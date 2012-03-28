Бельгия. Гент – город, который согреет душу.

Собственно, в хорошую солнечную погоду гулять по Генту – сплошное удовольствие! Город, ведущий свою архитектурную историю с VII века, в отличие, скажем, от разрушенного в конце 2-ой мировой войны Кёльна, во многом сумел сохранить свою первозданную красоту. К тому же, хоть это и четвёртый по величине из бельгийских городов, он явно не покажется вам большим. В нём живёт всего-то 250 тысяч человек! И даже, если погода вас не порадует, этот город сумеет согреть вам душу самыми разными способами…
Чем может Гент порадовать заморского гостя в любую погоду? Для начала, своими величественными башнями, которые первыми бросятся вам в глаза!
Ну разве можно не заметить Бельфорт, средневековую колокольню? Вплоть до второй половины XIX века она выполняла роль сторожевой башни!
Полюбовались Бельфортом? Прекрасно! Стоит только повернуть голову, и перед вами уже башня Собора Святого Николая. Любопытно, что и она долгое время использовалась как сторожевая!
Это сейчас Гент – всего лишь административный центр бельгийской провинции Восточная Фландрия. А когда-то Фландрия занимала чуть ли не половину современной Франции, и Гент в Европе значил не меньше, чем сегодня Париж…
Несмотря на обилие средневековых башен и мрачных замков (в одном из них я, кстати, снимала когда-то для ТВ музей пыток),>
... Гент поднимет вам настроение яркими красками. Нет, не безвкусным многоцветьем, а яркими вкраплениями дверей, наличников и крыш в суровую кладку средневековых стен.
Тонизирующе действует на туриста в центре города и гармоничная комбинация трёх архитектурных стилей – романского, готического и барокко.
И даже современные постройки вписываются в эту красоту весьма остроумно! Ну разве тут соскучишься?
В Генте для русского человека есть даже уникальное средство от ностальгии. Вот этот трамвай, конечным пунктом маршрута которого значится Moscou, то есть Москва!
На самом деле, ничего удивительного. Просто после победы над Наполеоном при Ватерлоо тут какое-то время располагались российские части. С тех пор один из районов города и прозвали Москвой!
Если на улице моросит дождь, который грозит простудой, а в «московский трамвай» садиться не хочется, дам дружеский совет: загляните к Полу! Далеко идти не придётся.
Пола можно найти буквально в двух шагах от башни Бельфорт и собора Святого Николая, в аккурат напротив Дома мясников (бывшего мясного рынка) и прямо у самой лодочной станции, откуда летом стартуют речные трамвайчики.
Чем знаменит Пол в Генте? Своей рюмочной, которая так и называется (только по-фламандски) - «'t Dreupelkot»! А рюмочная знаменита своим ассортиментом и хозяином, портрет которого виден прямо на её вывеске.
Что касается хозяина – Пола Рейсенаара, то он производит действительно неизгладимее впечатление.
Мне он внешне напомнил бородатого шкипера. Возможно потому, что его рабочее место прямо у реки. Но скорее всего всё-таки тем, что уж очень мастерски он ориентируется в безбрежном море основного напитка, предлагаемого в его заведении, - женевера. Если верить Википедии, то «жене́вер (нидерл. Jenever) - крепкий алкогольный напиток нидерландского или бельгийского происхождения, можжевеловая водка (можжевёловка)». В рюмочной у Пола более 100 сортов этого самого женевера, и если верить ему, то никакого можжевельника в женевере нет! А не верить ему невозможно, поскольку большинство сортов разливаемого напитка изобрёл он сам!
«Женевер родственен виски! – сразу присёк все мои вопросы по поводу можжевельника Пол. - У них одна и та же основа! Только способы изготовления разные. Виски делают с помощью торфа. Окуривают зерно торфом и поливают водой. Мы не используем торф. Это единственная разница. Мы получаем алкоголь (а он бесцветен), заливаем в деревянные бочки и выдерживаем его несколько лет. А потом вскрываем бочки и разливаем напиток по бутылкам. И когда говорят «14-летний «старый» женевер», это значит, что он 14 лет выдерживался в бочке, а не в бутылке.»
Оказывается, изобретать велосипед, то есть, простите, - женевер - Пол начал не от хорошей жизни. От хорошей он открыл в 1985 году свою рюмочную!
