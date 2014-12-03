Как закалялась сталь

В последнее время нам всё чаще говорят о том, что в России ничего кроме добычи нефти и газа делать не умеют. Что все передовые технологии находятся в Америке, Японии или в Европе. Что введение против России санкций затрагивает не только экономическую состоятельность страны, но и её безопасность. Не могу полностью поддержать это мнение. Взять, например, «Проект года», проводимого порталом ИТ-директоров России Global CIO. Компания «Техносерв» принимает в нём участие со своей Системой Анализа Фото Изображений (САФИ).
Разработка любого серьёзного решения не происходит мгновенно. Не исключением является и решение «Техносерва», который более семи лет совершенствовал свою систему анализа фотоизображений для силовых структур. За это время было разработано много модификаций системы. Сейчас «Техносерв» предлагает проводить анализ не только по фотографии, но и по видео, есть модуль «Фотопортретная экспертиза» и другие специфические разработки. Получается полная аналогия с изготовлением булата. Сперва булатную сталь производили оружейные мастера, а сейчас её используют при изготовлении качественных бытовых ножей. Сотрудники «Техносерв» одни из первых увидели возможность использования технологии анализа фотографий клиентов для предотвращения мошеннических операций и сокращения финансовых потерь у наших заказчиков. Очень сложно поверить в идею, не пощупав всё своими руками, не поговорив с коллегами, которые уже имеют опыт эксплуатации и готовы поделиться им с вами. Трудно быть первопроходцем. Но Сбербанк России не случайно является банком №1 – лидером отрасли. Только разрабатывая и внедряя передовые технологии, можно сохранить лидирующие позиции. Именно стремление «Техносерва» и Сбербанка России быть лидерами в своей отрасли позволило добиться столь внушительного успеха. Посудите сами, сокращение более чем в два раза числа обращений заёмщиков в банк с поддельными документами. При среднем «чеке фрода 800 – 900 тыс. рублей» за первые 6 месяцев было выявлено не менее 100 случаев мошенничества, а это значит, что было предотвращено хищений из банка порядка 100 миллионов рублей. Не случайно у Сбербанка России один из самых низких показателей просроченной задолженности.
Почему этот проект, на мой взгляд, достоин звания «Проекта года»? В чём его уникальность, кроме самого масштаба реализации проекта? Возможно, это покажется странным, но специфика анализа фотоизображений в финансовых организациях очень сильно отличается от аналогичных работ в силовых структурах. Там, где в силовых ведомствах привыкли получать ответы на поисковые запросы в течение достаточно продолжительного времени, то в финансовой сфере ответ необходимо предоставить здесь и сейчас, в течение нескольких секунд, пока клиент не ушёл к конкурентам. Чем быстрее будет получен ответ, тем больше банк сможет оформить сделок и тем более рентабельным получится у него финансовый продукт. В процессе внедрения решения, специально для финансового сектора были разработаны дополнительные правила выявления подозрительных заёмщиков. А кто лучше специалистов в конкретной области может сформулировать такие правила? Именно, реализуя этот проект в непосредственном контакте со специалистами Сбербанка, были отобраны самые эффективные критерии выявления мошенников. Все реализованные правила были многократно проверены на самой большой в стране клиентской базе заёмщиков. Полученные результаты не вызывают сомнения как у наших разработчиков, так и у руководства банка. Обрабатывая огромные массивы информации, «Техносерв» смог добиться выполнения всего процесса обработки фотографии, начиная от анализа ее качества, анализа изображения до выполнения всех разработанных правил выявления мошенников всего за 3-4 секунды. Такого хорошего результата удалось достичь при помощи использованию технологии вычислений In-Memory. Сейчас такие вычисления продвигаются в SAP HANA и некоторых продуктах Oracle, HP, IBM и других производителей информационных комплексов. И, конечно, не надо сбрасывать со счетов масштаб реализованного проекта. Одно дело внедрить решение для нескольких пользователей, и совсем другое для несколько тысяч территориально распределённых по всей стране кредитных инспекторов, которые формируют до нескольких тысяч запросов в секунду. Вы можете познакомиться с описанием нашего решения на сайте проведения конкурса, задать вопросы представителю заказчика Вадиму Валерьевичу Кулику, Заместителю Председателя Правления ОАО Сбербанк России, куратору блоков Риски и ИТ, который отвечал за данный проект со стороны банка и после не сложной регистрации проголосовать за представленную нами на конкурс Систему Анализа Фото Изображений.
