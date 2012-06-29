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Мальдивы. За мечтой на остров Мануфару.

29.06.2012 01:05 14 5 503 просмотра
Многие думают, что жизнь трэвел-журналиста – сплошная синекура. Разъезжает по красивым городам, сказочным странам и экзотическим островам, вкусно ест, балуется всякими хорошими напитками, вволю спит на мягких подушках и иногда что-то там лениво пописывает. Мне тоже хочется в это верить! Вернее, в то, что когда-нибудь именно таким трэвел-журналистом и блогером стану я сама. Но пока весь мой многолетний опыт в этой профессии свидетельствует о другом: работа и отдых практически несовместимы…

Судите сами, за 3 дня, проведенных на сказочном мальдивском острове Мануфару, я искупалась 2 раза по 10 минут, спала не больше 4-х часов в день и еле-еле успевала поесть! smile:cry: А всё потому, что помимо обычного блога, готовила еще и видеоблог - «Вояж ва-банк». Для этого надо было все самой посмотреть, все лично проверить, да ещё и провести съемки, которые всегда занимают массу времени. smile:nightmare: Но ныне это уже свершилось: видеорассказ об острове Мануфару в 2-х частях вы уже можете увидеть на портале banki.ru: http://www.banki.ru/news/video/?id=3888365
http://www.banki.ru/news/video/?id=3895536

Не буду повторяться и писать о том, что уже в красках отразила на видео. Там показано и рассказано, как добираться на Мальдивы, что представляет из себя остров Мануфару, где там можно разместиться и чем заниматься. Говорится и о расценках на проживание и услуги. Сейчас я поведаю, в основном, о том, что осталось за кадром.

Начну с того, что Мальдивский архипелаг, расположенный в Индийском океане несколько южнее Шри Ланки, включает около 1200 островов, более трёх четвертей из которых необитаемые. smile:nunu:

Ну, а обитаемые делятся на 2 большие категории: те, где живёт местное население, и острова для туристов. Все без исключения мальдивские острова принадлежат мальдивскому государству и мальдивским гражданам. Эти острова не продаются, но их охотно сдают в аренду отелям. smile:yep:

В отличие, скажем, от Сейшельских островов, находящихся несколько южнее, на Мальдивах действует правило: один остров – один отель. Несколько отелей можно встретить только в столице Мальдив – Мале, - которая, понятное дело, тоже занимает отдельный остров. Только там вы увидите и многоэтажные здания.

На остальных островах действует непреложный закон: ни одно сооружение не должно быть выше кокосовой пальмы. На практике это означает, что дома могут строиться максимум двухэтажные. smile:o

Мне довелось побывать на семи островах. Три из них были «гостиничными», один - «жилым». Плюс остров-столица и два острова-аэропорта: международный и внутренний. Так вот, все «гостиничные острова» Мальдив внешне похожи друг на друга как братья-близнецы. smile:pardon: Везде потрясающий тёплый и прозрачный океан и удивительно белый песок. Везде комфортабельные домики-виллы. Везде бары, рестораны, развлечения и экскурсии. Разница только в том, как оборудованы виллы, как устроены рестораны, и главное, в том, сколько домиков на острове. То есть одним словом: в классе.

Глядя на сказочные пейзажи, не приходится удивляться, что половина существующих на Мальдивах отелей относится к самой высшей категории – делюкс. В переводе c языка турбизнеса это более пяти звезд. Ещё где-то 15% - пятизвездочные, 10% - эксклюзивные (то есть всего несколько домиков для избранной публики), 15% - четырехзвездочные и лишь 5% - трёхзвездочные. Надо ли говорить, что отелей ниже 3-х звёзд на Мальдивах вообще нет? smile:(

Как рассказали мне в компании «Мальдивиана» ( а это один из крупнейших туроператоров по экзотическим странам, который отправляет туристов на 86 мальдивских островов), в низкий сезон (с апреля по октябрь) цены на Мальдивах в среднем на 30% ниже, чем в высокий (с декабря по март). smile:ura:
У меня в этот раз была возможность посетить только острова-отели высокого класса. И несмотря на принадлежность к высоким ценовым категориям, они показались мне очень разными! smile:scratch: Я не имею в виду виллы, в которых я жила. В них-то как раз не чувствовалось особых отличий. Думаю, это вы увидите на видео. Разница в условиях жизни, в удобствах трансфера, в выборе возможностей и блюд, и более всего – в количестве и «качестве» отдыхающей публики. smile:shuffle:

Почти все фотографии, которые я сейчас выкладываю, сделаны на острове Мануфару. Это самый северный остров Мальдивского архипелага. smile:pardon: Там располагается отель Waldorf Astoria. В видеоблоге я показала, что туда нужно добираться сначала на самолете внутренних авиалиний, а потом еще на катере. Вот только в видеоблоге я не могла показать, что это была за дорога! smile:-x

