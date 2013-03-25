Вход
Профиль Блог Лента Активность

Лапландия. Приключения во льдах.

25.03.2013 01:58 6 5 356 просмотров
Только и слышу от всех: как надоела зима! Надоела, конечно. По всей Европе то снег, то слякоть. Даже в Италии не удалось спрятаться от метелей. И я поняла, что пора перестать тешить себя пустыми надеждами на тепло, и отправиться туда, где холода просто гарантированы. Решила как в гомеопатии -«лечить подобное подобным». В общем, поехала на «психотерапевтические процедуры» … в Лапландию!

«Kemirendeers6» на Яндекс.Фотках
А почему не поехать, если старые знакомые предлагают просто головокружительную программу на севере Финляндии? Всего за 5 дней можно посетить столицу – Хельсинки, приполярный Рованиеми и морские ворота Лапландии - Кеми, да еще и пережить там немало удивительных приключений! Кто же от такого откажется?

«Kemi2» на Яндекс.Фотках
О Рованиеми, где раскинулись бескрайние владения финского Санта Клауса (Йоулупукки), сейчас рассказывать не буду. «Заморожу» свои впечатления до декабря, когда эта тема будет звучать актуальней. smile:yep: А вот о поездке в Кеми уже молчать просто не могу!!! Тем более, что сезон зимних приключений там активно продолжается. И судя по общеевропейской зиме, будет продолжаться еще долго.

«Kemi3» на Яндекс.Фотках
Добраться до Кеми несложно. Долетите до Хельсинки, а там пересаживаетесь на самолет или на поезд до Кеми. Я советую составить расписание своих переездов так, чтобы несколько часов можно было провести в столице Финляндии. smile:stop: Хельсинки – город относительно небольшой. Можно, конечно, заказать там экскурсию, но вполне реально за пару часов осмотреть основные достопримечательности в центре города и самостоятельно. smile:yes!!!: С картой города в руках вы обязательно увидите и знаменитую Сенатскую площадь с величественным Кафедральным Собором и памятником российскому императору Александру II.

«HelsinkiSenateSq1» на Яндекс.Фотках
И конный памятник маршалу Маннергейму…

«HelsinkiMannerheim1» на Яндекс.Фотках
И удивительную церковь в скале, увенчанную стеклянно-медным куполом.

«HelsinkiTempel1» на Яндекс.Фотках
А после краткой, но запоминающейся экскурсии можно уже отправляться прямо в Лапландию, навстречу снежным приключениям.

«Kemi7» на Яндекс.Фотках
Кеми – это еще не Арктика. Но Арктика совсем рядом! smile:ura: Город расположен в Южной Лапландии на Берегу Ботнического залива, в 120-ти километрах на юг от Полярного круга. По европейским меркам, город достаточно молодой. Его основали в 1869 году по приказу императора Александра II, чтобы обеспечить выход страны к Ботническому заливу. В старой части города можно увидеть симпатичные деревянные домики и высоко возвышающуюся над городом церковь, построенную в неоготическом стиле в 1903 году.

«KemiChurch1» на Яндекс.Фотках
Но городом чудес называют Кеми в Финляндии совсем не из-за его архитектуры!

«KemiLumiLinna1» на Яндекс.Фотках
Самое «чудесное» здание в городе возникает каждую зиму и каждую весну … исчезает! smile:o Это удивительный снежный замок, который здесь называют LumiLinna.

«KemiLumiLinna5» на Яндекс.Фотках
Не подумайте что Снежный замок – просто игрушечное сооружение для детей. Нет, эта игрушка как раз, в основном, для взрослых! Ведь Снежный замок построен не для того, чтобы по нему просто гулять, а для того, чтобы в нем жить!

«KemiLumiLinna8» на Яндекс.Фотках
Никакой мистификации. Замок сделан из льда и снега руками тридцати европейских ледовых скульпторов. В нем масса самых разных помещений. smile:nunu: Есть выставочные залы, где проводится выставка ледовой скульптуры, есть гостиница, ресторан, концертная площадка и даже церковь!!!

