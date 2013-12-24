Жизнь в пути. 17 мгновений года.

Нет, я не претендую на лавры наших великих. Просто так совпало. Села, подумала, подсчитала. Нет, не деньги (финансовый дилетант – это, увы, диагноз), а поездки, совершенные в нынешнем году. Вышло 15. Не городов, не стран – путешествий. Больших и маленьких. Добавила до кучи Бельгию и Россию (заскакиваю в перерывах). Итого: 17. Остальное – самолеты, поезда, лодки, автобусы, метро. В общем, живу в общественном транспорте. О нем писать не хочется. Поэтому решила отобрать из своих 17-ти поездок яркие 17 мгновений. Самой занятно! Надеюсь, и вам любопытно будет. Ну а вы, надеюсь, напишете о тех банках, которые захромали. И о тех, которые еще захромают. А я почитаю. И, может быть, наконец, пойму, как жить дальше с моими копеечками? И главное, когда и где? Ведь я все время в пути…
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1. «Не думай о секундах с высока»… А разве можно? С каждым годом ценишь их все больше, правда? В Турине в этом году побывала аж дважды: зимой и летом. Была и раньше, но набег с телекамерой трудно назвать путешествием. С фотоаппаратом ездить куда комфортнее! Больше возможностей для маневра. В этом году по совокупности провела в Турине дней 5. Количество ярких мгновений даже трудно подсчитать. Общение с друзьями, поход по историческим кафе, погружение в историю – городскую, кинематографическую, автомобильную, футбольную… О последней еще не написала, но обязательно напишу. Самой интересно! Сейчас остановлю мгновение, когда мы с подругой Марлен гуляли в Парке Святого Валентина. Есть там и такой! Он был заложен еще в 1630 году. Существует легенда, что здесь в маленькой церквушке когда-то покоились мощи Святого Валентина, принявшего мученическую смерть в III веке. И хотя самой этой церквушки давно уже нет, и мощи перенесены в другое место, у парка остается особый ореол. 14 февраля сюда всегда приходят влюбленные. Ну а все остальные круглый год могут наслаждаться Замком Валентино (старинной резиденцией Дома Савойских) и средневековой деревней с замком Stronghold (эту красоту возвели здесь для Всемирной выставки 1884 года).
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2. Путешествие в Лапландию. Дело было в марте. Морозы, к счастью, уже не особенно свирепствовали (свирепые я бы не вынесла). Что меня там потрясло? Путешествие на туристическом ледоколе, обед в ледяном замке, общение с Йоулопукки (успела вовремя сообщить ему о своих заветных желаниях, и одно уже даже исполнилось). Обо всем этом я уже рассказывала. Сейчас остановлю мгновение, вызвавшее особое удивление. Да, да – речь о короне! Ее можно увидеть во всей красе в Галерее драгоценных камней в городке Кеми. Коллекцию драгоценностей собрал ювелир Тейво Уруа, а потом передал свою коллекцию городу. В музее много ярких экспонатов, но корона – совершенно особенная. Она была сделана для … финского короля Вяйно. Но он отказался от престола. Финляндия так и не стала королевством, а корона сразу перешла в разряд музейных ценностей…
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3. Вернусь в Саленто! Так я прокричала после своего первого путешествия на самый юг Апулии. Признаюсь, я просто влюбилась в эти места. Много писала о красивейших городах, пляжах, легендах, шедеврах архитектуры. Сейчас о мгновениях, которые позволили наслаждаться красотой местной природы. В апреле в Саленто вовсю цвели красные маки. Красота красных полей реально соперничала с прелестью лазурных морей…
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4. А вот Венеция весной! Стоит всего лишь взять правильный авиабилет из Апулии (Бриндизи) с пересадкой в Венеции длиной в 9 часов – и ты понимаешь: счастье есть!!! Еще одно приключение с морем удовольствий и никаких дополнительных затрат. Вещи отправлены в конечный пункт поездки, а ты берешь фотоаппарат и «гуляй - не хочу!» Я и гуляла!
