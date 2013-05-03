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Италия. Вернусь в Саленто!

03.05.2013 21:05 24 8 006 просмотров
Не сомневаюсь, что многие мои читатели так же, как и я, любят Италию и неравнодушны к неаполитанским песням. Если так, то вам хорошо знакома и песня «Вернись в Сорре́нто», которую исполняли чуть ли не все великие итальянские теноры, Муслим Магомаев и даже Элвис Пресли (правда, под названием «Surrender»). Сорренто – знаменитый итальянский курорт неподалеку от Неаполя, где отметилось немало звезд мировой величины. Была там и я много лет тому назад, но возвращаться не спешу. В столь престижное место приятно разок заехать, но отдыхать предпочитаю там, где столь же немало прекрасного, но меньше народу и меньше пафоса. Поэтому и жажду вернуться не в Сорренто, а в Саленто – южную часть Апулии, а по сути – каблук «итальянского сапога», где побывала совсем недавно. Славный это и очень удобный каблучок, скажу я вам!

«Salento.Sea3» на Яндекс.Фотках
В Саленто я попала случайно. Одна знакомая мне по фейсбуку девушка пригласила принять участие в инфотуре по этому региону. Инфотуры проводятся, как правило, для представителей туристических агентств с тем, чтобы показать, где и как тот или иной регион может принимать группы туристов. Понятное дело, что главным образом показывают гостиницы и апартаменты.

«Salento.Hotel1» на Яндекс.Фотках
Я к турагентствам отношения не имею, групповой туризм не люблю и предпочла бы сделать упор на культурную программу. Но уж раз взялся за гуж, откликнувшись на приглашение, не говори, что не дюж. smile:shuffle: Отелей показывали столько, что на сон оставалось всего по 4 часа. За пять дней я дико вымоталась, все отели смешались у меня в голове, но красоты Саленто так очаровали, а возможности провинции так порадовали, что я полна решимости туда как можно скорее вернуться. Причем, конечно, летом и в компании хороших друзей. Почему? Сейчас объясню.

«Salento.Sea1» на Яндекс.Фотках
1.Моря и пляжи. Летом, конечно, хочется купаться. В Саленто не только есть все возможности для пляжного отдыха, но и выбор из массы вариантов. Во-первых, здесь два моря – Ионическое на западе и Адриатическое – на юге и востоке. Во-вторых, пляжи на любой вкус – песчаные и галечные, песчаные с вкраплением камней и скал, частные и городские, хорошо оборудованные и дикие.

«Salento.Sea5» на Яндекс.Фотках
Если, скажем, в Лигурии даже на пляже, принадлежащем вашему отелю, вам придется платить за лежак и зонтик, то в Саленто это часто включено в цену номера.

«Salento.Sea4» на Яндекс.Фотках
Два моря, расстояние между которыми часто составляет 30-50 километров, дают возможность выбирать место для купания в зависимости от погоды и направления ветра. smile:-x

«Salento.Lecce20» на Яндекс.Фотках
2. Культурная программа. Она тоже здесь может быть самой разнообразной. Каблук итальянского сапога буквально «нашпигован» архитектурными шедеврами. Мне выпало счастье побывать в нескольких удивительно красивых салентийских городках, но о них я лучше расскажу в другой раз, чтобы не слишком растягивать свое сегодняшнее повествование. Сейчас кратко опишу только городок Лечче, который считается здесь главным административным центром.
За свою длинную историю Лечче пережил многое и многих. Здесь хозяйничали мессапы (потомки иллирийцев), греки, римляне, византийцы, норманны, сарацины, испанцы и много кто еще. Все они оставили городу свое наследство, и он его свято хранит.

«Salento.Lecce21» на Яндекс.Фотках
По числу шедевров архитектуры Лечче сравнивают с Флоренцией. smile:yep: Конечно, далеко не все исторические здания в этом городе так тщательно отреставрированы, как у его «северной сестрицы».

«Salento.Lecce3» на Яндекс.Фотках
Апулия до сих пор считается одним из беднейших регионов страны. На реставрацию там явно выделяется куда меньше денег, чем в Тоскане или Пьемонте. smile:( Но видно, что работа идет. Особенно городским властям и реставраторам пришлось потрудиться на главной площади города – площади Святого Оронцо, украшенной колонной в честь этого святого.