Так выглядит здание аэропорта на острове Hanimadoo в хорошую погоду. Но нам с погодой не повезло. smile:cry: Поездку из аэропорта Hanimadoo на остров Мануфару мы даже не сняли на видеокамеру. Почему? Просто рисковали нашу камеру потерять! smile:yep: Возможно, в высокий сезон, это сродни приятной водной прогулке. Но мы попали в сезон штормов… Катер-плоскодонку (других лодок на Мальдивах я не видела) на волнах кидало так, что меня постоянно подбрасывало над скамейкой сантиметров на 15! smile:nightmare: Так как на плоскодонках нет сплошных бортов, периодически палубу окатывало потоком воды. Видеокамеру в специальном кейсе мы закрепили на самой высокой полке. Мой оператор Женя Копосов беззаботно подпрыгивал на скамейке, с любопытством глядя по сторонам. smile:scratch:

А первые полчаса (всего мы плыли час) пребывала в состоянии ужаса, что меня смоет вместе с моим любимым ноутбуком в рюкзаке, который я прижимала к себе мертвой хваткой! smile:pardon:

От страха не свихнулась лишь потому, что случайно обратила внимание на даму, сидевшую на соседней скамейке. Мальдивская женщина в мусульманском одеянии и хиджабе (плотном платке на голове) спокойно читала толстую книгу. «Коран, наверное!» - подумала я и начала себя корить, что не взяла библию. Но тут даму подкинуло на скамейке, и она чуть прикрыла свой талмуд. «Джеймс Патерсон. 4 июля» прочитала я на обложке. Правоверная мусульманка спасалась от шторма детективом! smile:nunu: Тут и я решила, что пора перестать дрейфить и найти в этой ситуации что-то приятное. И нашла! Сначала порадовалась, что не страдаю морской болезнью. Потом подумала, что час подпрыгивания на скамейке будет способствовать похудению … ну, сами понимаете, чего. Эта мысль придала мне сил и энтузиазма! smile:yes!!!:

В общем, поездку на катере в шторм я, к счастью, как-то пережила. И игра, поверьте, стоила свеч! smile:-p Сегодня, оглядываясь назад, могу сказать, что самый северный остров Мальдив во многих отношениях показался мне лучшим из всех, что я посетила.

По моим ощущением, там была самая теплая вода в океане. Разницы между температурой воздуха и воды я на острове Мануфару вообще не заметила, тогда как на других островах она хоть и слегка, но чувствовалась. На мой взгляд, там и самый мягкий песок. На других островах он был чуточку крупнее.

Жила я на этом острове вот в этой береговой вилле.

Полный комфорт: удобная кровать, небольшая гостиная на пару ступенек ниже, свой бассейн во внутреннем дворике.

Там же беседка для отдыха на свежем воздухе с мягким диваном и, наконец, - пляж с белым песком прямо за беседкой. А на пляже … никого, кроме меня!!!! smile:crazy: Эх, жаль, мне почти не пришлось пользоваться всеми этими благами… Главное ощущение: ты здесь один! smile:ura:

Нет, люди, конечно, были, но, они почти не попадались на глаза. В общем, ты мог ощутить одиночество в хорошем смысле этого слова. Разве не это счастье для жителя мегаполиса? smile:relax:

Да, стоит все это удовольствие немалых денег. О ценах я говорила в видеоблоге, и сейчас не буду повторяться. Конечно, остров Мануфару не для всех. smile:( И дело не только в уровне доходов. Я бы не стала рекомендовать его семьям с маленькими детьми, потому что с ними туда будет нелегко добираться. Если вы плохо переносите качку, то остров Мануфару тоже не для вас. По крайней мере, в сезон дождей. smile:fool: Зато это прекрасное место для любителей серфинга!

И в высокий сезон, говорят, здесь с огромным удовольствием можно наблюдать за китами и дельфинами. smile:yep: Их в этих местах водится более 20-ти видов! Здесь истинный рай для молодожёнов, которые проведут просто незабываемый медовый месяц. А ещё на острове Мануфару прекрасные повара и изысканная кухня.

Как и обещала в видеоблоге, приведу сейчас рецепт салата из тыквы и кокоса с лепёшкой чапатти, полученный от мальдивского шеф-повара.

Вот что рассказал шеф-повар Накса, пока готовил салат специально для нашей съемки:

"Необходимые ингредиенты: билимби, лайм, лист карри, кокос, натёртый на терке, и лук. Тесто для лепешки чапатти из муки и кокоса. Вот порезанный салат-латук. Это мальдивский тунец, который мы сварили и покоптили. Это отваренная и порезанная тыква. Вот острый мальдивский перец чили – красный и зелёный. Обязательно нужна соль.

Начинаем готовить салат с лепёшки. Смешиваем муку, тертый кокос и соль.

Разминаем тесто и отделяем маленькие шарики. Расплющиваем немного эти шарики, обваливаем их в муке. Потом раскатываем их скалкой на тонкие лепёшки. Поджариваем эти лепешки на сковороде с двух сторон, пока они не подрумянятся. В каждом мальдивском доме такие лепёшки пекутся на завтрак.

