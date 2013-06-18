Вход
Профиль Блог Лента Активность

Стокгольм. Гостеприимный дом банкира Тиля

18.06.2013 00:16 28 3 739 просмотров
Сегодня решила не утомлять вас очень длинными текстами. Расскажу лишь об одном замечательном музее и о человеке, который оставил о себе потомкам поистине дорогую память, хотя при жизни никогда не кичился своими достижениями. Возможно, еще и поэтому почитаем соотечественниками поныне…

«StockholmView17» на Яндекс.Фотках
Если в будний день после 11.30 вы вдруг сядете в центре Стокгольма в автобус N69, то удивитесь, почему он в дневное время так забит. smile:o Более того, с каждой остановкой в автобус втискивается все больше пассажиров, но никто не спешит выходить. Ответ на свой немой вопрос вы получите на одном из живописнейших островов Стокгольма – Юргорден, - когда автобус доедет до остановки под названием Thielska Galleriet. Он разом опустеет! Галерея в будние дни открыта с 12.00 до 17.00.

«StockholmThiel27» на Яндекс.Фотках
Tielska Galleriet в переводе на русский язык – Тильская Галерея или Галерея Тиля, а Эрнест Тиль – очень значимая фигура как для шведской экономики, так и для искусства.

«StockholmThiel3» на Яндекс.Фотках
Его родители перебрались в Швецию из Бельгии. Отец был инженером и всю жизнь проработал в текстильной промышленности. Но для сына, родившегося в 1859 году, он желал иного будущего. Вот и отправил 15-летнего мальчика в Гамбург, как сейчас бы сказали, «на практику в хороший банк». Практику мальчик прошел настолько успешно, что после возвращения в Швецию, его тут же приняли на работу в Stockholms Enskilda Bank. А было ему в то время всего … 18 лет!
Карьера Тиля быстро пошла в гору. Он стремительно шел вверх по служебной лестнице, а в 32 основал свой собственный банк под названием Stockholms Kredit- och Diskontförening, который занимался финансированием новых предприятий. В 35 лет он уже слыл одним из самых богатых людей в Швеции.

«StockholmThiel4» на Яндекс.Фотках
Собственно, подобная карьера и у нас сейчас не диво. smile:| Любопытно то, что в Швеции Тиль прославился не столько своим богатством, сколько свершениями. Причем, отнюдь не только успехами в сфере финансов.
Для банкира он вообще был человеком весьма странным. Не был одержим думами о деньгах. Писал стихи, переводил литературные произведения, даже труды Ницше. И очень любил искусство. А когда вступил во второй брак – с Сигне Марией Хансен, - через нее познакомился со многими скандинавскими художниками и начал коллекционировать их картины.

«StockholmThiel5» на Яндекс.Фотках
Более того, если бы не забота Тиля, многие из этих художников, возможно, умерли бы в бедности и безвестности! Это, в первую очередь, касалось Эдварда Мунка. Его картины продавались большим с трудом. В 43 года (а в начале ХХ века это считалось уже достаточно преклонным возрастом) тот вынужден был иногда писать портреты по заказу всего … за 10 крон! Художник был в полном отчаянии. И, кто знает, чем бы это кончилось, если бы не Тиль. В 1906 году он купил 6 картин Мунка и 50 литографий.

«StockholmThiel9» на Яндекс.Фотках
Тиль хорошо разбирался в живописи и понимал, что Мунк – художник с большой буквы. Думаете, он скупил его работы по дешевке, чтобы потом сделать хорошие деньги на своей коллекции? Ничего подобного! Тиль заплатил Мунку просто огромные по тем временам деньги. Вот за этот свой портрет он дал художнику 6 тысяч крон!

«StockholmThiel12» на Яндекс.Фотках
После этого цены на работы Мунка на рынке резко взлетели вверх. У художника открылось второе дыхание. Он пожил еще почти 40 лет, много писал и много зарабатывал…

«StockholmThiel11» на Яндекс.Фотках
Похожая история случилась и с другим живописцем – Эженом Янсоном, который тоже частенько бедствовал, пока не встретил в 1898 году Эрнеста Тиля. Янсон считается одних из первых шведских символистов, изобразившим сумерки - с помощью синего цвета. А вот как он изобразил своего друга и спасителя Тиля.