«С 1900 года в Бельгии существовал закон, запрещающий продаже населению алкогольных напитков крепче 22-х градусов, - вспоминает Пол. - Это было сделано в целях борьбы с алкоголизмом. Но в 1985 году наш Парламент проголосовал за отмену этого закона. И тогда я открыл бар с женевером. Поначалу я просто заказывал обычный женевер алкогольным заводам. Но потом крепкий алкоголь стал у нас всё меньше пользоваться спросом. В моду вошли слабоалкогольные напитки. И тогда я придумал новые виды женевера. К той же самой основе добавлял натуральные фруктовые соки. Вернее, сначала – 18 лет назад - стал делать ванильный, арахисовый и шоколадный женевер с добавлением соответствующего крема. Сейчас сотрудничаю с двумя заводами по производству алкоголя.»
На бутылках с продукцией Пола так же красуется его портрет, как и на вывеске его рюмочной. И правильно! Пол в Генте – поистине культовая фигура. К нему заходят не только для того, чтобы выпить рюмку-другую. Разве дело лишь в женевере? А поговорить?!!
«Какой сорт женевера берут наиболее охотно? Мефрау, вкусы изо дня в день меняются! Вот сегодня чаще заказывают ванильный. А ещё вишнёвый и абрикосовый. Обычный женевер – молодой и старый – тоже берут. Крем для молочного делается на основе 10-процентных сливок. Он жирный. А крепость напитка с такой кремовой добавкой не должна превышать 17%. Иначе не будет чувствоваться вкуса! Самый крепкий мой женевер -55 градусов. Не хотите попробовать? А самые слабоалкогольные сорта – молочный и авокадо. Другие фруктовые сорта – до 20 градусов. Сам я предпочитаю старый женевер. Тот, который уже полежал. Выдержанный. Видимо, он больше всего соответствует моему возрасту! -)) Когда был молод, больше любил виски. А сейчас ещё и бургундское люблю!..»
Женевер Пол в своей рюмочной только наливает. Если захотите прикупить бутылочку, придётся выйти на улицу, перейти через мост и повернуть по набережной направо.
В доме, который Пол охотно покажет вам из рюмочной пальцем, располагается фирменный магазин. Там можно купить, конечно, не только бутылки с портретом Пола, но, поверьте, лично познакомившись с новатором, без сосуда с портретом вы оттуда не уйдёте!
Говорят, раньше Пол стоял за стойкой своей рюмочной с утра до ночи без выходных. Но, видно, возраст (а Полу уже за 60) дал себя знать, и с середины прошлого года рюмочная закрыта по воскресеньям. Да и с утра туда уже больше не попадёшь. Пол открывает своё заведение ровно в 16.00, зато работает оно, что называется, «до упора»…
В городскую достопримечательность под названием «'t Dreupelkot» с удовольствием захаживают и местные жители, и зарубежные гости. Мой вопрос, сколько рюмок женевера употребляет у него среднестатистический посетитель, отнюдь не ставит Пола в тупик. «Где-то 6-7!», - отвечает он мне как на духу.
А потом показывает дверь чёрного хода, за которой открывается узенький проход между домами, шириной всего 70 сантиметров.
«Здесь те, кто превысил норму, могут прийти в себя, и обрести равновесие прежде, чем отправиться домой!», - поясняет он.
Вечерний Гент после знакомства с Полом покажется вам очень тёплым и уютным. И дело, конечно, не только в красивой вечерней подсветке. Это город, в котором душа поёт. Проверьте сами!...
Комментарии 20
Действительно, видать, хорошая рюмочная
На душе тепло стало, хотя на улице еще зима.
Обязательно там побываю.
Возможно, женевер и родственен с виски, а вот йеневер - предок джина
Кстати, в классическом голландском, как и у фламандских диалектов, нет звука "ж"
А шутку юмора не понял, растолкуйте
Что же касается шутки, то растолковывать их - занятие неблагодарное. Лучше приведу пару анекдотов, которые рассказывают друг о друге голландцы и фламандцы (этим все народы-соседи грешат).
Голландцы о фламандцах: "Зачем фламандец берёт с собой карманный фонарик, когда ложится спать? Чтобы убедиться, выключен ли свет!"
Фламандцы о голландцах: "Голландца попросили сделать дар дому престарелых. Он подарил своих маму и папу."
а про шутку Пола хотя б намекните, я потерял аппетит и сон, все думаю над ускользающим от меня смыслом
Te laat, een aardje naar zijn vaartje
Beter wat later, dan nat door regenwater!
Я готов намокнуть, лишь бы пораньше узнать
Со Праздником Вас!
Скажу по секрету, я пару знакомых фламандцев достал просьбами обьяснить мне шутку юмора. Они не нашли ничего смешного. Вроде бы не трезвенники
С Праздником Вас!