«Salento.Lecce2» на Яндекс.Фотках
В свое время жители города усердно молились ему и он спас их от чумы. С тех пор его здесь особенно почитают. Сегодня площадь Святого Оронцо выглядит заметно иначе, чем 100 лет назад. Тогда она была куда гуще застроена.

«Salento.Lecce12» на Яндекс.Фотках
Разительны изменения в центре города произошли благодаря … банку! smile:yes!!!: Когда в 20-х годах ХХ века на площади Св. Оронцо стали возводить огромное здание Банка Италии, неожиданно в котловане для фундамента обнаружили развалины Римского амфитеатра.

«Salento.Lecce14» на Яндекс.Фотках
Позже все здания на этом месте снесли, а амфитеатр раскопали и оставили на всеобщее обозрение. Банк теперь красуется по соседству!

«Salento.Lecce13» на Яндекс.Фотках
Кстати, Лечче славится не только театром Римской эпохи. Тут несколько известных во всей Италии театров, среди который особое место занимает театр Политеама-Греко.

«Salento.Lecce5» на Яндекс.Фотках
Здание в стиле барокко построено в конце XVIII века, и с тех пор им владеет семья Греко. Нынешнего владельца – Альберто Греко - мы случайно встретили в театре, когда заглянули туда среди дня.

«Salento.Lecce.Greco1» на Яндекс.Фотках
Представления в это время не было, и хозяин любезно согласился показать свое детище.

«Salento.Lecce8» на Яндекс.Фотках
Театральные кассы в виде масок…

«Salento.Lecce6» на Яндекс.Фотках
… убранство фойе…

«Salento.Lecce27» на Яндекс.Фотках
… красивый зал…

«Salento.Lecce7» на Яндекс.Фотках
и скульптура Рудольфо Валентино у входа в бельэтаж – все это гордость семьи Греко. «Что он значит для меня? – повторяет мой вопрос синьор Альберто. – Театр – мои корни и моя жизнь…»

«Salento.Lecce28» на Яндекс.Фотках

[url=http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/481866/]
«Salento.Lecce15» на Яндекс.Фотках
О храмах Лечче можно рассказывать долго. Каждый из них неповторим. Особенно поражает воображение Собор Святого Креста – яркий образец южного барокко. Он был построен по инициативе челестинцев, монашеского ордена Лечче, в 1549-1679 годах.
На фронтоне масса впечатляющих скульптур.

«Salento.Lecce1» на Яндекс.Фотках
Перед строительством собора была одержана победа над Оттоманской империей. Именно изваяния турок и поддерживают балкон!

«Salento.Lecce16» на Яндекс.Фотках
Им помогают мифические животные, которые символизируют человеческие пороки. В этом ряду есть и римская волчица. Это знак побед христианства и над римским язычеством. На самом балконе 14 ангелов, которые держат символы религиозной и светской власти – тиару и корону. Рассматривать фигуры на фасаде можно бесконечно, а внутренне убранство собора вызывает восхищение. И это лишь один из прекрасных храмов Лечче, которых в городе не один десяток!

«Salento.Lecce18» на Яндекс.Фотках
Лечче расположен не на побережье. От него 23 км до Ионического моря и 11 – до Адриатики. smile:nunu: Конечно, если иметь в виду исключительно пляжный отдых, то останавливаться надо не там. А вот если хочешь сочетать купание с познавательным туризмом, то Лечче – самое то.

«Salento.Lecce22» на Яндекс.Фотках
Тем более, что в городе можно остановиться, к примеру, на пару дней, а дальше переехать куда-нибудь поближе к побережью.

«Salento.Food6» на Яндекс.Фотках
3. Еда. Как и во всей остальной Италии, она в Саленто свежа, вкусна и разнообразна.

«Salento.People2» на Яндекс.Фотках
Местная кухня включает массу морепродуктов, овощи, сыры, специфическую пасту орекьетте (по форме она напоминает ушко) и особое оливковое масло, производство которого имеет древние традиции.

«Salento.view1» на Яндекс.Фотках
Пример салентийской кухни - осьминог и каракатица на пару с бархатистым бобовым соусом, каперсами и оливками.