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5. Это – одно из ярких мгновений в Стокгольме в начале мая. Открытие музея группы «Абба». Все сделано так, что ты можешь как бы ненароком заглянуть в историю группы, поприсутствовать на их первых репетициях, насладиться первыми успехами, порадоваться первому счастью… Очень прикольно! И главное, им самим этот формат понравился. На открытие приехали трое из четырех. Все в прекрасной форме и полны творческих планов. Восхищаюсь! )))
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6. Запоминающееся мгновение в Римини (Италия). 2 дня мы снимали там сюжет для телеканала «Домашний». Сюжет на тему пляжной моды, но побродить по городу тоже успели. Поразилась, сколько там украинцев! Русские, конечно, тоже есть, но украинцев просто море разливанное. Во многих точках общепита украинский персонал. Как, к примеру, эта женщина в кафе мороженое. Я мороженого не люблю, но коллегам она присоветовала самое вкусное, а потом, как говорится, «на пальцах» показала, как дойти до отеля. Приятная встреча…
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7. Летнее мгновение. Опять же в Италии, но на самом севере – в Альпах Валле д’Аосты. Марчелло Пануцци, (они с братом владеют в этих местах продуктовым магазинчиком, где продают лучшие продукты региона). Сыр Фонтина – гордость Валле д’Аосты. Сыр запатентован во всех мировых и европейских реестрах. Настоящую Фонтину делают только в Валле д’Аосте, так же как настоящее шампанское – только во Франции. Прикупила кусочек. Давно съели. Теперь облизываюсь, когда смотрю на фото…
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8. Лето. Финляндия. Короткая поездка на острова. Столько ярких мгновений! Путешествие по большому острову Кемие, встреча с керамисткой Бритт-Мари, настоящая вечеринка с раками, рыбалка, круиз по маленьким островам. Впечатлений – через край. Вот это мгновение я остановила в Сёдерлонгвике, где сегодня музей-усадьба местного промышленника и мецената Амоса Андерссона. Летом здесь можно увидеть яблоневый сад, классный цветник, целую россыпь деревянных домиков образца второй половины XIX века и удивительную коллекцию полотен финских и шведских художников. А еще вот такие предметы быта. Близость финской и русской культуры того времени ощущается здесь очень остро…
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9. Путешествие в Иорданию в самом конце августа. Запредельная жара. Амман. Джераш. Петра. И как я это выдержала? Ощутила прилив сил, когда бродила по библейским местам. Счастлива, что вступила на землю Вифании – там, где Иоанн Креститель произвел обряд Крещения Иисуса в реке Иордан. Ныне река эта похожа на ручеек. Вода в ней кажется желтой и мутной, но если опустить туда белую ткань, она остается белоснежной. Чудо…
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10. Начало сентября. Прекрасная Малага. Масса запоминающихся мгновений. О многих уже рассказывала. Сейчас вспоминается удивительно органичный сплав различных культур. Испанскую еду и местные танцы прекрасно дополняет баня хамам и арабские чайные с массой видов чайных напитков со всего арабского Востока. Заваривают их и наливают тоже по всем правилам. Приобщилась!
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11. Осенняя поездка по Греческой Македонии. Новая встреча с городом Салоники. Провела там в этот раз лишь один день, зато без всякой спешки. Побродила в свое удовольствие, вкусила мидий, полакомилась пирожными. Ощутила радость от возможности просто посидеть у моря. И сейчас почему-то вспоминаются воркующие парочки у Белой Башни. Остановись, мгновение!...
