Таиланд. Поло на слонах: проигравших нет!

Эти удивительные соревнования проводятся в Таиланде с 2001 года. Огромные слоны с трубным ревом носятся по специальному полю с двумя всадниками на спине — погонщиком и игроком с длинной клюшкой. Кажется, вот-вот мощный слон либо растопчет малюсенький мяч, либо подхватит его хоботом и запустит куда подальше! Но ловкий игрок как-то умудряется выхватить мяч буквально из-под слоновьих ног и метко направить его в ворота! С участниками этого впечатляющего турнира — банкирами, бизнесменами и даже настоящей Принцессой — мне довелось совсем недавно познакомиться на известном тайском курорте в Хуа-Хине.
Хуа-Хин в Таиланде на особом счету. Здесь, на побережье Сиамского залива, в своей летней резиденции раньше отдыхали члены Королевской семьи. Для них даже был построен специальный зал ожидания на городском вокзале. Как видите, в исконном тайском стиле!
И сейчас сюда любят приезжать на уик-энд обеспеченные жители Бангкока и многочисленные иностранные граждане, ведь Хуа-Хин расположен всего в двухстах километрах от тайской столицы.
Добраться из Бангкока сюда можно на автомобиле (около 3-х часов пути), на поезде (со станции Хуа Лампунг в Бангкоке) и на самолете (здесь есть свой аэропорт). Городок на берегу океана может предложить отдыхающим не только свои пляжи.
В Хуа-Хине немало любопытных достопримечательностей, а вокруг – впечатляющие красотой национальные парки.
А еще в окрестностях Хуа-Хина выращивают виноград и производят тайское вино. Согласитесь, этот пейзаж очень напоминает Тоскану!
Что касается вина, то белое вино от Siam Winery по вкусу очень напоминает немецкие сорта. Говорят, консультантами были немцы! )) Один из моих спутников в этом необычном путешествии — московский ресторатор Николай Борисов — даже прихватил пару бутылочек этого вина на пробу для своего шеф-повара. Вино действительно достойное!
Среднегодовая температура воздуха в Хуа-Хине +26С. В апреле—мае тут стоит жара, а вот с июля по октябрь продолжается сезон дождей. Температура воздуха и воды в это время приблизительно одинаковая и вполне комфортная, дожди особо не напрягают. В общем, ничего удивительного, что турнир по поло на слонах проводят здесь именно в середине сентября.
Организует ежегодный турнир — Кубок Короля по поло на слонах — уже по традиции, один из самых именитых местных отелей — Anantara Hua Hin Resort & Spa.
Именно в этом отеле, построенном в стиле старинной тайской деревни, живут и участники столь поразительных соревнований.
Съезжаются они сюда со всего мира: из Европы, США, Австралии, Новой Зеландии, Латинской Америки и, конечно же, из самого Таиланда.
Как правило, это люди, зарекомендовавшие себя в разных видах спорта. Тех, кто имеет опыт игры хотя бы в поло на лошадях, среди них, по моим впечатлениям, не так уж много. Российские участники мною замечены не были. Вот интересно, почему? ))
Несколько слов о правилах соревнований. Поле для баталий соизмеримо с футбольным. В матче, который включает 2 тайма по 10 минут и 15-минутный перерыв.
От каждой команды на поле выезжают по 3 игрока. Они восседают на слонах, ведомых погонщиками.
В руках игроков бамбуковые клюшки длиной от 1,8 до 2,7 метра (в зависимости от размеров слонов). Этими клюшками и забивают мяч в ворота соперника.
Слонам не разрешается хватать мяч хоботом. За это предусмотрен штраф.
Чтобы игрок в спортивном порыве не рухнул со слона, его привязывают к седлу ремнями.
Теперь о победителях. Ими тут являются абсолютно все! По словам устроителей Королевского Кубка, больше всего от этих соревнований выигрывают слоны. :klizma:
Не только те, которые бегают по полю (они получают королевское угощение), а вообще все тайские слоны. С помощью спонсоров турнира и специальных аукционов собрано уже более полумиллиона долларов. Часть этих денег пошла поддержку единственного в стране слоновьего госпиталя в Лампанге (этот уникальный госпиталь я несколько лет назад снимала для своей рубрики «Заграничные штучки» на телеканале «Домашний», и сейчас рассказ о нем можно прочесть в моем личном блоге в жж).
С помощью поло-турнира финансируются и исследования по использованию слонов в лечебных занятиях с детьми, страдающими аутизмом. А еще запущен совместный проект Golden Triangle Asian Elephant Foundation (GTAEF) и Elephant Conservation Network (ECN) по охране дикой природы и, в частности, слонов на западе Таиланда.
Известно, что четыре слона, участвовавшик в Королевском Кубке в прошлые годы, ныне вышли на пенсию и поселены в специальной деревне для слонов - Elephant Camp Anantara Golden Triangle.
Меня очень беспокоило, не наносит ли слонам вред само участие в поло. Однако, выяснилось, что Всемирный фонд защиты животных изучил эту проблему и признал соревнования безопасными для наших гигантских братьев. Более того, во время соревнований ведется контроль за тем, как погонщики обращаются со своими животными.
Безусловно, в выигрыше и зрители этого турнира. За посещение турнира, который проводится на территории военной базы Суриотай (Suriyothai), расположенной всего в нескольких километрах от отеля Anantara Hua Hin Resort & Spa, денег с них не берут. А впечатления от этих соревнований, поверьте, поистине незабываемые! Особенно невообразимая радость здесь для детей.
Мало того, что слонов им периодически разрешают покормить и погладить, так есть еще и шанс проехать на таком милом гиганте на коленях у одного из игроков!
Кроме того, перед началом соревнований проводятся разные колоритные церемонии и парады с участием слонов.
О радости игроков команды-победительницы и говорить не приходится! В финальном матче схлестнулись давние фавориты – команды тайской сети duty fee магазинов King Power и часового брэнда Audemars Piguet.
В турнире нынешнего года удача была на стороне команды King Power, которая обыграла соперника со счетом 13:9. Победители, помимо Королевского Кубка, получили в качестве приза неделю отдыха по программе all inclusive в одном из отелей сети Anatara Riverside Resort and Spa.
За чертой призеров остались участники, игравшие за Mersedes Benz, Blue Label и сети отелей Anantara. А команда, за которую я болела, в итоге стала лишь пятой из двенадцати участвующих дружин. И ведь болела я за команду Ситибанка, потому что в ее составе выступала настоящая принцесса!
Именно такая, каких описывают в детских сказках – белокурая красавица!
К принцессе из Баварии Джоанне Эттинген-Валлерштайн и ее отцу принцу Карлу-Ойгену было приковано всеобщее внимание. Своей статью и умением сидеть в седле они заметно отличались от многих других участников турнира.
Как рассказала мне сама Джоанна, она уже 4 года играет в поло на лошадях в составе фамильного клубе «Валлерштайн». А еще изрядно преуспела ... в занятиях кикбоксингом! Ну разве можно в это поверить, глядя на хрупкую принцессу?..
На поле Джоанна играла в защите. При этом явно была ключевым игроком! Сама она забила всего пару мячей, но часто делала голевые передачи. И вовсе на выглядела слабой на фоне игроков-мужчин!
«В этом спорте мужчины и женщины соревнуются вместе. Правда, женщинам разрешено держать клюшку двумя руками, в то время как мужчинам – только одной. Это нас уравнивает! – поведала мне принцесса. - Поло на слонах вообще-то очень отличается от поло на лошадях. Если лошадью ты управляешь сам, то слоном приходится управлять с помощью погонщика. Но это потрясающий опыт и мое любимое хобби!»
Отличным игроком проявил себя и её отец принц Карл-Ойген. На его счету много мячей. В составе команды Ситибанка периодически выступали так же аргентинец Августин Кронхаус, подруга принцессы Лора Блэк и сам глава Ситибанка Таиланда Дэррен Бакли.
Они сумели даже выйти победителями в поединке с грозной командой новозеландских регбистов! А те зато поразили собравшихся на поло темпераментным танцем новозеландских аборигенов.
Любопытно, что глава Ситибанка Таиланда Дэррен Бакли (Darren Buckley) сел на слона на этих соревнованиях впервые в жизни! Да и поло на лошадях он никогда не увлекался.
«Я занимаюсь многими видами спорта (лыжами, футболом), но никогда раньше не играл в поло, - признался он. - Когда я сюда приехал, мне дали 90 минут потренироваться, и после этого я стал участвовать в соревнованиях! Трудно ли выступать на слоне? В этом спорте участвуют три совершенно самостоятельных мозга: игрока, погонщика и слона. Когда они мыслят в унисон, это здорово. Но 95% игры они мыслят совершенно по-разному. И очень трудно их мысли совместить! Каждый матч приходится проводить на разных слонах. Перед игрой я всегда иду к руководителю погонщиков и умоляю его дать мне Итри. Дважды мне удалось получить этого слона. Это такое замечательное животное! С таким быстрым ходом, с такой реакцией! У Итри прекрасное ощущение игры. Этот слон не боится людей, клюшек, быстро включается в игру. А еще у него очень толковый погонщик. Стоит тронуть его за плечо, и он уже знает, что делать!»
По словам Дэррена Батли, участие в Королевском Кубке по поло на слонах интересно и ему, и его банку во всех отношениях.
«Что это для нас - бизнес, благотворительность или развлечение? Да все вместе! Что касается благотворительности, то турнир призван собрать деньги в фонды сохранения популяции слонов. Ситибанк работает в Таиланде уже 45 лет. И мы стараемся не упускать возможности углубить наши связи с этой страной. А ещё этот турнир - прекрасный шанс и для продвижения нашего бренда. Тайская публика ориентирована на международные проекты. И турнир по поло на слонах – яркое мероприятие. Оно помогает представить наш бренд как внутри Таиланда, так и во всем мире. По крайней мере, ту публику из разных стран, которая участвует в поло и интересуется им, мы рассматриваем как своих потенциальных клиентов. И, конечно же, это развлечение. У меня самого была возможность принять участие в турнире в составе команды Ситибанка. Конечно, соревноваться тут несколько жарковато, но зато весело!»
В ответ на мой вопрос, дорого ли обошлось Ситибанку участие в турнире, Дэррен Батли лишь хитро улыбнулся. «Играть в поло на слонах, конечно, дорогое удовольствие, - заявил он. - Нужно содержать слонов, погонщиков. А ведь даже просто накормить слонов нелегко. Вы бы знали, сколько они едят!!! Но траты на это мероприятие, в принципе, вполне разумные.»
Я специально поинтересовалась, сколько едят слоны. До 300 кг разной растительной пищи в день!!! Такого партнера действительно нелегко прокормить. Но делать это обязательно надо. И здорово, что Королевский Кубок по поло на слонах дает этим прекрасным и умным животным возможность вволю покушать!
Комментарии 6
Режет глаз, к сожалению.