«KemiLumiLinna2» на Яндекс.Фотках
Само собой разумеется, никакого отопления в этом удивительном замке не предусмотрено. В 20-х числах марта внутри была «легкая» минусовая температура. smile:| Облачившись в пуховик, можно было не только рассматривать ледовые скульптуры, но и посидеть на ледяной скамейке … пару-тройку минут.

«KemiLumiLinnaMarina4» на Яндекс.Фотках
Но способы согреться и провести в ледовом замке не только часы, но и дни, тоже имеются! Кое-какие из них можно опробовать в ледовом баре, где Вам в стаканах из настоящего льда предложат как прохладительные, так и горячительные напитки.

«KemiLumiLinna12» на Яндекс.Фотках
Дополнительными возможностями располагает ледовый ресторан.

«KemiLumiLinnaMarina2» на Яндекс.Фотках
Там гостей согревают исключительно горячими блюдами финской кухни. К примеру, вот таким кремовым супом с лососем.

«KemiLumiLinna16» на Яндекс.Фотках
И горячим десертом из бисквита с черникой, запеченного в фольге с ванильным соусом.

«KemiLumiLinna17» на Яндекс.Фотках
Горячее меню из 3-х блюд обойдется в холодном замке в 38 евро на человека. Есть вы будете на ледяных столах, сидеть на ледяных скамейках, покрытых оленьими шкурами.

«KemiLumiLinna14» на Яндекс.Фотках
На ледяных кроватях, тоже покрытых оленьими шкурами, в ледовой гостинице можно и спать. smile:D К вашим услугам 18 двухместных номеров, два номера на пять человек и люкс для молодоженов. Всем желающим поспать на свежем морозном воздухе (-5С) выдают специальные супер теплые спальные мешки. smile:rofl: Правда, если ночью организм заставит вас встать, то придется выйти не только из номера, но и из замка, и заглянуть в построенное по соседству теплое помещение, где есть необходимые «удобства». С понедельника по среду ночь в двухместном и пятиместном номере обойдется каждому гостю отеля в 115 евро, ночь в люксе для молодоженов – в 275 евро на двоих. С четверга по воскресенье цены будут выше: 145 евро с человека в обычных номерах, и 340 евро за люкс.

«KemiLumiLinna10» на Яндекс.Фотках
Лично я ночевать в Снежном замке не отважилась. smile:omg: А вот несколько моих товарищей рискнули. Из семи человек только одна среди ночи ретировалась в теплое помещение, потому что очень замерзло лицо, а остальные были в восторге от ночевки и делились в самом прямом смысле «свежими» впечатлениями. smile:thumbsup: По их словам, в мешках было даже жарко, и на морозце им снились замечательные сны!

«KemiLumiLinna18» на Яндекс.Фотках
Теперь я думаю, что для них это было прекрасной репетицией перед следующим днем в Кеми. После завтрака нас повели в пункт по прокату теплого снаряжения и велели переодеться. «Выбирайте теплые комбинезоны так, чтобы можно их было надеть прямо на теплые куртки и брюки. На льду Ботнического залива очень ветрено», - предупредила Таня Кайкконен, наш русский гид по Кеми.

