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Бельгия. Чудеса Валлонии: Huy.

12.02.2014 01:01 6 5 115 просмотров
Хоть название этого валлонского городка и пишется, на взгляд русского человека, несколько двусмысленно, произносится по-французски и по-русски оно вполне цивильно – Юи. Для валлонов Huy – предмет гордости. Этот один из старейших городков региона с очень богатой историей!

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Находится Huy неподалёку от Динанта в провинции Льеж. Добраться туда очень легко, потому что из Брюсселя каждый час ходит поезд до Льерca (Liers), и в Юи (Huy) он делает остановку. Правда, ехать придётся часа полтора, но где, как говорится, наша не пропадала? А в столь любопытном во всех отношениях местечке как Huy уж точно не пропадёт!

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Считается, что люди в этих местах жили ещё в Римские времена. Но упоминания о Huy, как о городе появились, насколько я поняла, в 6-7 веках н.э. Есть сведения, что в VI веке его жителей крестил епископ Льежа, а в VII веке город уже процветал, разбогатев на производстве металлов и крашении тканей. Преуспеть в этих делах ему помогло выгодное местоположение: прямо у слияния трех рек Мааса, Меэня и Hoyoux (от этой реки с не произносимым в приличном обществе названием, smile:notiam: по некоторым сведениям, произошло и название самого города). Сила течения трех рек приводила в движение молоты и прессы.

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Город активно развивался, и в XI веке (первым в Европе!) получил даже Хартию Вольностей! Жителям были даны невиданные по тем временам торговые привилегии. Этому событию посвящен там отдельный Музей, который размещается в знании бывшего монастыря, украшающего город с XIII века.

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Huy, кстати, очень значимое место для соседей валлонов – англичан. Именно из этого городка тянутся корни Вильгельма Завоевателя, покорившего Туманный Альбион. Здесь родилась его мать Арлет (Херлева), которой потом жители Юи воздвигли вот такой памятник-фортан.

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Кстати, если говорить о главных достопримечательностях, то их в Юи четыре. Иногда их еще называют «четыре чуда Юи». Все они носят исконные валлонские названия, которые начинаются с артикля Li.

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Li Tchestia – старинный Форт, который возвышается над городом. В интернете его часто называют Цитаделью, но когда я в местном турофисе осведомилась про Цитадель, его сотрудница огорченно переспросила: «Какая еще Цитадель? У нас тут только Форт!». Наверное, я, как говорится, наступила на больную мозоль. Цитадель (замок Епископов Льежских) стояла на этом самом месте до 1717 года, а потом была разобрана жителями по камешкам! Уж не знаю, чем им Цитадель не угодила! smile:nunu: Вроде бы после кровопролитных войн за испанское наследство горожане решили сами избавиться от крепости, которая всегда служила яблоком раздора. Первые оборонительные сооружения над рекой Маас появились здесь ведь еще в конце Х века. Форт, которым мы можем любоваться сегодня, был построен в XIX веке. И, что интересно, не валлонами, а голландцами! Те были очень напуганы вторжением Наполеона, и в 1818-1823 годах укрепили Форт в Юи, чтобы обезопасить себя впредь от подобных неприятностей. Возможно, сегодня жители Юи уже очень жалеют, что от старинной Цитадели ничего не осталось, и приходится довольствоваться не столь уж старым Фортом?...

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Li Pontia – мост через Маас. У него богатейшая история. Первая версия моста появилась на рубеже XII и XIII веков. Тогда он, как и было принято в Средневековье, был широким, и на нём кипела жизнь – стояли дома, лавки, мастерские ремесленников. Видимо, он тогда очень напоминал флорентийский Ponte Vecchiо. smile:yep: С тех пор много воды утекло. Мост в Юи успел вместить даже Городскую тюрьму. Но потом он не раз подвергался разрушению, и был восстановлен на том же месте лишь в 1956 году по приказу бельгийского Короля Бодуэна.

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Мост, названный в честь Короля, согласитесь, красивый, но уже совсем не похож на средневековый. Никаких домов на нем больше нет, зато есть скульптура - пять буржуа в средневековых костюмах символизируют отмену судебной власти местного Князя в 1560 году.

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Li Rondia – удивительное готическое окно-роза диаметром в 9 метров в Церкви Богоматери. Церковь, построенная в XIV-XVI веках, расположена чуть ниже Форта. Витражи там, говорят, недавно были отреставрированы.

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Я, к сожалению, смогла провести в Юи лишь пару часов, и шанса зайти в Церковь и рассмотреть витражи у меня не было. Но уже решила, что надо будет обязательно для этого вернуться!

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Li Bassinia – четвёртое чудо Юи, ради которого мне тоже придется вернуться. Знаменитый и очень значимый для города фонтан обычно располагается на главной площади города – Grand Place. Но в феврале я застала вместо него какой-то … кол в стеклянном футляре. smile:o

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Красу фонтана – бронзовую чашу с миниатюрным замком, украшенным четырьмя статуэтками местных Святых – увезли на реставрацию. Так что полюбоваться я смогла только ярким зданием местной Ратуши, построенным в XVIII веке в стиле Людовика XV. Здание интересно не только своей архитектурой. У него на башне 37 колоколов, и каждый час (а то и чаще) они оглашают всю округу чудесным перезвоном на мотив песни "Храбрый льежец". В общем, в Юи не соскучишься!

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Надо сказать, февраль не самый лучший месяц для посещения Бельгии вообще, и таких маленьких местных жемчужинок как Huy, в частности. В это время здесь обычно стараются все реставрировать и ремонтировать. Закрыты многие музеи под открытым небом (извините за каламбур!) и отменены некоторые транспортные маршруты (к примеру, в Юи не работала канатная дорога). smile:( К минусам симпатичного городишки можно отнести инертность местного туристического офиса (собственно, в Валлонии это вообще не диво) и наличие по соседству атомной электростанции. Ее давно грозятся закрыть, но она всё пыхтит…

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На дверях череды кафе и ресторанов красуются замки: хозяева отпускают персонал в отпуск, да и сами отправляются в соседнюю Францию кататься на лыжах. Мы с подругой с трудом нашли местечко в Юи, где можно было поесть. Такое кафе обнаружилось на центральной площади города – Grand Place. Если вы не знаете французского, то советую взять с собой разговорник. Жители Юи явно не усердствуют в изучении иностранных языков. Даже молодые люди студенческого возраста, которых мы спрашивали, как куда-то там пройти, не могли вымолвить ни слова по-английски. smile:scratch: Только на французском было и меню в кафе. Мы с подругой в силах по-французски что-то понять и что-то промычать, но к нормальному общению на этом языке не готовы. Так что пришлось активно прибегать к языку жестов.

«HuyView15» на Яндекс.Фотках
По-английски (и даже по-голландски) с нами смогли поговорить только в местном Офисе по туризму. Он располагается прямо у самой Церкви Богоматери – в здании старинного госпиталя Ольтермон. Там же за 50 евроцентов нам продали карту города и дали кое-какие разъяснения. К примеру, сказали, что из «кулинарных достопримечательностей» Huy может похвастаться ныне только немногочисленными сортами сыра и пива. По сравнению с фламандскими городками, которые наперебой предлагают попробовать массу своих продуктов, прямо скажем, не густо…

«HuyView14» на Яндекс.Фотках
Судя по справочникам, в городе живет ныне чуть больше 20 тысяч человек. Зимой кажется, что они все куда-то исчезли. Huy предстает в образе Спящей Красавицы. Пусть и с весьма нескучным именем. И летом туда точно стоит съездить. Тем более, что нас всех туда периодически посылают…

«HMarina2» на Яндекс.Фотках

Комментарии 6

Ольга Курочкина  (kha)
#
Марина, Ваш пост, как всегда, очень хороший smile:thumbsup: , а я, как всегда, очень противная. В Ponte Vecchio у Вас не хватает как раз коварной буквы h smile:oops: . В итальянском без неё читается по-другому. Хотя всё остаётся в пределах приличия. smile;)

Бельгийцев то и спасает, что они не знают английского. И тем более русского. Представляете, как произносят название города англичане? У них же h не немая … smile:omg:
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Оля, спасибо за букву h! smile:uncap: Обычно я написание слов специально проверяю, но в этот раз просто не хватило сил. Так что букву уже поставила на место! Бельгийцы английский знают. Но это в большей степени касается фламандцев, чем валлонов. Валлоны уверены, что французский самый популярный язык в мире, и не напрягаются. А что касается названия города, то я уж не стала приводить фламандский (голландский) вариант: Hoei. Пишется это куда более нейтрально, но вот произноситься... smile:oops:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вот не догадалась я в посте про Ладинию написать. Они там во время обеда на своём языке общались. По-итальянски суп zuppa. Z в начале слова итальянцы произносят как «дз». А на ладинском произносят «ж». Так что во время поедания первого блюда поминалось очень аппетитное место …
Вася Пупкин  (086)
#
oe транскрибируется как у smile:-x
Меня также напрягают голландские фамилии, включающие в себя "дом" smile:jokingly:
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
... нас всех туда периодически посылают… smile:o
И вас тоже? До сих пор Я считал это направление движения исключительно мужским smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Посылают у нас, к сожалению, абсолютно всех. Даже детей. Такие нравы... smile:cry:
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