«StockholmThiel18» на Яндекс.Фотках
Коллекция Тиля стала быстро расти, и вскоре уже не помещалась в его квартиру в Стокгольме. "Я мечтаю о доме, все стены которого будут украшены картинами. Это должен быть приятный дом, где мне бы по-настоящему хотелось жить", - так Тиль написал архитектору Фердинанду Бобергу, кому решил поручить строительство своего нового дома.

«StockholmThiel21» на Яндекс.Фотках
И Боберг построил ему именно такой! Прекрасный белый особняк с большим садом.

«StockholmThiel17» на Яндекс.Фотках
Дом вскоре наполнился полотнами скандинавских художников, ставших друзьями банкира. В саду появились работы скульпторов.

«StockholmThiel24» на Яндекс.Фотках
Сам банкир жил в доме-музее вплоть до 1924 года. Однако, во время I Мировой войны его бизнес серьезно пострадал, дела шли все хуже и хуже. И в 1924 году ему пришлось продать свой дом и коллекцию государству. А оно в 1926 году открыло там настоящий музей – Тильскую галерею.

«StockholmThiel19» на Яндекс.Фотках
Мне повезло, я попала в галерею как раз в то время, когда там шла специальная выставка Мунка, открытая к 150-летию со дня рождения художника.

«StockholmThiel10» на Яндекс.Фотках
Ныне эта выставка уже завершилась. Однако, и в постоянной экспозиции Тильской галереи немало работ Мунка. Здесь можно увидеть также полотна Карла Ларссона, Андерса Цорна, Исаака Грюневальда, Эжена Янсона, других современников и друзей банкира Тиля.

«StockholmThiel14» на Яндекс.Фотках
В залах заботливо сохраняется атмосфера, царившая здесь при первом хозяине дома. Немало и ярких скульптур. Ну разве не прелесть эта – «Лягушка» Кристиана Эрикссона?!!

«StockholmThiel6» на Яндекс.Фотках
Скульптурами украшен и сад.

«StockholmThiel22» на Яндекс.Фотках
А какая природа этот музей окружает! Вековые деревья, полевые цветы…

«StockholmThiel23» на Яндекс.Фотках
Когда-то Эрнест Тиль дал самому себе такую характеристику: «Нечто крайне удивительное и опасное в наше время: думающий банкир». Его, наверное, можно оценивать по-разному. Одно точно: он обеспечил не только себе почетное место в истории и сделал неизмеримые инвестиции в наше общее будущее. Не верите? Тогда обязательно загляните в Тильскую галерею!

«StockholmThiel1» на Яндекс.Фотках

Комментарии 28

Ольга Курочкина  (kha)
#
Повезло Мунку, Янсону и остальным художникам и скульпторам.

Спасибо, Марина! Фотографии отличные!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ольга, пока не отличные, но я стараюсь. smile:) Давно хотела зайти в эту галерею и дико обрадовалась, что попала на выставку Мунка.
Ольга Курочкина  (kha)
#
А мне кажется, шедевральные фотки. На второй даже солнце сфотографировали без ущерба для всего остального, а даже наоборот. smile:thumbsup:
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ой, боюсь, опять кто-то напишет, что горизонт завален. И будет прав... smile:oops:
XIIX  (XIIX)
#
Тоже понравился рассказ и фото вставили достойные.
Но посмотрел Ваш альбом и правду говорят, что первый блин комом, так и у Вас первая фотография несколько неудачная: ствол и колесо пушки не вошли полностью в кадр. А к остальным у меня претензий нет! smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Спасибо за то, что заглянули в альбом! Очень ценю Ваше мнение. Вы мне так помогли советом! Что касается пушки, то я пыталась поэкспериментировать. Что-то там вертела, крутила. Но со стороны, конечно, виднее... smile:oops:
XIIX  (XIIX)
#
Кстати, на что снимаете и в каком редакторе готовите фотографии к публикации? А эти вопросы возникили от того, что на всех фото отсутствует EXIF, в которых досканально фотокамерой описан процесс съемки каждого кадра. smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
К своему стыду, я даже не знаю, что такое EXIF. smile:oops: Фотоаппарат у меня Canоn PowerShot SX40HS. А фоторедактор http://www.fanstudio.ru/index.php . Он не требует особых навыков.
XIIX  (XIIX)
#
Ну это совсем не серьезно(про редактор, наверное он и гробит EXIF), скачайте хотя бы эту бесплатную программу(есть русский язык) - это просмотрщик, но у неё есть и простейшая коррекция
http://www.xnview.com/en/xnview/#downloads
А про EXIF посмотрите здесь
http://fotokto.ru/id23228/blog?view=4454
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Спасибо! Там предлагается 3 версии. Какую посоветуете скачать? Они платные? Главное, обрабатывать-то они могут не хуже моего допотопного? smile:)
XIIX  (XIIX)
#
Программа бесплатная. Думаю, что да, не хуже, вдруг, если не понравится, то оставите просматривать фотографии - это его основное назначение, хотя умеет даже пакетно обрабатывать фото. Выбирайте стандарт, так как в первом только три языка, а в последнем ещё две сопутствующие программы
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Благодарю!!! Обязательно попробую. Хотя, EXIF, боюсь, будет не фонтан. smile:oops:
XIIX  (XIIX)
#
Хотя, EXIF, боюсь, будет не фонтан.
Где-то Вы правы, пока снимаете на автомате EXIF наверное и не нужен, но рекомендую посмотреть что такое Экспокоррекция. Кратко, сняли снимок, глянули на экране и видите, что снимок очень темный - выставили экспокоррекцию в "плюс", если же наоборот, снимок очень светлый, то экспокоррекция ставится в минус. Тем более что данная функция на фотокамере доступна через джойстик, а не через меню, то есть довольно оперативно(помечена пиктограммой "+/-" прямо над кнопкой FUNC\SET).
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/12/20/621751/back.jpg
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Cпасибо! При случае обязательно попробую. Вчера быстро протестировала редактор, который Вы посоветовали. Мне почему-то трудно с ним управляться. Там все понятно, но результат я получаю хуже, чем на старом. Возможно, еще не приноровилась...
Ольга Курочкина  (kha)
#
Марина, если бы Вы не сказали - я бы не заметила. Я вот иногда напишу о каком-нибудь недостатке своего блога в черновике - а потом зачёркиваю. Зачем привлекать внимание?
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Оль,тут уж привлекай - не привлекай, но от правды не уйдешь. И все равно, спасибо за поддержку!!! smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Марина, я вчера вечером просто взяла и написала, что думаю. Без всякой задней мысли. А потом осознала, что опять пропиарила у Вас свой блог. smile:) Во всяком случае, намекнула на его существование. И что его тоже стоит почитать. smile:shuffle: Нет, это я уже сейчас здесь пишу. smile;) Так что Вам тоже спасибо за место для пиара.
Гектор  (Гектор)
#
Интересный рассказ! Спасибо! Никогда не был в этой усадьбе и даже не слышал про нее, хотя в Стокгольме бывал неоднократно. При случае обязательно посещу. И даже если кроме Мунка там нет мировых шедевров, это все равно мне кажется очень интересным! А нет ли там скульптур Вигеланда? Я после посещения Осло и особенно парка его скульптур стал его большим поклонником!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Спасибо, Гектор! Приятно, что удалось Вас хоть немножко удивить. Я уже 2 года мечтала зайти к Тилю, но все время проносилась мимо Стокгольма. Сама рада, что, наконец, мечта сбылась! smile:) Что касается Вигеланда, то парк его скульптур в Осло вряд ли бы появился, если бы не Тиль. Он дал 50000 крон на строительство фонтана со скульптурами Вигеланда. В собственной коллекции банкира было 8 его скульптур. И некоторые точно выставлены в парке перед Тильской галереей. Одну из его работ видно на моём снимке N7, если считать с конца.
Гектор  (Гектор)
#
Спасибо, Марина! Я вопрос насчет Вигеланда задал как раз потому, что мне манера,в которой выполнена эта скульптура, показалась очень знакомой! Честно говоря, и скульптура на 8-ом фото по манере похожа на Вигеланда. Относительно взаимоотношений Вигеланда с Тилем не знал, а может знал и забыл! Но теперь не забуду! smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Надеюсь, Вам, как и мне, рано или поздно удастся самому заглянуть к Тилю. Желаю, чтобы это случилось побыстрее! smile:)
Андрей Страшко  (AndreiStraschko)
#
Буду в Стокгольме - обязательно загляну. Исторический экскурс весьма интересный)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Спасибо, Андрей! Если зайдете туда, потом поделитесь впечатлениями, ладно? smile:)
Лариса Кичаева  (lk-telepress)
#
Повезло тебе с выставкой Мунка, я бы тоже с удовольствием это увидела! Швеция открылась с новой стороны, спасибо!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Да уж, как говаривал Шариков, "свезло - так свезло"! smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения