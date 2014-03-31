Удивительный Узбекистан.

Узбекистан – одна из тех стран, с которыми у России безвизовый режим. Ни для кого не секрет, что узбеки этим активно пользуются. А мы? И главное, чем нас может заинтересовать Узбекистан? Это я и постаралась определить во время своей поездки в эту страну. И, честно говоря, сделала немало неожиданных открытий!
«TaskentTamerlan1» на Яндекс.Фотках
Начну с того, что в Узбекистане я приехала не впервые. Я уже была там много лет назад, когда все мы жили в одном государстве. Тогда в этот солнечный край принято было ездить в отпуск. Красоты Самарканда и Бухары, прекрасные горные пейзажи и обилие дынь, арбузов и прочих фруктов по смешным ценам влекли в эту республику отпускников из всего бывшего СССР. С тех пор, как говорится, много воды утекло. И когда в октябре меня пригласили на любопытное мероприятие – Art Week 2013, - я с интересом отправилась в путь.
«Tashkent0001» на Яндекс.Фотках
Летели мы на самолете узбекской авиакомпании. Признаюсь, лететь мне изначально было боязно. Думала, самолеты там - развалюхи. К счастью, я ошиблась! Явно свежие Боинги и Аэробусы, очень приветливые стюардессы. В «Домодедово» на их рейсы, правда, толпы. Но узбеки (в основном, это молодые ребята) ведут себя вежливо. В самолете на место рядом со мной продали по ошибке 2 билета. Первой на это место уселась узбекская девушка. Потом пришел мужчина-узбек. Вызвали стюардессу. Она предложила кому-то из двоих пересесть. «Конечно, пересядет он, - уверенно заявила девушка. – А как же, ведь он мужчина!» Мужчина кивнул и покорно пошел садиться на новое место в хвост самолета, не сказав не слова. Восток!...
Сразу оговорюсь, что не могу объективно оценить процедуру пограничного контроля. Я прибыла в Узбекистан не как самостоятельный путешественник, а как гость, приглашенный на масштабное мероприятие. Документы мои пограничник изучал минут 15 и достаточно придирчиво, но никаких вопросов у него не возникло.
За неделю мне удалось побывать в Ташкенте и Самарканде. Путешествовала я опять же не одна, а в большой компании журналистов из разных стран.
«TashkentKhazratiImam1» на Яндекс.Фотках
Удивительная красота узбекских памятников архитектуры поразила меня еще много лет назад. Помню, как еще тогда в Ташкенте мне говорили, что после череды землетрясений, город буквально отстраивали заново. Однако, до сих пор в городе, который основан еще в IV-III тыс. до нашей эры и стал активно упоминаться в летописях после XI века, к счастью, можно любоваться шедеврами прошлых веков. Я в этот раз успела побывать в Архитектурном комплексе Хазрат Имам.
«TashkentKhazratiImam2» на Яндекс.Фотках
Находится он, кстати, довольно далеко от центра современного Ташкента, мы ехали туда с полчаса. А ведь в средние века центр, говорят, располагался именно рядом с ним! Комплекс включает мечеть, Институт Ислама, здание Духовного управления мусульман и здание, где продают изделия народных промыслов. Но центральное место в нем занимает Усыпальница средневекового проповедника ислама Каффаля аш-Шаши. Как раз в честь него площадь и носит имя Святого Имама. Гордость библиотеки Духовного управления - старинный Коран Османа. К сожалению, взглянуть на него не успела, так как в библиотеке как раз начался обеденный перерыв, а ждать не было времени. Зато полюбовалась резьбой, национальными орнаментами и двумя минаретами высотой 56 метров. Моя мыльница их едва вместила!
Куда больше прекрасных памятников прошлого сохранилось в Самарканде. На одной только площади Регистан там их не счесть!
«SamarkandRegistan1» на Яндекс.Фотках
Но, пожалуй, самая знаменитая самаркандская реликвия - Мавзолей Гур-Эмир, где похоронен самый знаменитый узбекский полководец и завоеватель Тамерлан, которого здесь называют Тимуром.
«SamarkamdGur-e Amir2» на Яндекс.Фотках
Мавзолей был построен в самом начале 15 века по приказу самого Тамерлана, который захотел похоронить в нем своего внезапно умершего внука Мухаммед-Султана. Позже в новом Мавзолее был похоронен и Тамерлан, и его духовный наставник. Мавзолей стал династической усыпальницей. С ним связано много легенд и поверий. Вот эта надпись на его стене гласит: «Счастлив тот, кто отказался от мира раньше, чем мир отказался от него.»