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12. Мальта. Очень теплый октябрь. Все купаются, но у меня нет времени: приехала посмотреть школы английского языка. Масса впечатлений, и о них я уже рассказывала. Это мгновение запечатлела в средневековой Мдине. Там часто можно увидеть людей, одетых в исторические костюмы. Я бы и сама с удовольствием в подобный переоделась. В этих декорациях джинсы кажутся моветоном…
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13. Ноябрь. Узбекистан. Удивительно красочное событие – ArtWeek2013. Фейерверк моды, стиля, театра, кино. Актеры, режиссеры, дизайнеры со всего мира. Ярчайшие дефиле. Больше всего поразили сами узбеки. Что у них много ярких тканей, я и раньше знала. Но чтобы такой полет дизайнерской фантазии, столько талантливых модельеров!.. Потрясла (другого слова не подберу) Гульнара Каримова. Дочь президента не только одаренный дизайнер и сама обладает грацией модели, но еще и истинный кумир местной молодежи. К тому же по имени знает не только коллег по подиуму, но и всех детишек, участвующих в масштабной театральной постановке, мамаш из Благотворительного фонда, фотохудожников, просто художников, рабочих сцены… Видно, что вкалывает с утра до ночи. Сама. Говорят, ей сейчас нелегко. Тем, кто вкалывает, всегда трудно…
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14. Мадрид. Ноябрь и новая встреча с Испанией. Каждое посещение Мадрида для меня сродни празднику. Здесь собрано просто необыкновенное число шедевров живописи, скульптуры, архитектуры. А какая еда! Формат тапас-тура как будто создан именно для меня. Разнообразно и по чуть-чуть! Заключительный аккорд поездки – фламенко в Corral de la Morería. От бури эмоций на сцене у меня начинают глючить фотоаппараты и телефоны. Но я упорно жму на кнопки. И вот оно – мгновение удивительного искусства!
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15. Мальдивы. В прошлом году была летом в штормовой сезон. Сейчас вместе с подругой отхватили у «Мальдивианы» зимнее спецпредложение. Сказка! В декабре была просто нереальная распродажа. Говорят, что-то будет еще и во второй половине января. Вы, конечно, как хотите, а я еще долго буду вспоминать эти мгновения счастья. Искупалась в первый раз за год!...
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16. Бельгия. Периодически заскакиваю туда урывками. Одно из ярких мгновений – таверна Гринвич в Брюсселе. Когда-то начинающий художник Рене Магритт захаживал сюда играть в шахматы на деньги. Говорят, сидел как раз у окна. У игрока, которому Магритт все время проигрывал, тогда спросили, почему он не берет в счет долга картины художника. "Если он пишет картины так же, как играет в шахматы, то я лучше возьму деньгами", - ответил тот. В 2002 году картина сюрреалиста Магритта «L’Empire des lumieres» («Империя света») была продана за 12,7 млн. долларов. Мы с приятелем были счастливы посидеть на его месте!!!
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17. В Москву тоже иногда ненадолго заезжаю. А вот в родной Питер – очень редко. Яркое впечатление этого года – фешенебльный отель «Талион», открытый на месте бывшего кинотеатра «Баррикада», куда в детстве я ходила смотреть фильмы. Там тогда все сифонило и скрипело, а теперь блестит. Удивительное превращение!
Год подходит к концу. Купила маленькие подарки родственникам и друзьям. Они у меня по всему миру. Успеть бы раздать! Опять пакую чемоданы. Предстоит много переездов, масса встреч, гирлянды новых впечатлений. Ждут друзья, коллеги, деловые партнеры. Хватило бы здоровья… Его и вам желаю! Рада, что мы вместе!
P.S. К сожалению, не всегда успеваю оперативно сообщать в этом блоге обо всех своих путешествиях, приключениях и проектах. Тех, кому все это интересно, приглашаю еще и на свою страницу в Фейсбук, где собираю всё:
https://www.facebook.com/pages/fancies-by-Marina-Toptygina/204909302876025
Комментарии 6
«Парк Святого Валентина» на Яндекс.Фотках
Да, эту крышу ни с чем не перепутаешь. Но с другой стороны непонятно было. А здесь прямо как весной 2002 года ...