Дюссельдорф: 11.11.11.11.11 и мой личный ангел.

Не подумайте, что это какой-то тайный код. Сие магическое число – не что иное как время начала в этом году карнавала в немецком городе Дюссельдорфе: ровно в 11 часов 11 минут 11 числа 11-го месяца (ноября) 11-го года. Число это действительно уникально, поскольку комбинация из десяти единиц возникает только раз в сто лет! А учитывая, что Дюссельдорфскому карнавалу в его нынешнем виде всего 180 лет, то магическая дата выпадает лишь второй раз в его истории! Судите сами, могла ли я упустить столь уникальный шанс прикоснуться к магии цифр, веселья и красок? Конечно, нет! Я в спешном порядке отправилась в Дюссельдорф!
Говорят, спешка хороша только при ловле блох. Но мне просто крупно повезло (не по поводу блох, конечно). Выяснилось, что Аэрофлот очень вовремя проводил распродажу авиабилетов в нужном мне направлении. Оставалось только найти крышу над головой и надёжного консультанта по дюссельдофским обычаям и традициям. И (о, счастье!) я обрела всё это в одном лице. Точнее, в одном шикарном фасаде - отеля, ведущего свою историю аж с 1806 года.
В 5*-ном «Breidenbacher Hof», которым управляет группа «Capella Hotels», не просто комфортабельные номера, изысканная кухня и улыбчивый персонал. Здесь тебя встречает ещё и … личный ангел!
Я не шучу. Сама слышала, как один из постояльцев наградил этим эпитетом Сабину Циммерманн (на фото она сидит за столом). На самом деле, её должность в отеле – личный помощник гостя. Такие помощники здесь есть абсолютно у всех гостей. И это не какая-нибудь дополнительная услуга: всё изначально включено в стоимость номера!
Как поведала мне Сабина, ей и её коллегам приходилось выполнять самые разные заветные желания постояльцев: отправлять их на концерт Мадонны, билеты на который давно распроданы; доставать редкие вина; чуть ли не за день организовывать свадебную церемонию. (Кому-то, видимо, идея жениться приходит столь же внезапно, как мне – идея поехать на карнавал!) .
Мои просьбы были для Сабины, конечно, не столь сложными, но довольно необычными. Мне требовалась подробная информация относительно города и карнавала. Не просто данные об истории и традициях, а исчерпывающие сведения о том, где те или иные вещи можно запечатлеть и как туда добраться.
Признаюсь, что, по нынешним временам, я - весьма странная путешественница. Ещё в студенческие годы поняла, что никогда не буду водить машину. Тому есть 2 причины. Во-первых, я мечтательная, а следовательно – очень рассеянная, и у меня плохая реакция, так что как участник дорожного движения я была бы просто опасна. Во-вторых, длительное сидение в машине портит фигуру, а фигура у меня – пунктик. Куда полезней для здоровья ходить пешком! Вот я и хожу, либо пользуюсь общественным транспортом. Не стану даже перечислять те уголки мира, которые я изведала с помощью поезда, автобуса и трамвая. Однако, как мне показалось, Сабина встретила такого клиента впервые. Сама она передвигается на автомобиле, а гости её отеля часто – на личном самолёте или яхте. Но ради меня она мужественно изучала схемы городского транспорта и расписания поездов, а чтобы я не ошиблась с выбором билета в автомате, лично проводила меня в метро и показала, на какие кнопки в автомате нужно нажимать. Снимаю шляпу!
Что же касается карнавала, то в метро ехать мне не пришлось. Отель «Breidenbacher Hof» расположен на знаменитой улице бутиков – Кёнигсалее. От неё рукой подать до Ратушной площади, где проходит ноябрьское открытие карнавала. Сабина, как настоящий ангел, провела меня к выходу и махнула крылом (т.е. рукой) в нужном направлении, предупредив, чтобы я шла прямо, никуда не сворачивая, и ни на минуту не выпускала их виду свою сумочку. «В карнавальной толкучке всякое бывает! И вообще будьте осторожны!» - заботливо прошептал мой ангел.
Насколько мудры были её советы, я поняла сразу, как только попала на площадь. До начала карнавала оставалось ещё полчаса, а там уже было не протолкнуться.
Откуда-то вещал бодрый голос на немецком языке. Мой немецкий – так себе. Поэтому я решила, что лучше буду разглядывать и фотографировать участников карнавала. Персонажи, надо сказать, встречались просто потрясающие!
