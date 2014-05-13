Мале – единственный город на Мальдивах.

Беру на себя смелость это утверждать, хотя в сети Мальдивам приписывается не один десяток городов. Но разве можно назвать городом населенный пункт в котором менее 11 тысяч жителей? А на Мальдивах все такие, кроме столицы –Мале, в которой ныне живёт чуть более 100 тысяч человек. Кроме того, это единственное место в стране, где разрешено высотное строительство (то есть там можно строить дома выше пальм). Большинство туристов вообще не заезжают в столицу, а отправляются прямиком на шикарные мальдивские курорты. А вот я заехала! И сейчас готова рассказать тем, кто проигнорировал мальдивскую столицу, что они потеряли…
«Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
Мале во многих отношениях уникален. В том числе и для самих Мальдив. Государство это островное. Состоит из приблизительно 1200 островов, из которых лишь одна четверть обитаема. И от многих других островных государств отличается тем, что все острова тут очень маленькие. Поэтому каждый из обитаемых «кусков суши» способен нести лишь одну функцию. Это либо остров-деревня, либо остров-отель, либо остров-аэропорт. Есть тут даже остров-тюрьма! А Мале – это остров-столица. В этом и состоит его функция.
«Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
Конечно же, это означает, что здесь размещаются все руководящие органы страны – президент и парламент. Но для путешественника важно не это. Только в Мале он сможет наблюдать то, что не увидит на своём уютном и тихом острове-курорте: реальную жизнь мальдивцев, уличную моду, манеру торговать и делать покупки. А еще – рынки, продуктовые лавки, местные ресторанчики, банки и даже просто сами мальдивские деньги. А где еще всё это узреть? В Международном аэропорту вас встретит представитель Вашего курорта и совершенно резонно отсоветует менять деньги. Зачем? На мальдивских курортах все цены выставляются в долларах, да и ими-то вы будете расплачиваться (преимущественно по карте) только на ресепшене отеля перед отъездом. В ресторанах отелей-курортов обычно даже нет касс: все расходы просто записывают на ваш счет. Цены в отелях и ресторанах чаще всего запредельные (поэтому я все время повторяю, что лучше всего искать спецпредложения у крупных туроператоров, в которые все включено).
«Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
Я впервые увидела мальдивские деньги, когда отправилась с острова-аэропорта к Мале на катере. Нам с оператором портала banki.ru Женей Копосовым показал их наш гид Ахмед СуджА (heartahmed@live.com). Ахмед говорит по-русски с сильным акцентом, но очень бойко. Русский язык он выучил, работая я русскоговорящими туристами и выполняя поручения своего работодателя – туроператора «Мальдивиана».
«Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
Мальдивская денежная единица – руфия. Есть купюры номиналом 5, 10, 20, 50, 100 и 500 руфий. Интересно, что лицевой стороной они отличаются друг от друга только по цвету, а картинка при этом везде одинакова – кокосовая пальма и парусник. На обратной стороне купюр располагаются разные достопримечательности мальдивской столицы.
«Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
Это, в первую очередь, две главные Мечети. История Мальдив ведется с того времени, когда население приняло ислам, то есть с 1153 года, хотя известно, что люди здесь жили и раньше. Старинная Мечеть Великой Пятницы (Хукуру Миский) была возведена в Мале в 1656 году по приказу султана Ибрагима Искандера. Про этого султана известно, что он был еще и весьма искусным полководцем. Когда мы подошли в Мечети, там как раз шла молитва, поэтому мы так и не смогли попасть внутрь. А там, говорят, красивейший золотой свод и коралловые плиты на стенах. А вот старинной арабской вязью с внешней стороны зато могли полюбоваться.
Фотографии в альбоме «Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
Ахмед с гордостью показал нам и новый Исламский центр с Мечетью, который был открыт в 1984 году. Это огромное сооружение, и в него мы смогли заглянуть.
«Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
Правда, Жене, который ходил по Мале в шортах, пришлось надеть для этого нечто типа длинной юбки. Её ему принёс Ахмед.
«Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
Он рассказал нам, что на новую Мечеть местные мусульмане в своё время скидывались всем миром, а зато теперь там одновременно могут молиться до 5 тысяч человек.
«Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
Среди главных достопримечательностей Мальдивской республики – и Президентский Дворец. Республикой это государство окончательно стало в 1968 году, после получения Независимости от Великобритании. Само здание было построено в колониальном стиле в 1906 году. Султан Мухаммед Шамсуддин III намеревался поселить там своего сына, но со временем оно перешло в собственность государства.
«Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
Что еще есть памятного в этом городе? Большая площадь со знакомым названием Джумхури Майдан (говорят, в 2012 году там было неспокойно).
«Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
Красивые набережные с видом на океанские просторы.
«Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
Большой парк, где цветут магнолии.
«Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
Ну и, конечно же, рынки. Ничего подобного на островах-курортах вы не встретите! Один из рынков удивит вас удивительным разнообразием местных овощей и фруктов. Какие только экзотические экземпляры там не встретишь!
«Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
Производит впечатление и рыбный рынок. На курортах туристам предлагают самим отправиться на рыбалку, но им редко удаётся что-то поймать. И только на столичном рынке, куда привозят свой улов местные рыбаки, ты понимаешь, чем богат в этих широтах Индийский океан.
«Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
Еще больше удивляют цены. В отелях они заоблачные, а на рынке, скажем, тунец и барракуда идут по 15-30 руфий за килограмм, что соответствует 1-2 долларам. Примерно такие же цены на огурцы, кокосы и многие другие виды овощей и фруктов.
«Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
Как сообщил нам Ахмед, средняя зарплата в Мале 500-600 долларов, тогда как на меленьких островах («в провинции») – 300-400 долларов. Зато курортные острова чуть ли наполовину заняты пляжами, а в Мале пляж маленький и к тому же искусственный. Да и сама огромная по местным меркам мальдивская столица по размерам всего-то 2 км в длину и 1 км в ширину. Причем, половина её территории была «надстроена» с помощью специальных технологий! В общем, город Мале вполне достоин того, чтобы в него заглянуть. Не упустите случая!
«Мальдивы. Мале.» mptop на Яндекс.Фотках
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