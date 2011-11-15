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Дюссельдорф: 11.11.11.11.11 и мой личный ангел.

15.11.2011 22:18 14 6 716 просмотров
Не подумайте, что это какой-то тайный код. Сие магическое число – не что иное как время начала в этом году карнавала в немецком городе Дюссельдорфе: ровно в 11 часов 11 минут 11 числа 11-го месяца (ноября) 11-го года. Число это действительно уникально, поскольку комбинация из десяти единиц возникает только раз в сто лет! А учитывая, что Дюссельдорфскому карнавалу в его нынешнем виде всего 180 лет, то магическая дата выпадает лишь второй раз в его истории! Судите сами, могла ли я упустить столь уникальный шанс прикоснуться к магии цифр, веселья и красок? Конечно, нет! Я в спешном порядке отправилась в Дюссельдорф! smile:ura:

Говорят, спешка хороша только при ловле блох. Но мне просто крупно повезло (не по поводу блох, конечно). smile;) Выяснилось, что Аэрофлот очень вовремя проводил распродажу авиабилетов в нужном мне направлении. Оставалось только найти крышу над головой и надёжного консультанта по дюссельдофским обычаям и традициям. И (о, счастье!) я обрела всё это в одном лице. Точнее, в одном шикарном фасаде - отеля, ведущего свою историю аж с 1806 года.

В 5*-ном «Breidenbacher Hof», которым управляет группа «Capella Hotels», не просто комфортабельные номера, изысканная кухня и улыбчивый персонал. Здесь тебя встречает ещё и … личный ангел!

Я не шучу. Сама слышала, как один из постояльцев наградил этим эпитетом Сабину Циммерманн (на фото она сидит за столом). На самом деле, её должность в отеле – личный помощник гостя. Такие помощники здесь есть абсолютно у всех гостей. И это не какая-нибудь дополнительная услуга: всё изначально включено в стоимость номера!

Как поведала мне Сабина, ей и её коллегам приходилось выполнять самые разные заветные желания постояльцев: отправлять их на концерт Мадонны, билеты на который давно распроданы; доставать редкие вина; чуть ли не за день организовывать свадебную церемонию. (Кому-то, видимо, идея жениться приходит столь же внезапно, как мне – идея поехать на карнавал!) smile:idea: .

Мои просьбы были для Сабины, конечно, не столь сложными, но довольно необычными. Мне требовалась подробная информация относительно города и карнавала. Не просто данные об истории и традициях, а исчерпывающие сведения о том, где те или иные вещи можно запечатлеть и как туда добраться.

Признаюсь, что, по нынешним временам, я - весьма странная путешественница. Ещё в студенческие годы поняла, что никогда не буду водить машину. Тому есть 2 причины. Во-первых, я мечтательная, а следовательно – очень рассеянная, и у меня плохая реакция, так что как участник дорожного движения я была бы просто опасна. Во-вторых, длительное сидение в машине портит фигуру, а фигура у меня – пунктик. smile:oops: Куда полезней для здоровья ходить пешком! Вот я и хожу, либо пользуюсь общественным транспортом. Не стану даже перечислять те уголки мира, которые я изведала с помощью поезда, автобуса и трамвая. smile:oops: Однако, как мне показалось, Сабина встретила такого клиента впервые. Сама она передвигается на автомобиле, а гости её отеля часто – на личном самолёте или яхте. Но ради меня она мужественно изучала схемы городского транспорта и расписания поездов, а чтобы я не ошиблась с выбором билета в автомате, лично проводила меня в метро и показала, на какие кнопки в автомате нужно нажимать. Снимаю шляпу! smile:nunu:

Что же касается карнавала, то в метро ехать мне не пришлось. Отель «Breidenbacher Hof» расположен на знаменитой улице бутиков – Кёнигсалее. От неё рукой подать до Ратушной площади, где проходит ноябрьское открытие карнавала. Сабина, как настоящий ангел, провела меня к выходу и махнула крылом (т.е. рукой) в нужном направлении, предупредив, чтобы я шла прямо, никуда не сворачивая, и ни на минуту не выпускала их виду свою сумочку. «В карнавальной толкучке всякое бывает! И вообще будьте осторожны!» - заботливо прошептал мой ангел.

Насколько мудры были её советы, я поняла сразу, как только попала на площадь. До начала карнавала оставалось ещё полчаса, а там уже было не протолкнуться.