«SamarkandНадпись» на Яндекс.Фотках
Тамерлан родился в 1336 году и прожил очень длинную по тем временам жизнь (почти 70 лет), создав огромную империю, которая простиралась от Волги до Индии. Он умер во время похода на Китай. Как завоевателя его часто сравнивают с Александром Македонским. В центре Ташкента ему установлен памятник и посвящен огромный музей.
«TashkentTimur1» на Яндекс.Фотках
Сделан он по тому же принципу, как делались музеи истории в Советском Союзе. Только попадая в такие музейные комплексы, понимаешь, как изменились наши музеи за последние 20 лет.
Конечно, о древней истории Узбекистана и его старинной архитектуре говорить можно долго. Но я все-таки я лучше остановлюсь на том, что в Узбекистане стало для меня открытием.
1. Современная архитектура Ташкента. К ней можно относиться по-разному, но нельзя не признать ее яркий восточный колорит. Многие современные выставочные центры стилизованы под древние образцы, как например, Центр национальных искусств.
«TashkentArtCenter2» на Яндекс.Фотках
Некоторые административные здания по форме напоминаю восточные украшения. Именно в этом стиле построено здание Государственного Банка.
«Tashkent0002» на Яндекс.Фотках
Даже в типовые многоэтажки узбекские архитекторы сумели внести особые восточные узоры.
2. Русский язык. Когда я отправлялась в Узбекистан, у меня были опасения, будут ли там понимать меня по-русски. К сожалению, многие узбеки, которые приезжают в Россию, говорят по-русски очень плохо. В самолете я разговорилась с молодой узбечкой. Она как раз возвращалась домой после года работы в России и весьма бойко, хоть и с ошибками, делилась со мной впечатлениями. «У нас русский язык изучают с 1-го класса, - поведала она. – И английский тоже. Но многие ленятся. Я тоже учила языки, спустя рукава. И теперь жалею! Пришлось на месте осваивать, когда работала на Сахалине помощником повара. Дома найму репетитора. Мне стыдно говорить плохо!»
Надо сказать, что большинство из тех узбеков, которые приезжают к нам, в отличие от этой моей новой знакомой, - выходцы из деревень. В городах же (как в Ташкенте, так и в Самарканде) русский язык столь же в ходу, сколь и узбекский. По-русски меня понимали на рынках, в магазинах, в кафе. Все мероприятия Art Week 2013 велись именно на русском языке и переводились на многие другие, включая китайский.
«TashkentKingLion1» на Яндекс.Фотках
Ташкентская молодежь по-русски говорит свободно и владеет многими другими языками. Это очень образованные и приятные в общении ребята. И самое приятное, что узбеки очень тепло к нам относятся и необыкновенно гостеприимны. Девушка, с которой я познакомилась в самолете, тут же осведомилась, есть ли мне, где остановиться. «А то пойдемте ко мне, у нас в Ташкенте большая квартира, будете нашим гостем!» - пригласила она. Многие ли из нас пригласят в гости узбека, с которым познакомились в самолете?
3. Узбекская мода. Она оказалась одним из моих особо неожиданных открытий. Мне доводилось бывать на Неделях моды в Париже и в Москве. Так вот, узбекская Неделя Искусств (ArtWeek) меня очень приятно удивила. Кстати, о некоторых своих впечатлениях я в этом блоге и раньше упоминала. Начну с того, что в ней принимали участие не только сами узбеки, но и представители многих других стран. Ряд всемирно известных дизайнеров и, в частности, любимый обувщик Принцессы Дианы, Джимми Чу, проводили здесь мастер-классы. А знаменитый дизайнер мужской одежды Стефано Риччи устроил феерическое представление на арене Ташкентского цирка, в котором совместил узбекских животных (коней, собак и соколов), французских гимнастов, исполнявших невероятно эротичные трюки под куполом цирка, и дефиле итальянских красавцев в возрасте от 30 до 65, одетых в его костюмы.
«ArtWeekRicci1» на Яндекс.Фотках
Но еще больше меня поразили узбекские дизайнеры, многие из которых умудрялись классно сочетать традиционные узбекские краски, узоры и ткани с тенденциями современной моды.
«GULIcollecrion1» на Яндекс.Фотках
4. Узбекские сувениры. Их я специально выделяю отдельно, поскольку изделия народных промыслов продаются и в Ташкенте, и в Самарканде буквально повсюду – в гостиницах, на базарах, в музеях – и отличаются очень высоким качеством и интересным дизайном.
