Малага. Из частных коллекций

Обещала продолжить рассказ о Малаге, помните? Ношусь по свету на таких скоростях, что на описание впечатлений вечно не хватает времени. Но на Малагу его просто обязана найти, ведь обещала. Да и есть там такие диковинки, о которых просто грех не сказать. И такие возможности, которые просто нельзя упустить. Если, конечно, вы, как и я, хотите успеть увидеть самое интересное и испытать самое необыкновенное!
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На этот раз расскажу всего о двух музеях Малаги. Оба частные. Оба потрясающе интересные, но, конечно же, каждый по-своему.
Если вы любите автомобили, вы просто обязательно должны съездить в Малагу и посетить местный Автомобильный музей! Нет, я, наверное, не совсем правильно выразилась. Если вы любите автомобили, интересуетесь модой, хотите устроить себе незабываемое приключение, сделать так, чтобы, скажем, годовщина свадьбы, знакомства или еще какая-то важная дата была отмечена особенно ярко, вам обязательно надо посетить в Малаге Автомобильный музей! Это не просто музей, это радость для глаз, пища для ума и развлечение для всей семьи. И даже для таких как я – в обычной жизни равнодушных к автомобилям граждан.
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Хозяин уникальной коллекции португальский бизнесмен Жоао Мануэль Магальяеш разместил в бывшем здании старой табачной фабрики Малаги целых две уникальных коллекции – ретро автомобилей и винтажной одежды. Ныне в вашем распоряжении 6000 квадратных метров выставочной площади и несколько сотен экспонатов из металла, пластика, велюра и шелка. Поверьте, все так интересно, что и этого пространства вам будет не хватать!
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Музей открылся всего три года назад. Для реставрации зданий табачной фабрики муниципалитет Малаги оторвал от сердца 9 миллионов евро, а португальский бизнесмен разместил в реконструированных помещениях свою коллекцию автомобилей стоимостью более 25 млн. евро + весьма дорогую коллекцию шедевров высокой моды ХХ века. И оно того стоило: музей получился потрясающий!
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Коллекция автомобилей подобрана по определенным темам: belle epoque, the golden 20s, art deco (30-e), popular cars, design cars, dream cars, English tradition, alternatives en. (альтернативные источники энергии), dolce vita (50-e), tuning. В каждом разделе масса интересного.
К примеру, в разделе belle epoque вас ждут автомобили, созданные в конце XIX – начале ХХ века (вплоть до I мировой войны). Из 12 автомобилей меня особенно впечатлили американская Багги Winner 1910 г. …
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и Бьюик 1916 года. Может быть, потому что в нем еще и сидела весьма элегантная по тем временам пара?..
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А вот этот красавец – Mercedes 540K 1937 года. Прекрасный образец art deco. Говорят, это был один из самых дорогих предвоенных автомобилей.
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Среди самых экологичных автомобилей – Solar World N 1.
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А как вам Rolls Royce Silver Spirit 1, покрытый кристалами Svarovski? Вот она - dolce vita!
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Вот чудо тюнинга – автомобиль по мотивам книг Жюля Верна!
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Лучше скажите, каких автомобилей не делали в ХХ веке! А какие делали? Вот такие: трехколесные, как и эта малышка под названием Яйцо (он на него до боли похож!).
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А еще делали автомобили для плейбоев (с рулем посередине, чтобы по бокам могли подсеть красотки), для молодоженов с тещей (у нее особое местечко – за кабиной, чтобы не докучала молодым), для гангстеров (в ней имеется щель для стрельбы и двери открываются в разные стороны). Как они выглядят? Секрет! Поезжайте и посмотрите!
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Кстати, можете ехать вместе с тещей! Ведь в «тёщином» автомобиле, как и во многих других разрешают прокатиться. Аренда автомобиля, конечно, дорогое удовольствие (от 400 евро в час), но ради такого-то случая можно и подкопить деньжат! Правда, помимо, вашей теплой семейной компании, в автомобиле еще обязательно будет и водитель. Да разве он испортит картину? Кроме того, все, включая тещу, получат еще и винтажную одежду для «парадного выезда».
