Бельгия. Чудеса Валлонии: Huy.

Хоть название этого валлонского городка и пишется, на взгляд русского человека, несколько двусмысленно, произносится по-французски и по-русски оно вполне цивильно – Юи. Для валлонов Huy – предмет гордости. Этот один из старейших городков региона с очень богатой историей!
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Находится Huy неподалёку от Динанта в провинции Льеж. Добраться туда очень легко, потому что из Брюсселя каждый час ходит поезд до Льерca (Liers), и в Юи (Huy) он делает остановку. Правда, ехать придётся часа полтора, но где, как говорится, наша не пропадала? А в столь любопытном во всех отношениях местечке как Huy уж точно не пропадёт!
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Считается, что люди в этих местах жили ещё в Римские времена. Но упоминания о Huy, как о городе появились, насколько я поняла, в 6-7 веках н.э. Есть сведения, что в VI веке его жителей крестил епископ Льежа, а в VII веке город уже процветал, разбогатев на производстве металлов и крашении тканей. Преуспеть в этих делах ему помогло выгодное местоположение: прямо у слияния трех рек Мааса, Меэня и Hoyoux (от этой реки с не произносимым в приличном обществе названием, по некоторым сведениям, произошло и название самого города). Сила течения трех рек приводила в движение молоты и прессы.
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Город активно развивался, и в XI веке (первым в Европе!) получил даже Хартию Вольностей! Жителям были даны невиданные по тем временам торговые привилегии. Этому событию посвящен там отдельный Музей, который размещается в знании бывшего монастыря, украшающего город с XIII века.
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Huy, кстати, очень значимое место для соседей валлонов – англичан. Именно из этого городка тянутся корни Вильгельма Завоевателя, покорившего Туманный Альбион. Здесь родилась его мать Арлет (Херлева), которой потом жители Юи воздвигли вот такой памятник-фортан.
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Кстати, если говорить о главных достопримечательностях, то их в Юи четыре. Иногда их еще называют «четыре чуда Юи». Все они носят исконные валлонские названия, которые начинаются с артикля Li.
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Li Tchestia – старинный Форт, который возвышается над городом. В интернете его часто называют Цитаделью, но когда я в местном турофисе осведомилась про Цитадель, его сотрудница огорченно переспросила: «Какая еще Цитадель? У нас тут только Форт!». Наверное, я, как говорится, наступила на больную мозоль. Цитадель (замок Епископов Льежских) стояла на этом самом месте до 1717 года, а потом была разобрана жителями по камешкам! Уж не знаю, чем им Цитадель не угодила! Вроде бы после кровопролитных войн за испанское наследство горожане решили сами избавиться от крепости, которая всегда служила яблоком раздора. Первые оборонительные сооружения над рекой Маас появились здесь ведь еще в конце Х века. Форт, которым мы можем любоваться сегодня, был построен в XIX веке. И, что интересно, не валлонами, а голландцами! Те были очень напуганы вторжением Наполеона, и в 1818-1823 годах укрепили Форт в Юи, чтобы обезопасить себя впредь от подобных неприятностей. Возможно, сегодня жители Юи уже очень жалеют, что от старинной Цитадели ничего не осталось, и приходится довольствоваться не столь уж старым Фортом?...
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Li Pontia – мост через Маас. У него богатейшая история. Первая версия моста появилась на рубеже XII и XIII веков. Тогда он, как и было принято в Средневековье, был широким, и на нём кипела жизнь – стояли дома, лавки, мастерские ремесленников. Видимо, он тогда очень напоминал флорентийский Ponte Vecchiо. С тех пор много воды утекло. Мост в Юи успел вместить даже Городскую тюрьму. Но потом он не раз подвергался разрушению, и был восстановлен на том же месте лишь в 1956 году по приказу бельгийского Короля Бодуэна.
