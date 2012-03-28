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Бельгия. Гент – город, который согреет душу.

28.03.2012 15:10 20 11 284 просмотра
Собственно, в хорошую солнечную погоду гулять по Генту – сплошное удовольствие! Город, ведущий свою архитектурную историю с VII века, в отличие, скажем, от разрушенного в конце 2-ой мировой войны Кёльна, во многом сумел сохранить свою первозданную красоту. К тому же, хоть это и четвёртый по величине из бельгийских городов, он явно не покажется вам большим. В нём живёт всего-то 250 тысяч человек! И даже, если погода вас не порадует, этот город сумеет согреть вам душу самыми разными способами…

Чем может Гент порадовать заморского гостя в любую погоду? Для начала, своими величественными башнями, которые первыми бросятся вам в глаза! smile:o

Ну разве можно не заметить Бельфорт, средневековую колокольню? Вплоть до второй половины XIX века она выполняла роль сторожевой башни!

Полюбовались Бельфортом? Прекрасно! Стоит только повернуть голову, и перед вами уже башня Собора Святого Николая. Любопытно, что и она долгое время использовалась как сторожевая! smile;)

Это сейчас Гент – всего лишь административный центр бельгийской провинции Восточная Фландрия. А когда-то Фландрия занимала чуть ли не половину современной Франции, и Гент в Европе значил не меньше, чем сегодня Париж…

Несмотря на обилие средневековых башен и мрачных замков (в одном из них я, кстати, снимала когда-то для ТВ музей пыток),>

... Гент поднимет вам настроение яркими красками. Нет, не безвкусным многоцветьем, а яркими вкраплениями дверей, наличников и крыш в суровую кладку средневековых стен.

Тонизирующе действует на туриста в центре города и гармоничная комбинация трёх архитектурных стилей – романского, готического и барокко.

И даже современные постройки вписываются в эту красоту весьма остроумно! Ну разве тут соскучишься? smile;)

В Генте для русского человека есть даже уникальное средство от ностальгии. Вот этот трамвай, конечным пунктом маршрута которого значится Moscou, то есть Москва! smile:o

На самом деле, ничего удивительного. Просто после победы над Наполеоном при Ватерлоо тут какое-то время располагались российские части. С тех пор один из районов города и прозвали Москвой!

Если на улице моросит дождь, который грозит простудой, а в «московский трамвай» садиться не хочется, дам дружеский совет: загляните к Полу! Далеко идти не придётся.

Пола можно найти буквально в двух шагах от башни Бельфорт и собора Святого Николая, в аккурат напротив Дома мясников (бывшего мясного рынка) и прямо у самой лодочной станции, откуда летом стартуют речные трамвайчики.

Чем знаменит Пол в Генте? Своей рюмочной, которая так и называется (только по-фламандски) - «'t Dreupelkot»! А рюмочная знаменита своим ассортиментом и хозяином, портрет которого виден прямо на её вывеске.

Что касается хозяина – Пола Рейсенаара, то он производит действительно неизгладимее впечатление.

Мне он внешне напомнил бородатого шкипера. Возможно потому, что его рабочее место прямо у реки. Но скорее всего всё-таки тем, что уж очень мастерски он ориентируется в безбрежном море основного напитка, предлагаемого в его заведении, - женевера. Если верить Википедии, то «жене́вер (нидерл. Jenever) - крепкий алкогольный напиток нидерландского или бельгийского происхождения, можжевеловая водка (можжевёловка)». В рюмочной у Пола более 100 сортов этого самого женевера, и если верить ему, то никакого можжевельника в женевере нет! А не верить ему невозможно, поскольку большинство сортов разливаемого напитка изобрёл он сам!

«Женевер родственен виски! – сразу присёк все мои вопросы по поводу можжевельника Пол. - У них одна и та же основа! Только способы изготовления разные. Виски делают с помощью торфа. Окуривают зерно торфом и поливают водой. Мы не используем торф. Это единственная разница. Мы получаем алкоголь (а он бесцветен), заливаем в деревянные бочки и выдерживаем его несколько лет. А потом вскрываем бочки и разливаем напиток по бутылкам. И когда говорят «14-летний «старый» женевер», это значит, что он 14 лет выдерживался в бочке, а не в бутылке.»

Оказывается, изобретать велосипед, то есть, простите, - женевер - Пол начал не от хорошей жизни. От хорошей он открыл в 1985 году свою рюмочную!

