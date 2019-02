Флоренция. Среди модных брэндов.

Италия привлекает туристов не только солнцем, морем и знаменитыми достопримечательностями. Два раза в год она становится местом паломничества любителей распродаж. Вереницы наших соотечественников тянутся в Милан, который по праву считают столицей итальянской моды. Ни в коей мере не умаляя достоинств Милана, я решила исследовать мир моды во Флоренции. И открыла там немало интересного! Хотя мне несколько не повезло, и я попала во Флоренцию вне сезона распродаж, я немного потеряла. Вернее, не потеряла ничего (по крайней мере, денег), потому что ничего не купила!Да, собственно, и не собиралась набивать чемоданы. Мне просто невыносимо их носить (простите за каламбур)!К тому же, даже в сезон распродаж Флоренция, как заранее сказали мне знающие люди, не слишком радует низкими ценами.А финансовому дилетанту такая радость всегда очень даже кстати.Но побродив по Флоренции, я поняла, что хоть этот город, возможно, и не находка для шопоголиков, зато он дарит немало шансов тем, кто интересуется модой, корнями знаменитых брендов, личностями их основателей и историей успеха лучших европейских модных домов! И я свой шанс постаралась не упустить!Для начала навестила Роберто Кавалли. Вернее не его самого, а его бутик и кафе. Между прочим, Кавалли родом как раз из Флоренции!Он родился здесь в 1940-ом в семье известных художников, учился в местной Академии Художеств и в 1960-ом создал свой брэнд, придумав новшество – печать на тонкой коже.Вскоре его брэнд начал триумфальное путешествие по миру. Флорентийского дизайнера оценили в Париже и в Голливуде. К его поклонникам относят себя Дженифер Лопес , Виктория Бэкхем, Элтон Джон и многие другие знаменитости. Ему приписывают высказывание «There is no certainty, there is only adventure» (Нет ничего абсолютно точного, есть только приключения). И сам Кавалли приключения очень любит. Достаточно сказать, что в свои 70 лет он начал вести свой персональный блог ! Он пишет его сам, пишет искренне, и его посты читаются на одном дыхании! Если понимаете по-английски или по-итальянски, очень рекомендую!(фото из блога Роберто Кавалли ( http://www.robertocavalliblog.com/78-speaking-about-my-bat-zodiac-makes-me-long-for-summer/ А ещё раньше, в начале нового века он решил не ограничиваться модой и занялся ресторанным бизнесом. Естественно, полем для эксперимента была выбрана и родная Флоренция. В центре города Мэтр моды выкупил историческое кафе Bar Giacosa , где, как считается, граф Негрони когда-то изобрёл коктейль, названный впоследствии его же именем.К новой собственности дизайнер подошёл творчески. Там, где когда-то был парадный вход в кафе-бар, разместил свой бутик.А кафе переместил вглубь здания, и вход в него теперь с боковой улочки. Однако, есть нечто, что зримо объединяет кафе и бутик: фирменные «звериные принты» Дома Кавалли.В тигрово-леопардовые расцветки окрашены ныне и конфетные коробки, и обивки кресел в кафе «Giacosa».На стенах кафе портреты мировых знаменитостей в вечерних нарядах. Цены в этом заведении, по итальянским меркам, кусаются почти как тигры с леопардами.Вот это свежайшее творожное пирожное вкупе с капучино обошлось мне в 12.50 евро. В Москве столько возьмут в средней сетевой забегаловке,а во многих итальянских кафе это стоило бы раза в 3 дешевле.Но в другом кафе мне не довелось бы, потягивая кофе, любоваться на развешанных здесь фотографиях умопомрачительным платьем и столь же феноменальной грацией Джейн Фонды и нарядами других голливудских див.А за всё хорошее, как известно, надо платить! Правда, приди я в это кафе в обеденное время, могла бы и сэкономить.Днём кофе, пирожные и даже горячие блюда отпускаются здесь, как и по всей Италии, по сниженным ценам при условии, что ты употребляешь их, стоя. Такие у них причуды!Но такого рода спартанские условия не для меня. Выпить кофе на ходу можно где угодно. А в кафе Кавалли хочется насладиться едой и интерьерами без всякой толчеи, правда?