«KemiSnowmobileMarina2» на Яндекс.Фотках
Я знала, что в нашей программе поездка на снегоходах. До этого, в Рованиеми, мы катались на оленях, и тоже облачались в комбинезоны. Олени с ветерком пронесли меня по кругу в несколько сотен метров, и я даже не успела испугаться. smile:notiam: Решила, что и со снегоходом будет что-то в этом роде.
Я уже не раз писала, что моя спортивная подготовка на нуле. Спортом никогда не занималась, даже фитнесом. Могу похвастаться только тем, что стараюсь много ходить пешком и раз в десять лет катаюсь на велосипеде. smile:yep:
Садиться за руль снегохода я сразу отказалась. Села «на хвост» знакомому парню богатырского телосложения, решив, что с таким не пропаду. И чуть было реально не пропала! smile:pardon: Отважный парень взгромоздился на снегоход в первый раз, и управлял им с трудом. Его заносило то вправо, то влево. И все это на высокой скорости, поскольку надо было успеть за остальными. Когда на очередном вираже мы чуть не перевернулись, я начала молотить ему в спину, чтобы остановился. К нам подъехал русскоязычный инструктор. «Нет уж, - заявила я, - вы без меня покатайтесь, а я вас тут подожду.» smile:( «Вам придется стоять посреди залива полдня, мы же едем к ледоколу, где будут четырехчасовой круиз!» - огорошил инструктор. smile:fool: Оказывается, я невнимательно прочла программу, и думала, что круиз будет в другой день. Пришлось взять себя в руки и опять сесть на снегоход. Правда, на этот раз меня «прикрепили» к финской девушке, которая тоже была у нас инструктором.

«KemiSnowmobileMarina2» на Яндекс.Фотках
Девушка вела снегоход очень уверенно. Но мне все равно пришлось не сладко. Видимо, сказалось отсутствие спортивной подготовки и элементарного опыта. Сначала у меня чуть не оторвалась голова, поскольку шлем был неправильно застегнут, и болтался как таз. smile:painful: Даже когда мы остановились и поправили шлем, легче не стало. На скорости меня дико подбрасывало, и я из последних сил держалась, чтобы со свистом «не вылететь из седла». Мои более спортивные товарищи на подобные проблемы не жаловались. К счастью, на пути было несколько остановок, а то бы я, наверное, вам уже ничего не рассказывала…

«Kemirendeers5» на Яндекс.Фотках
Одна из остановок состоялась на оленьей ферме, где можно было насладиться общением с животными, узнать о быте саамов и выпить фирменного лапландского горячего напитка из морошки.

«Kemirendeers3» на Яндекс.Фотках
Когда мы подъехали к ледоколу, уже ничего хорошего я для себя не ждала. smile:cry: И совершенно напрасно!

«KemiIcebreaker1» на Яндекс.Фотках
Единственный в мире туристический ледокол «Sampo» прекрасно приспособлен для всех туристов – даже самых неспортивных. Там работает суперпрофессиональная команда, которая умудряется плавно вести эту огромную махину даже на тех участках залива, где ледокол мощно крушит льды!!!

http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/473590/
Ледокол «Сампо» был построен в 1961 году, и 30 лет верой и правдой вел грузовые суда сквозь льды Ботанического залива. Но со временем стали делать новые грузовые лайнеры, которые куда шире ледокола, и «Сампо» остался не у дел.

«KemiIcebreaker2» на Яндекс.Фотках
Наверное, его ждала бы незавидная судьба, если бы мэр Кеми не принял решение выкупить его для туристических нужд города. Тогда многие сочли мэра чуть ли не сумасшедшим, а сейчас ледокол приносит городу реальную прибыль!

http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/473589/
За 4 часа ледового круиза при максимальной скорости 16 узлов (около 14 км) в час пассажиры не только могут насладиться снежными видами и понаблюдать, как «Сампо» крушит лет, толщиной до полутора метров.

http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/473592/
Вам проведут экскурсию на капитанский мостик, в машинное отделение и в прочие отсеки судна.

«KemiIcebreaker4» на Яндекс.Фотках
Вы подкрепитесь супом или целым обедом из трех блюд.

«KemiIcebreaker7» на Яндекс.Фотках
И главное, у вас будет шанс совершить … арктическое купание. smile:o Это не шутка! Посреди Ботнического залива ледокол останавливается и выбрасывает трап на прочный лед. Желающим искупаться выдают специальные гидрокостюмы и они совершают купание прямо у борта ледокола среди льда!!!

