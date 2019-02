Рим. Менсарии, кошки и Банк Святого Духа.

В Рим я прилетела из Флоренции. Остановка в столице напрашивалась сама собой: в качестве перевозчика-то была выбрана авиакомпания Alitalia! А, как известно, практически все её дороги (вернее - маршруты) ведут в Рим (то есть через Рим). И раз так, то грешно было бы в Вечный город хоть на пару дней не заглянуть!Раньше я часто бывала там на съёмках. Чего мы только не снимали: от музеев до тюрем. А сейчас хотелось просто погулять по Риму, порадоваться хорошей погоде (в начале декабря там было +18) и заодно слегка повысить свою «финансовую грамотность». Меня же влекла в Вечный город ещё и особая цель: найти там финансовое учреждение с удивительным названием Банк Святого Духа… На информацию об этом банке я наткнулась интернете случайно. Судя по ней, Банк Святого Духа возник в Риме ещё в самом начале 17-ого века и до сих пор радует своих клиентов. Адреса, правда, указано не было, но говорилось что историческое здание расположено неподалёку от улицы Новых Банкиров (Via dei Banchi Nuovi). В мозгу финансового дилетанта сразу всё встало на свои места.О чём ещё мечтать вкладчику? Банк со столь давней репутацией и благоговейным названием просто не может подвести!Нет, я вовсе не рассчитывала сама стать вкладчиком ТАКОГО итальянского банка. Куда уж мне!.. Но хоть одним глазком взглянуть на это чудесное заведение и полюбоваться на счастливчиков, которым повезло иметь там счёт, - в такой малости я просто не могла себе отказать.Прибыв в Рим и оставив в гостинице надоевший чемодан, я решила не нестись с места в карьер (то есть на улицу Новых Банкиров, которая ещё непонятно где!), а с толком, чувством и расстановкой «плясать от печки». А где в Риме «печка»?Поскольку многие местные правила и традиции исходят ещё из Древнего Рима, то любые поиски стоило начать с посещения Римских Форумов. Вот я и начала!Колизей я уже посещала раньше, поэтому сразу проследовала к Арке Константина. Между прочим, Константин прославился не только как победитель в гражданской войне (в честь чего и была поставлена Арка), но и как реформатор.В частности, он пополнял государственную казну, установив твердый (и, насколько я понимаю, немалый!) налог с … сенаторов!Причём всячески старался наращивать их численность, чтобы собирать побольше денег. По-моему, это в некоторых странах и по сию пору могло бы быть мощным источником средств в госбюджет. Или нет?Осмотрев Арку Константина со всех сторон, направилась в сторону Форумов. Поскольку я бродила там без гида, разобраться в том, какие точно строения располагались на месте нынешних развалин, было сложновато.Зато ничто не мешало включить фантазию и постараться себе представить, как трудились на этих ступенях-скамьях (от них и пошло слово «банки») древнеримские банкиры – менсарии, вернее нумулярии (менялы) и аргентарии (они принимали вклады).В голове уже рисовались яркие картины, но тут я заметила, что на огороженных со всех сторон развалинах и сейчас кипит жизнь. Правда, только кошачья!Именно кошки ныне являются единственными законными обитателями римских форумов. Этим правом их наделила Мэрия города. И, надо сказать, это очень симпатичные обитатели!Так, потихоньку я дошла до руин древних храмов 1-го века до нашей эры, которые кошки облюбовали на площади Арджентина.Отсюда, судя по карте, было рукой подать до улицы Старых Банкиров (Via dei Banchi Vecchi, а та, в свою очередь, расположилась, якобы, всего в двух шагах от улицы Новых Банкиров. То, что аж две улицы в Риме названы в честь банкиров, отражает роль людей этой профессии в Вечном городе!На улице Старых Банкиров действующих банков я не заметила. Зато в XV веке их там было в избытке!А ещё там жили и, возможно, до сих пор живут банкиры. Улица полна красивых Раlazzo!К сожалению, заглянуть внутрь ни одного из них у меня не получилось. А вот двери прекрасного особняка на соседней улице Джулия (Via Giulia) были открыты. Я сочла себя вправе войти. И не пожалела!Внутри оказался миниатюрный внутренний дворик с прелестными скульптурами.