В ноябре карнавал в Дюссельдорфе (равно как и в Кёльне, и в Майнце) только начинается. 11 ноября происходит Хоппедитц – «пробуждение» карнавала, а дальше карнавальный комитет ведёт напряжённую подготовку к пышным торжествам в конце зимы (в новом году - с 16 по 20 февраля). Но и «пробуждение», скажу я вам, впечатляет!
Толпы людей самого разного возраста в ярких и, порой, просто потрясающих костюмах. Море пива и тонны огромных сладких кренделей (на моих глазах их поглощали весьма хрупкие девушки).
И, наконец, песни, танцы и гремящий над площадью вопль «Хелау!» - местный карнавальный клич. Тут он прогремел ровно в 11.11.
Говорят, тех, кто закричит так на карнавале в Кёльне, могут и побить: карнавальные города соперничают между собой, и у кёльнцев свой клич - "Кёлле Алааф!".
Граждан, которые бодро вещали в центре Ратушной площади, я даже рассмотреть не могла. При моём росте 1м 55см я оказалась в толпе в аккурат под бокалами с пивом, которые были зажаты в руках рослых немцев. Любая попытка подпрыгнуть или высунуть голову была чревата обильным пивным дождём.
Приходилось лишь осторожно щёлкать фотоаппаратом над головой, маневрируя им между бокалами с пивом. Так в объектив моей камеры попал балкон мэрии, где стояли двое мужчин в карнавальных костюмах.
Позже мой личный ангел Сабина Циммерманн объяснила, что слева – мэр Дюссельдорфа Дирк Элбекс. Он всегда так приветствует участников карнавала. Ещё Сабина поведала, что девиз нынешнего карнавального сезона – «Hütt dommer dröwer lache», то есть «Сегодня мы над этим смеёмся».
Осенью в начале карнавала обычно выбирают Принца Карнавала. Это, как правило, один из самых уважаемых и состоятельных жителей города. А поскольку Дюссельдорф занимает в Германии второе после Франкфурта место по концентрации банков и фондовому рынку, то нередко Принцами карнавала становятся именно банкиры. Правда, в этот раз повезло бизнесмену - владельцу сети пекарен.
Вы спросите, а почему я всё это узнала от Сабины, а не от самих участников карнавала? Да большинство из них, как оказалось, просто не в курсе таких деталей!
Вот этот парень по имени Ронни (на снимке он в костюме с жабо), честно признался, что пришёл просто повеселиться с друзьями и выпить пива в хорошей компании. «Подробности Вам лучше узнать в карнавальном комитете», - радостно сообщил он. Но разве в этой массе масок, лиц и костюмов, можно понять, кто есть кто?
Увидев в собачек в карнавальном одеянии, я решила, что хозяйка, которая постаралась сшить эти обворожительные костюмчики, уж всяко должна что-то знать. И точно, с Габи мне повезло куда больше, чем с Ронни. Она, по крайней мере, бойко говорила по-голландски, а им я владею куда лучше немецкого. Дама с собачками подтвердила, сто Принца и Принцессу Карнавала только что благополучно избрали, но кто они, тоже не знала. «Мне пора уже кормить моих «ребяток», повеселись мы сегодня и так вволю!» - проверещала Габи и исчезла.
Участники карнавала уже от души попели, потанцевали и теперь расходились по окрестным пивным. Именно оттуда до вечера звучали их развесёлые песни. Заглянув в некоторые из этих заведений, я поняла, что они стоят особого упоминания. Но об этом в следующий раз, ладно?
Комментарии 14
А Вы - наш ангел! Приятно попутешествовать по интересным местам!
Да очень нужны! И очень помогают текст воспринимать!
Марина, хороший репортаж.
Даёшь "Выше! Дальше! Сильнее!"
Андрей, спасибо! Сейчас рвану на дальние дистанции. Вот только спасите меня от сумасшедшего дома: почему в новом формате я не могу найти кнопку "редактировать запись"? Она же должна быть? А я всё утро пребывала в бесплодных поисках... И ещё: не смогла найти свой пост в общей ленте блогов. Раньше он был в первой колонке (интересные). А сейчас - "неинтересные"?
P.S. Немного о грустном. Модернизация сайта мне совершенно не по душе, т.к. найти Ваш блог стало значительно труднее, он оказался закопанным куда-то в недра сайта... Можно с этим что-то сделать?
На Ваши замечания я постараюсь обратить внимание разработчиков. Знаю, что идёт работа по модернизации портала, и, наверное, что-то можно будет исправить...
Надеюсь, что лабиринты сайта в ближайшее время превратятся в широкие проспекты с прекрасной перспективой. Удачи!
Вы ещё все свои жежешечки забросите и к нам сбежите, вот!