Даларна. Недавно гостила в чудесной стране. Как в песне!

Особенно влекут жаркие страны: возможность согреться и забыть о грядущих метелях. Так было всегда. А сейчас вот неожиданно появилась возможность навестить Деда Мороза, и я обрадовалась! Ведь не каждый год выпадает шанс лично пообщаться с главным зимним Волшебником и загадать желание прямо в его волшебной стране! Так и отправилась в Томтеланд – угодья шведского Дедушки Томте…
Если верить многочисленным голливудским фильмам про Санта Клауса, то в гости к нему надо ехать на повозке с волшебными оленями. А вот к Томте можно добраться и без оленей! Всё очень просто: самолёт до Стокгольма, а потом прямо из аэропорта Арланда на поезде до города Mora/Мура (с пересадкой в Borlange), а от Моra – на автобусе (№107 - Mora busstation -> Tomtelandsvägen Gesunda) с автобусной станции, либо на такси ещё 17 км вглубь леса – в царство Томте.
Конечно, такой путь потребует некоторого терпения. Но чего не сделаешь, чтобы попасть в сказку?
К тому же, шведская железная дорога "SJ" работает как часы! Поезда идут строго по расписанию, пересадка со стокгольмского экспресса на поезд до Муры происходит на одной и той же платформе: вышел из одного поезда, а напротив – другой. Правда, и стоит билет до Муры немало - 600 шведских крон (если вам не исполнилось ещё 26-ти лет, то на треть меньше), но зато уж поезд домчит вас туда с ветерком!
В самой Муре тоже есть на что взглянуть. В малюсеньком городке живёт чуть больше 10 тысяч человек, а там и художественные музеи, и традиционные промыслы, и вкусная еда, и красивая архитектура. В общем, несколько дней точно не соскучишься!
Мура располагается в провинции Даларна, которую считают самой приверженной шведским традициям. Несколько лет назад я снимала там для своей телепрограммы «Люди мира» праздник летнего Солнцестояния. Удивительное, скажу я вам, зрелище! Но и зимние забавы не менее впечатляют. О них здесь заботится сам Юль Томте – шведский Дед Мороз!
Шведы утверждают, что он когда-то жил в Лапландии (у финнов), но как-то заметил в шведской провинции Даларна сказочное местечко, населённое эльфами и тролями, и решил в Лапландию больше не возвращаться. Свои новые угодья назвал Томтеланд.
Теперь разбирает здесь письма с новогодними пожеланиями от детей со всего мира, и эти пожелания исполняет (так он сам мне сказал!). Я, конечно же, своё желаньице тоже загадала, и теперь вовсю жду исполнения! Надеюсь, уж по знакомству, Томте обо мне не забудет. Только вот интересно, а кто же теперь встречает гостей на севере Финляндии? Самозванец?!!
Наше знакомство со шведским Дедом Морозом состоялось прямо перед его почтовым отделением. Юль Томте встретил меня во дворе, осведомился, как дела, и охотно со мной сфотографировался!
Привёл меня к нему его доверенный эльф по имени Nisse – рыжий и вёрткий как шведский солнечный зайчик.
Он же по дороге объяснил, как вести себя при встрече с другими обитателями Томтеланда.
Этих обитателей там полно: фии, ведьмы, принцы и принцессы и, конечно же, тролли. С некоторыми из них мне и правда, пришлось столкнуться!
Когда вдруг истошно у меня за спиной закричала ведьма, я, честное слово, вздрогнула! Но маленьким детишкам, которых в Томтеланде куда больше, чем великовозрастных тёть и дядь, она явно нравилась!
Несмотря на устрашающий внешний вид, это - весёлая и, не по годам, подвижная, очень озорная дамочка. В общем, дети всех национальностей легко находили с ней общий язык.
Зато с троллями в Томтеланде нужно держать ухо востро! Хорошо, если эти лентяи спят мертвецким сном в своём домике.
А уж если бодрствуют, то падки на всё, что блестит! Так что золотые украшения и швейцарские часы, собираясь в угодья Деда Томте, лучше оставить дома! Правда, эльфы учат детей и взрослых, как нейтрализовать шкодливых троллей.
Надо произнести одно заклинание, и тролли на несколько минут замрут.
Я видела, как страшно дети волновались, выучивая заклинание, и как они радовались, когда оно срабатывало!
Вообще в Томтеланде много весьма своеобразных традиций. Больше всего меня удивило, что дети приходят к Юлю Томте не только за подарками, но и … с подарками!
Как вы думаете, что они ему дарят? Всегда одно и то же: детские соски! У Томте их целый склад!
Я, грешным делом, подумала, не впал ли Дед в детство? Оказывается, нет! Просто в Швеции считается, что если ребёнок подарит Томте свою соску, он становится взрослым и самостоятельным.
А Томте это только приветствует и украшает сосками свою ёлку!
Сам Томте одаривает всех детей конфетами. Но это только когда они гостят в его царстве. А вот на Рождество он частенько дарит им то, о чём они просят его в своих письмах. Если, конечно, они себя хорошо ведут!
Пока Дед Томте читал письма и ставил на них свой фирменный штемпель, а малыши собирались с силами лично шепнуть ему свою просьбу на ушко, я улучила момент взять у него коротенькое интервью. И вот что мне, по секрету, удалось узнать.
Оказывается большинство написавших Юлю малышей желают получить в подарок всяческие компьютерные прибамбасы – приставки, игры и прочее! Конечно, куклы и мишки пока ещё тоже упоминаются в письмах, но всё реже и реже. Дед Томте сказал, что пока ещё думает, что он реально будет дарить на Рождество. По его мнению, не всегда надо идти на поводу у детей!
Конечно, я не могла не поинтересоваться, что всем нам готовит год грядущий. Шведский Дед Мороз успокоил, что финансовых бурь не ожидается. Год должен быть относительно спокойным. Правда, для этого, по его словам, людям тоже придётся поработать … над собой! Он уверен, что они должны стать бескорыстнее и добрее, меньше думать о деньгах, больше – о ближних, научиться радоваться малому - как дети, быть искреннее, и тогда судьба им улыбнётся. А может быть, он прав? И это – рецепт счастья? Или поверить в такое дано только финансовому дилетанту?
В общем, поезжайте вместе со своими детишками к шведскому Юлю Томте в его волшебную страну Томтеланд и сами всё узнаете!
А я желаю всем читателям моего блога счастливого Рождества и удачного года. Да, и, конечно же, побольше увлекательных путешествий!
P.S. Благодарю Марию Давыдову и Александра Панко из VisitSweden за помощь в организации поездки к Юлю Томте.
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Комментарии 4
Хотелось бы увидеть!
Прочитала ещё вчера, да что-то отвлекло. Порадовалась сегодня!
Скоро новый год! Становится светлее!
Согласна с тем, что нужно довольствоваться малым - и тогда большое придёт само!!!