Позже по соседству с воротами обнаружила вот эту табличку:Похоже, ныне Palazzo Baldoca Muccioli поделён на несколько достойных апартаментов для солидных граждан. Спасибо им, что оставляют ворота открытыми и позволяют скромному туристу насладиться хотя бы внешней красотой своего жилища!Однако, пора было искать улицу Новых банкиров и банк моей мечты. Я пересекла Корсо Витторио Эмануэле и попала … в клубок римских улиц! В Риме они, как и в Москве, имеют извилистые и непредсказуемые траектории, что всегда ставит меня, уроженку Питера, в тупик. В общем, я заблудилась!Знание английского языка помогало мало. Римляне, в большинстве своём, на нём не говорят. Уже давно я усвоила, что в Италии важнее всего знать 5 заветных слова – а destra (направо), a sinistra (налево), tutto dritta (всё время прямо) и, конечно же, per favore (пожалуйста) и grazia (спасибо). Именно благодаря этому «джентельменскому набору» слов после часа скитаний я всё-таки набрела на вожделенную вывеску!Естественно, улица носит это название неспроста. Её построили по приказу папы Сикста IV в XVI веке: она составляла часть его пути из Ватикана в Латеранский Собор.Предполагалось, что там поселятся «более продвинутые» банкиры нового поколения. Собственно, так и вышло. Но всё течёт, всё меняется. Сейчас эта улица в заметном упадке. Банкиры оттуда явно съехали…А ведь в этих когда-то шикарных особняках не только жили денежные воротилы, но ещё и творил знаменитый скульптор Бенвенуто Челлини! Здесь была его мастерская.А ещё – дом шикарной и высокообразованной римской куртизанки Империи. Зайти к ней почитали за честь отцы города и иностранные послы!Кстати, куртизанки приносили Риму солидный доход ещё со времён Калигулы! Налоги с их доходов на протяжении многих веков взимались в пользу общины, церкви и двора. На эти деньги воздвигнуто немало жемчужин римской архитектуры, среди которых вот этот мост – Понте Систо, который был назван в честь Папы Сикста Четвертого.Папа инициировал строительство Сикстинской Капеллы и Госпиталя Святого Духа. Кстати, именно от этого госпиталя, как оказалось, и пошло название банка, который я разыскивала!Оглядываясь по сторонам и беспрестанно что-то фотографируя, я три раза продефилировала по улице Новый Банкиров, благо она достаточно коротка. Банка Святого Духа нигде не было!.. Добропорядочные римляне из окрестных лавок, на мой вопрос про Il Banco di Santo Spirito сначала возводили взоры к небу, а потом, как бы что-то вспоминая, обрушивали на меня тонну destra, sinistra и tutto dritta. Наконец, один из них пальцем указал мне на какое-то здание в самом конце улицы.Однако, никаких следов банка и там не наблюдалось.Я уж было совсем пала духом, но тут мой взгляд упал на дом напротив, и я увидела вот это:Ура! Банк Святого Духа был найден!Сфотографировав его, я поспешила к входной двери. Не тут-то было! Охранник на входе закрыл своим мощным телом дверь как амбразуру и строго забубнил что-то по-итальянски. Но и без слов было ясно: посторонним ход воспрещён.Я стала искать спасительную табличку с названием банка, чтобы, указывая на неё, воззвать к совести охранника (как можно не пустить христианина в Банка Святого духа?!). Но (о, ужас!) на дверях я узрела совсем другую табличку: Banco di Roma.Уже в отеле, «от и до» исследовав интернет, я выяснила: в 1992 году Банк Святого Духа … слился!Нет, не совсем, а с тем самым Banco di Roma! Оба принадлежали Ватикану.Согласно Википедии, Palazzo del Banco di S. Spirito, был построен ещё в 1520 году (там сначала располагался папский Монетный двор), а Банк Святого Духа «поселили» в этом здании лишь после его создания в 1605 году.Банк был призван сначала просто финансово подпитывать одноимённую больницу, а позже – ещё и контролировать её финансовую деятельность. Википедия называет его первым публичным депозитным банком в Риме.На крыше этого красивого Палаццо и сейчас красуются две статуи, олицетворяющие Благотворительность и Бережливость.Наверное, сочетание этих двух добродетелей Папа Лев Х, приказавший построить это здание, и считал залогом праведного ведения финансовых дел...