«С 1900 года в Бельгии существовал закон, запрещающий продаже населению алкогольных напитков крепче 22-х градусов, - вспоминает Пол. - Это было сделано в целях борьбы с алкоголизмом. Но в 1985 году наш Парламент проголосовал за отмену этого закона. И тогда я открыл бар с женевером. Поначалу я просто заказывал обычный женевер алкогольным заводам. Но потом крепкий алкоголь стал у нас всё меньше пользоваться спросом. В моду вошли слабоалкогольные напитки. И тогда я придумал новые виды женевера. К той же самой основе добавлял натуральные фруктовые соки. Вернее, сначала – 18 лет назад - стал делать ванильный, арахисовый и шоколадный женевер с добавлением соответствующего крема. Сейчас сотрудничаю с двумя заводами по производству алкоголя.»

На бутылках с продукцией Пола так же красуется его портрет, как и на вывеске его рюмочной. И правильно! Пол в Генте – поистине культовая фигура. К нему заходят не только для того, чтобы выпить рюмку-другую. Разве дело лишь в женевере? А поговорить?!! smile:D

«Какой сорт женевера берут наиболее охотно? Мефрау, вкусы изо дня в день меняются! Вот сегодня чаще заказывают ванильный. А ещё вишнёвый и абрикосовый. Обычный женевер – молодой и старый – тоже берут. Крем для молочного делается на основе 10-процентных сливок. Он жирный. А крепость напитка с такой кремовой добавкой не должна превышать 17%. Иначе не будет чувствоваться вкуса! Самый крепкий мой женевер -55 градусов. Не хотите попробовать? А самые слабоалкогольные сорта – молочный и авокадо. Другие фруктовые сорта – до 20 градусов. Сам я предпочитаю старый женевер. Тот, который уже полежал. Выдержанный. Видимо, он больше всего соответствует моему возрасту! -)) Когда был молод, больше любил виски. А сейчас ещё и бургундское люблю!..»

Женевер Пол в своей рюмочной только наливает. Если захотите прикупить бутылочку, придётся выйти на улицу, перейти через мост и повернуть по набережной направо.

В доме, который Пол охотно покажет вам из рюмочной пальцем, располагается фирменный магазин. Там можно купить, конечно, не только бутылки с портретом Пола, но, поверьте, лично познакомившись с новатором, без сосуда с портретом вы оттуда не уйдёте!

Говорят, раньше Пол стоял за стойкой своей рюмочной с утра до ночи без выходных. Но, видно, возраст (а Полу уже за 60) дал себя знать, и с середины прошлого года рюмочная закрыта по воскресеньям. Да и с утра туда уже больше не попадёшь. Пол открывает своё заведение ровно в 16.00, зато работает оно, что называется, «до упора»… smile:)

В городскую достопримечательность под названием «'t Dreupelkot» с удовольствием захаживают и местные жители, и зарубежные гости. Мой вопрос, сколько рюмок женевера употребляет у него среднестатистический посетитель, отнюдь не ставит Пола в тупик. «Где-то 6-7!», - отвечает он мне как на духу. smile:o

А потом показывает дверь чёрного хода, за которой открывается узенький проход между домами, шириной всего 70 сантиметров.

«Здесь те, кто превысил норму, могут прийти в себя, и обрести равновесие прежде, чем отправиться домой!», - поясняет он.

Вечерний Гент после знакомства с Полом покажется вам очень тёплым и уютным. И дело, конечно, не только в красивой вечерней подсветке. Это город, в котором душа поёт. Проверьте сами!... smile;)

Комментарии 20

Лариса Кичаева  (lk-telepress)
#
В такой рюмочной даже я могла бы стать завсегдатаем!..Спасибо - очень аппетитный репортаж!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
К сожалению, у меня сегодня фотографии загружаются с трудом. Приятно, что тёплая атмосфера всё равно чувствуется! smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
К сожалению, у меня сегодня фотографии загружаются с трудом

Действительно, видать, хорошая рюмочная smile;)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Да уж, грех жаловаться! Хотя я сама фанат кондитерских... smile;)
Ivan  (hNg)
#
Репортаж замечательный.

На душе тепло стало, хотя на улице еще зима.

