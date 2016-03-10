Популярные сообщения

Ура!!! Рубль пошёл вверх!!! Аналитики стращают проблемами в экономике. Я же, как путешественница и полный финансовый дилетант, думаю только о ценах в магазинах и наших с вами путешествиях. Так вот, цены на некоторые товары уже пошли вниз, равно как и цены на авиабилеты. А это значит, пока не поздно, следует позаботиться о летнем отдыхе! Конечно, мне бы хотелось, чтобы рубль еще подрос. Но как говорится, от добра добры не ищут. В общем, сами решайте, куда, когда и, главное, почём ехать. А я пока подброшу вам новой информации для размышлений. На этот раз по Испании (про Италию еще тоже далеко не всё рассказала, но сделаю маленький перерыв для разнообразия, хорошо?). Сегодня речь о Коста Бланке. Она популярна у наших соотечественников как пляжное направление, но скрывает столько неразгаданных ими секретов! Попытаюсь какие-то приоткрыть…
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