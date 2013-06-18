Стокгольм. Гостеприимный дом банкира Тиля

Сегодня решила не утомлять вас очень длинными текстами. Расскажу лишь об одном замечательном музее и о человеке, который оставил о себе потомкам поистине дорогую память, хотя при жизни никогда не кичился своими достижениями. Возможно, еще и поэтому почитаем соотечественниками поныне…
«StockholmView17» на Яндекс.Фотках
Если в будний день после 11.30 вы вдруг сядете в центре Стокгольма в автобус N69, то удивитесь, почему он в дневное время так забит. Более того, с каждой остановкой в автобус втискивается все больше пассажиров, но никто не спешит выходить. Ответ на свой немой вопрос вы получите на одном из живописнейших островов Стокгольма – Юргорден, - когда автобус доедет до остановки под названием Thielska Galleriet. Он разом опустеет! Галерея в будние дни открыта с 12.00 до 17.00.
«StockholmThiel27» на Яндекс.Фотках
Tielska Galleriet в переводе на русский язык – Тильская Галерея или Галерея Тиля, а Эрнест Тиль – очень значимая фигура как для шведской экономики, так и для искусства.
«StockholmThiel3» на Яндекс.Фотках
Его родители перебрались в Швецию из Бельгии. Отец был инженером и всю жизнь проработал в текстильной промышленности. Но для сына, родившегося в 1859 году, он желал иного будущего. Вот и отправил 15-летнего мальчика в Гамбург, как сейчас бы сказали, «на практику в хороший банк». Практику мальчик прошел настолько успешно, что после возвращения в Швецию, его тут же приняли на работу в Stockholms Enskilda Bank. А было ему в то время всего … 18 лет!
Карьера Тиля быстро пошла в гору. Он стремительно шел вверх по служебной лестнице, а в 32 основал свой собственный банк под названием Stockholms Kredit- och Diskontförening, который занимался финансированием новых предприятий. В 35 лет он уже слыл одним из самых богатых людей в Швеции.
«StockholmThiel4» на Яндекс.Фотках
Собственно, подобная карьера и у нас сейчас не диво. Любопытно то, что в Швеции Тиль прославился не столько своим богатством, сколько свершениями. Причем, отнюдь не только успехами в сфере финансов.
Для банкира он вообще был человеком весьма странным. Не был одержим думами о деньгах. Писал стихи, переводил литературные произведения, даже труды Ницше. И очень любил искусство. А когда вступил во второй брак – с Сигне Марией Хансен, - через нее познакомился со многими скандинавскими художниками и начал коллекционировать их картины.
«StockholmThiel5» на Яндекс.Фотках
Более того, если бы не забота Тиля, многие из этих художников, возможно, умерли бы в бедности и безвестности! Это, в первую очередь, касалось Эдварда Мунка. Его картины продавались большим с трудом. В 43 года (а в начале ХХ века это считалось уже достаточно преклонным возрастом) тот вынужден был иногда писать портреты по заказу всего … за 10 крон! Художник был в полном отчаянии. И, кто знает, чем бы это кончилось, если бы не Тиль. В 1906 году он купил 6 картин Мунка и 50 литографий.
«StockholmThiel9» на Яндекс.Фотках
Тиль хорошо разбирался в живописи и понимал, что Мунк – художник с большой буквы. Думаете, он скупил его работы по дешевке, чтобы потом сделать хорошие деньги на своей коллекции? Ничего подобного! Тиль заплатил Мунку просто огромные по тем временам деньги. Вот за этот свой портрет он дал художнику 6 тысяч крон!
«StockholmThiel12» на Яндекс.Фотках
После этого цены на работы Мунка на рынке резко взлетели вверх. У художника открылось второе дыхание. Он пожил еще почти 40 лет, много писал и много зарабатывал…
«StockholmThiel11» на Яндекс.Фотках
Похожая история случилась и с другим живописцем – Эженом Янсоном, который тоже частенько бедствовал, пока не встретил в 1898 году Эрнеста Тиля. Янсон считается одних из первых шведских символистов, изобразившим сумерки - с помощью синего цвета. А вот как он изобразил своего друга и спасителя Тиля.
«StockholmThiel18» на Яндекс.Фотках
Коллекция Тиля стала быстро расти, и вскоре уже не помещалась в его квартиру в Стокгольме. "Я мечтаю о доме, все стены которого будут украшены картинами. Это должен быть приятный дом, где мне бы по-настоящему хотелось жить", - так Тиль написал архитектору Фердинанду Бобергу, кому решил поручить строительство своего нового дома.
«StockholmThiel21» на Яндекс.Фотках
И Боберг построил ему именно такой! Прекрасный белый особняк с большим садом.
«StockholmThiel17» на Яндекс.Фотках
Дом вскоре наполнился полотнами скандинавских художников, ставших друзьями банкира. В саду появились работы скульпторов.
«StockholmThiel24» на Яндекс.Фотках
Сам банкир жил в доме-музее вплоть до 1924 года. Однако, во время I Мировой войны его бизнес серьезно пострадал, дела шли все хуже и хуже. И в 1924 году ему пришлось продать свой дом и коллекцию государству. А оно в 1926 году открыло там настоящий музей – Тильскую галерею.
«StockholmThiel19» на Яндекс.Фотках
Мне повезло, я попала в галерею как раз в то время, когда там шла специальная выставка Мунка, открытая к 150-летию со дня рождения художника.
«StockholmThiel10» на Яндекс.Фотках
Ныне эта выставка уже завершилась. Однако, и в постоянной экспозиции Тильской галереи немало работ Мунка. Здесь можно увидеть также полотна Карла Ларссона, Андерса Цорна, Исаака Грюневальда, Эжена Янсона, других современников и друзей банкира Тиля.
«StockholmThiel14» на Яндекс.Фотках
В залах заботливо сохраняется атмосфера, царившая здесь при первом хозяине дома. Немало и ярких скульптур. Ну разве не прелесть эта – «Лягушка» Кристиана Эрикссона?!!
«StockholmThiel6» на Яндекс.Фотках
Скульптурами украшен и сад.
«StockholmThiel22» на Яндекс.Фотках
А какая природа этот музей окружает! Вековые деревья, полевые цветы…
«StockholmThiel23» на Яндекс.Фотках
Когда-то Эрнест Тиль дал самому себе такую характеристику: «Нечто крайне удивительное и опасное в наше время: думающий банкир». Его, наверное, можно оценивать по-разному. Одно точно: он обеспечил не только себе почетное место в истории и сделал неизмеримые инвестиции в наше общее будущее. Не верите? Тогда обязательно загляните в Тильскую галерею!
«StockholmThiel1» на Яндекс.Фотках
Комментарии 28
Спасибо, Марина! Фотографии отличные!
Но посмотрел Ваш альбом и правду говорят, что первый блин комом, так и у Вас первая фотография несколько неудачная: ствол и колесо пушки не вошли полностью в кадр. А к остальным у меня претензий нет!
http://www.xnview.com/en/xnview/#downloads
А про EXIF посмотрите здесь
http://fotokto.ru/id23228/blog?view=4454
Где-то Вы правы, пока снимаете на автомате EXIF наверное и не нужен, но рекомендую посмотреть что такое Экспокоррекция. Кратко, сняли снимок, глянули на экране и видите, что снимок очень темный - выставили экспокоррекцию в "плюс", если же наоборот, снимок очень светлый, то экспокоррекция ставится в минус. Тем более что данная функция на фотокамере доступна через джойстик, а не через меню, то есть довольно оперативно(помечена пиктограммой "+/-" прямо над кнопкой FUNC\SET).
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/12/20/621751/back.jpg