…Флоренция даст вам шанс поближе познакомиться и с другим знаменитым местным дизайнером. К сожалению, он ушёл из жизни задолго до эпохи интернета и блогов, и пообщаться с ним напрямую, как с Роберто Кавалли, уже не удастся. Зато у Сальваторе Феррагамо есть во Флоренции солидный музей , открытый ещё в мае 1995 года. Располагается он во Дворце Ферони-Спини (Palazzo Feroni-Spini).Феррагамо (его при жизни называли «обувщик звёзд») был выходцем из простой деревенской семьи, и сделал свою головокружительную карьеру в Америке. А во Флоренцию вернулся, когда уже блистал в лучах собственной славы.Его обувь, которую с удовольствием носили Мэри Пикфорд, Мэрилин Монро, Одри Хепбёрн , сейчас можно увидеть в экспозициях его музея. Периодически проводятся тематические выставки. Внизу есть бутик. В этом музее мне понравилось!Правда, должна признаться, что была я там пару лет назад, когда снимала очередной выпуск своих «Заграничных штучек». А сейчас, за два с половиной дня, которые провела во Флоренции в качестве блогера, наметила себе посещение другого – нового – музея моды.Музей брэнда Гуччи распахнул свои двери только в сентябре 2011 года, но там уже собрана масса любопытных вещиц. К сожалению, мне не оказали помощи в организации этого визита. В результате не было возможности фотографировать. Так что здесь вы увидите лишь фотографии с официального сайта Museo Gucci. http://www.gucci.com/int/worldofgucci/mosaic/the_house_of_gucci/gucci_museo Однако, мне повезло в другом. Оказалось, в музее есть русскоязычный гид!Роман Дагнерс приехал из Латвии во Флоренцию учиться, а заодно и работает в музее Gucci. Он поведал мне много интересного и о самом бренде, и о его основателе, и о новом музее.Для начала уточню, что Museo Gucci располагается в самом центре Флоренции - на площади Синьории (Piazza della Signoria, 10) в палаццо делла Меркатанция, что по левую сторону от Дворца Синьории и «парка» копий статуй – в частности, статуи Давида - и от фонтана "Нептун".Билет в музей стоит 6 евро, причём половину этой суммы брэнд жертвует на восстановление города Флоренции.Роман провёл меня по всем залам, которые располагаются на трёх этажах этого здания, и сумел по-хорошему удивить. Я, конечно, читала, что брэнд ведёт свою историю с 1921 года. Но, каюсь, не имела понятия, что его основатель Гуччио Гуччи, родившийся, понятное дело, во Флоренции, задумал свой «бизнес-план», когда на рубеже XIX и XX веков работал …. носильщиком в лондонском отеле «Савой»!Именно тогда его и пленила идея чемодана в английском стиле – того самого, что помог ему прославиться!Простой шорник и бывший носильщик сумел создать один из самых гламурных и аристократичных брэндов Европы. Этот талантливейший человек сам придумал логотип Gucci и заложил основные правила брэнда, которые тщательно соблюдаются и поныне.На каждом чемодане гравируется имя его владельца (если вы купите чемодан в бутике при магазине, то ваше имя там выгравируют бесплатно за 10 минут). Все чемоданы брэнда Гуччи делаются только из натуральных материалов. Наиболее популярна свиная кожа, но широко используется также крокодиловая, страусиная, лошадиная и даже кожа ящерицы. Животные выращиваются на специальных фермах.Помимо обычных чемоданов фирма производит специальные – дляя рубашек, для шляп и для обуви.Все экспонаты – дамские сумки, чемоданы, наборы для пикника, для гольфа и т.д. – как подчеркнул Роман, не реставрированы, а представлены в том виде, в котором были найдены.Самый масштабный экспонат в музее – Сadillac 1979 года. Весь его дизайн – внешний и внутренний – от Gucci. Всего было выпущено 200 таких машин.От русскоязычного гида я узнала ещё массу любопытных деталей, но не хочу вас ими утомлять. Просто у меня нет фотографий, чтобы их проиллюстрировать. Да и надо ли? Лучше сами отправляйтесь во Флоренцию, а предварительно спишитесь с Романом (romano.dagner@gmail.com), и он вам в музее Gucci всё покажет и расскажет!Уже по возвращении в Москву я прочла в интернете, что, по статистике, именно во Флоренции живёт больше всего итальянцев, которые считают себя счастливыми.Данные статистики базируются на четырёх параметрах: степени общего удовлетворения жизнью, работой, окружающей средой и условиями проживания. Флорентийцы всё это оценивают по самой высокой шкале. И, наверное, они действительно счастливы. Ведь только среди счастливых людей рождается так много талантов и так много ярких брэндов, как в прекрасной Флоренции…