Обязательно там побываю.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Иван, уверена, Вы не пожалеете! Особенно летом, когда там, помимо прочего, очень много цветов. И к Полу не забудьте заглянуть! smile:)
ludkuba  (ludkuba)
#
Марина, читала Ваш репортаж и нахлынули воспоминания. Гент был практически первой настоящей "заграницей", где я побывала как только распахнулся (а вернее сказать, приоткрылся) железный занавес. Вполне объяснимо поэтому, что именно Гент оставил яркий след в памяти. Чудный город! Но Вам вновь удается показать его с новой "вкусной" стороны. Спасибо!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Рада найти единомышленника по "гентскому вопросу"! smile:) В этот город стоит приезжать ещё и ещё.
Вася Пупкин  (086)
#
Такое впечатление, что Вы неправильно поняли Пола. Намек на то, что 14 летний виски выдерживается 14 лет в бутылке - позабавил.
Возможно, женевер и родственен с виски, а вот йеневер - предок джина
Кстати, в классическом голландском, как и у фламандских диалектов, нет звука "ж"
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Вася, по поводу 14-лет в бутылке, это не намёк, а фламандская "шутка юмора". smile:) Что касается голландского языка, то я абсолютно с Вами согласна. Если бы обсуждала эту тему по-голландски, то не говорила бы "женевер". Но есть такая штука, как правила перевода. Так вот, на русский язык, хоть лично мне это и не нравится, smile:wall: jenever переводится как женевер (см. Википедию), а Den Haag, к примеру, переводится как Гаага. И с этим пока ничего не поделаешь... smile:cry:
Вася Пупкин  (086)
#
Немножко понаглею и попрошу в следующие рассказы о Бельгии включить пиво, вафли, Jeanneke Pis и Zinneke Pis smile:shuffle:

А шутку юмора не понял, растолкуйте smile:oops:
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Про пиво я уже немножко писала: http://www.banki.ru/blog/toptigina/1714.php . И не готова уделить этой теме очень много внимания просто потому, что пива не пью. Искренне считаю, что ярко написать о нём (а бельгийское пиво, безусловно, достойно самых ярких красок) может только тот, кто способен его реально оценить. А вот на сладком я сдвинута, и очень много писала и о вафлях, и о пралинах в ЖЖ. При случае, и здесь напишу! smile:)
Что же касается шутки, то растолковывать их - занятие неблагодарное. Лучше приведу пару анекдотов, которые рассказывают друг о друге голландцы и фламандцы (этим все народы-соседи грешат).
Голландцы о фламандцах: "Зачем фламандец берёт с собой карманный фонарик, когда ложится спать? Чтобы убедиться, выключен ли свет!" smile:D
Фламандцы о голландцах: "Голландца попросили сделать дар дому престарелых. Он подарил своих маму и папу." smile:D
Вася Пупкин  (086)
#
Тогда, хотя бы об увлечении бельгийцев фруктово-ягодными сортами пива smile:shuffle:

а про шутку Пола хотя б намекните, я потерял аппетит и сон, все думаю над ускользающим от меня смыслом smile:D
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Договорились! В следующий раз пойду в Бельгии по ягоды! А юмор в каждой стране свой. И зачастую "что русскому хорошо, то немцу смерть". smile:pardon: Это я к тому, что, вероятно, бельгийский юмор Вам кажется настолько не смешным, что Вам даже в голову не приходит, что это юмор. smile:jokingly: Плюньте и спите спокойно! smile:quotes:
Вася Пупкин  (086)
#
Цитата
Плюньте и спите спокойно! smile:quotes:


Te laat, een aardje naar zijn vaartje smile:D
Вася Пупкин  (086)
#
Марина, все же, что там с бутылками? Я же всю голову сломал smile:D

Я готов намокнуть, лишь бы пораньше узнать smile:D
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
В День Светлого праздника не могу смотреть на Ваши мучения! С бутылками абсолютно ничего. Просто по мнению Пола, уже само предположение, что jenever столько лет выдерживается в бутылке, уже очень смешно. Я же говорю, у всех юмор разный! smile:D
Со Праздником Вас!
Вася Пупкин  (086)
#
Цитата
Я же говорю, у всех юмор разный! smile:D

Скажу по секрету, я пару знакомых фламандцев достал просьбами обьяснить мне шутку юмора. Они не нашли ничего смешного. Вроде бы не трезвенники smile:D


С Праздником Вас! smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Полу, однако, было весело! smile:D Вас тоже с Праздником!
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