Испания. «Из Мадрида – в небеса!»

Только не подумайте, что из Мадрида надо быстро уносить ноги. Просто такое выражение давно бытует в Испании, и означает оно лишь то, что Мадрид – одна из самых высоких европейских столиц (более 660 м над уровнем моря). Бежать из него, на мой взгляд, нет никаких причин. Наоборот, там точно стоит задержаться, потому что он красив, необыкновенно богат художественными сокровищами и во многом близок русской душе. В общем, что действительно стоит сделать в самой высокой столице Европы, так это отдохнуть и воспарить над суетой!..
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Вот сижу и думаю: о чем лучше написать? Обо всем просто невозможно. Вы, мои верные и очень терпеливые читатели, уморитесь читать! Приходится делать трудный, но жесткий выбор и надеяться, что у меня еще будет время вернуться к мадридской теме.
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Хотя Мадрид - одна из крупнейших европейских столиц, он, согласитесь, не столь популярен как Париж или Рим. Возможно, потому, что столицей стал относительно недавно: Филипп II даровал ему этот статус в XVI веке. Именно тогда он решил, что ему нужна столица подальше от морей и поближе к лучшим охотничьим угодьям. А первое упоминание об этом городе относится к Х веку. Тогда о нем писали, как о мавританском поселении. В XI веке город завоевывают христиане. В самом начале XIII века Альфонс VIII предоставляет жителям Мадрида особые привилегии, освобождает их от пошлин. Одновременно королевским указом на них накладываются особые обязательства. Им запрещено участвовать в дуэлях, богохульствавать, носить оружие и устраивать пышные свадьбы. А еще им предписано соблюдать чистоту. Такой вот своеобразный «общественный договор», который устроил обе стороны и способствовал развитию города.
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После получения столичных функций Мадрид стал быстро расти и развиваться. Особый расцвет он пережил, насколько я поняла, в конце XVIII века при Карле III, которому поставлен памятник на площади Соль. Король дал толчок экономическому развитию и способствовал установлению правопорядка. . Именно при нем на улицах установили фонари и стали активно бороться с преступностью. Это борьба повлияла даже на местную моду. Запретили носить плащи и широкополые шляпы (чамберго)! Считалось, что они – хорошее прикрытие для грабителей. Сейчас носить можно все, но и карманников в людным местах немало. Впрочем, в каких из крупнейших мегаполисов их нет?..
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Я специально чуть углубилась в историю, чтобы вы лучше представили себе архитектуру Мадрида, если вы там еще не были. Он порадует любителей стилей разных эпох. Есть там, конечно, и достопримечательности из разряда «must». Обязательно найдите время взглянуть на монастырь Энкарнасьон (Вознесения), возведенный в стиле эрререско в 1611 году по повелению Маргариты Австрийской. Без спешки пройдите по площади Майор – барочной жемчужине, появившейся в городе при Филиппе II и попробуйте рассмотреть все 136 домов, которые составляют прямоугольный ансамбль.
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Кстати, мой гид Анна Альварез (один из шести лицензированных русскоязычных гидов в Мадриде) сказала, что живет в них исключительно местная богема. Кто еще вынесет шум ночных гуляний, которые происходят здесь постоянно? Только те, кто сам в них участвует!
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Погуляйте по парку с красивыми скульптурами у Королевского дворца и полюбуйтесь ярким образцом итальянского барокко конца XVIII века.
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На площади Сибелес, (в центре ее впечатляющий скульптурный фонтан, изображающий богиню Кибелу, которую на повозке везут два льва) хорошенько рассмотрите здание Национального Банка, построенное в стиле венецианского нео-ренессанса, неоклассику Банка Испании и необарокко Дворца Буэнвиста.
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Порадуйтесь образцам арт-нуво и арт-деко в разных уголках города. Найдите время походить по кварталу Чуэка, построенному в традиционном мадридском стиле, но учтите, что он облюбован мадридцами нетрадиционной ориентации. И, конечно же, обязательно посетите рынок Сан-Мигель, который называют образцом «литой архитектуры» начала ХХ века, поскольку сделан он из чугуна, ажурных металлических конструкций и стекла. Гид Анна Альварез определила его как «лучший рынок, где едят». Имелось в виду, что рынок, по сути, состоит из тапас-баров. В них, конечно, можно купить свежайшие продукты «на вынос», но многие мадридцы приходят сюда, главным образом, именно поесть. И выбор у них тут, надо признаться, просто потрясающий…
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Интересно, что этот рынок, как и многие рестораны в Мадриде, открыт до глубокой ночи. Тут запросто можно посидеть в ресторане до 2-х, а в баре до 4-х часов ночи, особенно в выходные. Это то, чего часто нам с вами не хватает во время заграничных вояжей, ведь во многих странах после 9 вечера уже все замирает. Или я не права?