Откуда-то вещал бодрый голос на немецком языке. Мой немецкий – так себе. Поэтому я решила, что лучше буду разглядывать и фотографировать участников карнавала. Персонажи, надо сказать, встречались просто потрясающие! smile:D





В ноябре карнавал в Дюссельдорфе (равно как и в Кёльне, и в Майнце) только начинается. 11 ноября происходит Хоппедитц – «пробуждение» карнавала, а дальше карнавальный комитет ведёт напряжённую подготовку к пышным торжествам в конце зимы (в новом году - с 16 по 20 февраля). Но и «пробуждение», скажу я вам, впечатляет!

Толпы людей самого разного возраста в ярких и, порой, просто потрясающих костюмах. Море пива и тонны огромных сладких кренделей (на моих глазах их поглощали весьма хрупкие девушки). smile:o



И, наконец, песни, танцы и гремящий над площадью вопль «Хелау!» - местный карнавальный клич. Тут он прогремел ровно в 11.11. smile:nunu:

Говорят, тех, кто закричит так на карнавале в Кёльне, могут и побить: карнавальные города соперничают между собой, и у кёльнцев свой клич - "Кёлле Алааф!".

Граждан, которые бодро вещали в центре Ратушной площади, я даже рассмотреть не могла. При моём росте 1м 55см я оказалась в толпе в аккурат под бокалами с пивом, которые были зажаты в руках рослых немцев. Любая попытка подпрыгнуть или высунуть голову была чревата обильным пивным дождём. smile:(

Приходилось лишь осторожно щёлкать фотоаппаратом над головой, маневрируя им между бокалами с пивом. Так в объектив моей камеры попал балкон мэрии, где стояли двое мужчин в карнавальных костюмах.

Позже мой личный ангел Сабина Циммерманн объяснила, что слева – мэр Дюссельдорфа Дирк Элбекс. Он всегда так приветствует участников карнавала. Ещё Сабина поведала, что девиз нынешнего карнавального сезона – «Hütt dommer dröwer lache», то есть «Сегодня мы над этим смеёмся». smile:D

Осенью в начале карнавала обычно выбирают Принца Карнавала. Это, как правило, один из самых уважаемых и состоятельных жителей города. А поскольку Дюссельдорф занимает в Германии второе после Франкфурта место по концентрации банков и фондовому рынку, то нередко Принцами карнавала становятся именно банкиры. Правда, в этот раз повезло бизнесмену - владельцу сети пекарен.

Вы спросите, а почему я всё это узнала от Сабины, а не от самих участников карнавала? Да большинство из них, как оказалось, просто не в курсе таких деталей! smile:oops:

Вот этот парень по имени Ронни (на снимке он в костюме с жабо), честно признался, что пришёл просто повеселиться с друзьями и выпить пива в хорошей компании. «Подробности Вам лучше узнать в карнавальном комитете», - радостно сообщил он. Но разве в этой массе масок, лиц и костюмов, можно понять, кто есть кто? smile:shuffle:

Увидев в собачек в карнавальном одеянии, я решила, что хозяйка, которая постаралась сшить эти обворожительные костюмчики, уж всяко должна что-то знать. И точно, с Габи мне повезло куда больше, чем с Ронни. Она, по крайней мере, бойко говорила по-голландски, а им я владею куда лучше немецкого. Дама с собачками подтвердила, сто Принца и Принцессу Карнавала только что благополучно избрали, но кто они, тоже не знала. «Мне пора уже кормить моих «ребяток», повеселись мы сегодня и так вволю!» - проверещала Габи и исчезла. smile:o

Участники карнавала уже от души попели, потанцевали и теперь расходились по окрестным пивным. Именно оттуда до вечера звучали их развесёлые песни. Заглянув в некоторые из этих заведений, я поняла, что они стоят особого упоминания. Но об этом в следующий раз, ладно? smile;)

Комментарии 14

Першинг  (Першинг)
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Спасибо, Марина!
А Вы - наш ангел! Приятно попутешествовать по интересным местам! smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Благодарю, Тамара! Очень надеюсь, что моя информация пригодится. Я и сама мечтаю поехать на главную часть карнавала - в феврале. Там в это время тётки гоняются за мужчинами в галстуках и эти галстуки им обрезают! С удовольствием полюбовалась бы на эту душераздирающую картину. Только вот пока не знаю, получится ли... smile:(
Першинг  (Першинг)
#
Программисты сомневались, что в блогах нужны смайлики.
Да очень нужны! И очень помогают текст воспринимать!


Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Для меня в этом нет никаких сомнений! Конечно, можно брать смайлики и с другого ресурса, как это было некоторое время назад. Но когда они интегрированы в блог, это куда удобней! smile:ura: smile:(
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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По-моему, правому смайлику весьма печально от того, что с ним делает левый... smile:-D
Марина, хороший репортаж.
Даёшь "Выше! Дальше! Сильнее!" smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
А мне кажется, им уютно вдвоём. Ещё бы третьего им добавить - смогут сообразить на троих!
Андрей, спасибо! Сейчас рвану на дальние дистанции. Вот только спасите меня от сумасшедшего дома: почему в новом формате я не могу найти кнопку "редактировать запись"? Она же должна быть? А я всё утро пребывала в бесплодных поисках... И ещё: не смогла найти свой пост в общей ленте блогов. Раньше он был в первой колонке (интересные). А сейчас - "неинтересные"?
ludkuba  (ludkuba)
#
Марина, здоровский репортаж! Как говорится, "весомо, грубо, зримо", в хорошем смысле слов, конечно. Весомо - история мероприятия, хоть и "всего 180 лет", но тоже срок приличный. Грубо - затея не бог весть какая креативная и утонченная, а всех объединяет в едином веселом порыве. А зримо - так это буйство красок и брызги фантазии участников, что очень хорошо видно на фотографиях. Была на подобном мероприятии в Голландии лет эдак ...цать назад, сразу всплыли приятные воспоминания... Пишите еще!
P.S. Немного о грустном. Модернизация сайта мне совершенно не по душе, т.к. найти Ваш блог стало значительно труднее, он оказался закопанным куда-то в недра сайта... Можно с этим что-то сделать?
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Людмила, приятно что репортаж пробудил приятные воспоминания! Надеюсь, тем голландским действом карнавалы в Вашей жизни не закончатся и, как-нибудь, Вы загляните и в Дюссельдорф!
На Ваши замечания я постараюсь обратить внимание разработчиков. Знаю, что идёт работа по модернизации портала, и, наверное, что-то можно будет исправить...
Татьяна Игнатова  (Tatiana0813)
#
Ну наконец и я разобралась в сложных и запутанных лабиринтах сайта и нашла Вас:). Помнится соблазнили Вы меня вкусными рассказами о Бельгии, пришлось купить туда билет на Новый год!!! Марина, если так пойдет и дальше- я побаиваюсь раззориться на путешествиях:) Жду новых рассказов, чтобы опеределиться со следующим направлением движения:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ой, Татьяна, я так рада, что Брюссель в Ваших ближайших планах! Потом обязательно напишите, удалось ли Вам побывать в тех местах, которые я описывала, и совпали ли наши впечатления!
Надеюсь, что лабиринты сайта в ближайшее время превратятся в широкие проспекты с прекрасной перспективой. Удачи!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Друзья, немного терпения, всё будет. Стараемся учесть все пожелания, но выкатываются они комплексом. То-есть, даже самый малый косячёк ложится в ближайший план обновления.
Вы ещё все свои жежешечки забросите и к нам сбежите, вот!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Андрей, спасибо за слова поддержки! Ждёмс!!! А жж-шечка, как всегда, стоит на запасном пути.
Лариса Кичаева  (lk-telepress)
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Марина, тебе всегда удается так "погрузить" меня в "атмосферу", что возникает полное ощущение, будто я тоже путешествовала вместе с тобой!.. Прекрасно, что хоть где-то еще можно в полной мере ощутить городскую жизнь. В мегаполисе по имени Москва это, увы, невозможно... Все, так называемые, массовые гуляния в нашей столице посещать нет ни малейшего желания. А, кстати, в других мегаполисах - так же? Можно ли представить себе такую же теплую, доброжелательную атмосферу карнавала где-нибудь в Нью-Йорке?
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Лариса, в Нью-Йорке я на карнавалах не бывала. А вот в Новом Орлеане несколько лет назад была в феврале на Марди Гра. Атмосфера не хуже, чем в Германии! В воздухе, по ново-орлеанским меркам, было прохладно (градусов 10-12 тепла). Но, глядя на едва одетых участников карнавала, которые исполняли зажигательные танцы, даже такая мерзлячка, как я, реально согревалась! Ребята так зажигали!
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