А что будет дальше? Как предполагается развивать дальше это монолитное решение? Именно монолитное. Гибкая, не коробочная, реализация позволяет как жидкому раствору приникнуть предлагаемому нами решению по анализу фото изображений во многие ИТ-системы банка и превращая их в единое, надёжное решение. Вот как Кулик Вадим Валерьевич прокомментировал вопрос посетителя сайта GlobalCIO по внедрённому решение: «Система не может отразить атаку первого визита». И это серьёзная проблема для многих банков, с которой можно справиться только в случае централизованного сбора, хранения и обработки информации, т.е. с помощью Кредитных Бюро. Следующим шагом в развитии нашего решения – будет интеграция с кредитными бюро для предотвращения мошеннических операций не только при кредитовании, но и для выявления внутреннего мошенничества и мошеннических операций с пластиковыми картами. Могу с полной ответственностью сообщить, что мы уже приступили к этим работам. Официально об этом было объявлено 27 ноября на пятом НБКИ-форуме.
Комментарии 49
Это первым быть сложно. А первыми были Сбербанк и мы. Не в мире первыми, а в нашей стране и в финансовом секторе.
Так что опыт у нас имеется, и это ещё надо посмотреть, кто и кого будет догонять
А другие решения есть.
Мы о них знаем.
Начнём с того, что в зарубежных странах предъявляются иные требования к персональным данным.
Т.е. иное регулирующее законодательство.
А ещё в нашей стране, в отличие от западных стран, совсем другое отношение к дактилоскопии.
Именно по этому там получают распространение банкоматы с идентификацией пользователя по отпечатку пальцев.
И в целом к использованию биометрии отношение более спокойное.
На форуме НБКИ мы об этом говорили и показывали результаты такого анализа.
Что касается отпечатков пальцев, то могу сказать, что у некоторой категории людей их идентифицировать не получается.
Пока единственный 100% способ идентификации - это анализ ДНК. Но он дорог и долго проводится.
Уверен, что через некоторое время всё изменится, но до этого момента надо как-то существовать.
Мы предлагаем анализ фото изображений.
Скажу больше: на базе этой технологии у нас реализована функция автоматического выбора наиболее оптимального для анализа ракурса клиента и его последующее фотографирование.
В результате мы предлагаем наиболее удобный способ получения качественной фотографии и исключение ошибки "человеческого фактора", когда для анализа предоставляется фотография другого человека.
К сожалению, не для всех банков имеется возможность реализовать этот функционал, но мы его всегда предлагаем бесплатно в рамках реализации внедрения решения.
У кого-то ещё есть такой функционал?
Те компании, которые умеют обрабатывать видео изображения в режиме реального времени это легко могут сделать.
Но у банков мот быть ограничения на установку программного обеспечения на клиентских местах.
Из-за таких ограничений не всегда получается автоматизировать этот процесс.
Наверно есть какое-то объяснение.
Но это решение заказчика, которое мы не можем изменить.
Наверно есть какое-то объяснение.
Но это решение заказчика, которое мы не можем изменить.
Что касается нашей разработки ПО, то технические навыки российских, украинских, белорусских разработчиков ценятся по всем миру. Но с точки зрения предпринимательства в области разработки - результаты очень средние. Поэтому у нас так много "аутсорсеров" - технологически сложных компаний, но с предпринимательским уровнем - купить дешевле, продать дороже. А вот продуктовых мало. И интеграторы наши на мировых рынках очень слабы.
Впрочем если удастся сохранить образование - то будет отличный "драйвер роста" в будущем. Роль высоких технологий растёт в мире, а традиции инженерии у нас очень даже.
И если всё у нас получится, то решение будет не только красивым, но и полезным.
И я обращаюсь в этом сообщении ко всем читателям Banki.ru: Поддержите наше решение, сообщайте, что в нём надо улучшить. И тогда у нас у всех, и у нашей страны, появится отличное конкурентоспособное решение.
По информации Объединенного Кредитного Бюро за 2,5 года доля безнадежных к взысканию займов выросла более чем в 15 раз и достигла показателя в 30,25% от общего количества микрозаймов. Не планируете работать и с другими КБ? И насколько реализуемое решение подходит для МФО?
Важно, чтобы кредитные бюро были готовы работать с фото заёмщиков.
Если одно кредитное агентство начинает анализировать фото изображения, то у банков появляется структурированная, хорошего качества фотографии, которые можно использовать в общении с другими кредитными бюро.
Если это только фотографии, то смысла в эксклюзивном решении особенно нет.
Всё будет упираться только в качество и скорость выполнения анализа.
И тут можно специальным образом оптимизировать алгоритм под конкретную узко направленную задачу.