Вот эта женщина в прямо в одном из шедевров узбекского древнего зодчества вышивает в особой здешней технике – сюзане.
«SamarkandEmbroidery1» на Яндекс.Фотках
А как вам яркие сувенирные тюбетейки?
«UzbekistanSouvenirs2» на Яндекс.Фотках
А вот этот чайный набор на Самаркандском базаре произвел на меня неизгладимое впечатление. Кстати, на базарах вам продадут все, что угодно, и даже за рубли. Причем по сходной цене! Жаль, что не было сил тащить все это великолепие домой…
«Samarkandouvenirs1» на Яндекс.Фотках
5. Валюта и банки. Официальная валюта Узбекистана – сум. По слухам, менять рубли на сумы наиболее выгодно на базарах. Но сама я этого делать не пыталась.
«SamarkandMakket1» на Яндекс.Фотках
В гостиницах обмен рублей на сумы – самоубийство. Курс взвинчивают такой, что ничего не захочешь! Выгоднее менять на сумы доллары. Кредитные и дебетовые карты в Ташкенте вам могут пригодиться лишь в лучших гостиницах и самых крупных ресторанах. Во всех других заведениях на ваш вопрос, принимаются ли банковские карты, вам радостно закивают. Но как только вы протянете свои Visa и MasterCard, работники сферы услуг помрачнеют: в Узбекистане пока активно используется только собственная платежная система.
6. Узбекская кухня. Раньше она мне казалась очень жирной, а теперь я открыла в ней немало и вполне легких блюд (особенно салатов). Как рассказал мне Председатель Ассоциации поваров Узбекистана Акбар Умаров, в его стране существует не один десяток рецептов плова, но, по последним сведениям, изначально плов пришел в Узбекистан вместе с Александром Македонским. Подумать только! Нас с коллегой Акбар Умаров угостил другим узбекским блюдом – лагманом.
«Lagman2» на Яндекс.Фотках
Вот рецепт: говядина, паприка, чеснок, помидор, лук, смесь специй, стружка из омлета. Но главное здесь - особая твердая лапша. Тесто для нее надо обминать в воде, смазывать маслом и вытягивать в жгуты длиной в 5 метров. Кто готов попробовать?
7. Поезд Ташкент-Самарканд. Помню, что в прошлом в Узбекистане были, мягко говоря, не слишком презентабельные поезда и вокзалы. Вот почему этот поезд меня просто ошеломил.
«SamarkandTrain1» на Яндекс.Фотках
Называется он «Afrosiyob» , сделан испанкой компанией "Talgo". Время в пути: 2 часа. Билет в один конец стоил 31 доллар. Поезд типа Сапсана, но лучше. Почему? В вагоне экономкласса между креслами по 2 розетки для зарядки аккумуляторов ваших гаджетов. А еще сок, булочка и чай в неограниченных количествах (все входит в цену билета). И если захотите, вам принесут его в красивом чайнике, как это сделал для меня проводник по имени Джахандир (оказывается, переводится это имя так же, как Вдадимир).
«SamarkandTrain1» на Яндекс.Фотках
Наверное, я открыла бы для себя в Узбекистане и еще много интересного, если бы провела там больше времени. Пока это не получилось. Надеюсь, все еще впереди…
«SamarkandBibiKhanum1» на Яндекс.Фотках
Комментарии 10
Марина, спасибо огромное!
Кто-то пишет опутешествиях, а кто-то еще и сам путешествует! Причем много путешествует
Надеюсь, что кризис этого года не изменит планов и путешествий не станет меньше
Обмен валют на сумы можно сделать на рынках, но рекомендуется менять сразу много. Лучше платить сразу в валюте, а сдучу получать в сумах. Обратно их перевести в валюту ОЧЕНЬ проблематично, а куда девать горы этих бумажек за пределами Узбекистана не ясно.
Если кто-то интересуется историей, то рекомендую не Самарканд и Бухару, а Хиву.
Не смогла не откликнуться на Ваш пост. Особенно меня впечатлил рассказ про поезд Ташкент-Самарканд. Как-то, лет 20 тому назад, я провела ночь в поезде Самарканд-Ташкент. Ощущения – незабываемые. Было полное впечатление, что попала из начала 90-х годов в 20-е, в разгул басмачества. Прокуренный старый полупустой вагон, скрипящий и трясущийся. Какие-то странные, подозрительные небритые пассажиры. Почти все ночь не сомкнула глаз, боясь неприятностей (причем, любых!).
А теперь - «Afrosiyob»! Потрясающие перемены.