Берём салатницу. Режем лайм, мальдивский чили, репчатый лук. Чили надо очень тонко порезать и добавить его совсем чуть-чуть, поскольку он очень острый. Выдавим немного сока лайма. Посолим немного. Перемешаем рукой. Добавляем кокоса. Тоже немного, а то будет слишком сильный его запах. Теперь пришла очередь копченого тунца. Опять все перемешиваем. Добавим тыкву. Она очень сочная. Отжимаем сок рукой. Перемешиваем.
Вкус этого салата будет острым, кислым, сладким и солёным одновременно. То есть в нём соединятся 4 разных вкуса! А теперь опять кладем салат-латтук. Если его добавлять сначала, он размягчится. Поэтому надо добавить в конце. Опять перемешиваем. Салат готов! На Мальдивах мы обычно заворачиваем его в лепёшку таким вот образом.

В ресторане я подаю свое блюдо вот так.»

А вот обещанные рецепты коктейлей от самого популярного на острове Мануфару бармена Амита:

1. Коктейль «Белая кубинская сигара».
гранатовая водка – 30 ml
гранатовый сок (по вкусу)
сок лайма
пакетик коричневого сахара
листья мяты
лёд
Взбить. Подавать в бокале для мартини.

2. Ананасовый и мятный мохито.
кусочки ананаса
листья мяты
пакетик белого сахара
сок лайма
лёд
Взбить. Подавать в высоком бокале.

На этой вкусной ноте я и закончу сегодня свой рассказ об острове Мануфару. Впереди мои впечатления от других мальдивских островов. Буду рада ответить на ваши вопросы!

Комментарии 14

Лариса Кичаева  (lk-telepress)
#
Прекрасный репортаж!Самое главное - масса практичной информации. Уже хочу поехать...
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
А как я хочу вернуться! Только уже без видеокамеры... smile:-X
К  (shlomo_chavez)
#
Марина, на фото у повара кажется газовая плитка.
А как на острове дела обстоят с электричеством и Интернетом? Дизель-генераторы, ветряки, или быть может адаптация получения драгоценных киловатт связана с морем smile:scratch:
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Костя, спасибо, что напомнили! Обязательно остановлюсь на этой теме в одном из следующих постов. Пока отвечу кратко: с электричеством проблем нет. На тех островах, где я была, его вырабатывают дизельные генераторы. Интернет тоже есть везде. Гостям отелей он предоставляется в неограниченном количестве! smile:D
К  (shlomo_chavez)
#
Не стоит благодарности smile:)
Цитата
в одном из следующих постов
ну тогда к этой записи превентивных тематических комментов не ждите! smile;)
Светлана Зыкова  (plus bank 2)
#
Уважаемая Марина!
У Вас великолепный блог и увлекательная тема!
ОАО "Плюс Банк" ведет совместный проект с ТК PRO BUSINESS - цикл передач "Путешествия с Плюсом", ведущие - Александр и Галина Конопасевич. Можно пригласить Вас в качестве гостя программы на съемки очередной передачи в июле? Мои контакты есть у сотрудников Banki.ru.
С уважением,
Светлана / Плюс Банк
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Светлана, спасибо за добрые слова за приглашение! Как тележурналист, я отношусь к тв исключительно как к работе, то есть иногда делаю там какие-то проекты. А в качестве гостя лишь однажды выступила в одной туристической передаче и зареклась этим когда-либо еще заниматься. smile:pardon: Нет у меня на это ни времени, ни сил. Еще раз благодарю Вас и желаю успеха Вашему проекту!
Светлана Зыкова  (plus bank 2)
#
Спасибо за пожелание успеха:-)
Ждем продолжения Вашего великолепного блога! Мечты об отпуске подкрепляются Вашим материалом:-)
В любом случае, если решите в качестве отдыха от работы стать рассказчиком от первого лица, может быть, осенью, приглашаю Вас на сайт Плюс Банка, чтобы посмотреть 6 передач, вышедших в эфир: http://www.plus-bank.ru/all_news/video/transmission/Puteshestviya-s-Plyusom.php
С уважением,
Светлана
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Благодарю, Светлана! С удовольствием посмотрю Ваши передачи. Всех благ! smile:thumbsup:
Елена Самборская  (sambor3)
#
Марина, спасибо за прекрасное видео и статьи. Очень интересно. Компактно и познавательно. smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Елена, спасибо! Это только начало "мальдивского цикла". В конце этой недели должно появиться видео по ещё одному острову, а попозже я еще и напишу про другие острова в блоге. smile:)
Александр Арефьев  (banki2004)
#
Марина, замечательный пост!!! Как будь то побывал сам...

Вечер на Мальдивах...

Взгляд уставший… День клонится к вечеру…
Облака красит южный закат
Чай зелёный… Горящие свечи...
Снова томный загадочный взгляд
Вспыхнул новым волнующим светом,
Рассыпая любовь по песку...
Берег тёплого моря с советом
Не спешит... Кровь стремится к виску...
Снова южная ночь подступает,
Зажигая галактик огни...
Жаль, что всё это завтра растает,
Возвратив нас в привычные дни......................
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Александр, спасибо за стихи! По-моему, очень точно уловили атмосферу и настроение. Надеюсь, как-нибудь Вам удастся самому проверить там эти впечатления! smile:thumbsup:
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