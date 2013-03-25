Лапландия. Приключения во льдах.

Только и слышу от всех: как надоела зима! Надоела, конечно. По всей Европе то снег, то слякоть. Даже в Италии не удалось спрятаться от метелей. И я поняла, что пора перестать тешить себя пустыми надеждами на тепло, и отправиться туда, где холода просто гарантированы. Решила как в гомеопатии -«лечить подобное подобным». В общем, поехала на «психотерапевтические процедуры» … в Лапландию!
«Kemirendeers6» на Яндекс.Фотках
А почему не поехать, если старые знакомые предлагают просто головокружительную программу на севере Финляндии? Всего за 5 дней можно посетить столицу – Хельсинки, приполярный Рованиеми и морские ворота Лапландии - Кеми, да еще и пережить там немало удивительных приключений! Кто же от такого откажется?
«Kemi2» на Яндекс.Фотках
О Рованиеми, где раскинулись бескрайние владения финского Санта Клауса (Йоулупукки), сейчас рассказывать не буду. «Заморожу» свои впечатления до декабря, когда эта тема будет звучать актуальней. А вот о поездке в Кеми уже молчать просто не могу!!! Тем более, что сезон зимних приключений там активно продолжается. И судя по общеевропейской зиме, будет продолжаться еще долго.
«Kemi3» на Яндекс.Фотках
Добраться до Кеми несложно. Долетите до Хельсинки, а там пересаживаетесь на самолет или на поезд до Кеми. Я советую составить расписание своих переездов так, чтобы несколько часов можно было провести в столице Финляндии. Хельсинки – город относительно небольшой. Можно, конечно, заказать там экскурсию, но вполне реально за пару часов осмотреть основные достопримечательности в центре города и самостоятельно. С картой города в руках вы обязательно увидите и знаменитую Сенатскую площадь с величественным Кафедральным Собором и памятником российскому императору Александру II.
«HelsinkiSenateSq1» на Яндекс.Фотках
И конный памятник маршалу Маннергейму…
«HelsinkiMannerheim1» на Яндекс.Фотках
И удивительную церковь в скале, увенчанную стеклянно-медным куполом.
«HelsinkiTempel1» на Яндекс.Фотках
А после краткой, но запоминающейся экскурсии можно уже отправляться прямо в Лапландию, навстречу снежным приключениям.
«Kemi7» на Яндекс.Фотках
Кеми – это еще не Арктика. Но Арктика совсем рядом! Город расположен в Южной Лапландии на Берегу Ботнического залива, в 120-ти километрах на юг от Полярного круга. По европейским меркам, город достаточно молодой. Его основали в 1869 году по приказу императора Александра II, чтобы обеспечить выход страны к Ботническому заливу. В старой части города можно увидеть симпатичные деревянные домики и высоко возвышающуюся над городом церковь, построенную в неоготическом стиле в 1903 году.
«KemiChurch1» на Яндекс.Фотках
Но городом чудес называют Кеми в Финляндии совсем не из-за его архитектуры!
«KemiLumiLinna1» на Яндекс.Фотках
Самое «чудесное» здание в городе возникает каждую зиму и каждую весну … исчезает! Это удивительный снежный замок, который здесь называют LumiLinna.
«KemiLumiLinna5» на Яндекс.Фотках
Не подумайте что Снежный замок – просто игрушечное сооружение для детей. Нет, эта игрушка как раз, в основном, для взрослых! Ведь Снежный замок построен не для того, чтобы по нему просто гулять, а для того, чтобы в нем жить!
«KemiLumiLinna8» на Яндекс.Фотках
Никакой мистификации. Замок сделан из льда и снега руками тридцати европейских ледовых скульпторов. В нем масса самых разных помещений. Есть выставочные залы, где проводится выставка ледовой скульптуры, есть гостиница, ресторан, концертная площадка и даже церковь!!!
«KemiLumiLinna2» на Яндекс.Фотках
Само собой разумеется, никакого отопления в этом удивительном замке не предусмотрено. В 20-х числах марта внутри была «легкая» минусовая температура. Облачившись в пуховик, можно было не только рассматривать ледовые скульптуры, но и посидеть на ледяной скамейке … пару-тройку минут.
«KemiLumiLinnaMarina4» на Яндекс.Фотках
Но способы согреться и провести в ледовом замке не только часы, но и дни, тоже имеются! Кое-какие из них можно опробовать в ледовом баре, где Вам в стаканах из настоящего льда предложат как прохладительные, так и горячительные напитки.
«KemiLumiLinna12» на Яндекс.Фотках
Дополнительными возможностями располагает ледовый ресторан.