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Мост, названный в честь Короля, согласитесь, красивый, но уже совсем не похож на средневековый. Никаких домов на нем больше нет, зато есть скульптура - пять буржуа в средневековых костюмах символизируют отмену судебной власти местного Князя в 1560 году.
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Li Rondia – удивительное готическое окно-роза диаметром в 9 метров в Церкви Богоматери. Церковь, построенная в XIV-XVI веках, расположена чуть ниже Форта. Витражи там, говорят, недавно были отреставрированы.
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Я, к сожалению, смогла провести в Юи лишь пару часов, и шанса зайти в Церковь и рассмотреть витражи у меня не было. Но уже решила, что надо будет обязательно для этого вернуться!
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Li Bassinia – четвёртое чудо Юи, ради которого мне тоже придется вернуться. Знаменитый и очень значимый для города фонтан обычно располагается на главной площади города – Grand Place. Но в феврале я застала вместо него какой-то … кол в стеклянном футляре.
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Красу фонтана – бронзовую чашу с миниатюрным замком, украшенным четырьмя статуэтками местных Святых – увезли на реставрацию. Так что полюбоваться я смогла только ярким зданием местной Ратуши, построенным в XVIII веке в стиле Людовика XV. Здание интересно не только своей архитектурой. У него на башне 37 колоколов, и каждый час (а то и чаще) они оглашают всю округу чудесным перезвоном на мотив песни "Храбрый льежец". В общем, в Юи не соскучишься!
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Надо сказать, февраль не самый лучший месяц для посещения Бельгии вообще, и таких маленьких местных жемчужинок как Huy, в частности. В это время здесь обычно стараются все реставрировать и ремонтировать. Закрыты многие музеи под открытым небом (извините за каламбур!) и отменены некоторые транспортные маршруты (к примеру, в Юи не работала канатная дорога). К минусам симпатичного городишки можно отнести инертность местного туристического офиса (собственно, в Валлонии это вообще не диво) и наличие по соседству атомной электростанции. Ее давно грозятся закрыть, но она всё пыхтит…
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На дверях череды кафе и ресторанов красуются замки: хозяева отпускают персонал в отпуск, да и сами отправляются в соседнюю Францию кататься на лыжах. Мы с подругой с трудом нашли местечко в Юи, где можно было поесть. Такое кафе обнаружилось на центральной площади города – Grand Place. Если вы не знаете французского, то советую взять с собой разговорник. Жители Юи явно не усердствуют в изучении иностранных языков. Даже молодые люди студенческого возраста, которых мы спрашивали, как куда-то там пройти, не могли вымолвить ни слова по-английски. Только на французском было и меню в кафе. Мы с подругой в силах по-французски что-то понять и что-то промычать, но к нормальному общению на этом языке не готовы. Так что пришлось активно прибегать к языку жестов.
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По-английски (и даже по-голландски) с нами смогли поговорить только в местном Офисе по туризму. Он располагается прямо у самой Церкви Богоматери – в здании старинного госпиталя Ольтермон. Там же за 50 евроцентов нам продали карту города и дали кое-какие разъяснения. К примеру, сказали, что из «кулинарных достопримечательностей» Huy может похвастаться ныне только немногочисленными сортами сыра и пива. По сравнению с фламандскими городками, которые наперебой предлагают попробовать массу своих продуктов, прямо скажем, не густо…
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Судя по справочникам, в городе живет ныне чуть больше 20 тысяч человек. Зимой кажется, что они все куда-то исчезли. Huy предстает в образе Спящей Красавицы. Пусть и с весьма нескучным именем. И летом туда точно стоит съездить. Тем более, что нас всех туда периодически посылают…
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Комментарии 6
Бельгийцев то и спасает, что они не знают английского. И тем более русского. Представляете, как произносят название города англичане? У них же h не немая …
Меня также напрягают голландские фамилии, включающие в себя "дом"
И вас тоже? До сих пор Я считал это направление движения исключительно мужским