Популярные сообщения

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Марина Топтыгина 10.03.2016 16:02 marinatoptygina
Два шага вперёд, один шаг назад.
Нет, это я не об экономике (как финансовый дилетант, я не рискую давать ей оценки), это я исключительно о себе. Увы, мне пришлось сделать шаг назад, за который я вынуждена извиниться перед своими читателями: я уже больше двух месяцев ничего не писала в этом блоге. Однако, в моём активе есть и два шага вперёд, о которых сегодня хочу вам поведать. Читать далее
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Марина Топтыгина 28.12.2015 22:02 marinatoptygina
Мои 8 стран 2015 года и чудо из чудес: Гарский мост.
Год у меня выдался непростой. И это ещё мягко сказано! Он оказался неимоверно трудным во многих отношениях. И тем приятнее было после подсчета своих путешествий сделать открытие: в этом году я, всем проблемам назло, сумела посетить и «описать» 8 стран, то есть ровно столько же, сколько и в 2014-ом! То есть, как выяснилось, я не спассовала перед трудностями и не снизила темпа!!! Хороший стимул на будущий год. Вот об этом – о прошлом и будущем – сейчас хочу поделиться своими «путевыми» раздумьями… Читать далее
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Марина Топтыгина 30.11.2015 21:50 marinatoptygina
Тунис: туризм и Карфаген…
На фоне последних событий на юге Европы и севере Африки вы можете подумать, что я тут собралась сыпать вам соль на раны. Ничего подобного. Сама всего пару недель назад вернулась из Туниса. Не скрою, некоторое время раздумывала, ехать туда или нет. Но в итоге решилась. И, как мне кажется, кое в чем сумела разобраться на месте. Самое время поделиться впечатлениями… Читать далее
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Марина Топтыгина 27.10.2015 07:10 marinatoptygina
Франция. Ним – древний Рим Лангедока.
Что может поднять настроение, когда надвигаются холода, соседи достают беспрестанным ремонтом, а продуктовые магазины не балуют изысканными вкусами? Конечно же, путешествие. Пусть краткое, но вкусное, яркое и запоминающееся. Ждёшь хоть небольшого роста рубля, ловишь распродажу авиабилетов, отыскиваешь спецпредложение на хороший отель или квартиру, и как говорят французы, voila – привет соседям! В общем, каюсь: слегка потешила душу на юге Франции – в Лангедоке, что и вам очень советую! Читать далее
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Марина Топтыгина 28.09.2015 00:41 marinatoptygina
Италия. Чезенатико – морская романтика Эмилии-Романьи.
Осенней порой на меня обычно накатывает грусть. Хочется расправить крылья и полететь навстречу вечному лету и морской романтике. Если и вы испытываете схожие чувства, то с удовольствием укажу на не столь уж далёкий от нас курортный городок, который подарит и ощущение морских странствий, и радость морских купаний, и симпатичные городские пейзажи, и вкус морских глубин. Именно таким показался мне Чезенатико, уютный и не слишком запруженный туристами уголок Эмилии-Романьи. А потому приглашаю вас на ознакомительную фотопрогулку! Читать далее
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Марина Топтыгина 19.08.2015 03:20 marinatoptygina
ЮАР. Тшване. Претория – город, где ничто не забыто.
После новых подробностей о недавних путешествиях в Македонию и Испанию возвращаюсь к впечатлениям от поездки в ЮАР. Хочется рассказать о Претории – городе, любопытном во многих отношениях. Он интересен и историей, и архитектурой. Но, пожалуй, более всего порадовал меня тем, что, несмотря на пережитые войны и революции, сумел сохранить уважением к своей истории и её памятникам, не дав победителям разрушать память о побежденных. Это ведь, согласитесь, дорогого стоит… Читать далее
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Марина Топтыгина 28.07.2015 01:37 marinatoptygina
Македония. Скопье – старый город с новым лицом.