«KemiLumiLinnaMarina2» на Яндекс.Фотках
Там гостей согревают исключительно горячими блюдами финской кухни. К примеру, вот таким кремовым супом с лососем.
«KemiLumiLinna16» на Яндекс.Фотках
И горячим десертом из бисквита с черникой, запеченного в фольге с ванильным соусом.
«KemiLumiLinna17» на Яндекс.Фотках
Горячее меню из 3-х блюд обойдется в холодном замке в 38 евро на человека. Есть вы будете на ледяных столах, сидеть на ледяных скамейках, покрытых оленьими шкурами.
«KemiLumiLinna14» на Яндекс.Фотках
На ледяных кроватях, тоже покрытых оленьими шкурами, в ледовой гостинице можно и спать. К вашим услугам 18 двухместных номеров, два номера на пять человек и люкс для молодоженов. Всем желающим поспать на свежем морозном воздухе (-5С) выдают специальные супер теплые спальные мешки. Правда, если ночью организм заставит вас встать, то придется выйти не только из номера, но и из замка, и заглянуть в построенное по соседству теплое помещение, где есть необходимые «удобства». С понедельника по среду ночь в двухместном и пятиместном номере обойдется каждому гостю отеля в 115 евро, ночь в люксе для молодоженов – в 275 евро на двоих. С четверга по воскресенье цены будут выше: 145 евро с человека в обычных номерах, и 340 евро за люкс.
«KemiLumiLinna10» на Яндекс.Фотках
Лично я ночевать в Снежном замке не отважилась. А вот несколько моих товарищей рискнули. Из семи человек только одна среди ночи ретировалась в теплое помещение, потому что очень замерзло лицо, а остальные были в восторге от ночевки и делились в самом прямом смысле «свежими» впечатлениями. По их словам, в мешках было даже жарко, и на морозце им снились замечательные сны!
«KemiLumiLinna18» на Яндекс.Фотках
Теперь я думаю, что для них это было прекрасной репетицией перед следующим днем в Кеми. После завтрака нас повели в пункт по прокату теплого снаряжения и велели переодеться. «Выбирайте теплые комбинезоны так, чтобы можно их было надеть прямо на теплые куртки и брюки. На льду Ботнического залива очень ветрено», - предупредила Таня Кайкконен, наш русский гид по Кеми.
«KemiSnowmobileMarina2» на Яндекс.Фотках
Я знала, что в нашей программе поездка на снегоходах. До этого, в Рованиеми, мы катались на оленях, и тоже облачались в комбинезоны. Олени с ветерком пронесли меня по кругу в несколько сотен метров, и я даже не успела испугаться. Решила, что и со снегоходом будет что-то в этом роде.
Я уже не раз писала, что моя спортивная подготовка на нуле. Спортом никогда не занималась, даже фитнесом. Могу похвастаться только тем, что стараюсь много ходить пешком и раз в десять лет катаюсь на велосипеде.
Садиться за руль снегохода я сразу отказалась. Села «на хвост» знакомому парню богатырского телосложения, решив, что с таким не пропаду. И чуть было реально не пропала! Отважный парень взгромоздился на снегоход в первый раз, и управлял им с трудом. Его заносило то вправо, то влево. И все это на высокой скорости, поскольку надо было успеть за остальными. Когда на очередном вираже мы чуть не перевернулись, я начала молотить ему в спину, чтобы остановился. К нам подъехал русскоязычный инструктор. «Нет уж, - заявила я, - вы без меня покатайтесь, а я вас тут подожду.» «Вам придется стоять посреди залива полдня, мы же едем к ледоколу, где будут четырехчасовой круиз!» - огорошил инструктор. Оказывается, я невнимательно прочла программу, и думала, что круиз будет в другой день. Пришлось взять себя в руки и опять сесть на снегоход. Правда, на этот раз меня «прикрепили» к финской девушке, которая тоже была у нас инструктором.
«KemiSnowmobileMarina2» на Яндекс.Фотках
Девушка вела снегоход очень уверенно. Но мне все равно пришлось не сладко. Видимо, сказалось отсутствие спортивной подготовки и элементарного опыта. Сначала у меня чуть не оторвалась голова, поскольку шлем был неправильно застегнут, и болтался как таз. Даже когда мы остановились и поправили шлем, легче не стало. На скорости меня дико подбрасывало, и я из последних сил держалась, чтобы со свистом «не вылететь из седла». Мои более спортивные товарищи на подобные проблемы не жаловались. К счастью, на пути было несколько остановок, а то бы я, наверное, вам уже ничего не рассказывала…
«Kemirendeers5» на Яндекс.Фотках
Одна из остановок состоялась на оленьей ферме, где можно было насладиться общением с животными, узнать о быте саамов и выпить фирменного лапландского горячего напитка из морошки.