Если говорить о предлагаемом нами решении, то его использование в нескольких кредитных бюро позволит подключить к процессу обмена фото изображениями значительно большее количество банков. А самим банкам использовать наше решение значительно шире, чем просто противодействие мошенническим операциям при кредитовании.
И этот факт отметил Вадим Кулик "система фиксирует в день до 20 случаев ошибок кредитных истроий при прикреплении пакетов документов (к заявке прикрепляются чужие документы) и сотни ошибок ввода ФИО и даты рождения. Делением на случайные и неслучайные ошибки занимается другое подразделение"
Если бы это уже было реализовано, то вот такого случая могло бы и не быть В московском банке неизвестный снял $1 млн по поддельному паспорту
"У ЦБ также есть другой показатель просрочки — по кредитам только резидентам начиная от одного дня, неофициально пояснили ЦБ. Динамика этого показателя (goo.gl/ODVjWT) практически повторяет тренд по вышеописанной просрочке от 90 дней, на 1 октября накопленная просроченная задолженность составляет 628,7 млрд рублей от общей суммы в 11,1 трлн рублей"
628 млрд рублей! за сокращение таких издержек стоит побороться.
"— На 1 ноября в группе банков с просроченной задолженностью по розничным кредитам свыше 10 млрд рублей лидировали следующие банки (по доле просрочки): Связной-банк — 26,9%, "Русский стандарт" — 23,4%, МТС-банк — 19,8%, ХКФ-банк — 16,4%, ТКС-банк — 16,0%", — говорит Осадчий.
Предлагайте свое решение в эти банки и удача вам улыбнется
Информация взята из Просрочка по кредитам россиян обновила трехлетний максимум
Когда они выросли и скрывать уже стало нельзя - о них стали говорить.
Ситуации у банков и у людей бывают разные, и просрочка ни когда не получится нулевой.
Но просрочку с первого дня, как правильно Вы отметили, можно будет значительно сократить.
В основном это явное мошенничество.
Все банки стремятся сократить свои потери.
Все финансовые вопросы банк решает непосредственно с НБКИ.
Если банк примет решение использовать нашу систему анализа фото изображений ещё для ряда бизнес продуктов - то у нас предусмотрена гибкая система лицензирования и даже пользование нашим решением как услугой.
Банки как платили, так и будут платить за запросы к кредитным бюро,
Всё зависит от того, как эту стать обработать.
Надеюсь, что с помощью заинтересованных банков мы сможем для противодействия кредитным мошенникам предложить решение надёжное, как булат!
В результате анализа было найдено решение перенести анализ фото изображений на сторону кредитного бюро.
Будут новые способы мошенничества - будем искать новые пути их решения.
Так, внедряя наше решение в банке, мы предлагаем эффективный механизм борьбы с внутренним мошенничеством в процессе кредитования.
В результате в сбербанке внутреннее мошенничество к процессе кредитования сведено на ноль.
По моим оценкам раза в 4-5.
Но тем оно и интереснее
Почему я это говорю - да потому что публикация текста с ошибками означает:
Первый уровень. Я тут начальник, и так почитаете.
Второй уровень. Я не признаю возможности совершения мной ошибок, нечего тут проверять.
Третий уровень. Попробуй со мной о чем-то договорись в ходе реализации проекта, заказчик, все вы идиоты, все ошибки у вас.
Если человек не понимает, что он делает для фирмы, публикуя так написанные тексты в своем полупрофессиональном блоге - возникает вопрос, как управляется фирма. Впрочем, если можно семь лет совершенствовать систему для бюджетного заказчика - к чему тут грамотность, и так сойдет.
Ну и наконец - какое именно мнение автор не может поддержать полностью (первый абзац)?
Не восхищайся прошлогодним небом,-
Не возвращайся - где был рай когда-то,
И брось дурить - иди туда, где не был!
Лишним показался только Ваш.
1. Не в тему.
2. Сами что-нибудь сделали полезного?
Ну и наконец, НБКИ не бюджетный заказчик.
Что касается операторов связи, то здесь многое решает стоимость запроса.
Так же не ясно к какому Бюро Кредитных Историй формировать запрос?
Ко всем сразу? Не накладно ли получится?
В любом случае мы прорабатываем этот вопрос.
Только если из-за санкций этот товар может пропасть, или перестать выполнять свои функции, то что тогда делать?
И самое главное - если отечественный товар лучше зарубежного, то почему надо от него отказываться?
Или американцы, выбрав российского поставщика ракетных двигателей для космических ракет, обосновывали это другими аргументами?