«Salento.food1» на Яндекс.Фотках
Сочетание бобовых с морепродуктами - местная особенность. А еще здесь потрясающие пирожные!!! smile:flowers:

«Salento.Lecce.Food1» на Яндекс.Фотках
Пирожное, покрытое шоколадом (Fruttone), содержит местный мармелад. Оно типично для апулийской провинции Саленто. А вот кругленькое можно отведать только в одной знаменитой здесь кондитерской под названием Cin cin bar, расположенной прямо на площади Святого Оронцо.

«Salento.Lecce9» на Яндекс.Фотках
Пирожное называется Tortino. Внутри груша и творог. Пирожные – пальчики оближешь! А знаете, во сколько они мне обошлись? Одно – в 1 евро, другое – в 50 евроцентов + кофе латте за … 80 евроцентов!!! И все это употреблялось не за стойкой, а за столиком. Где еще в старой доброй Европе вы увидите такие цены?!!

«Salento.Palazzo3» на Яндекс.Фотках
Справедливости ради надо сказать, что чай в Апулии обходится несколько дороже (здесь пить его не особо принято), но не настолько дорого как в Москве (где пить его принято даже очень!) smile:o . Вообще цены на питание в Саленто заметно ниже, чем в других областях Италии, и этим грех не воспользоваться.

«Salento.Hotel2» на Яндекс.Фотках
4. Размещение. Гораздо ниже цены здесь и на размещение в гостиницах. Вообще большие отели с сотнями посетителей, гигантскими шведскими столами и «включенным» бегом в мешках здесь встречаются редко. Зато много разного вида апартаментов и гостиниц на 20, 10, 5 и менее комнат. Не буду грузить вас подробностями, которыми перегрузили меня. Если кому-то из вас понадобится конкретный совет, пишите. Выбор огромный. Есть солидные гостиницы у моря и в нескольких километрах от него, в центре городков, где двухместный номер обойдется в 60-80 евро на человека в сезон. Есть малюсенькие семейные гостиницы, разбросанные по всему региону, где можно снять номер за 25-50 евро. Есть апартаменты, в том числе и недалеко от моря, которые можно взять за 120-150 евро в неделю. У всего этого великолепия есть только одно «но». И к нему мы как раз и подошли.

«Salento.Lecce23» на Яндекс.Фотках
5. Транспорт. Совершив инфотур по Саленто, я пришла к не очень приятному для себя выводу. Этот регион не для туристов-пешеходов. А я-то как раз к ним и отношусь! smile:cry: Все описанные выше прелести Саленто можно реально испытать только в том случае, если у тебя под рукой есть машина. Общественный транспорт в Апулии развит очень плохо и рассчитывать на него не стоит. smile:yep: Свободно перемещаться по пляжам, менять гостиницы, быстро попадать из одного города в другой здесь можно, только взяв на прокат машину. Прокат автомобиля в день, насколько я поняла, будет стоить 45-50 евро, но если брать машину на неделю и больше, выйдет куда дешевле. А если разделить эту сумму на теплую компанию из 4-х человек, то на каждого придется не так у и много. Именно поэтому я и собираюсь вернуться в Саленто в теплой дружеской компании. Чего и вам желаю!

«Salento.Sea6» на Яндекс.Фотках
Еще один немаловажный аспект – авиабилет. Чтобы попасть в Саленто, надо лететь до Бари или до Бриндизи. На своем опыте испытала, чтобы купить недорогой билет, надо спланировать путешествие заранее, а не дотягивать с решением до последнего. Мне в этот раз повезло. Знакомая посоветовала попробовать датский поисковик авиабилетов Momondo.

http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/482378/
Там не продают билеты, но подыскивают иx для вас на 700 сайтах авиакомпаний, онлайн-сервисов и турагентств. Работать с поисковиком удобно, потому что там полно фильтров: выбор аэропорта, времени суток вылета и прилета, количество остановок. Я задала датскому поисковику трудную задачу: найти накануне майских праздников билет с долгой дневной остановкой в Венеции. И нашел! smile:flowers: Откопал в каком-то украинском сервисе. Больше уже нигде не было! О дне, проведенном в Венеции, я как-нибудь еще расскажу.

«Venezia.View1» на Яндекс.Фотках
Но, возвращаясь в Саленто, постараюсь так спланировать путешествие, чтобы по пути сделать дневную остановку к каком-нибудь другом прекрасном европейском городе. Не сомневаюсь, что друзья меня в этом поддержат. А у Momondo, говорят, появилась новая услуга: предсказание цены. Надо будет испробовать и выбрать самый оптимальный период для путешествия!