«KemiIcebreaker10» на Яндекс.Фотках
И 150 пассажиров каждого круиза ныне большинство составляют … нет, не русские, а китайцы и жители других азиатских стран! На Мальдивах я наблюдала, как плохо китайцы переносят теплый океан. Они почти не купаются, а на борту лодок мучаются от морской болезни. На ледоколе они явно чувствуют себя прекрасно и с огромным удовольствием окунаются в гидрокостюмах в ледяную воду.

«KemiIcebreaker8» на Яндекс.Фотках
Очень популярны ледокольные круизы у англичан, испанцев и латиноамериканцев.

«KemiIcebreaker12» на Яндекс.Фотках
А россияне на «Сампо» почему-то путешествуют не часто. smile:-x Жаль! Мне это приключение по-настоящему понравилось…

«KemiIcebreaker13» на Яндекс.Фотках
Круизный сезон на туристическом ледоколе открыт до 13 апреля. Стоимость всей экскурсии, включая аренду снегоходов и теплого снаряжения, посещение оленьей фермы и четырехчасовой круиз с гидрокостюмами, купанием и супом в ресторане, 452 евро на человека. Если к ледоколу не ехать на снегоходе, а сесть на судно в порту, то круиз обойдется вам в 260 евро, а за обед из трех блюд придется приплатить еще 20. Участие в круизе ребенка до 12 лет составит половину стоимости для взрослого. Правда, чтобы ребенок мог участвовать в арктических купаниях, он должен быть не ниже 145 см (а то ему не подойдет ни один гидрокостюм) и не младше 12-ти лет (так положено). Заказать круиз можно на сайте www.visitkemi.fi

«KemiIcebreaker16» на Яндекс.Фотках
В общем, если вам надоела своей непредсказуемостью русская зима, у вас еще есть время насладиться вполне предсказуемой лапландской стужей и испытать самые невероятные ледовые приключения. Не сомневаюсь, вы получите море удовольствия! И не страшно, что это море покрыто людом, правда?..

«KemiSnowmobile2» на Яндекс.Фотках

Комментарии 6

ludkuba  (ludkuba)
#
Марина, репортаж, как обычно, вкусный, но в финскую зиму не захотелось, уже своя достала. Этот "бонусный" зимний март выжимает остатки жизненных соков. Хочу тепла!!!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
А меня хорошо встряхнуло. Теперь на метель и сугробы уже не реагирую! smile:D
Светлана Светланова  (SvetlanaVl)
#
Залив Ботнический...
А Ботанический совсем в другом месте глобуса находится.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Светлана, спасибо! Что-то у меня в голове совсем заглючило с названиями... smile:)
Elena TURIN  (ElenaTURIN)
#
Марина,
ЗДОРОВО,
Хочу все это показать сыну.
С какого по какое время такая поездка имеет смысл?
Сколько дней нужно?
Кто организовывает экскурсии?
Если знаете, сколько это может стоить - я имею в виду программу на месте, экскурсии, поездки.
СПАСИБО
ЕlenaTURIN
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Елена, снежный замок и круиз на ледоколе доступны только в зимнее время - с последней недели декабря до середины апреля. На мой взгляд, такая поездка может быть как классным развлечением на выходные, так и отличным отдыхом на 5-6 дней. Стоимость поездки, конечно же, зависит от того, откуда и каким транспортом люди едут. Скажем, на сайтах разных туркомпаний я видела цены на трехдневную поездку из Питера на поезде в районе 600 долларов. Правда, в эту сумму, конечно же, не входит круиз на ледоколе. Можно дождаться хорошей скидки на авиабилеты, самостоятельно найти недорогой отель и заранее заказать только интересные экскурсии. Их предлагает, к примеру, финская туристическая компания, где работают русскоязычные гиды http://www.taxari.com/ru/
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения