интернете.
Пишут информационные письма, инструкции, рекомендации... А все их читают? А запоминают?
Продолжая Вашу тему, может эффективнее создать и разместить картинку "10 способов защитить себя при совершении операций через ДБО", или "Пять способов выявить мошеннический сайт".
А с 1 января будет актуально следующее "Что делать, если у вас со счёта пропали деньги?"
Client507  (Client507)
#
Цитата
А все их читают? А запоминают?
Аналогично будет с рисунком. Более того. Плакат "Пять способов выявить мошеннический сайт" скорее вводит в заблуждение, т.к. именно эти пять всегда будут присутствовать smile:D , а вот о наличии шестого никто думать не будет на том основании, на каком не читают инструкции и рекомендации.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Не будет.
Достаточно вспомнить, с каким энтузиазмом листали комиксы smile:)
Картинки посомтрят и запомнят.
А то, что появятся новые способы обмана smile:), так и картинки можно менять.
Своя рука владыка.
Client507  (Client507)
#
Нет спору, что грамотный рисунок стоит многочасового рассказа. Но рисунок сделать непросто. На мой взгляд использование инфографики относительно невелико, так как существенно более затратно, а именно требует помимо хорошего (грамотного) изложение самого материала, еще и отличного художественного образа. Т.е. требуется еще и квалифицированный художник-дизайнер.
Наличие двух требований, вызывает к жизни два типа согласования: содержания и формы. Иначе говоря, если хочется изложить техническую информацию в виде графика/таблицы, то это требует относительно небольшого согласования, а именно только технических служб. Инфографика включит в данный процесс уже и тех, кто отвечает за "внешнее восприятие компании". Список последних лиц весьма широк: от отдела маркетинга до отдела PR, а ответственность весьма непонятна, как впрочем и компетенция, хотя право сказать "нет" они имеют, причем без выдвижения конструктивных предложений smile:D . Как-то так.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Соглашусь с Вашим мнением, что причина в большей затратности или отсутствии специалистов.
Требуется хорошо разбираться в самой теме, быть художником, дизайнером и преподавателем одновременно.
Alex  (BankCoda)
#
Почему-то игнорируется обсуждение использования инфографики при внутренней защите. Проекта, бюджета и т.д. Кто-то используется этот прием в своей повседневной работе?
A A  (NC_)
#
Возможно мы не обращаем внимание на красочные и кричащие плакаты, потому что они органично вписываются в окружающее пространство.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Общаясь с различными заказчиками, я заметил, что в Промсвязьбанке и в ВТБ24 плакаты с инфографикой размещаются в офисах для сотрудников банка.
Причём в некоторых офисах такие материалы размещают в лифте.
A A  (NC_)
#
Да, возможно для мотивации соственных сотрудников это подходит.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Не просто мотивации, а управления внутренней атмосферой, целеустремлённостью на достижение стратегических целей.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Один мой товарищ часто при защите решения об открытии нового проекта или при обосновании необходимого объёма финансирования использует в презентациях инфографику.
Его выступления всегда имеют огромный успех.
Я стараюсь взять этот приём на вооружение, но ещё не всегда это получается smile:)
Alex  (BankCoda)
#
Хороший плакат всем на заметку smile:)
A A  (NC_)
#
Прикольно, но видно, что разрабатывался не для нашей страны.
NiSanTo  (NiSanTo)
#
Странная дискриминация по половому признаку smile:)
Alex  (BankCoda)
#
А какое образование у вашего товарища? Наверно не только техническое?
Александр Горшков  (technoserv)
#
Будете удивлены, но у него самообразование.
При этом он отлично знает английский язык.
Alex  (BankCoda)
#
smile:thumbsup: Уважаю. Ваш товарищ создал себя сам. Не у каждого человека это получается.
Константин Канарев  (kvkanarev)
#
Индикаторы успеха - отличная инфографика. Распечатать в цвете, вырезать и в паспорт )
Alex  (BankCoda)
#
На одном высткплении докладчик приводил пример, когда на кредитную карту наклеивался стикер - "я коплю на рипуск". smile:)
При желании расплатиться за новые туфли рука покупателя возвращала карту обратно smile:)
Есть аналогичное мобильное приложение от одного из банков, когда в нем указывается цель и сумма накопления. В случае аналогичной покупки приложение сообщает, насколько отодвигается ваша цель при совершении покупки.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Убеждение и самоубеждение поистине позволяет имеет огромную силу.
Только при условии, что это убеждение, а не болтовня smile:)
Alex  (BankCoda)
#
Люблю заниматься поиском решения неразрешимых задач.
Например, придя много лет назад к секретарю одного высокопоставленного начальника услышал такую постановку задачи:
У меня был документ, а теперь его нет. Срочно надо найти. Как называется не знаю, что в этом документе - не помню. Вы должны его найти! smile:D
Александр Горшков  (technoserv)
#
Константин, у меня на пред-пред-предыдущей работе был случай.
У пользователя всё время зависал компьютер.
Но, как только приходил технический специалист - всё работало как часы smile:)
Компьютер меняли пару раз.
Несколько раз заново переустанавливали программы.
Ничего не помогало.
Выходом из ситуации стало размещение на тыльной стороне компьютера фотографии этого технического специалиста.
Как ни странно, но сбои в работе прекратились.
Валерий Сентябов  (valsent64)
#
Хороший пост и комменты. Итого: хорошая инфографика (рисунок, текст, посыл, фото) помогает человеку быстрее понять суть (для принятия решения), быстрее действует на сознание через простую и понятую логику или мгновенно формируемые чувства при ее восприятии, + служит своего рода мантрой для воздействия через подсознание (как фото того же специалиста, присутствующего хотя и с тыльной стороны компа, но энергетически вполне осязаемого smile:) ).
Основные причины неиспользования, на мой взгляд:
1) нет понимания, как это работает или как это надо делать (учить или обращаться к специалистам);
2) нет желания (консерватизм или пофигизм) - это уже вопрос к руководству данного персонала smile:).

Маленький личный пример-дополнение из практики: когда Телеком несколько лет назад вводил 3 тарифа на услуги по стационарному телефону (все минуты платно, абонентская плата на установленный лимит, полный безлимит), я видел, как операторы Телекома каждому посетителю на пальцах (неважно - пенсионер или просто дама средних лет) объясняла разницу и предлагали принять решение. Люди и сами операторы каждый раз считали, как же выгоднее. В итоге я просто предложил оператору, а затем прислал на электронку простой график, показывающий несколько точек "выгоды", относительно которых каждый посетитель и оператор по статистике услуг за несколько последних месяцев мгновенно мог принять решение. Спустя 2-3 недели, зайдя в офис Телекома, наблюдал ту же прежнюю картинку - сначала устное объяснение, затем долгие размышления и устные же прикидки без всякой инфографики ... Так что обе причины были налицо - не умеем и не хотим ...
Александр Горшков  (technoserv)
#
Валерий, спасибо за позитивную оценку smile:)
Приятно, что материал понравился.
Что касается ИТишников, то это было в далёких 90-х smile:)
Приведённый пример с графиком мне понравился.
Он ещё раз подтверждает, что продвижение любого решения, услуги или проекта в наших условиях не возможен без указания сверху smile:)
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