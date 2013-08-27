Финляндия. Что можно успеть в Турку за четыре часа

Думаете, на четыре часа в красивый и большой город (а Турку – второй по величине в Финляндии) лучше не ездить? Буду с вами спорить! Если заранее продумать маршрут, рассчитать свое время и сделать оптимальный выбор из внушительного списка достопримечательностей, то кусать локти не придется. Наоборот, в душе останется приятное послевкусие, как после вкусной, но не слишком обильной трапезы!
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Я уже рассказывала в блоге о поездке на финские острова. От поселка Дальсбрук на острове Кемие, где я остановилась, ехать до Турку на автобусе 2 часа. Более того, вернуться на остров мне надо было к 18.00, поскольку вечером хозяйка дома пригласила меня отведать раков. В общем, с учетом дороги и расписания автобусов на посещение города оставалось 4 часа с малюсеньким хвостиком. «Во весь рост» встала необходимость жесткого отбора мест для посещения. Я решила танцевать от печки, то есть от моего автобуса.
От хозяйки узнала, что в городе автобус делает несколько остановок, в том числе – у знаменитого Кафедрального Собора. Там я и решила стартовать.
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Зайти в главный лютеранский храм Финляндии времени не было. Зато рассмотрела его снаружи.
Кафедральный собор Турку строился вместе с городом в XIII веке. Несмотря на пожары, бушевавшие в городе в разные века (самый ужасный был в 1827 году), многое в соборе было восстановлено практически в первозданном виде. Серьезная реставрация проводилась в XIX веке.
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А вот высокую башню надстроили специально - во время восстановительных работ. Когда-то именно в этом Храме появился и первый орган на территории Финляндии. Однако, и он сгорел при пожаре. Теперь там новый, который я обязательно постараюсь послушать в следующий раз.
Перед Собором красивый сквер. А рядом их даже несколько. И каждый украшен памятником. Меня заинтересовали два памятника. Дело в том, что я близорука, издалека вижу лишь общие очертания скульптур.
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Вот эта показалась мне похожей на статую Рубенса в моем любимом Антверпене. При ближайшем рассмотрении оказалось, что тот, кого я приняла за Рубенса, совсем даже не художник, а Пер Брахе – первый губернатор Финляндии (назначен шведским королем в 1637 году), при котором был выработан первый план развития города.
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Позже прочла, что сквер вокруг памятника так и называется Парк Брахе. Заложен он был тогда же, когда и сквер у Собора – в 30-х годах XIX века. Именно к этому времени относятся и самые старые из здешних деревьев!
В это же время появился рядом и еще один сквер, в центре которого тоже стоит памятник.
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Издалека я приняла его за «двойника» нашего знаменитого баснописца И.А.Крылова, сидящего в Летнем саду моего родного Питера. Однако, в Турку в каменном кресле сидит Хенрик Габриель Портан, финский историк, филолог и этнограф, трудившийся в Турку в конце XVIII века. Памятник ему на этом месте установлен в 1904 году.
Бродила вокруг этих памятников я минут 20 еще и потому, что летом там много ярких цветов. Красотища!
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Потом я отправилась в сторону реки, благо она совсем рядом. Река Аурайоки - до сих пор главная достопримечательность самого старинного города Финляндии. Она имеет здесь прямо-таки мистическое значение.
Начнем с того, что саму реку часто сокращенно называют Аура. И она действительно издавна создает особую ауру в городе!
Именно у этой реки и возник город в 1229 году - на берегу, где возвышается Кафедральный Собор и находятся перечисленные мной скверы. Как мне сказали, у жителей берег Аурайокии, где появился их город, проходит под названием «этот берег» вне зависимости от того, где они сами находятся. На «этом берегу» находятся многие «лакомые» для туриста достопримечательности – Старый город, музеи истории и ремесел. Но с моста через реку я заметила, что там ведутся какие-то «копательные» работы, а потому решила сосредоточиться главным образом на осмотре «того берега» - более новой части города.
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Пошла прямо по набережной в сторону здания Городской библиотеки, которым жители Турку очень гордятся.
Турку в Финляндии во всех отношениях особый город. Это бывшая столица страны. А еще один из ее ганзейских городов. К Ганзейскому Союзу город примкнул еще в XIV веке, а в 1409 году стал чеканить собственные монеты, чтобы вести не зависимую от шведов торговлю.