О Македонии я только что писала. Правда, вынуждена была обойти своим вниманием столицу страны – Скопье. Вовсе не потому, что та не представляет интереса для туриста. Наоборот, Скопье, на мой взгляд, заслуживает отдельного подробного рассказа. Там немало достойных памятников, потрясающие старинные церкви, отличные возможности для шопинга и, главное, совсем не столичные цены. Готова подтвердить свои слова фотографиями и ценниками! Читать далее
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Марина Топтыгина 14.07.2015 01:07 marinatoptygina
Македония – страна виноградников и озёр.
Этим летом в тренде бюджетные направления отдыха. И я не отстаю! Продолжаю осваивать Балканы. В прошлом году проехала по Сербии, а только что – по Македонии. И опять под впечатлением: от красоты, древней православной традиции, вполне понятного россиянину славянского языка и … цен!!! О таких ценах мы у себя в России давно забыли, а уж в Европе-то после падения рубля и подавно. Хотите вспомнить? Делюсь впечатлениями и информацией!!! Читать далее
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Марина Топтыгина 29.06.2015 00:35 marinatoptygina
Испания. Валенсия – город, где не соскучишься!
Делаю перерыв в африканской тематике и возвращаюсь в старую добрую Испанию. Если вы думаете о летнем отдыхе и ищите место, где можно не только лежать на пляже, но еще и устроить себе интересную культурную программу на пару-тройку недель, то точно стоит обратить внимание на Валенсию. Добираться туда недолго и несложно, хороших пляжей достаточно, а интересного и вкусного столько, что хватило бы только сил и средств!.. Читать далее
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Марина Топтыгина 15.06.2015 00:45 marinatoptygina
ЮАР. Цване. Весёлые жирафы, сонный лев и приключения на воздушном шаре.
Итак, пора рассказать о моих африканских приключениях. А то «всё дворцы да церкви», сетуют некоторые мои читатели. Как говорится, пора и честь знать! Иду навстречу любителям животных. Сегодня приглашаю вас в природный заповедник Dinokeng, раскинувшийся в 50 км от Претории, которую в ЮАР теперь уже всё чаще называют Цване… Читать далее
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Марина Топтыгина 28.05.2015 00:11 marinatoptygina
ЮАР. Дурбан. Туризм – сквозь тернии к звёздам!
Я мечтала об этом много лет. Еще со студенческой скамьи, когда изучала голландский и грезила услышать его южноафриканское порождение –язык африкаанс. Я читала о благоприятном климате, о потрясающем животном мире, рассматривала фото природных красот, современной архитектуры Южной Африки. И вот, наконец, свершилось! Меня пригласили принять участие в крупнейшем туристическом событии не только ЮАР, а всей Африки – в туристической выставке INDABA. И я с радостью махнула на край света – в Дурбан… Читать далее
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Марина Топтыгина 14.05.2015 09:56 marinatoptygina
Италия. Вокруг ЭКСПО: природа и дворцы Парка Минчио.
И опять об Италии! А как же иначе? Именно там только что открылась Всемирная выставка Экспо – одно из главных культурных событий года в мировом масштабе. Впереди 6 месяцев интереснейших мероприятий. На днях в Посольстве Италии в Москве состоялась специальная пресс-конференция. Как заявил Посол Италии г-н Чезаре Мария Рагальини, российские туристы, которые при получении визы предъявят билеты на Экспо, смогут воспользоваться особым окном в консульствах Москвы и Питера. А это значит, что получать визу они будут вне общей очереди! Ну а я с удовольствием расскажу этим счастливчикам, что еще помимо Всемирной выставки, их ждёт в Милане и окрестностях. Добро пожаловать на виртуальную прогулку по парку Минчио! Читать далее
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Марина Топтыгина 30.04.2015 10:57 marinatoptygina
Испания. Загадка Дамы из Эльче и радости Бенидорма.
Слыхали ли вы про испанский городок Эльче? А про Даму из Эльче? Каюсь, сама до недавнего времени не слыхала. А теперь, побывав там, поняла, что знаю только то, что, увы, ничего не знаю! Эльче настолько феноменален, что вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А Бенидорм, наоборот, выглядит весьма прозаично, но полон приятных сюрпризов. И оба города еще и обладают грандиозным потенциалом для семейного отдыха! В общем, продолжаю рассказывать о Коста Бланке с чувством, толком и расстановкой. И с фотографиями, конечно же, для подтверждения своих путевых открытий! Читать далее
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Марина Топтыгина 19.04.2015 20:58 marinatoptygina
Испания. Секреты Коста Бланки: Аликанте и окрестности.
Ура!!! Рубль пошёл вверх!!! Аналитики стращают проблемами в экономике. Я же, как путешественница и полный финансовый дилетант, думаю только о ценах в магазинах и наших с вами путешествиях. Так вот, цены на некоторые товары уже пошли вниз, равно как и цены на авиабилеты. А это значит, пока не поздно, следует позаботиться о летнем отдыхе! Конечно, мне бы хотелось, чтобы рубль еще подрос. Но как говорится, от добра добры не ищут. В общем, сами решайте, куда, когда и, главное, почём ехать. А я пока подброшу вам новой информации для размышлений. На этот раз по Испании (про Италию еще тоже далеко не всё рассказала, но сделаю маленький перерыв для разнообразия, хорошо?). Сегодня речь о Коста Бланке. Она популярна у наших соотечественников как пляжное направление, но скрывает столько неразгаданных ими секретов! Попытаюсь какие-то приоткрыть… Читать далее
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Марина Топтыгина 31.03.2015 01:00 marinatoptygina
Италия. Мантуя - всемирное наследие герцогов Гонзагa.
Говоря о том, куда можно поехать из Милана, чтобы продлить приятное, я надеюсь, послевкусие от посещения ЭКСПО, начну с Мантуи. Это не только город, но и целая провинция, полная истинных сокровищ! Сокровища Мантуи – прежде всего, её природа, ландшафт, архитектура. И если природу и ландшафт можно считать дарами небес, то потрясающая архитектура Эпохи Возрождения досталась Мантуе от герцогов Гонзага, которые безраздельно властвовали на этой земле почти 380 лет (1328-1707). Ныне это наследие признано ЮНЕСКО всемирным. Бесчисленные дворцы и усадьбы Гонзага, их вассалов и фаворитов, сегодня открыты для широкой публики. Я влилась в её ряды и сейчас приложу все усилия, чтобы описать свои неописуемые чувства… Читать далее
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Марина Топтыгина 17.03.2015 00:36 marinatoptygina
Италия. Милан: как устроить себе недорогое путешествие на Expo?
1 мая Милан вплоть до конца октября станет столицей мира. Здесь откроется Всемирная выставка – ЭКСПО. Всемирные выставки проводятся с 1851 года, каждая из них - это событие и в своей стране, и в мире. Есть города и страны, где ЭКСПО проводились не один раз. В США, Франции, Бельгии, Италии это делалось многократно. Милан тоже не в первый раз «замужем» за ЭКСПО. Всемирную выставку здесь уже проводили в 1906 году. Сейчас выставка всемирных достижений будет проходить уже на совсем ином техническом уровне. Но и помимо технических достижений Милан способен многим удивить своих посетителей. В частности, и вменяемыми ценами! Читать далее
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Марина Топтыгина 28.02.2015 21:01 marinatoptygina
Норвегия. Берген: магия уюта.
Вот и добралась я в блоге, наконец, до Бергена. С лета руки не доходили написать. А всё потому, что в нём столько интересного. Вот и попробуй не захлебнуться в этом разливанном море впечатлений! Это я, конечно, шучу. Просто долго пыталась определить для себя, какова главная изюминка этого города. А теперь посмотрела на фотографии, подумала, вспомнила свои ощущения и поняла: больше всего меня поразил его уют. Мне довелось повидать немало малюсеньких уютных городков, но, пожалуй, впервые встретился большой город, где было уютно, как в маленьком. Согласитесь, уже одно это – чудо. Но в Бергене и других чудес немало… Читать далее
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Марина Топтыгина 16.02.2015 00:35 marinatoptygina
Норвегия. Брюгген – северное зеркало Брюгге.