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Нет, платье Мерелин Монро, Сары Бернар или Авы Гарднер теще, конечно, надеть не дадут, но его точную копию – легко. Главное, чтобы «поместилась в размер». Насколько я поняла, аренда одежды тоже входит в сумму аренды автомобиля, хотя это лучше особо проверить.
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Одежда в коллекции Магальяеша не хуже, чем автомобили. Главные ее изюминки – шляпки. Собственно, шляпка, найденная в одном из старых автомобилей и навела коллекционера на мысль выставлять авто и одежду вместе.
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Работы Унгаро, Сержа Лепажа, Ива Сен Лорана, Тьерри Мюглера, Коко Шанель и прочих кудесников ХХ века соседствуют в музее с шикарными железными конями. Моя коллега покрасовалась в шляпке голливудской дивы.
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А я почувствовала себя на миг Любовью Орловой, примерив этот цилиндр…
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Прекрасная реплика Hat-Shoe (шляпы-туфли) – знаменитая шляпа, которую сам Сальвадор Дали создал для Эльзы Скипарелли. Покрасоваться в такой могла только Гала. Нам же дано взирать на нее лишь как на картину…
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Кстати, Автомобильный музей не только показывает уникальные экспонаты, не только дает вам ощутить их скорость и красоту, но и открывает простор для проведения разных мероприятий, в том числе и корпоративных. Тут есть специальные залы, где проводятся ужины в стиле, скажем, Великого Гэтсби, чарльстона или рокабилли. Говорят, проходят они весьма увлекательно!
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В другом частном музее Малаги – Музее Кармен Тиссен – танцевать вам не дадут. Но о танцах вы там сами не раз вспомните. Музей тоже совсем новый (открыт в 2011 году). А вот коллекцию госпожа Тиссен собирала более 30 лет.
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Потомственная аристократка Кармен Сервера, в молодости выигравшая несколько конкурсов красоты и выбравшая профессию актрисы, известна еще и как супруга немецкого барона Ганса Генриха фон Тиссен-Борнемиса. Барон издавна занимался коллекционированием живописи, и супруга разделяла это его увлечение. После смерти мужа Кармен Тиссен открыла несколько музеев в Испании, чтобы обеспечить доступ к семейным коллекциям широкой публике.
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В Малаге ее музей расположен во дворце Вильялон (Palacio de Villalón) XVI века. В постоянной экспозиции более 200 картин испанских художников (преимущественно XIX века). Художники, в основном, не самые известные, зато картины увлекательнейшие. На них можно увидеть, как и чем жила Малага и вся Андалусия почти 200 лет назад.
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А еще можно сравнить, что изменилось во внешнем облике андалузских городов. К примеру, так выглядело побережье в самой Малаге.
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А вот как проходили праздники в Андалусии в XIX веке.
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На картинах столько интересных деталей, что от них просто невозможно оторваться!
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В коллекции госпожи Тиссен романтические и натуралистические пейзажи, яркие бытовые сценки. Есть и портреты, но мне они показались куда менее интересными.
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Побывав в этом музее, ты начинаешь смотреть на Малагу и на всю Андалусию по-новому, подмечать вокруг себя то, чего не замечал раньше. Свидание с историей – это как раз то, что я люблю. А вы?..
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Комментарии 17
Завидую вам белой завистью. Надеюсь вы "по свету носитесь" не в режиме служебных командировок? Хотя и в этом случае есть чему завидывать!
2 года назад мне приходилось по 2-3 раза в месяц "мотаться" в командировку. Но это было не долго - около 4-х месяцев. И город был один.
А вам я всё-равно завидую! Движение - есть жизнь!