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В Турку в 1640 году появился и первый университет Финляндии. А сейчас университетов здесь даже два: в одном идет обучение на финском языке, в другом – на шведском. Страна вообще имеет два государственных языка, поэтому некоторые культурные и учебные заведения формируются здесь по «языковому» признаку. А вот в средних школах изучение обоих языков обязательно.
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Городская библиотека Турку – тоже старейшая в Финляндии. В этом году она празднует свое 150-летие. Вот это здание в стиле неоклассицизма было построено в 1903 году.
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Интересно, что библиотека, несмотря на «преклонные годы», и ныне очень современна, то есть мобильна. Мне рассказывали, что по городу ездит ее велокиоск с книгами. А еще библиотека славится своей коллекцией интернет-газет.
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Двигаясь дальше вдоль реки Ауры, я обнаружила знаменитую в городе кондитерскую – СafeArt. Мои знакомые с острова Кемие говорили, что что там подают лучший в городе кофе.
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Я села у открытого окна с видом на набережную и заказала капучино с традиционным в Финляндии пирожным из творога с лесными ягодами. Кофе оказался действительно отменный! А еще в кафе был free wifi, так что я зависла там на пол часика.
«TurkuCafeArt1» на Яндекс.Фотках
К счастью, в какой-то момент сообразила, что пора прощаться с друзьями по фейсбуку и твиттеру и в темпе идти дальше. Я же хотела еще успеть зайти в знаменитый Замок Турку. Прошла еще немного вперед по набережной. У самой реки беззаботно загорали местные студентки.
«TurkuView1» на Яндекс.Фотках
Я им по-хорошему позавидовала. Мало того, что расслабляться не было времени, так меня еще и обманул прогноз gismeteo! Я оказалась слишком плотно одета, что несколько осложняло мои передвижения.
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Чуть дальше мне попалась на глаза вот такая восхитительная ажурная крыша. Нет, все-таки я сделала правильный выбор в пользу «того берега»! Именно здесь сосредоточен местный модерн.
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Пора было отправляться в Замок. Мне сказали, что совсем недалеко, на Рыночной площади, останавливается автобус №1. Посмотреть на Рыночную площадь тоже входило в мои планы. Площадь под таким названием появилась в Турку, как не удивительно, лишь в середине XIX века. Сейчас тут (как и положено!) масса всяких магазинов, Шведский театр и православная церковь Св. Александры.
Автобус к Замку Турку днем ходит каждые 10 или 15 минут. Так что долго мне ждать не пришлось. Билет до Замка обошелся в 1,5 евро.
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Замок Турку сразу производит впечатление! Увидишь его, и ноги сами поведут через крепостные ворота внутрь.
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Внутри тоже красиво!!!
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Как выяснилось, первая крепость на этом месте была заложена в 1280 году. Однако, в 1365 году после очередной осады она сгорела. Очень скоро крепость восстановили и даже улучшили ее планировку.
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С тех пор крепость только укреплялась, а замок – становился все удобней для живших в нем наместников шведского короля и герцогов, пока в июне 1941 года не сгорел опять. Восстановление заняло 15 лет. Зато сейчас многие залы Замка открыты для посетителей.
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Я побродила по Замку чуть меньше часа, но даже за это время ощутила «токи» истории.
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Очень понравились средневековые деревянные скульптуры в Церкви Стуре.
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Стен Стуре был здесь шведским государственным управляющим, и эту церковь обустроили в Замке именно при нем.
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Красива и Часовня Монахини с высокими сводами.
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Реставраторы постарались как можно более гармонично воссоздать самые разные помещения.
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Очень хороши в замке фрески, которых совсем немного. Они были созданы в начале XVI века.
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Вот эта, похожая на немецкую гравюру на дереве, завораживает картиной какого-то ожесточенного сражения.
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А на этой изображена какая-то влюбленная парочка!
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А между тем, замок был еще и тюрьмой. Какая-то дверь (возможно и эта), судя по путеводителю, вела в комнату Йордана.
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Оказывается, заточенный туда в середине XVII века преступник – студент Кал Йордан – был узником совести. Вернее, - бессовестности, поскольку вел безалаберную жизнь и ленился учиться. Не знала, что XVII веке в бросали в тюрьму только за это. Бедняга!..
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Мысли о несчастном студенте вернули меня в наше время. Стрелки часов путешествующей Золушки неумолимо двигались вперед. Надо было срочно ретироваться, чтобы не опоздать на автобус в Дальсбрук. К счастью, тот самый автобус №1 довез меня прямо до автовокзала. До свидания, Турку! Ты мне понравился. Надеюсь, мы еще встретимся!
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