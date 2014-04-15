Иордания. Джераш – город тысячи колонн.

Я уже писала, что в прошлом году впервые в жизни побывала на Ближнем Востоке. Моя первая встреча с арабским миром на его территории произошла в Иордании. Естественно, я готовилась к этой поездке, много читала, представляла, что там увижу. И все-таки пережила во время путешествия немало «эмоциональных бурь». Одна из них случилась именно в Джераше. Увидеть посреди арабского мира целый древнеримский (а на самом деле одновременно еще и древнегреческий) город, который к тому же неплохо сохранился, само по себе – необыкновенное впечатление. Но еще больше поражает, с каким терпением и удовольствием иорданцы хранят древние реликвии - как наследие Греции или Рима, так и христианские святыни…
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Своими впечатлениями от Петры я уже здесь делилась, а сейчас расскажу о Джераше (он располагается всего в 48 км от столицы Иордании Аммана). Иногда о нем упоминают как о Герасе - именно так город назвали основатели - древние греки в честь Бога Гераса. Считается, что основан город был самим Александром Македонским. И несмотря на это, он производит впечатление древнеримского поселения! Мощеные улицы, длиннющие колоннады, множеств фонтанов и особенно древних бань – все здесь напоминает о вкусах и пристрастиях римлян.
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Удивляться нечего: в руки римлян Джераш перешел в 63 г. до нашей эры. Его завоевал генерал Помпей. Кстати, Джераш нередко называют «восточными Помпеями», что, вероятно, можно считать не только констатацией сходства с историей известного римского города на территории Италии (оба пострадали от ужасных землетрясений), но и комплиментом римскому завоевателю, который, как полагают, способствовал его расцвету.
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Еще один негласный титул Джераша – город тысячи колонн. Их тут действительно видимо-невидимо. Больше всего, по-моему, их на главном проспекте (как бы сказали у нас в Питере), который здесь называется Cardo Maximus.
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Данные о его нынешней длине рознятся. Не удивлюсь, если это происходит потому, что периодически к «проспекту» добавляется новый расчищенный кусок. Так или иначе, уже сейчас его длина превышает полкилометра.
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У археологов в Джераше еще масса работы. Её явно хватит многим поколениям. У города «тяжелое» прошлое. Мало того, что он не раз представал полем боя, его ещё то и дело разрушали землетрясения. Но самую большую «шутку» с ним сыграло забвение.
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Дело в том, что он был более или менее обитаем до XIII века (в то время его завоевали крестоносцы), а потом люди его покинули. Одна из популярных версий, объясняющих запустение некогда многолюдного города, состоит в том, что у него вдруг возникли серьезные проблемы с водоснабжением. Почему так произошло, сегодня можно лишь гадать, но европейцы наткнулись на засыпанные песком руины лишь в XIX веке. Со временем европейские путешественники стали выражать озабоченность тем, что жители соседних городов и селений, использовали фрагменты древних зданий для строительства собственных домов.
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В 1920 году правительство Иордании положило конец этому безобразию, санкционировав в Джераше археологические раскопки. С тех пор эти раскопки и продолжаются.
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Говорят, город фактически построили заново: очистили и подняли колонны, восстановили стены древних храмов. Гид Sufian Hanandeh, который водил нас меж этих потрясающих колонн, абсолютно уверен, что именно по причине столь усердного восстановления город Джераш и не попал в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО!
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Чем сегодня можно полюбоваться в Джераше кроме «колонного проспекта»? Одних только храмом археологи откопали здесь уже больше ста! К примеру, Храм Артемиды. Конечно, ныне это уже не сам Храм, а скорее его контуры. Из 12 колонн, которые были у этого крупнейшего культового сооружения Джераша, воздвигнутого во II веке нашей эры, ныне можно увидеть лишь 11. Но даже контуры здания свидетельствуют о его былом величии. Есть сведения, что в XII веке крестоносцы попытались превратить руины Храма в Цитадель. Однако, очередная напасть – оползень – разрушила их планы.
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Вот лестница в Храм Дионисия. Храм, помимо прочего, прославился и тем, что рядом с ним были построены чудо-фонтаны, из которых во время ежегодного религиозного праздника вместо воды било вино. Говорят, народ там так веселился!..
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А вот и реальные следы усилий со стороны строителей Александра Великого – Овальная площадь размером 80х90 метров, которую позже стали называть Форумом.
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Её начали возводить во времена Македонского (около 332 года до н.э.), а продолжили – уже римляне. Как констатировал наш гид, «греки были художниками, римляне – инженерами». Продукт коллективного труда и сегодня вызывает восхищение!
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Удивительно цельно смотрится и Южный амфитеатр, который построили здесь во II веке. Он не просто сам сохранён, но и сохранил удивительную акустику тех времен. Достаточно шепнуть что-то в определенных точках, и всё слышно так, как будто ты говоришь во весь голос! И ведь этот амфитеатр, похоже, тоже был «дособран» археологами. Как им удалось восстановить все акустические свойства этого сооружения? Загадка…
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Современный Джераш на фоне древнего смотрится буднично и невзрачно. Он строился людьми для чисто земных целей, тогда как древний город был устремлен в небо. И эта устремленность ощущается тысячелетия спустя даже среди руин…
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