«Salento.Palazzo2» на Яндекс.Фотках
P.S. Благодарю Оксану Додонову, представителя Агентства RICA Апулии и Марианну Мичелли, президента Ассоциации отельеров RETE APULIA EXPERIENCE за помощь в организации поездки в Саленто.

Комментарии 24

Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Согласно Википедии, "Иллири́йцы (др.-греч. Ἰλλυριοί, лат. Illyrii, Illyri, ср. алб. Liria свободные) — общее название обширной группы родственных индоевропейских народов, населявших в древности северо-запад Балканского полуострова и частично юго-восток Апеннинского полуострова." smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Марина, спасибо за Ваш пост! Очень приятно посмотреть на ту часть Италии, которую вряд ли увижу своими глазами. Я южнее, чем Искья, не была. Это примерно час от Неаполя вот на таком плавсредстве.


«Неаполь, порт» на Яндекс.Фотках

Опять засоряю Ваш блог постронним транспортом smile:(. Вот, научили на свою голову ...

Прошу прощения. А также за то, что тут у Вас пиарюсь. Но всё-таки я пишу и потому, что тоже очень люблю Италию. Пост, что ли, сделать, про Искью. Тоже фотки есть. Но писать то, что я думаю о сайте Банки.ру - тоже интересная ниша. Хотя и опасная ... В общем, вот ссылка.
http://www.banki.ru/blog/kha/3767.php
Говорю открыто, это в целях саморекламы!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ольга, удачи Вам! Пишите про все, что Вам интересно. А что касается Апулии и Саленто, то уровень цен там пониже, чем на Искье. Так что шансы там побывать у Вас, я думаю есть. smile:yep:
Гектор  (Гектор)
#
Любопытно! Спасибо! Но это все-таки больше для тех, кто объездил весь Север Италии. По красоте природы и насыщенности историческими памятниками до Тосканы, мне кажется, далековато!
Гектор  (Гектор)
#
Любопытно! Спасибо! Но это все-таки больше для тех, кто объездил весь Север Италии. По красоте природы и насыщенности историческими памятниками до Тосканы, мне кажется, далековато!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Уважаемый Гектор, я была и в Тоскане, и в Саленто. У меня нет ощущения, что на юге насыщенность историческими памятниками ниже. Просто они здесь несколько иные. И главное, на юге их "упаковка" зачастую не столь эффектна. Я имею в виду то, в каком они состоянии. Южные регионы беднее (я уже об этом писала), поэтому и создается впечатление, что на севере все круче. На самом деле, не круче, а раскрученнее! smile:) На севере у тебя ощущение, что ты ходишь, как говорится, "куда следует", а на юге - будто сам открываешь нечто никому неведанное. По крайней мере, у меня было именно такое чувство! smile:-X
Elena Caroli  (ElyFly)
#
Гектор, позвольте не согласиться! По-моему, у Вас такое мнение, потому что Вы просто на были в Апулии... smile;)
Природа, море, кухня.... Иногда Тоскане далеко до всех прелестей, которыми удивляет и завораживает "Каблучок"!
Памятники истории и архитектуры - это вообще отдельная тема. Апулия - это "калейдоскоп времен и эпох". Дольмены, античные города, византийские фрески в гротах, мозаики, романские храмы, готика, барокко, классицизм и т.д., так мило сочетаются в маленьких городках, таких разных и неповторимых... Средневековые замки, "обререгающие" эту территорию по сей день, сторожевые башни на побережье... Неандрентальцы, древние греки, монахи-бенедектинцы, крестоносцы, рыцари мальтийского ордена оставили память о себе именно здесь, в Апулии.
Чего только стоят массерии, где прикосновение к каждому камню, - это прикосновение к истории!
Именно здесь - та самая настоящая Италия, ее размеренный ритм жизни, где никто никуда не спешит, и каждый день - это ПРАЗДНИК!!! smile;)
P.S. Для справки: тосканцы в период отпусков и праздников предпоситают отдыхать именно в Апулии)))
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Елена, рада, что Вы разделяете мое мнение! Апулия интересна со многих точек зрения. Я еще далеко не обо всем рассказала. Обязательно будет продолжение! smile:yep:
Elena Caroli  (ElyFly)
#
Марина, как же мне его не разделять? Ведь я уже 8 лет живу в этом замечательном крае, и, поверьте, каждый день открываю для себя что-то новое и необычное! Не зря Апулию называют "Земля Любви"!!! smile:)
BENVENUTI IN PUGLIA!!!

www.apuliahouse.it
Ольга Курочкина  (kha)
#
Весь Север не объездила, но поездила. У меня впечатление, что весь сапог насыщен одинаково. Не говоря уже о красоте природы. Хотя про самый юг пусть Марина скажет, я там не была.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ольга, могу с Вами согласиться. Вся Италия интересна. Там любая маленькая деревенька может перевернуть тебе душу. Север более упакован, ухожен, а юг более органичен и,что немаловажно, радует более доступными ценами. smile:)
Elena Caroli  (ElyFly)
#
Марина, спасибо Вам за отличный очерк!!! smile:flowers:
Я хочу пригласить Вас и Ваших друзей познакомиться с центром Апулии! Уверена, что Вы будете поражены всеми сюрпризами, которые Вам и всем российским туристам приготовил этот райский уголок!!!
Заодно и поспорим насчет "бедного региона" smile;)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Елена, с большим удовольствием продолжу свое "исследование". Думаю, этим займусь не я одна! smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Никак не могла вспомнить название маленькой деревеньки. Хорошо, что сохранились фотки на флешке, сделанные на мобильный телефон. Раз не гоните, проверю, как они здесь смотрятся. Спасибо за идеи для будущих постов!


«Omegna» на Яндекс.Фотках


«Lago d'Orta» на Яндекс.Фотках
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ольга, по-моему, любые фотографии Апулии здесь прекрасно смотрятся! Ярких путешествий! smile:)
Oleg Vazhnev
#
а подскажите что за апартаменты недалеко от моря по 120-150 евро в неделю в сезон? smile:) где такое арендовать можно? я смотрел airbnb но там выбор весьма ограничен. может быть на месте проще арендовать? мне на пару месяцев надо, так что скидку за длительный срок возможно можно получить.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Олег, я пишу только то, что мне рассказывали на месте. Кстати, итальянцы обещали моим читателям 30% скидку. Вот давайте вместе и посмотрим, что она реально предполагает. smile:) Напишите, пожалуйста, мне в личном сообщении, в какое время и сколько человек вы хотели бы отправить в Саленто, а я им эту информацию перешлю. Надеюсь, предложат неплохие варианты! smile:yep:
Татьяна Саплина  (TCapl)
#
Спасибо за чудесную наводку на новое путешествие! Тем более Сорренто - тоже уже лежит в багаже.
Посмотрела на указанном Вами сайте-поисковике билеты - что то выдал не очень удобоваримое до Бари. Посмотрела на своем хорошо освоенном aviasales.ru - выдал чуть лучше, но всегда не менее 2-х пересадок. Думаю, удобнее лететь до Рима и на ночном скоростном поезде - в Бари. Или чартером до Неаполя, там машину - и сразу вниз, в Апулию. Но это детали.
Спасибо еще раз. Все красиво и искренне!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Татьяна, рада, что Вы запланировали путешествие в Апулию! Я брала билет не до Бари, а до Бриндизи, и изначально Momondo выдал мне много вариантов. Правда, я тянула с заказом, и в итоге поисковик уже с трудом нашел мне хороший билет. Но нашел ведь! В качестве альтернативы полета с пересадкой можете рассмотреть скоростной поезд из Рима. Поезда ходят несколько раз в день. Желаю успеха и буду ждать Ваших впечатлений от поездки! smile:)
Татьяна Саплина  (TCapl)
#
Марина, спасибо! К сожалению, это будет не ранее мая 14-го года. Лето - зима обеспечены аиабилетами и мечтами. Чем, в принципе, и живем. Есть, что планировать и о чем мечтать!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ну и пусть только через год. Зато успеете хорошо подготовиться! А мечты необыкновенно украшают жизнь и становятся праздником, когда сбываются ! smile:)
Максим Волков  (ginecolog)
#
Захотелось в Италию, пройтись по местам славы Ганнибала, Цезаря и других персон...
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Максим, надеюсь, у Вас это скоро получится. Я вот тоже вынашиваю итальянские планы... smile;)
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