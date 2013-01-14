Шри-Ланка. По следам древних блоггеров

Согласно Википедии, термин «блог» придумал Йорн Баргер в конце 1997 года. А под самый занавес ХХ века тех, кто стал делиться своими мыслями и чаяниями в инете, назвали блоггерами. И хотя само понятие блоггерства на все 100% связано со всемирной паутиной, я абсолютно убеждена: блоггеры существовали всегда. Более того, аудитория древних блоггеров была и остается весьма внушительной. И еще большой вопрос, дорогие коллеги, будет ли у нас с вами лет эдак через 1500 столько читателей, сколько их сегодня у ланкийских блоггеров из VI века?..
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Собственно, на раздумья о природе блоггерства меня натолкнула путешествие к одной из главных архитектурных жемчужин Шри-Ланки – крепости Сигирия. Экскурсию в Сигирию ланкийцы , без сомнения, предложат и вам, в какой бы части страны вы не остановились.
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Располагается эта достопримечательность «в глубине» острова, в 169 км от столицы страны – Коломбо. Путь туда из любого отеля на побережье займёт несколько часов, но красота, которую вы там увидите, перевесит все дорожные тяготы!
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Сигирия – не просто крепость на скале высотой в 170 м. Когда-то здесь был целый город. Да что там город – столица страны! И с ней связана драматичная история.
Крепость основали еще в 3-ем веке до нашей эры. Тогда Шри-Ланка приняла буддизм, и скалу, возникшую из магмы потухшего вулкана, облюбовали буддийские монахи.
Другое судьбоносное событие произошло здесь в V веке нашей эры. Недалеко от Сигирии находится самая древняя столица страны – Анурадхапура (я, увы, пока до неё не доехала ). Так вот, в V веке там правил король Датусен. У него было 2 сына, старший из которых, - Касиапа (Kashyapa) – незаконнорождённый. В какой-то момент Касиапа потребовал у отца передать ему власть. Но отец отказался. Тогда непокорный сын сначала заключил родителя под стражу, а потом убил его («о времена, о нравы!» ). Так он стал королем. Однако, монахи не приняли отцеубийцу в качестве короля, а их признание в те времена было необходимо. К тому же, младший брат изверга уехал в Индию, чтобы собрать там войско и отвоевать власть. Касиапа понял, что продолжать жить в столице для него небезопасно. И двинулся в Сигирию! Он был уверен: если поселится на вершине скалы, ни один враг до него не доберется. Касиапа быстро выгнал монахов из тамошнего монастыря и стал строить крепость для себя, любимого.
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Крепость получилась поистине удивительная! Касиапа строил ее 6 лет, а прожил здесь – 19. Если судить по городу, который он отгрохал у основания скалы, отцеубийца был весьма просвещенным по тем временам человеком и ценителем искусств.
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Вокруг скалы археологи обнаружили удивительные образцы древнего ландшафтного дизайна. Фантастическое сочетание водных садов, пещер и садов камней, которые располагаются как на равнине вокруг скалы, так и на её склонах. Как подчеркнул наш гид – профессор университета Ранжиф Маханама – пока сделана только часть раскопок. На их продолжение у государства сегодня нет денег, поэтому эту работу оставили для будущих поколений ланкийцев…
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Неимоверное впечатление производит и сама Сигирия, название которой переводится как «Львиная скала». Когда-то в этой скале была высечена гигантская скульптура Льва, а его пасть служила входом в крепость. Ныне от всего львиного великолепия сохранились только каменные лапы, и располагаются они на высоте приблизительно в 150 м от земли.
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Я это хорошо запомнила потому, что именно до этих лап сама и сумела взобраться. Преодоление еще пары-тройки десятков метров вверх явно грозило обмороком, и с надеждой увидеть Дворец Касиапы на вершине скалы пришлось проститься. Надеюсь, хоть вам повезёт!
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Но самое интересное, похоже, я все-таки сумела увидеть! Речь не столько о львиных лапах, сколько о совершенно необыкновенных фресках! На них изображены вот такие красотки!
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Фрески были сделаны по заказу Касиапы. До сих пор ланкийские исследователи спорят, что за дамочки там изображены. Но среди такой красоты просто голова идет кругом…
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Фресками покрыта огромная стена, расположенная в своеобразной нише на высоте более ста метров. Большинство исследователей считает, что на фресках – апсары, божественные нимфы.
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Что же касается натурщиц, послуживших моделями для фресок, то, возможно, это наложницы Касиапы. Известно, что он охотно любовался их танцами, сидя на своем огромном троне.
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По словам нашего гида, часть фресок отреставрирована, но некоторые остались в первозданном виде. До и после Касиапы крепость функционировала как монастырь. Коридор с фресками монахи использовали для медитаций, и фрески им только мешали – отвлекали, вот они не заботились об их сохранности. В общем, работы для исследователей и реставраторов здесь еще полно! И речь не только о фресках.
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Мое воображение еще больше поразила Зеркальная стена. Говорят, изначально она была облицована фарфором. Ныне стена производит впечатление тщательно отполированной поверхности, покрытой многочисленными надписями.
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После смерти Касиапы (а он совершил самоубийство, опасаясь мести брата, которому удалось собрать внушительное войско) в VI –XI веках сюда стали ездить паломники и просто путешественники. Глядя на зеркальную стену, понимаешь, что туризм в то время был очень даже развит! Не менее развито было и … блоггерство! Туристы-блоггеры писали на стене отнюдь не «здесь был …». Нет, они делились своими впечатлениями от увиденного в Сигирии и просто мыслями о жизни. Большинство надписей сделано в стихотворной форме. Видимо, таков был стиль времени. Как подчеркнул наш гид – профессор Ранжиф Маханама - эти надписи имеют особую ценность. Ведь в сохранившихся летописях, написанных монахами, речь идет о религии и важных вехах в истории страны, о королях, их указах, войнах и стихийных бедствиях. А вот на Зеркальной стене сохранились мысли и чаяния простых людей!
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Одни восторгались фресками. Другие шутили. Некоторые жаловались. К примеру, кто-то посмотрел на изображенных на фресках красивых женщин и написал стихи о любви и красоте. Древние туристы жаловались на трудности, сопряженные с путешествиями. Одна женщина в своем «блоге» посетовала, что является пятой женой своего мужа, и он уделяет ей слишком мало внимания. Ныне для исследователей это служит доказательством, что в то время на территории нынешней Шри-Ланки существовало многоженство!
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Некоторые путешественники делились на стене мыслыми о своей работе, о социальном положении. А о чем мы с вами пишем в наших блогах? Да, собственно, о том же самом! Просто у нас для этого есть интернет, а у них была стена в людном месте. И надписи на ней по данным ЮНЕСКО, ныне ежегодно видит 600 тысяч туристов, приезжающих взглянуть на это Всемирное наследие. Сколько из нынешних блоггеров может похвастаться таким числом читателей?
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Сейчас вокруг Сигирии большой заповедник, где живёт много диких слонов. Касиапа при строительстве крепости старался сохранять природу. Помимо слонов, в этих местах и поныне водятся леопарды и олени.
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Дикие животные не наносят урона крепости, поскольку она размещена на скале. Что касается руин парка и бассейнов, то там есть охрана, которая стремится не допускать туда диких слонов.
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Правда, ночью охранники вынуждены … спать на деревьях, ведь дикие слоны очень агрессивны и способны сокрушить любые стены! Возможно, охранники рассказывают о своих ночных мытарствах в блогах. Уверена, что эти рассказы точно пользовались бы успехом в сети…
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Комментарии 2