«Kemirendeers3» на Яндекс.Фотках
Когда мы подъехали к ледоколу, уже ничего хорошего я для себя не ждала. И совершенно напрасно!
«KemiIcebreaker1» на Яндекс.Фотках
Единственный в мире туристический ледокол «Sampo» прекрасно приспособлен для всех туристов – даже самых неспортивных. Там работает суперпрофессиональная команда, которая умудряется плавно вести эту огромную махину даже на тех участках залива, где ледокол мощно крушит льды!!!
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/473590/
Ледокол «Сампо» был построен в 1961 году, и 30 лет верой и правдой вел грузовые суда сквозь льды Ботанического залива. Но со временем стали делать новые грузовые лайнеры, которые куда шире ледокола, и «Сампо» остался не у дел.
«KemiIcebreaker2» на Яндекс.Фотках
Наверное, его ждала бы незавидная судьба, если бы мэр Кеми не принял решение выкупить его для туристических нужд города. Тогда многие сочли мэра чуть ли не сумасшедшим, а сейчас ледокол приносит городу реальную прибыль!
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/473589/
За 4 часа ледового круиза при максимальной скорости 16 узлов (около 14 км) в час пассажиры не только могут насладиться снежными видами и понаблюдать, как «Сампо» крушит лет, толщиной до полутора метров.
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/473592/
Вам проведут экскурсию на капитанский мостик, в машинное отделение и в прочие отсеки судна.
«KemiIcebreaker4» на Яндекс.Фотках
Вы подкрепитесь супом или целым обедом из трех блюд.
«KemiIcebreaker7» на Яндекс.Фотках
И главное, у вас будет шанс совершить … арктическое купание. Это не шутка! Посреди Ботнического залива ледокол останавливается и выбрасывает трап на прочный лед. Желающим искупаться выдают специальные гидрокостюмы и они совершают купание прямо у борта ледокола среди льда!!!
«KemiIcebreaker10» на Яндекс.Фотках
И 150 пассажиров каждого круиза ныне большинство составляют … нет, не русские, а китайцы и жители других азиатских стран! На Мальдивах я наблюдала, как плохо китайцы переносят теплый океан. Они почти не купаются, а на борту лодок мучаются от морской болезни. На ледоколе они явно чувствуют себя прекрасно и с огромным удовольствием окунаются в гидрокостюмах в ледяную воду.
«KemiIcebreaker8» на Яндекс.Фотках
Очень популярны ледокольные круизы у англичан, испанцев и латиноамериканцев.
«KemiIcebreaker12» на Яндекс.Фотках
А россияне на «Сампо» почему-то путешествуют не часто. Жаль! Мне это приключение по-настоящему понравилось…
«KemiIcebreaker13» на Яндекс.Фотках
Круизный сезон на туристическом ледоколе открыт до 13 апреля. Стоимость всей экскурсии, включая аренду снегоходов и теплого снаряжения, посещение оленьей фермы и четырехчасовой круиз с гидрокостюмами, купанием и супом в ресторане, 452 евро на человека. Если к ледоколу не ехать на снегоходе, а сесть на судно в порту, то круиз обойдется вам в 260 евро, а за обед из трех блюд придется приплатить еще 20. Участие в круизе ребенка до 12 лет составит половину стоимости для взрослого. Правда, чтобы ребенок мог участвовать в арктических купаниях, он должен быть не ниже 145 см (а то ему не подойдет ни один гидрокостюм) и не младше 12-ти лет (так положено). Заказать круиз можно на сайте www.visitkemi.fi
«KemiIcebreaker16» на Яндекс.Фотках
В общем, если вам надоела своей непредсказуемостью русская зима, у вас еще есть время насладиться вполне предсказуемой лапландской стужей и испытать самые невероятные ледовые приключения. Не сомневаюсь, вы получите море удовольствия! И не страшно, что это море покрыто людом, правда?..
«KemiSnowmobile2» на Яндекс.Фотках
Комментарии 6
А Ботанический совсем в другом месте глобуса находится.
ЗДОРОВО,
Хочу все это показать сыну.
С какого по какое время такая поездка имеет смысл?
Сколько дней нужно?
Кто организовывает экскурсии?
Если знаете, сколько это может стоить - я имею в виду программу на месте, экскурсии, поездки.
СПАСИБО
ЕlenaTURIN