Не знаю, как вам, а мне в последнее время показалось, что с наступлением Года Овцы (козы) некоторые финансово-экономические факторы вдруг действительно начали меняться к лучшему. Хочется верить, что Овца (Коза) нас не подведёт и к лету реально повысит наши шансы на интересные путешествия. Сама я тоже не сижу сложа руки, а тщательно разбираю свои фотографии, инвентаризирую впечатления и регулярно публикую их в блоге. Сегодня речь пойдёт о дежавю, то есть об ощущении «уже виденного», которое я испытала во время путешествия по Норвегии. Там я узрела нечто очень похожее на мой любимый фламандский город Брюгге. Самое интересное, что и называлось норвежское «дежавю» почти так же: Брюгген! Читать далее
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Марина Топтыгина 28.01.2015 01:03 marinatoptygina
Италия. Иврея. Самый ароматный карнавал Италии.
Долго ломала голову, о чём поведать вам в это очень непростое время. Денег у многих – кот наплакал, настроение на нуле, погода бьёт рекорды нестабильности, цены стабильно стремятся вверх. О чём в таких условиях писать трэвел-журналисту? Как хотите, а я напишу о карнавале! Собственно, карнавалы и были когда-то придуманы, чтобы встряхнуть граждан в конце зимы, поднять им настроение и жизненный тонус, развлечь, напомнить о скорой весне и тем самым вселить светлые надежды. И пусть это был пир перед скорым постом. Карнавал заряжал энергией и давал силы перенести и пост, и другие грядущие сложности. Вот и я пойду по этому пути, вспоминая о замечательном карнавале в Иврее, побывать на котором мне посчастливилось пару лет назад. Читать далее
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Марина Топтыгина 12.01.2015 01:08 marinatoptygina
Сербия. Нови-Сад: сербские Афины и венгерский Гибралтар.
Если вы еще не бывали на Балканах, а также в Австрии, Венгрии и Румынии, мечтали бы заглянуть везде, но, увы, стеснены в средствах, могу дать хороший совет. Для начала запланируйте поездку в сербский городок под романтичным названием Нови-Сад. Добраться туда можно за пару часов на поезде или на автобусе из Белграда, цены в Сербии куда более щадящие, чем в большинстве соседних стран, а Нови-Сад поможет вам составить представление практически о каждом из названных государств. На протяжении всей свой истории город менял свою принадлежность, постоянно пополнялся новыми традициями и расцветал новыми архитектурными стилями. Да и радующей душу растительности там немало, ведь это же Нови-Сад! Читать далее
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Марина Топтыгина 25.12.2014 01:18 marinatoptygina
Жизнь в пути. 8 стран года и перспективы путешествий.
Думаю, кое-кто из читателей блогов на портале banki.ru, глядя на заголовки моих постов, не может сдержать раздражения и ворчит: «наши финансы всё громче поют романсы, а эта стрекоза всё летает по экзотическим странам и трындит о путешествиях». Недоброжелателей могу порадовать: последние пару месяцев стрекоза, увы, не летает. Но трындеть о путешествиях всё равно не перестанет. Просто верит, что в будущем году эта информация вам пригодится. И готова объяснить, на чём базируется оптимизм финансового дилетанта. Читать далее
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Марина Топтыгина 10.12.2014 00:26 marinatoptygina
Италия. Красоты Апулии. Мыс Гаргано: тёмный лес, трабукко и острова Тремити.
Пришло время продолжить рассказ о путешествии по мысу Гаргано. Сейчас я поведаю вам о самых незабываемых событиях моей недавней двухдневной поездки. Я бы даже сказала, о моих самых экстремальных приключениях этого года. В общем, о туре не для слабонервных! Читать далее
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