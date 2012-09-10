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Финляндия: Сибелиус, интернет-опера, финское танго и собачий вальс.

10.09.2012 00:27 3 4 436 просмотров
Продолжая свой рассказ о финских чудесах и приключениях, я никак не могу обойти музыку. Казалось бы, Финляндия – не Италия и не Англия. Ну что уж там такого особенного? А вот как раз особенного-то хоть отбавляй! Скрытая от посторонних глаз, креативная энергия финнов способна приятно удивить не только заядлых спортсменов, но и придирчивых меломанов!

Сами финны постоянно повторяют, что все невероятные идеи черпают в своих бездонных озерах, и ссылаются на патриарха финской музыки – всемирно знаменитого композитора Яна Сибелиуса. Его 4-я симфония написана под влиянием поездки вот сюда – на гору Укко-Коли, которая на 253 м возвышается над гладью красивейшего озера Пиеленен (шестого по величине озера Финляндии). smile:yep:

Чтобы сюда попасть, надо доехать или долететь на самолете до города Йоэнсуу, а оттуда в Коли ходит маршрутка. Ныне здесь два горнолыжных курорта, трасса для сноуборда и отличные возможности для рыбалки.

А вот в 1909 году лыжных трасс и подъемников не было, но Сибелиус, говорят, как-то добился, чтобы на гору Укко-Коли затащили его рояль, и играл там в свое удовольствие! smile:o
Честно говоря, я туда еле вскарабкалась с одним фотоаппаратом, smile:notiam: и поверить в то, что туда как-то взгромоздили рояль, очень трудно. Но послушайте симфонию: она звучит вдохновляюще! Прямо как вид на озеро с горы! smile:scratch:

Сибелиус, по слухам, был неисправимым романтиком и презрительно относился к деньгам. В своем дневнике он записал: «Деньги для меня равнозначны походу в туалет, этакое неизбежное зло». smile:pardon:

Композитор-бессребреник и сегодня в Финляндии любим, равно как и симфоническая музыка. Летом здесь проводится масса музыкальных фестивалей. В июле я впервые попала на фестиваль камерной музыки в Кухмо и не переставала удивляться!
smile:crazy:

В Кухмо поражало буквально всё. И сам городишко с населением в 10 тысяч человек, а площадью - в почти 5500 кв. метров (это больше площади Токио!). smile:fool:

И уникальный концертный зал «Кухмо-тало» с внутренним покрытием из сосновых реек, который построили люди, живущие, по статистике, по двое на квадратном километре городской площади. smile:dramatics:

И еще одно прекрасное финское озеро Онтоярви – на его-то берегу концертный зал и стоит! smile:yes!!!:

И крупнейшая в мире деревянная христианская церковь в соседнем местечке Керимяки, где, как и в «Кухмо-тало», проводятся концерты фестиваля. smile:yep:

И то, что сюда каждый год приезжают выступать именитые музыканты со всего мира. И, конечно же, сам фестиваль с его абсолютно голливудской историей. smile:-x

Об этой истории нам поведала исполнительный директор фестиваля Сари Русанен.

Оказывается, в конце 60-х годов в муниципалитет заштатного городишки Кухмо пришло письмо от финского студента, учившегося в Германии. Юноша предлагал городской администрации организовать среди девственной природы (а ее полно и в самом городке) курсы классической музыки с участием лучших немецких музыкантов. Главным аргументом было то, что музыка совершенно по-особому воспринимается в финской тишине на берегу озера. smile:relax:

В администрации над этим письмом сначала долго смеялись, а потом подумали: а почему бы и не попробовать? Решили провести не только курсы, но и небольшой фестиваль. Студенту Сеппо Кимманену (а ему тогда был 21 год) доверили лично реализовывать его же идею. Первый Фестиваль камерной музыки состоялся в 1970-м. Тогда он включал всего 9 концертов. smile:pardon:

Местная газета сразу же написала, что уже самый первый концерт имел аншлаг: пришло … 8 зрителей. Видимо, население ближайшей территории в четыре квадратных километров! smile:D Зато в ходе Фестиваля 2012 года, по словам Сари Русанен, в Кухмо проводилось 70 концертов, а посетили их около 40 тысяч зрителей!

Автор идеи фестиваля Сеппо Кимманен 35 лет подряд был его арт-директором, а потом предложил кандидатуру своего преемника. Ну разве все это не самая настоящая американская (простите, финская) мечта?!! smile:achtung:

Мне довелось побывать лишь на паре концертов. Зрители торжественно прибывали к концертному залу на велосипедах. smile:notiam:
В холле проводились любопытные выставки.

Музыканты из многих стран были на высоте! А чего стоит вот такая программка? smile:scratch:

Обратите внимание, музыкальные произведения в концерте подобраны по контрасту религиозных взглядов их авторов!

Знаю, что летом в Финляндии немало и интересных рок-фестивалей. Но мне в этот раз повезло именно на классику. Слышали ли вы об оперном фестивале в городке Савонлинна? А вот я впервые и на нем побывала!
Должна признаться, что оперу я вообще очень люблю. smile:music: Конечно, если это яркие постановки и классные голоса. Но уверяю вас, на оперном фестивале в Савонлинне не заскучает даже тот, кто, мягко говоря, не является страстным поклонником оперного искусства. smile:bonk:

Представьте себе: одно из древнейших поселений Финляндии, которое в 1639 году получило статус города. Располагается на полуострове. Вокруг – острова и озера Сайменской водной системы.

Самый впечатляющий городской объект – крепость Олавинлинна, заложенная в 1475 году и, со временем, названная в честь норвежского короля Олафа, покровителя скандинавских рыцарей. И вот в этой самой крепости и проводится оперный фестиваль! smile:dramatics:

Мне посчастливилось посмотреть там «Аиду» Верди. Посчастливилось, потому что попасть на фестиваль нелегко: билеты нужно заказывать чуть ли не за год. smile:nunu:

Уже при входе в крепость нас встречали древние египетские воины. Глядя на них, ты погружаешься в атмосферу оперы Верди еще до ее первых аккордов. Говорят, на фестивале заняты практически все старшеклассники и студенты Савонлинны. Кто-то участвует в массовке, другие трудятся в сфере обслуживания.

Но, как заверила меня самая гостеприимная женщина в Савонлинне – Яана Консти, русскоговорящая сотрудница Savonlinna Travel, – самое главное, что пару раз поработав на фестивале, они на всю жизнь «прикипают» к опере!

Внутренний двор крепости накрывают брезентовым потолком, и она превращается в зрительный зал, которому не страшны ни дожди, ни ветра! К сожалению, во время спектакля фотографировать было нельзя. Но поверьте мне на слово: голоса, оркестр, костюмы, атмосфера сделали свое дело. Остаться равнодушным к «Аиде» было просто невозможно! smile:yes!!!:

Однако, как выяснилось, гвоздем 100-летнего юбилея Оперного фестиваля в Савонлинне (его впервые провели в 1912 году) стала вовсе не «Аида», а … интернет-опера под названием «Свободная воля» (Free Will»)! Её создавали общими усилиями 400 интернет-пользователей из 50 стран. smile:nunu: Потом все их идеи свел воедино композитор Маркус Фагерудд. Мировая премьера этой оперы транслировалась из крепости Олавинлинна на весь мир online. А финны опять выступили в роли пионеров: инициировали создание и постановку виртуальной оперы!

Для тех, кто качество любого дела привык измерять в деньгах, готова добавить, что бюджет оперного фестиваля в Савонллине в этом году составил 9,5 миллиона евро, и 70% средств поступили от продажи билетов, а остальное – от властей и от спонсоров. Бюджет Камерного фестиваля в Кухмо – 1 миллион евро. Добраться сюда нетрудно. В Савонлинне есть аэропорт, куда летают самолеты из Хельсинки. А до Кухмо из Савонлинны - рукой подать.

Не могу не упомянуть и о ежегодном июльском Фестивале … финского танго в городке Сейнйоки! Поверьте, это особый вид танго, который популярен у немногословных финских лесорубов уже более ста лет. smile:uncap: Я в свое время снимала о нем целый выпуск телевизионной рубрики «Заграничные штучки».

Об этом трудно просто рассказывать. Это действительно надо видеть! Так что лучше напоследок уделю внимание совсем другой финской музыке. Представлю вам хор … упряжки финских ездовых собак! smile:yes!!!:

Нет, это, конечно, не хор в привычном смысле слова. Это выражение массового энтузиазма псов-трудоголиков, которые жаждут работы и общения зимой и летом. На собачий вальс это, честно говоря, тоже мало похоже. smile:| Больше напоминает марш!

Удивительно ласковые собаки с фермы "Vuokatti Hasky" пытались изо всех сил «перелаять» друг друга, чтобы на каждую обратил внимание и хозяин Киммо, и его гости.

Сначала они промчали нас с ветерком по лесной тропинке вокруг фермы в повозке, которую Киммо называет финским мерседесом.

Потом продемонстрировали свои умения на собачьей площадке, охотно отвечая на призыв «дай пять!». smile:ок:

Представляю, в каком восторге от встречи с этими собаками дети…

Закончить музыкальную тему, как, впрочем, и спортивную, хочу стихотворением самого знаменитого финского поэта Эйно Лейно в переводе Андрея Кокова:
«Ветра лёгким дуновеньем
дышит вечер у холма,
и с небес тропу знаменьем
серебрит в бору луна.
Посчитай, кукушка, годы;
между сосен, не спеша,
странник слушает природу,
и легка его душа».

Послушать финскую природу. Набраться ярких музыкальных впечатлений среди этой природы. Вот это, на мой взгляд, и называется «отдохнуть душой»! Кто-то будет спорить?..

Комментарии 4

Ирина  (кукуруку)
#
Всегда так "вкусно" написано, спасибо, smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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И Вам спасибо, Ирина! Всегда хочется достоверно передать свои впечатления. Рада, если получилось. smile:gramercy:
Лариса Кичаева  (lk-telepress)
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Что тут скажешь? Надо ехать в Финляндию! Я ходила на скандинавский абонемент в наш Дом музыки, и слушала Сибелиуса с превеликим удовольствием. Но представляю, что в "интерьере" дивной финской природы это прозвучало бы фантастически. И действительно - не так уж далеко. А из Питера - и вовсе можно доехать на электричке...
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Для питерцев-то Савонлинна вообще под боком. Но и остальным жителям европейской части России до Финляндии не такой уж долгий путь, правда? smile:)
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