В Мадриде отлично работает общественный транспорт. Я ездила в метро и пару раз на такси. Поездка на одно и то же расстояние в центре города обошлась мне в 5 евро на такси (туда) и в 1.50 евро в метро (обратно).
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Метро, возможно, менее быстрое, чем в Москве или Питере, но сеть очень разветвленная и поезда ходят в среднем раз в 3-4 минуты. Открыто с 6 утра до 1.30, а на некоторых станциях, говорят, и подольше. Кстати, подробную информацию о других видах транспорта, парковках, музеях и многом другом можно получить на официальном сайте города Мадрида, у которого есть версия и на русском языке!
Если вы выберете гостиницу в центре, то для посещения крупнейших музеев Мадрида транспорт вам вовсе не понадобится. Они расположены рядом, и часто это место в городе называют «Золотым треугольником искусств»: Музей Тиссен-Борнемиса, Музей Прадо и Центр искусств Королевы Софии.
О музее баронессы Кармен Тиссен-Борнемиса в Малаге я в этом блоге уже рассказывала. Там собраны, в основном, картины испанских художников, показывающие пейзажи, быт и традиции Испании последних веков. В Мадриде баронесса выставила самую ценную часть коллекции. Вернее – двух коллекций (ее собственную и коллекцию уже умершего мужа-барона). Они представлены отдельно.
«MadridBaronCarmen1» на Яндекс.Фотках
Не буду тратить ваше время на долгие рассказы. Это надо видеть!!! К примеру, такие удивительные средневековые иконы:
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Полотна Рубенса:
«MadridThyssenRubens2» на Яндекс.Фотках
Ван Гога:
«MadridThyssenVanGogh1» на Яндекс.Фотках
И еще 800 картин Мурильо, Эль Греко, Рембрандта, Пикассо, Моне и других великих художников.
Хочу подчеркнуть и особую демократичность администрации музеев Баронессы и, вероятно, ее самой, потому что в этих музеях разрешается еще и фотографировать без вспышки.
«MadridThyssen3» на Яндекс.Фотках
В Музее Прадо фотографировать вам не позволят, но там, на самом деле, уже будет и не до этого (хотя я украдкой пару раз щелкнула телефоном). Особенно если вам, как мне в этот раз, придется посещать оба музея в один день. Предупреждаю: голова просто пойдет кругом!
В Прадо, да и во всех музеях «треугольника», чуть ли не каждая картина способна лишить дара речи и заставить забыть обо всем вокруг. Тут трудно выделить «главные» шедевры, многое потрясает.
Триптих Босха - Сад Наслаждений. Одну эту картину можно рассматривать часами. Сейчас говорят, что Босх первый сюрреалист, и он работал под влиянием подсознания. А каким космическим он был для своего времени?..
Трудно оторвать взгляд и от этой красавицы кисти Караваджо. Считается, что художник изобразил на ней известную в ту пору римскую куртизанку Филиде Меландрони.
«MadridPradoCaravaggio1» на Яндекс.Фотках
А узрев в Прадо Джоконду, я невольно начала протирать глаза: я же видела ее в Лувре! Оказалось, что с головой и глазами у меня, к счастью, все в порядке. Это одна из первых копий Джоконды. Видимо, ее сделал кто-то из любимых учеников Леонардо да Винчи. Картина находится в коллекции Прадо давно, но выяснили, что это копия Джоконды, относительно недавно, когда стали ее реставрировать и открыли изначальное изображение под слоем другого.
На почетном месте в «Прадо» эта скульптура:
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Скульптор Jose Alvarez Cubero. Maria Isabel de Braganza- королева Испании, создательница музея Прадо.
В Центр искусств Королевы Софии в этот раз я зайти не успела. Это музей современного искусства, где среди прочего, висит и «Герника» Пикассо. В следующий раз обязательно постараюсь его посетить. Кстати, по музеям «Золотого треугольника» стоит ходить именно поздней осенью или зимой, когда сюда стремится не так много народу. А летом - жуткие очереди.
«MadridPrado1» на Яндекс.Фотках
В этот раз в Мадриде (впервые за все мои поездки в этом году, честное слово!) я смогла пройтись по магазинам. Возможно, мои читатели-мужчины уже закатывают глаза к небу и думают: «Ну вот, начинается трескотня про дамские тряпки, ее можно и пропустить.» Как знаете, конечно. Но если хотите, чтобы обновки ваших жен, да и обновление вашего собственного гардероба, прошло по «щадящему» сценарию (а плане как времени, так и денег), рекомендую все-таки прочесть.
У нас (но не у меня) как-то принято ездить на распродажи в Милан. Этому, конечно, есть веские причины. Однако, итальянцы, как люди практичные, таким массовым интересом россиян охотно пользуются. Мадрид не столь известен и не столь популярен среди наших модников и модниц, а ассортимент вещей здесь тоже весьма интересный. Поэтому в период распродаж можно выбрать не столь дорогие и, главное, не столь популярные у наших соотечественников варианты. Другими словами: у вас меньше шансов предстать на каком-то званом вечере в Москве или где-то еще в таком же платье (костюме), как и кто-то другой из приглашенных.
В Мадриде мне очень понравились работы местных дизайнеров. Как хорошо известных, так и тех, о которых я раньше не слышала (может быть, конечно, я просто слишком редко хожу по магазинам ). Здесь огромный магазин Каролины Эррера на улице Calle de Serrano. Хоть она и считается американо-венесуэльским дизайнером, но родилась-то она в Мадриде, и этот город своим вниманием во всех отношениях не забывает.
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Ее кредо - сочетание элегантности и загадочности – хорошо прослеживается на витринах магазина. Вещи здесь не дешевые, но в период распродаж (а он уже в январе) могут быть весьма интересными, хотя, конечно, все же для людей с достатком. Впрочем, магазин и ныне отнюдь не пустует, а средний клиент, как сказала мне русская продавщица Светлана, оставляет здесь 6-8 тысяч евро. И средний возраст этого среднего клиента 25 лет. Снимаю шляпу!!!
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Раз в месяц по четвергам в этом крупнейшем в мире бутике бренда постоянных покупателей приглашают на коктейль и предоставляют скидку 10%. На это мероприятие обычно приходит и дочь Каролины. Скидка предоставляется на все, кроме аксессуаров.
Магазин Hoss Intropia. Тут все попроще, но тоже достойно смотрится. Все кожаные товары сделаны в Испании. Сейчас цены от 150 евро. Распродажа в январе.
«MadridHoss1» на Яндекс.Фотках
Собственно, разных магазинов не счесть, и все подробности о них тоже можно узнать на официальном сайте Мадрида. А я, побродив как по музеям по некоторым знаковым бутикам, отправилась прямиком в Las Rozas Village – одну из девяти деревень-аутлетов Европы (Chic Outlet Shopping). И именно там и потратила свои скромные средства!!! А как можно было не потратить, когда там обнаружились дизайнерские вещи из натуральных материалов (в том числе из шелка и шерсти) по цене от 30 евро?
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Товары наиболее престижных испанских и любых других известных брендов собраны и в крупнейшем испанском шоппинг центре El Corte Ingles. Там очень легко воспользоваться прелестями tax free (они в Испании достигают 13%). Есть специальный отдел, где можно предъявить все чеки. Кстати, там я поняла, что сами мадридцы часто дарят друзьям и родственникам к Рождеству. Корзины или сундуки с лучшими испанскими продуктами: хамоном, сырами, сладостями, вином!
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Попробовать все это предварительно тоже можно прямо в универмаге – в специальном гастрономическом клубе Gourmet Experience. Ну, чтоб уж точно не ошибиться с подарком!
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Кстати, Новый год в Мадриде принято встречать, в отличие от Рождества, не дома, а на площади Пуэрта дель Соль – там, где красуется геральдический символ Мадрида. Медведь, который лакомится земляничным деревом. Сейчас совсем рядом с ним стоят пикеты вкладчиков одного из банков (он, говорят, сильно «нагрел» пенсионеров).
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Но 31 декабря они оставят плакаты дома и придут на эту площадь, чтобы в полночь под бой курантов съесть 12 виноградин. Кстати, в начале XIX века это тоже было исключительно жестом протеста. Так простые мадридцы протестовали против мэрского указа, который запрещал простолюдинам шуметь в новогодние праздники, а аристократам не мешал устраивать вечеринки. Теперь 12 виноградин в новогоднюю полночь стали святой испанской традицией. И вы вполне можете в ней поучаствовать!
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Комментарии 11
Я сама в Мадриде не была. Знакомые рассказывали - сказочный город.
Но обнаружила у Вас маленькую ошибку.
Энкарнасьон - Воплощения. Если бы не я такая вредная , наверно, никто и не заметил бы. Но я не могу, у меня профессиональное ... Эти слова на всех языках одинаковые.
Он называется либо так, либо так и на русском языке, и на испанском. Но должно быть что-то одно на всех языках.